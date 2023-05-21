Навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW
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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що Росія захопила Бахмут. Проте геолокованих кадрів, які б підтверджували заяви Пригожина, немає.
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть якщо заява голови ПВК "Вагнер" - правда, ця "перемога" все одно є символічною. Заявлене Пригожиним захоплення кварталів, що залишилися, в Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дозволить виснаженим силам ЧВК або російської армії створити значний плацдарм для подальших наступальних операцій, йдеться у зведенні. Українські контратаки, що продовжуються, на північ, захід і південний захід від Бахмуту ускладнять будь-яке подальше просування російських військ за межі міста в найближчій перспективі", - йдеться у звіті.
Експерти ISW зазначають, що Пригожин не лише заявив про взяття міста, а й оголосив, що ПВК "Вагнер" 25 травня передасть відповідальність за місто російським військовим. Але відхід у дотику до супротивника - надзвичайно складне завдання, з яким сили ПВК "Вагнер" навряд чи впораються у п'ятиденний термін, відведений Пригожиним.
"Російське військове командування навряд чи зможе зібрати достатню кількість сил, щоб змінити ПВК у Бахмуті та утримати його фланги протягом оголошеного Пригожиним терміну без перекидання російських сил з інших районів. Заява Пригожина про намір відступити може бути спробою ввести в оману українські сили, щоби провести контратаку через Бахмут", - йдеться у зведенні.
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Сырский подчеркнул, что бои за Бахмут имеют важное значение не только для оккупантов, но и для нашей обороны.
Мо вони мають в цьому році?? Ніюха. Ну приїдуть декілька ручних мавпочок з країн, яких на мапі хрін знайдеш..ну нагородить він пару дебілов-чмобіків - медальок в них як у собак бліх, можна ящиками нагороджувати, а не поштучно. Параду техніки не буде - бо або вже немає, або десь на фронті її наші добивають. Літаків путя боїться - мо ще попадають. Посуті святкувати немає мого, немає чим й немає з ким..тому й чешуть про Бахмут.
А пригожин ще й може військовий переворот вчудити. Застрелить путю перед камерами й проголосить себе спасуном мокшандії..
Але має дуже велике значення у моральному та суспільно - політичному плані.
Нехай пониють , відведуть душу . Всеодно це на плани Генштабу аж ніяк не впливає .
Во время взятия города уложить солдат больше, чем население этого города?!
Пригожин, если ты на своем лбу сделаешь татуировку в виде слов "лох" и "козел", то это все равно меньше позора, чем "взятие Украинского города Бахмут".
Сирський наголосив, що бої за Бахмут мають важливе значення не лише для окупантів, а й для нашої оборони. Генерал озвучив п'ять причин, які пояснюють доцільність тривалої оборони міста:
1. Бахмут є важливим вузлом оборони. Його утримання забезпечує стійкість всього угруповання українських військ на тому напрямку.
2. Місто має вдале розташування на пагорбах, оточене річками, тож це сприяє здійсненню оборони. Тобто Бахмут є своєрідною "природною фортецею".
3. Українські військові зараз ведуть оборону на лівому березі річки Бахмутівка. Там є багатоповерхова забудова та розвинена інфраструктура, що сприяє захисту міста від ворога.
4. Бої в межах Бахмута потребують особливих навичок. Вони створюють "труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу".
5. Місто є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації. Тож оборона Бахмута виключає вихід ворога у фланг і тил ЗСУ на Лисичанському та Донецькому напрямках.
Генерал Сирський нагадав, що українські воїни протягом місяців стримують наступ ворога на цьому напрямку і не дозволяють йому розширювати фронт.
Крім того, ЗСУ завдають путінським військам значних втрат, знищуючи їхні найбільш професійні підрозділи, військову техніку та озброєння.
Их выбили, по той же причине.
"Заявлена перемога Пригожина над територіями, що залишилися в Бахмуті, є суто символічною, хоча й правдою. Кілька останніх міських кварталів східного Бахмута, які, як стверджував Пригожин, захопили сили Групи Вагнера, не мають тактичного чи оперативного значення. Їхнє захоплення не надає російським силам оперативно важливу місцевість для продовження наступальних операцій або будь-яку особливо сильну позицію для захисту від можливих українських контратак.
Українські війська продовжують тиснути на північний і південний фланги Бахмута.Українські та російські джерела повідомляли, що бої тривають на північному та південному флангах Бахмута в напрямках Іванівське (6 км на захід від Бахмута), Ступочки (13 км на південний захід від Бахмута) та Біла Гора (12 км на південний захід від Бахмута)."
ПЕРШОДЖЕРЕЛА КРАЩЕ ЧИТАТИ САМОМУ НІЖ ДОВІРЯТИ УКРАЇНСЬКИМ ЗМІ!
КРАЩЕ ЗНАТИ ГІРКУ ПРАВДУ НІЖ СОЛОДКУ БРЕХНЮ!
Они закрепились по водным рубежам, а наступающие в отрытом поле.
Вы карту посмотрите.
Когда то давно я видел своими глазами азербайджанский Агдам. Город попавший под армянскую оккупацию в первую Карабахскую войну. Город вымер. Там никого нет, изредка забредают животные и по слухам, часто подрываются на оставшихся минах.
Волноваха, Попасная, Соледар, Бахмут, Марьинка, и прочие украинские города - будущие агдамы. Если останутся под оккупантами.