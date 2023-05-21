Навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що Росія захопила Бахмут. Проте геолокованих кадрів, які б підтверджували заяви Пригожина, немає.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо заява голови ПВК "Вагнер" - правда, ця "перемога" все одно є символічною. Заявлене Пригожиним захоплення кварталів, що залишилися, в Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дозволить виснаженим силам ЧВК або російської армії створити значний плацдарм для подальших наступальних операцій, йдеться у зведенні. Українські контратаки, що продовжуються, на північ, захід і південний захід від Бахмуту ускладнять будь-яке подальше просування російських військ за межі міста в найближчій перспективі", - йдеться у звіті.

Експерти ISW зазначають, що Пригожин не лише заявив про взяття міста, а й оголосив, що ПВК "Вагнер" 25 травня передасть відповідальність за місто російським військовим. Але відхід у дотику до супротивника - надзвичайно складне завдання, з яким сили ПВК "Вагнер" навряд чи впораються у п'ятиденний термін, відведений Пригожиним.

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"Російське військове командування навряд чи зможе зібрати достатню кількість сил, щоб змінити ПВК у Бахмуті та утримати його фланги протягом оголошеного Пригожиним терміну без перекидання російських сил з інших районів. Заява Пригожина про намір відступити може бути спробою ввести в оману українські сили, щоби провести контратаку через Бахмут", - йдеться у зведенні.