Ігнат про кількість F-16, які можуть надати Україні: Спочатку, ймовірно, кілька десятків літаків

Західні партнери можуть передати Україні кілька десятків літаків F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ніхто не передаватиме поштучно ті літаки. Ті літаки передаватимуться підрозділами. Авіаційні підрозділи - це щонайменше ескадрилья, в нашому варіанті це зараз 12+ літаків. У західних партнерів ескадрилья - більше, до 18 літаків.

Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що зараз в України чотири типи основних літаків: СУ-24, СУ-25, МіГ-29 та СУ-27.

"Ці всі типи може замінити єдини багатоцільовий літак, такий як F-16. Зрозуміло, що кількість техніки, якщо він один виконує всі ті функції, що й інші, може бути меншою, ніж було в Україні до початку повномасштабного вторгнення. Тому про кількість говоримо тоді з розумінням, коли, де і на якому напрямку потрібно виконувати ті чи інші завдання", - сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що F-16 дозволить посилити нашу державу всередині, зокрема й ППО.

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