Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 160 осіб (+730 за добу), 3783 танки, 3258 артсистем, 7398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 21 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 160 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 203160 (+730) осіб ліквідовано,
танків - 3783 (+2) од,
бойових броньованих машин - 7398 (+16) од,
артилерійських систем - 3258 (+29) од,
РСЗВ - 564 (+0) од,
засоби ППО - 327 (+2) од,
літаків - 308 (+0) од,
гелікоптерів - 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2822 (+21),
крилаті ракети - 1011 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6115 (+12) од,
спеціальна техніка - 425 (+2).
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+29 Николай Водяной 9dd61591
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