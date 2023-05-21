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Російські окупанти вдарили з тактичної авіації по Станіславу Херсонської області, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

станіслав

Зранку росіяни завдали ударів 4-ма КАБ-500 по селу Станіслав на Херсонщині.

Про це повідомив речник ОК "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано та пошкоджено до 10 будівель, серед яких житлові будинки, крамниці, кав’ярня, будинок культури, об’єкти енергетичної інфраструктури. Обійшлося без людських втрат", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники відібрали близько 100 катерів у цивільного населення окупованої Херсонщини, - ОК "Південь"

Автор: Марина Макєєва
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Коли рашисти місяць тому запустили насосну станцію яка перекачує дніпровську воду в Кримський канал я відразу зрозумів що ніякого контрнаступу не буде , оманські договорняки поділили Україну по Дніпру .Чому ППО не прикриває Херсонщину , Запоріжжя ? Де в хера західна допомога ? КАБ-500 запускається за 40 км , будь яка батарея ППО може збити навіть літак який несе бомби ! Знищення прифронтових міст і сіл це також частина договорняка ЗЕ з ****** ?
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21.05.2023 11:14 Відповісти
"Де в хера західна допомога ?"

Західна допомога на Заході та навколо Київа. Прикриваються, в кращому випадку, великі міста, а містечка та села... та Х з ними.
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21.05.2023 11:43 Відповісти
А тим часом каци б'ють по насосній станції, що подає воду до Миколаєва.
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21.05.2023 12:36 Відповісти
 
 