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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 160 осіб (+730 за добу), 3783 танки, 3258 артсистем, 7398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 21 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 160 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 203160 (+730) осіб ліквідовано,

танків - 3783 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7398 (+16) од,

артилерійських систем - 3258 (+29) од,

РСЗВ - 564 (+0) од,

засоби ППО - 327 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2822 (+21),

крилаті ракети - 1011 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6115 (+12) од,

спеціальна техніка - 425 (+2).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу ворог втратив на таврійському напрямку майже чотири роти вбитими та пораненими, - Тарнавський. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 160 осіб (+730 за добу), 3783 танки, 3258 артсистем, 7398 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+29
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21.05.2023 08:25
+20
https://www.youtube.com/watch?v=ega25-lBv-I


200 тисяч мертвих москалів - весела українська пісня
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21.05.2023 08:30
+20
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21.05.2023 08:53
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21.05.2023 08:25 Відповісти
Маларосікі- дафай✋ починай скульожєатпіваніє- 730 савєцькі салдачат
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21.05.2023 08:27 Відповісти
730 зашкваров..Приблизно стільки притопилось на крейцлере мацква...
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21.05.2023 08:29 Відповісти
В далекому 2002 на кр.Мацква був стармом дядя Толік👍мужик. Я йому домашня шнапсік-копчення, бочок, філейку...
А від мені дозволяв проводити екскурсії для дівчат на кр. Дівкі були у захваті😃 Ох поспішили вони з тею Мацквою, можна булоб ще екскурсії водить
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21.05.2023 08:48 Відповісти
А що змінилося?
Просто ця локація стала нішовою. Акваланг на спину і прошу!
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21.05.2023 09:28 Відповісти
Тебе ,похоже, єкскурсии на Кровавой площади надо водить и полутушку Членина показівать
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21.05.2023 10:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ega25-lBv-I


200 тисяч мертвих москалів - весела українська пісня
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21.05.2023 08:30 Відповісти
ты во что веришь малько?
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21.05.2023 09:36 Відповісти
Насправді їх ще більше.
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21.05.2023 09:36 Відповісти
Хай щодня зростають темпи втрат орків рашистану!
Хай береже БОГ наших славних ВОЇНІВ!
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21.05.2023 08:30 Відповісти
Ето наши мальчики,-швондерович...
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21.05.2023 08:32 Відповісти
Сюди ж і Сотніка додам.

Зайвий доказ, що хороших москалів не буває - навіть так звані "Ліберали" все одно є ворогами України!
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21.05.2023 08:38 Відповісти
Як каже Айдер, що "рускіє ліберали" це найдивніша річ, бо насправді серед них там нема руських та нема лібералів.
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21.05.2023 09:30 Відповісти
Сотнік за розвал рашки і "наші мальчікі" називає в лапках. Тільки трьох знаю хороших: Сотнік Камікадзе і Клірік. Вони утекли з рашки і ждуть її розвалу.
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21.05.2023 10:09 Відповісти
І вони не ліберали.
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21.05.2023 10:10 Відповісти
Раджу подивитись цей ефір, на якому Бабченко і Муждабаєв розкладають цих лібералів по косточках!
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21.05.2023 10:17 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап
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21.05.2023 20:16 Відповісти
Йшов 3376 день москальсько-української війни. 63 одиниці техніки та 730 чумардосів. ППО та спецтехніка присутні)), арта (29!!) та логістика (12!!) супер!!! Боротьби за небо продовжується. ППО респектіще, Щось зрушилось в темі отримання авіації і це дуже підностить )) Слава ППО, Слава ЗСУ, Слав ВВС, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 203 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
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21.05.2023 08:40 Відповісти
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21.05.2023 08:53 Відповісти
Не по теме, в спам, хитрожопій паренЬок
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21.05.2023 10:33 Відповісти
Так-так йди в спам кацапчику
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21.05.2023 10:36 Відповісти
сьогодні орча арта в ударі))) і б"є всі рекорди! всім нашим хлоп"ятам і дівчатам - респектище!
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21.05.2023 09:02 Відповісти
Аби не скаржилися на "снарядний голод".
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21.05.2023 10:19 Відповісти
так, чим менше стволів тим більше снарядів, ми почули пригожина і вирішили питання по-своєму))
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21.05.2023 10:29 Відповісти
Втрати атакуючою сторони в рази більше тим більше під час штурму міста,що не так,кацап?
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21.05.2023 09:40 Відповісти
А МІ-8, той що у Криму? То не ЗСУ? Ну ні - так ні....
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21.05.2023 09:47 Відповісти
А що там з МІ-8? Теж важче повітря?
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22.05.2023 07:42 Відповісти
 
 