Російські окупанти вдарили з тактичної авіації по Станіславу Херсонської області, - ОК "Південь"
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Зранку росіяни завдали ударів 4-ма КАБ-500 по селу Станіслав на Херсонщині.
Про це повідомив речник ОК "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Зруйновано та пошкоджено до 10 будівель, серед яких житлові будинки, крамниці, кав’ярня, будинок культури, об’єкти енергетичної інфраструктури. Обійшлося без людських втрат", - йдеться в повідомленні.
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