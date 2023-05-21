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Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, - Гілларі Клінтон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

клінтон,гілларі

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ

Про це вона заявила  в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За словами колишньої кандидатки у президенти США, вона не вірить, що Трамп переможе на виборах у 2024 році. Але якщо це станеться, це буде "кінець демократії в Сполучених Штатах та кінець України", та шлях до виходу США з НАТО.

"Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО", - сказала Клінтон.

Вона додала, що Дональд Трамп був подарунком для авторитарних режимів у світі.

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"Трамп був тим подарунком для таких людей, як Сі та Путін. Він був настільки закоханий в авторитарні режими, нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів вчинити щодо НАТО", - зазначила Клінтон.

Вона вважає, що Сі Цзіньпін змінив свій підхід до Тайваню після того, як Росії не вдалося досягти успіху у війні проти України. На її думку, це "значно вплинуло на китайське керівництво".

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+25
Потому что Трампа нужно было посадить еще 4 года назад когда он высрался на американскую Конституцию и хотел сделать переворот в Вашингтоне с помощью росийских диверсантов
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21.05.2023 09:42
+13
Трамп - старий небезпечний популіст , та ще й любитель мацковскага золотого дощу.
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21.05.2023 09:56
+12
Бляха муха, знову кончений український правопис 2019 року. Вони англійський глухий звук H перекладають дзвінкою українською Г. Хіллари, а не Гілларі, нетями!)) Не можна глухий звук замінювати дзвінким. Це тупо, особливо якщо в алфавиті залишилися літера Х. Мене завжди буде з цього бомбить)
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21.05.2023 09:44
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Заспокоїв... 50 трампівських Джавелінів нам все таки дадуть?
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21.05.2023 09:56 Відповісти
Так але шансів отримати вчасно необхідну зброю та іншу поміч значно поменшає...
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21.05.2023 13:47 Відповісти
Бабуся, щоб не забули, вилізла. Не зможе Трамп зупинити допомогу Україні, зменшити, то так. До часу виборів багато що ще відбудеться
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21.05.2023 09:54 Відповісти
Вылезла потому, что и ее не выберут!
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21.05.2023 12:31 Відповісти
так як грає Динамо або збірна України...ось ось перемога...а потім хрясь в останніх хвилинах матчу програш
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21.05.2023 09:58 Відповісти
йо село. вони що збираються півтора року вобвати а може хватить півтора потолок
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21.05.2023 10:03 Відповісти
При Клінтоні - в України забрали ядерну зброю, при Обамі - в України забрали Крим. Поживемо - побачимо.
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21.05.2023 10:04 Відповісти
1) При президенті-республіканці (Буш старший) проросійські терористи захопили Придністров'я.
2) При президенті-республіканці (Буш молодший) російські терористи окупували Абхазію та Південну Осетію.
3) Президенту-республіканцю у 2008 путлер сказав, що Україна не держава і він її знищить, якщо та вступить до НАТО.
4) При президенті-республіканці Трампі путлер зберіг контроль над окупованими грузинськими та українськими землями.
5) Республіканець Трамп готовий поступитися українськими землями задля закінчення війни.
6) Жодний республіканець-кандидат у президенти не закликає Байдена збільшити допомогу Україні.

7) Ядерну зброю можна лише добровільно віддати, інакше жирна північнокорейська свиня не мала б ядерну зброю. А Кучма добровільно віддав не лише ядерну зброю, але також багато сотень крилатих ракет дальністю 2,5 тис. км, зокрема, 575 таких ракет віддав в рахунок оплати за рашистський газ. А інша жирна свиня із судимостями запросила сюди кацапів. І цих покидьків обрали самі українці. Тому досить вже кремлядських наративів.
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21.05.2023 11:09 Відповісти
Кравчук і Кучма віддали зброю бо тоді наші зарплати були по п'ять доларів на місяць. З такими доходами не до зброї.
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21.05.2023 13:42 Відповісти
Той бот понаводив "факти", які не мають прямого відношення до України або притягнуті за вуха.

Нову методичку поширює.
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22.05.2023 01:30 Відповісти
Обама у вересні 2014го прямо відмовився підтримати Україну справами а не "стурбованістю" коли до нього приїхав Порошенко. Я дуже добре пам'ятаю чорно-синій вигляд Порошенка зразу після виходу з WH.
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21.05.2023 13:40 Відповісти
речь не в поражении Украины, речь о победе кацапии. А это плохо. В том числа и для США, вместе с Трампом. Трамп ведь не думает, что на этом все закончится?
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21.05.2023 10:08 Відповісти
На жаль, демократія має свї мінуси. Тму вона не може бути безмежною. Обмежувати демократію потрібно не законами, а вимогами до тих, хто може користуватися нею у повній мірі. В першу чергу повинен бути якийсь майеовий ценз, психічний і освітній. Тоді у Трампа не буде шансів стати президентом. Просто його електорат - збанкрутілі неосвічені і ліниві люмпени не зможуть голосувати.
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21.05.2023 10:10 Відповісти
Американцы устали от заботы обо всем мире. Они считают что власть прежде всего должна заниматься своей страной. Трамп играет на этом.
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21.05.2023 10:25 Відповісти
Мій пост стосується всіх демократичних країн. І напевне в першу чергу України.
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21.05.2023 10:30 Відповісти
Вся ця бодяга з Трампом виникла через масове перенесення виробництва в Китай. Це банально вигідно, бо американський роботяга отримує кілька тисяч баксів зарплати а китайський - кілька сотень (на початку взагалі кілька десятків).

В результаті величезна кількість людей, і досить не дурних, але й не фантастично розумних, залишились без роботи. Вірніше робота була, але в тих сферах, які вимагають якраз прокачувати розум - наука, інженерія, IT, медицина, юриспруденція. Іншими словами глобальна фабрика переїхала в Китай а в США залишились лише інтелектуальна та управлінська складові виробництва.

Зрозуміло, що реднеки не змогли масово перейти на нові рейки і серед них виник протестний рух. Типу - поверніть нам нашу роботу. От на цьому і піднявся Трамп.
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21.05.2023 15:37 Відповісти
Так, в основному це має місце. Тільки саме люмпен-пролетаріат і є умовно кажучи лінивим. Навіть у тому, що не хоче пристосовуватись до кон'юктури. Він хоче мати постійну годівницю в одному і тому ж місці з одним і тим же кормом. Так не буває, бо змінюється все. І останнім часом - особливо швидко.
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21.05.2023 17:51 Відповісти
Если бы выборы проходили сейчас, за Трампа проголосовали бы 47%, за Байдена 40%. Опрос The Hill.

https://thehill.com/homenews/campaign/4012722-trump-beats-biden-by-7-points-in-hypothetical-2024-matchup-poll/
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21.05.2023 10:14 Відповісти
Перемога Трампа може означати лише деградацію США,
а через деякий час і наслідки для самих США
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21.05.2023 10:33 Відповісти
Далі деградувати як при Байдене вже нікуди. Скоро жопу доларами витиратимуть усі.
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21.05.2023 10:53 Відповісти
Нормальный дед!
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21.05.2023 10:55 Відповісти
Байден забезпечує Україну зброею і йому спасибо, але в перспективі для самої США і домінуючою ролі долара санкційна політика Байдена призведе до перетворення США на Мексику. А це для України гірше, ніж сьогодні постачання зброї.
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21.05.2023 11:25 Відповісти
звідки така інфа? Єрмак підказав чи Подоляк? чи ти на москальських пабліках таке лайно читаєш?
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21.05.2023 11:36 Відповісти
яку інфу вам потрібно? Я аналізую ситуацію з різних джерел, телемарафон та фрідом давно не дивлюся.
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21.05.2023 11:56 Відповісти
ти вважаєш, що твої слова: "Скоро жопу доларами витиратимуть усі." це аналітика??? тоді дай посилання де про це можна прочитати?? дуже цікаво де таке вичитав?
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21.05.2023 12:14 Відповісти
Закат величия доллара произойдёт в течении ближайших 10 лет, считает американский профессор экономики Нуриэль Рубини, в свое время точно предсказавший крах рынка недвижимости в США и последовавший за этим глобальный финансовый кризис 2008 года. Это мнение профессор, работавший в МВФ, ФРС и Всемирном банке, высказал в статье, опубликованной в газете Financial Times.

Обоснование своих выводов экономист разделил на две части - внутриамериканскую и внешне-. В первую вошли высокая инфляция и большой госдолг в США, подрывающие доверие к доллару среди развивающихся стран. Основное место во второй части уделено геополитическому противостоянию Вашингтона и Пекина. По этой причине в декабре Китай уже купил у Саудовской Аравии партию нефти с оплатой в юанях, и страны договорились о поэтапном переходе во взаиморасчётах на национальные валюты. Кроме того, КНР активно продвигает альтернативу «долларовому» SWIFT собственные международные платежные системы (WeChat Pay и Alipay). Также угрозами гегемонии доллару, по мнению профессора, являются цифровые валюты и конфронтация США, помимо Китая, с Россией и Ираном. «По всем этим причинам относительный закат доллара как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты», - написал Рубини.
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21.05.2023 12:51 Відповісти
Так ти ж уважно читай все, що сам постиш, ось твоя цитата статті Натаніеля Рубіні:

"По всем этим причинам относительный закат доллара как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия."

Я виділив ті ключові слова Рубіні, на які ти, судячи з усього не звернув уваги. Тобто Рубіні каже, що доллар можливо стане менш затребуваним в якості резервної світосої валюти. Тобто він не стверджує це, а лише припускає. Але далі в своїй статті, частину якої ти чомусь не опублікував, він каже, що на даний момент він не бачить жодної з інших світових валют, якіб змогли замістити долар в якості резервної світової валюти. Тож твоє категоричне твердження про те, що : "Скоро жопу доларами витиратимуть усі." це або помилка, або маніпуляція фактами.

І, що характерно, ця цитата Рубіні, при пошуку в Гуглі одразу виводить на москальські сайти, які її цитують всюди і на "лєнта.ру" і на "газета.ру" і на шовіністичних москальських фейсбук-сторінках...
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21.05.2023 13:18 Відповісти
у мене немає часу та бажання займатися вашим лікбезом. Мені незрозуміло, чому ви самі не в змозі ознайомитися з ціею темою в інтернеті?
Як я все це бачу - я висловив і навів думку економіста.
З вами все.
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21.05.2023 13:23 Відповісти
Рубіні всім відомий як Doctor Doom.
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21.05.2023 13:44 Відповісти
Вибори в США через півтори року.Що буде з Україною до того часу?
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21.05.2023 10:55 Відповісти
готуватимемось до контрнаступу
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21.05.2023 13:32 Відповісти
Кое-кому надо было меньше гавкать (лаять, изображая собачку) на публике.
И тогда Трамп никогда президентом не стал.
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21.05.2023 11:10 Відповісти
Так що? Україна без Байдена ні нащо не здатна?
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21.05.2023 11:28 Відповісти
Так. Кацапи всі надії покладають на Трампа.
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21.05.2023 12:12 Відповісти
ЖІНОЧКА ПРАВА - ПЕРМОГА ТРАМПА НЕ ТАКА ВЖЕ І ЕФЕМЕРНА

Вові зеленському це підходе - Трамп звертає допомогу Україні (хай самі з кремлем домовляються), допомагати припиняє і ЄС, Трамп допомагає росії з продажем нафти, газу і інвестиціями, Крим для нього звісно російський.
Тим часом Вова зеленський киваючи на Захід каже що нічого не може поробити, Захід від України "устал", тому треба домовлятися про мир з кацапами (Південь України неофіційно російський з Донбасом і Кримом)
Гарантії про ненаступ на Крим вже давненько розповсюджуть високі чини в кремлі ....

ГОТУЄМОСЯ ДО НАЙГІРШОГО - ПЕРЕМОГИ ТРАМПА І ВИКОНАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ ЙОГО ДОМОВЛЕНОСТЕЙ В ОМАНІ
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21.05.2023 13:22 Відповісти
Багатьом, звичайно, дуже вазливі заяви особи, що була звинувачена у замовленні фабрикації Steele's dossier. Того самого з золотим дощем тощо.
Ще й сфабрикованого на 80% зі слів добре відомого FBI агента ГРУ. Oops!

https://apnews.com/article/durham-justice-trump-russia-8d50b5f7cbff6670afbb2d866f06edb7
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21.05.2023 13:24 Відповісти
В Україні таке не повідомляють.
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21.05.2023 17:30 Відповісти
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21.05.2023 13:27 Відповісти
сама спроба українцям втюхати думку що трамп для нас це не смерть вже є прямою допомогою москалям.

не можуть здолати на фронті то здолають нас через партію американських зрадників-республіканців.

поки республіканці не повикидають російське лайно зі своєї партії вони для нас зрадники і вороги і повертатися спиною до них чи сподіватися на їхню допомогу це як бути вівцею та голосувати за шашлики.
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21.05.2023 14:29 Відповісти
100 %
Трамп п6ерше що зробив зумисне розісрався з Європою, підштовхнувши її до росії.
Втірав всім про мир, як Зелепух.
З однієї методички мабуть.
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21.05.2023 16:59 Відповісти
Ідіть ви всі в сраку! Україна переможе!
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01.08.2023 15:48 Відповісти
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