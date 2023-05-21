Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, - Гілларі Клінтон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ
Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
За словами колишньої кандидатки у президенти США, вона не вірить, що Трамп переможе на виборах у 2024 році. Але якщо це станеться, це буде "кінець демократії в Сполучених Штатах та кінець України", та шлях до виходу США з НАТО.
"Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО", - сказала Клінтон.
Вона додала, що Дональд Трамп був подарунком для авторитарних режимів у світі.
"Трамп був тим подарунком для таких людей, як Сі та Путін. Він був настільки закоханий в авторитарні режими, нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів вчинити щодо НАТО", - зазначила Клінтон.
Вона вважає, що Сі Цзіньпін змінив свій підхід до Тайваню після того, як Росії не вдалося досягти успіху у війні проти України. На її думку, це "значно вплинуло на китайське керівництво".
Будь ласка, зачекайте...
2) При президенті-республіканці (Буш молодший) російські терористи окупували Абхазію та Південну Осетію.
3) Президенту-республіканцю у 2008 путлер сказав, що Україна не держава і він її знищить, якщо та вступить до НАТО.
4) При президенті-республіканці Трампі путлер зберіг контроль над окупованими грузинськими та українськими землями.
5) Республіканець Трамп готовий поступитися українськими землями задля закінчення війни.
6) Жодний республіканець-кандидат у президенти не закликає Байдена збільшити допомогу Україні.
7) Ядерну зброю можна лише добровільно віддати, інакше жирна північнокорейська свиня не мала б ядерну зброю. А Кучма добровільно віддав не лише ядерну зброю, але також багато сотень крилатих ракет дальністю 2,5 тис. км, зокрема, 575 таких ракет віддав в рахунок оплати за рашистський газ. А інша жирна свиня із судимостями запросила сюди кацапів. І цих покидьків обрали самі українці. Тому досить вже кремлядських наративів.
Нову методичку поширює.
В результаті величезна кількість людей, і досить не дурних, але й не фантастично розумних, залишились без роботи. Вірніше робота була, але в тих сферах, які вимагають якраз прокачувати розум - наука, інженерія, IT, медицина, юриспруденція. Іншими словами глобальна фабрика переїхала в Китай а в США залишились лише інтелектуальна та управлінська складові виробництва.
Зрозуміло, що реднеки не змогли масово перейти на нові рейки і серед них виник протестний рух. Типу - поверніть нам нашу роботу. От на цьому і піднявся Трамп.
https://thehill.com/homenews/campaign/4012722-trump-beats-biden-by-7-points-in-hypothetical-2024-matchup-poll/
а через деякий час і наслідки для самих США
Трамп: США надають Україні надто багато військової допомоги
Обоснование своих выводов экономист разделил на две части - внутриамериканскую и внешне-. В первую вошли высокая инфляция и большой госдолг в США, подрывающие доверие к доллару среди развивающихся стран. Основное место во второй части уделено геополитическому противостоянию Вашингтона и Пекина. По этой причине в декабре Китай уже купил у Саудовской Аравии партию нефти с оплатой в юанях, и страны договорились о поэтапном переходе во взаиморасчётах на национальные валюты. Кроме того, КНР активно продвигает альтернативу «долларовому» SWIFT собственные международные платежные системы (WeChat Pay и Alipay). Также угрозами гегемонии доллару, по мнению профессора, являются цифровые валюты и конфронтация США, помимо Китая, с Россией и Ираном. «По всем этим причинам относительный закат доллара как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты», - написал Рубини.
"По всем этим причинам относительный закат доллара как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия."
Я виділив ті ключові слова Рубіні, на які ти, судячи з усього не звернув уваги. Тобто Рубіні каже, що доллар можливо стане менш затребуваним в якості резервної світосої валюти. Тобто він не стверджує це, а лише припускає. Але далі в своїй статті, частину якої ти чомусь не опублікував, він каже, що на даний момент він не бачить жодної з інших світових валют, якіб змогли замістити долар в якості резервної світової валюти. Тож твоє категоричне твердження про те, що : "Скоро жопу доларами витиратимуть усі." це або помилка, або маніпуляція фактами.
І, що характерно, ця цитата Рубіні, при пошуку в Гуглі одразу виводить на москальські сайти, які її цитують всюди і на "лєнта.ру" і на "газета.ру" і на шовіністичних москальських фейсбук-сторінках...
Як я все це бачу - я висловив і навів думку економіста.
З вами все.
И тогда Трамп никогда президентом не стал.
Вові зеленському це підходе - Трамп звертає допомогу Україні (хай самі з кремлем домовляються), допомагати припиняє і ЄС, Трамп допомагає росії з продажем нафти, газу і інвестиціями, Крим для нього звісно російський.
Тим часом Вова зеленський киваючи на Захід каже що нічого не може поробити, Захід від України "устал", тому треба домовлятися про мир з кацапами (Південь України неофіційно російський з Донбасом і Кримом)
Гарантії про ненаступ на Крим вже давненько розповсюджуть високі чини в кремлі ....
ГОТУЄМОСЯ ДО НАЙГІРШОГО - ПЕРЕМОГИ ТРАМПА І ВИКОНАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ ЙОГО ДОМОВЛЕНОСТЕЙ В ОМАНІ
Ще й сфабрикованого на 80% зі слів добре відомого FBI агента ГРУ. Oops!
https://apnews.com/article/durham-justice-trump-russia-8d50b5f7cbff6670afbb2d866f06edb7
не можуть здолати на фронті то здолають нас через партію американських зрадників-республіканців.
поки республіканці не повикидають російське лайно зі своєї партії вони для нас зрадники і вороги і повертатися спиною до них чи сподіватися на їхню допомогу це як бути вівцею та голосувати за шашлики.
Трамп п6ерше що зробив зумисне розісрався з Європою, підштовхнувши її до росії.
Втірав всім про мир, як Зелепух.
З однієї методички мабуть.