УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18695 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 445 25
війна (56882) Ігнат (726) F-16 (419)

Ігнат про кількість F-16, які можуть надати Україні: Спочатку, ймовірно, кілька десятків літаків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f16

Західні партнери можуть передати Україні кілька десятків літаків F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ніхто не передаватиме поштучно ті літаки. Ті літаки передаватимуться підрозділами. Авіаційні підрозділи - це щонайменше ескадрилья, в нашому варіанті це зараз 12+ літаків. У західних партнерів ескадрилья - більше, до 18 літаків.

Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що зараз в України чотири типи основних літаків: СУ-24, СУ-25, МіГ-29 та СУ-27.

"Ці всі типи може замінити єдини багатоцільовий літак, такий як F-16. Зрозуміло, що кількість техніки, якщо він один виконує всі ті функції, що й інші, може бути меншою, ніж було в Україні до початку повномасштабного вторгнення. Тому про кількість говоримо тоді з розумінням, коли, де і на якому напрямку потрібно виконувати ті чи інші завдання", - сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що F-16 дозволить посилити нашу державу всередині, зокрема й ППО.

Читайте: Навчання пілотів на F-16 - це сигнал для Росії, що вона не може розраховувати на перемогу, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
21.05.2023 10:49
+6
больше знает и понимает чем ты, так что не нужно кому то что то тут указывать
показати весь коментар
21.05.2023 11:04
+5
Ігнат, не тринди про те, що не знаєш.
показати весь коментар
21.05.2023 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ігнат, не тринди про те, що не знаєш.
показати весь коментар
21.05.2023 10:41 Відповісти
больше знает и понимает чем ты, так что не нужно кому то что то тут указывать
показати весь коментар
21.05.2023 11:04 Відповісти
Шановний, я професійний військовий контррозвідник (УВКР ДКР СБУ).
Не Вам мене вчити.
показати весь коментар
21.05.2023 11:10 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2023 11:11 Відповісти
Йди лікуйся.
показати весь коментар
21.05.2023 11:14 Відповісти
Так ти "професійний військовий контррозвідник" чи лікар? Пора визначатися уже
показати весь коментар
21.05.2023 11:16 Відповісти
А що ви тут забули, "товарищ майор"?)
показати весь коментар
21.05.2023 11:28 Відповісти
Видно у "професійного військового контррозвідника" немає під чса війни чим зайнятися,от і сидить на цензорі коментує новини
показати весь коментар
21.05.2023 12:12 Відповісти
Можливо вік не позволяє ,
ви про це не подумали ?
показати весь коментар
21.05.2023 14:34 Відповісти
Якщо він і на пенсії, то яким чином він може щось там знати про якісь там поставки літаків? Такій великій шишці як він особисто дзвонять і доповідають чи що? Це ж смішно просто. Чи людина котра безпосередньо зараз є в структурі ЗСУ,а безпосередньо в ППО, має інформацію куди більш достовірну ніж цей псевдоконтррозвідник?
показати весь коментар
21.05.2023 14:52 Відповісти
добре якби 9 десятків
показати весь коментар
21.05.2023 10:44 Відповісти
Спочатку, ймовірно... Гадання на кавовій гущі.
показати весь коментар
21.05.2023 10:46 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2023 10:49 Відповісти
ігнат, як альтернатива буданову?
показати весь коментар
21.05.2023 10:53 Відповісти
Дуэт
показати весь коментар
21.05.2023 10:56 Відповісти
Який розумнй iгнат...
показати весь коментар
21.05.2023 10:57 Відповісти
А як ото шоб не *******?
Коли вони у нас будуть, то скажеш - а ото наші!
показати весь коментар
21.05.2023 11:02 Відповісти
И где их прятать? На каких аеродромах? Представляете какая охота рашистами и диверсантами начнется на них.
показати весь коментар
21.05.2023 11:04 Відповісти
Но главное не самолеты а дальнобойные ракеты для них. Ато все будут в **** когда F-16 будут применять на передовой для отстрела по полям неуправляемых мелкокалиберных *нурсов*, как сейчас применяется наша авиация
показати весь коментар
21.05.2023 11:07 Відповісти
А ще до крила тебе прицеплять з Максімам-будеш на разваротє адстреліваца😃
показати весь коментар
21.05.2023 11:28 Відповісти
Поставимо тебе охороняти, будку тобі зробимо, ланцюг хромований, коротше- будеш задоволений!
показати весь коментар
21.05.2023 12:33 Відповісти
F-16-і - це птахи миру! Їх має бути багато...
показати весь коментар
21.05.2023 11:08 Відповісти
Ого, ще нічого не дали, а вже рахує.
показати весь коментар
21.05.2023 11:14 Відповісти
Члєноголовий на роств вже заївіл что. нападльйотє збіли 10 шт вражєскіх їдінітц F-16
показати весь коментар
21.05.2023 11:26 Відповісти
 
 