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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Бахмут (1491) ПВК "Вагнер" (1477) Пригожин Євген (503) ISW (603)

Навіть якщо заява Пригожина про взяття Бахмуту - правда, це не має ні тактичного, ні оперативного значення, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що Росія захопила Бахмут. Проте геолокованих кадрів, які б підтверджували заяви Пригожина, немає.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо заява голови ПВК "Вагнер" - правда, ця "перемога" все одно є символічною. Заявлене Пригожиним захоплення кварталів, що залишилися, в Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дозволить виснаженим силам ЧВК або російської армії створити значний плацдарм для подальших наступальних операцій, йдеться у зведенні. Українські контратаки, що продовжуються, на північ, захід і південний захід від Бахмуту ускладнять будь-яке подальше просування російських військ за межі міста в найближчій перспективі",  - йдеться у звіті.

Експерти ISW зазначають, що Пригожин не лише заявив про взяття міста, а й оголосив, що ПВК "Вагнер" 25 травня передасть відповідальність за місто російським військовим. Але відхід у дотику до супротивника - надзвичайно складне завдання, з яким сили ПВК "Вагнер" навряд чи впораються у п'ятиденний термін, відведений Пригожиним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без втрат вагнерівці не зможуть відійти від Бахмуту, - ISW

"Російське військове командування навряд чи зможе зібрати достатню кількість сил, щоб змінити ПВК у Бахмуті та утримати його фланги протягом оголошеного Пригожиним терміну без перекидання російських сил з інших районів. Заява Пригожина про намір відступити може бути спробою ввести в оману українські сили, щоби провести контратаку через Бахмут", - йдеться у зведенні.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Взяття окупантами Бахмута, звичайно, не має ніякого значення у військовому - тактичному плані.
Але має дуже велике значення у моральному та суспільно - політичному плані.
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21.05.2023 08:57
+10
'не має значення', але Сирський там поклав стільки українських патріотів...
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21.05.2023 08:58
+7
"Взяття" "вагнерівцями" Бахмута схоже на купівлю пенсіонером у аптеці порваного презервптиву. Гроші витрачені і ніби не ьаремно, але товар не те що лайно, але й пенсіонеру нафіґ не потрібний. 😊
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21.05.2023 08:53
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Воно то так, але ждуни на дружковкє напряглись😃
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21.05.2023 08:50 Відповісти
"Взяття" "вагнерівцями" Бахмута схоже на купівлю пенсіонером у аптеці порваного презервптиву. Гроші витрачені і ніби не ьаремно, але товар не те що лайно, але й пенсіонеру нафіґ не потрібний. 😊
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21.05.2023 08:53 Відповісти
5 апреля 2023
Сырский подчеркнул, что бои за Бахмут имеют важное значение не только для оккупантов, но и для нашей обороны.
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21.05.2023 11:34 Відповісти
Для нашох оборони - так, мають. А для кацапів - не мають. Ні у стратегічному, ні у тактичному сенсі. Звба що у істерико-ідеологічному.
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21.05.2023 11:47 Відповісти
Город имеет удачное расположение, окруженное реками, так что это способствует осуществлению обороны. То есть Бахмут является своеобразной "естественной крепостью".
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21.05.2023 11:52 Відповісти
Для умовно "західної" сторони - так. Бо на заході знаходяться панівні висоти. Для умовних "східних" це пастка, а не фортеця. По що вже навіть пригожин знає.
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21.05.2023 12:39 Відповісти
З настанням літа, веснянне загострення психічних розладів повинно спадати, але виявляється, що в пригожина, путіна та взагалі всього рашистану воно максимальне та стабільне протягом всього року.
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21.05.2023 08:56 Відповісти
Сезон та інші фактори впливають тільки на початок (імовірність почкту) загострення, а коли воно почалостя, то це вже не має значення. А активізовувалося воно обидва рази що в 2014, що в 2022 році в лютому...
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21.05.2023 09:05 Відповісти
Тут ще який фактор. 12 червня день парасії. Це в них очуєть яке свято з військовиии парадами, салютами. Нагородженнями особообдарованих. На цих заходах повинен бути присутнім їх гандонище з гостями різних країн.

Мо вони мають в цьому році?? Ніюха. Ну приїдуть декілька ручних мавпочок з країн, яких на мапі хрін знайдеш..ну нагородить він пару дебілов-чмобіків - медальок в них як у собак бліх, можна ящиками нагороджувати, а не поштучно. Параду техніки не буде - бо або вже немає, або десь на фронті її наші добивають. Літаків путя боїться - мо ще попадають. Посуті святкувати немає мого, немає чим й немає з ким..тому й чешуть про Бахмут.

А пригожин ще й може військовий переворот вчудити. Застрелить путю перед камерами й проголосить себе спасуном мокшандії..
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21.05.2023 09:23 Відповісти
Взяття окупантами Бахмута, звичайно, не має ніякого значення у військовому - тактичному плані.
Але має дуже велике значення у моральному та суспільно - політичному плані.
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21.05.2023 08:57 Відповісти
Як це, бо для мене руїни ,які повернуть,не важливіші захисників. За довгі місяці і динаміку розвитку подій можна було звикнути,що Перемоги і поразки ідуть поряд.
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21.05.2023 09:06 Відповісти
Як я вчора вам і писав, для нас це "перемога" , бо ми зберігали життя наших солдат. Для росії це "перемога", бо вони знову захопили ще один кусок нашої території, що є їхньою головною метою. Їм похер на загиблих солдат, вони свого домоглися. Тобто усі перемогли?) Але місто Бахмут ми втратили, звісно це не наша провина, а росії, що напала, але...
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21.05.2023 09:40 Відповісти
Взяття окупантами Бахмута, звичайно, не має ніякого значення у військовому - тактичному плані. Якщо не має ніякого значення у військовому - тактичному плані,тоді для чого його потрібно було стільки часу утримувати,відсилаючи туди значну кількість,як захисників України,так і західної війскової допомоги.???Значення у війсково- тактичному плані Бахмут має для рашиста.За цей час,що велися бої ,де було зосередженобагато українських сил,рашист-окупант зумів укріпитися на окупованих українських територіях , вибудувавши оборону , по можливих напрямках контрнаступу ЗСУ.
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21.05.2023 09:19 Відповісти
"рашист-окупант зумів укріпитися на окупованих українських територіях , вибудувавши оборону , по можливих напрямках контрнаступу ЗСУ" --- кацапи ітак би це зробили, тому що у них перевага у живій силі,авцації,снарядах і так далі, у нас немає такої кількості зброї,щоб давити по цілому фронту який складає як мінімум 1500км і не давати кацапам укріплятися, при тому що укріплення робляться не відразу на самій передовій лінії.
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21.05.2023 09:48 Відповісти
Для кого конкретно, назвіть цих людей?
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21.05.2023 10:24 Відповісти
Для зрадойобів Цензора . Для них будь який крок назад , це трагедія вселенського масштабу , каравул , зрада і всьопрапало . В їхній уяві ЗСУ - титани , які повинні кістьми лягти , але втримати позиції будь що , і навіть - не думати про відступ , навіть на міліметр , навіть під тиском в рази переважаючого ворога . Бо їхня ніжна і ранима психіка такого не витримує , відітє лі .
Нехай пониють , відведуть душу . Всеодно це на плани Генштабу аж ніяк не впливає .
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21.05.2023 11:07 Відповісти
посилаючи на штурми зеків і мобіків ..пригожин береже свою еліту виснажуючи тим самим наші війська,так само ми зациклились на Бахмуті даючи ворогу підготуватись до оборони...)(уйло хотів паузу він її получив за допомогою мяса пригожинського...на інших ділянках,таких як Кремінна /по карті Діпстейт/ йде просування.невелике але йде..як наприклад було захоплена Масютівка просування біля Білогорівки..відмотайте карту і самі переконаєтесь
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21.05.2023 08:57 Відповісти
'не має значення', але Сирський там поклав стільки українських патріотів...
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21.05.2023 08:58 Відповісти
Зате вони винесли 70 000 свьєцької камси☝
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21.05.2023 09:43 Відповісти
та ну ! мінімум 700 тис.! а, може, і мільйони!
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21.05.2023 10:02 Відповісти
С военной точки зрения заявление Пригожина равноценно фразе старого пердуна в туалете после запора: "Наконец-то я опорожнился".
Во время взятия города уложить солдат больше, чем население этого города?!
Пригожин, если ты на своем лбу сделаешь татуировку в виде слов "лох" и "козел", то это все равно меньше позора, чем "взятие Украинского города Бахмут".
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21.05.2023 08:58 Відповісти
25 квітня 2023
Сирський наголосив, що бої за Бахмут мають важливе значення не лише для окупантів, а й для нашої оборони. Генерал озвучив п'ять причин, які пояснюють доцільність тривалої оборони міста:

1. Бахмут є важливим вузлом оборони. Його утримання забезпечує стійкість всього угруповання українських військ на тому напрямку.

2. Місто має вдале розташування на пагорбах, оточене річками, тож це сприяє здійсненню оборони. Тобто Бахмут є своєрідною "природною фортецею".

3. Українські військові зараз ведуть оборону на лівому березі річки Бахмутівка. Там є багатоповерхова забудова та розвинена інфраструктура, що сприяє захисту міста від ворога.

4. Бої в межах Бахмута потребують особливих навичок. Вони створюють "труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу".

5. Місто є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації. Тож оборона Бахмута виключає вихід ворога у фланг і тил ЗСУ на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Генерал Сирський нагадав, що українські воїни протягом місяців стримують наступ ворога на цьому напрямку і не дозволяють йому розширювати фронт.

Крім того, ЗСУ завдають путінським військам значних втрат, знищуючи їхні найбільш професійні підрозділи, військову техніку та озброєння.
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21.05.2023 09:08 Відповісти
ЗСУ виконали задачу, відкинувши ворога від доріг, чи ви цитуєте Генерала, не знаючи, а що надалі відбулося
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21.05.2023 09:50 Відповісти
Это временно, удержатся в поле довольно сложно.
Их выбили, по той же причине.
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21.05.2023 11:35 Відповісти
Редакторы, не просто *Пригожин*, а ТЕРРОРИСТ ПРИГОЖИН. А то вы всех призываете признать рашку и ее организации террористическими а сами продолжаете распространять кремлевские методички про *зеленых челавечкав*
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21.05.2023 09:17 Відповісти
ще вчора ЗСУ в Бахмуті відкинули на 2 км орків,а сьогодні вже здали його? це новина на цензорі навіщо,лайно в бочці колотить?
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21.05.2023 09:20 Відповісти
не в бахмуте а вокруг бахмуте,хотя бы читать научились бы,за критическое мышление и не говорю
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21.05.2023 09:27 Відповісти
Для чего читать, он же как кацап который услышал что в Украине нацисты, так само и этот,прочитал заголовок и пошел транслировать "истину" которую ему донесли
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21.05.2023 09:51 Відповісти
тут скоріше, такі як ти на кацапню схожі... як начальство сказало - так і правильно!! навіть, якщо одне протилежне іншому! але ж по телевізору брехати не можуть...(((
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21.05.2023 10:05 Відповісти
мне лично насрать что ты там себе думаешь,можешь считать что угодно
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21.05.2023 10:55 Відповісти
а нам на тебе насрати,гнида кацапська.
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21.05.2023 11:21 Відповісти
Сразу видно уровень интелекта котриый отвечает уровню кацапського глубинного народа Выше я написал что мне насрать на мнения имбицилов, но имбицыл все читать не умеет,и не понимает что это значит,и все равно прибегает и начинает выгавкивать свое недолугое мнение. Еще раз повторю,для лишнехромосомных деревенских пареньков с глубинок расии, на мнение дегенератов вроде тебя мне насрать,можешь считать что угодно
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21.05.2023 11:27 Відповісти
ти можешь роман написати виправдовуючись,але як був кацапською гнидою,так їй і залишишься.
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21.05.2023 12:00 Відповісти
Оправдываться перед кем? Перед дебилом,который заголовок прочитал потому что интелекта на больше у него не хватило и начинает скулить о зраде? Все,пшел нахер слабоумный тупица
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21.05.2023 12:10 Відповісти
Звіти звіті Інституту вивчення війни (ISW) краще читати самому ніж довіряти журналістам.
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21.05.2023 09:48 Відповісти
Коли ми переможемо в цій страшній війні і будемо оплакувати наших загиблих Героїв,то тоді прийде остаточне усвідомлення помилок і відчуття провини все життя нас буде переслідувати.А питання такі: якби нам раніше дали джевеліни,якби нам раніше дали снаряди,якби нам раніше дали танки,якби нам раніше дали літаки,то багато хто із загиблих був би живим.Питання до нашої держави- це взагалі інша тема.Увесь світ,який гальмував,домовлявся,єлозив,умиротворяв,морозився ,винен у загибелі багатьох тисяч українців!Я не згадую нелюдів- рашистів: вони поза законом.
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21.05.2023 09:27 Відповісти
Он як??!!! Тобто це німецькі бюргери,американські ковбої і англійські лорди тупо здали ядерний потенціал,ракети,літаки Раші?? Розвалювали 30 років армію,продавали зброю,підривали склади? Не побудували навіть маленького патронного заводу,не кажучи вже про всі ці хвалені Нептуни,Соколи,Громи,Коршуни,Оплоти,Буревії в 1 екз.? Он воно шо...Читаючи таких як ти я згадую поговорку: дураків і в церкві б"ють,а в тебе до всієї планети претензії...
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21.05.2023 09:42 Відповісти
Ви неуважно читали допис.Або читайте уважніше,або не бризкайте слиною.Я написала,що до нашої держави питання взагалі окреме. А в мене питання до вас: чи не вся планета сором"язливо опускала очі і і заглядала в очі ***** ,коли відбулась анексія Криму і почалось АТО?Україна залишилась один на один з рашею,корумпована,олігарзізована і з 60 відсотками проросійських настроїв населення.
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21.05.2023 09:59 Відповісти
я ж вам уже вивів універсальну формулу: дурнів і в церкві б"ють! так само і з цілими країнами. а те що Україна дурень стало зрозуміло ще в середині 17 ст,а потім не раз підтверджувалося.аж досьогодні. при чому планета до нашої дурості і довбо*****ва??
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21.05.2023 10:03 Відповісти
Виходить,що ви один розумний ?
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21.05.2023 10:18 Відповісти
не один...розумних людей багато,але нажаль люмпени обирають завжди полпулістів...або скоморохів.
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21.05.2023 11:25 Відповісти
Але,на жаль,жодна країна,жодна держава не проходить свій шлях без помилок,бо людям притаманно помилятись і ,на жаль,ціна цих помилок дуже висока.Я про це.
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21.05.2023 12:03 Відповісти
так то воно так,але занадто в нас довгий шлях...а якщо враховувати тупість більшорсті виборців,то цей шлях мабуть не скоро закінчиться...до речі,тупість тих хто ігнорує вибори,теж треба враховувати.
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21.05.2023 12:31 Відповісти
Текст зі звіту Інституту вивчення війни (ISW) Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-20-2023 для порівняння

"Заявлена ​​перемога Пригожина над територіями, що залишилися в Бахмуті, є суто символічною, хоча й правдою. Кілька останніх міських кварталів східного Бахмута, які, як стверджував Пригожин, захопили сили Групи Вагнера, не мають тактичного чи оперативного значення. Їхнє захоплення не надає російським силам оперативно важливу місцевість для продовження наступальних операцій або будь-яку особливо сильну позицію для захисту від можливих українських контратак.

Українські війська продовжують тиснути на північний і південний фланги Бахмута.Українські та російські джерела повідомляли, що бої тривають на північному та південному флангах Бахмута в напрямках Іванівське (6 км на захід від Бахмута), Ступочки (13 км на південний захід від Бахмута) та Біла Гора (12 км на південний захід від Бахмута)."

ПЕРШОДЖЕРЕЛА КРАЩЕ ЧИТАТИ САМОМУ НІЖ ДОВІРЯТИ УКРАЇНСЬКИМ ЗМІ!
КРАЩЕ ЗНАТИ ГІРКУ ПРАВДУ НІЖ СОЛОДКУ БРЕХНЮ!
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21.05.2023 09:43 Відповісти
Смысла в давлении уже нет.
Они закрепились по водным рубежам, а наступающие в отрытом поле.

Вы карту посмотрите.
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21.05.2023 11:39 Відповісти
99% города под вагнером. Городом это уже трудно назвать. Каменно бетонная пустыня. Дома в мелкую крошку. Follout.

Когда то давно я видел своими глазами азербайджанский Агдам. Город попавший под армянскую оккупацию в первую Карабахскую войну. Город вымер. Там никого нет, изредка забредают животные и по слухам, часто подрываются на оставшихся минах.
Волноваха, Попасная, Соледар, Бахмут, Марьинка, и прочие украинские города - будущие агдамы. Если останутся под оккупантами.
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21.05.2023 09:49 Відповісти
Бахмут не мав жодного стратегічно значення. І проблема лише в тому, що " важливість" його роздули ЗМІ та соцмережі. Люди, що приймають рішення мають керуватися іншими принципами - ніж емоції та "хотілки" мас.
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21.05.2023 10:37 Відповісти
для англійців та Арестовича звичайно значення не має, а для нас має - це українська земля.
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21.05.2023 10:39 Відповісти
Бахмут для каців був, як той Рейстаг для жукова. Напіврозвалена будівля, де до того був шпиталь. Але - "Взялі пєрвий етаж, товаріщ сталін, взялі второй етаж, взялі трєтій, воткнулі флаг..." Скільки народу тоді лягло? Так і тут. Після того фосфорного дощу що там залишилось? Шоб судити, треба там бути..
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21.05.2023 11:05 Відповісти
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21.05.2023 12:38 Відповісти
 
 