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Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та "формулу миру". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Японії зустрівся з американським лідером Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

"Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини", - сказав глава держави.

Президент також відзначив рішення Байдена підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.

Зеленський та Байден також обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей України, а також питання реалізації української формули миру.

Також президенти обмінялися думками щодо проектів реконструкції та відбудови нашої країни.

Зеленський окремо зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України та підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Він наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу нашої країни в Альянс.

Також читайте: Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на нашій землі, - Зеленський

Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та формулу миру 01
Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та формулу миру 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Формула мира... Под асфальтом она лежит.
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21.05.2023 11:07
+18
Байден знов нагнітав?
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21.05.2023 11:05
+18
А пального попросив? Те, що було в держрезерві, зелена банда свідомо розікрала, щоб завадити контрнаступу.
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21.05.2023 11:07
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Байден знов нагнітав?
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21.05.2023 11:05 Відповісти
Не знаю чи нагнітав, але ляща нашому наполеончику треба було б дати, щоб не по єміратах шлявся, а контрнаступом займався. Генералісімус квартальний дотягне, що через пару місяців, а може й раніше, хутлєр доформує, доукомлектує і, закінчивши дресирувати, витавить нове угрупування від 200-от до 300-от тисяч орків. А лупашити по скупченнях на території оркостану нема чим, червоні лінії понамальоввували.
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21.05.2023 11:23 Відповісти
Дорожки старайтесь рисовать без ямок и бугорков.
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21.05.2023 11:50 Відповісти
Формула мира... Под асфальтом она лежит.
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21.05.2023 11:07 Відповісти
Формула миру-це марення після коксу. Хіба не можна було щось тямуще накалякати ?
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21.05.2023 12:08 Відповісти
Так это слова от его пресслужбы. Если внимательно почитать, так это Зеля у нас - лидер свободного мира и президент самой мощной страны мира. А Байден так - клоун на подтанцовке.
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21.05.2023 12:14 Відповісти
Такеее широке коло питань! Цікаво, скільки часу тривала ця зустріч? Чи вона тривала просто стільки, скільки потрібно для фотофіксації самої зустрічі?
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21.05.2023 11:07 Відповісти
А пального попросив? Те, що було в держрезерві, зелена банда свідомо розікрала, щоб завадити контрнаступу.
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21.05.2023 11:07 Відповісти
слева руки клоуна, справа - дєрьмака ))
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21.05.2023 11:08 Відповісти
Дивитись смішно, розповідати соромно, слухати тошно....
Спасибі за усе Байдену. Що він там думає про себе...???
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21.05.2023 11:13 Відповісти
Зеля плигнув вище стелі! Такої поваги до України годі й мріяти!
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21.05.2023 11:13 Відповісти
Все тільки завдяки найвеличнішому лідору, а як же.
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21.05.2023 11:18 Відповісти
Бошку об стелю не розбив? Мабуть ні, бо твердолобий.
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21.05.2023 11:32 Відповісти
Це повага до народу Украіни , який попри здачі Херсону , Мелітополю,
Маріуполя , гідно бʼється з московітами !!

Це вам не Трамп , який співав і співає диферамби путлєру ,
а Джо Байден , який неодноразово був в Україні і буде підтримувати
нас стільки , скільки потрібно 🙁
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21.05.2023 11:36 Відповісти
Зауважу, що під час війни можливі тимчасові втрати... нажаль...
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21.05.2023 11:45 Відповісти
Героїчно відбивати ці втрати ти будеш? Ні! Ти героїчно будеш сидіти на дивані та лизати зелене лайно
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21.05.2023 11:50 Відповісти
Схоже, ти лижеш таки коричневе...
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21.05.2023 11:56 Відповісти
Я, гнида ти зелена, третій місяць на лікуванні, після року війни. Хочеш проковтнути власні зуби
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21.05.2023 16:23 Відповісти
Ти про мене нічого не знаєш... бажаю здоров'я...
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21.05.2023 17:12 Відповісти
Пропоную ! Завтра ,вибрати нового президента замість Зеленського.!
Давайте пишіть кандидатури!
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21.05.2023 11:16 Відповісти
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21.05.2023 11:22 Відповісти
Не сотвори ідола собі і тим більше не нав'язуй його іншим.
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21.05.2023 11:28 Відповісти
кандидатуру подаєте?
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21.05.2023 11:29 Відповісти
Сьогодні подамо, а завтра його вбьють ?
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21.05.2023 12:10 Відповісти
в Україні багато достойних людей,ми ж не автократія...ми обговорюєм
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21.05.2023 12:17 Відповісти
Це вже автократія.
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21.05.2023 12:29 Відповісти
Ровесника Зеленського за інтелектом Жеку Кошового. Вам "за приколом" сподобається
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21.05.2023 14:53 Відповісти
Генерал Кривоніс, це так навскидку.
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21.05.2023 12:12 Відповісти
Я б Боріса Джонсона запросив, але погоджусь і на Ю.Тимошенко, хоча вважаю принципіальним, що президентом України повинен бути тільки етнічний українець. Сьогодні ми маємо багато достойних людей, які проявили себе як воїни і патріоти. Озвучувати сьогодні конкретні прізвища означає накликати на людину переслідування зі сторони ОП. Вважаю що сьогодні тільки провокатор може запронувати скласти відкритий реєстр небезпечних в політичному сенсі для узурпаторів людей. Ти нє?, не той?
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21.05.2023 13:11 Відповісти
Я вів до того ,що ми завжди поливали президентів..просто згадайте...не так давно був Порошенко...що писали про нього дописувачі на Цензорі...барига..Ліпєцка фабрика.. я вже не говорю про інших...то чого розводити срач...ми хіба не знаємо про шашлики..асфальт...знаємо... Ну вибрали те що маємо..Ви думаєте майбутнього президента не будуть...тут же на Цензорі хаяти? Звичайно будуть.
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21.05.2023 13:18 Відповісти
Я не розумію чому всі зациклюються на двох особинах - як не Зеля, то Порох. Для прикладу Ю. Тимошенко. В часи її прем'єрства люди її на руках носили, пробували хаяти тількі продажні ригівські і порохівські журналюги і " політологи", але всі їхні потуги зводились нанівець справами. І до сьогодні вони забили людям голови єдиною фразою " вона газ підписала " Всьо. Всі забули скільки платили за газ і її офіційну позицію в питанні цін на газ для населення навіть перед МВФ. Забули на який рівень вона підняла мінімальні пенсії і зарплати, забули, що вона єдина, що прищемила олігархів, що підняла економіку, зробила доступною офіційну розтаможку товарів і ще багато чого забули. Забули що Порох шкодив ще з 2004-го року, цій же Тимошенко робити реформи. Погугли прощальну пресконференцію О.Зінченко ( гол адм през Ющенка ). Я з ним познайомився в 2004-му під час Майдану. Достойна була людина. Зінченко і Тимошенко привели Ющенко до перемоги, а той злигався з Порохом і погруз в корупції.
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21.05.2023 14:27 Відповісти
ну от...а я що кажу. на Цензорі тільки і чутно --асфальт ,шашлики...до того було на Цензорі рошен,ліпєцька фабрика .барига.....вибиремо немовля в пеленках і буде спокій
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21.05.2023 14:35 Відповісти
Я Вам открою страшную тайну. Все это писали и пишут одни и те-же люди. Зайдите в архив Цензора. Много было защитников Порошенко в 2019 году? Цель этих писунов дестабилизация. И тогда и сейчас.
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21.05.2023 17:50 Відповісти
Прямо боюсь спросить, а кто придумал все эти "романтические" прозвища? Неужели сами украинцы от переизбытка неподдельной любви, или враги-империалисты? Популярность просто зашкаливала! А сейчас это уже история, но которую нужно помнить?

1) ВорЮлька
2) ТыМошенница
3) Дама с косой
 4) Леди Ю
5) (Бабо)Руль (Дама с рулём на голове)
6) Бомжиха
 7) Бублик, Каравай с ушами
 8)«Пропало все»
9)«ВОНА»
10) *******
11) ВОРЮленька
12) Газовая принцесса
13) Григянша\Капительманша
 14) Юлия Дозиметровна
15) КаравайБашка
16) Циля Капительман
17) Ти-Мойшенка
18) Сколопендре
19) ********* либо просто Блохастая
20) Обезьяна Чи-чи-чи
 21) тЮлька
22) ТиМошонка
23) Принцесса у параши
24) Газовое Тамифлю
25) ЧМОшенка/ЧМОшонка
26) Юлька Эпидемия или Тамифлюшенко
27) Прекрасная инфекция
28) Микки-Маус
29) Джулия Крейзи
30) «ОСОБА_13»
31) Первая Блэди
32) Жанна Дарк
33) Кыцюндер
34) Тимошедшая Жулька
35) Кокаинщица
36) Гитлéра Вальдемáровна Тúмсинг
37) Панночка (Ведьма из произведения Гоголя "Вий"
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22.05.2023 00:16 Відповісти
А ти в народ ходив, хоч коли небуть? Ботяри напридумували в т. ч. і порохівські, а може й почали перші, а потім вже ригівські отямились. Боси цих ботів на прямих телеефірах стоячи поряд з Юлькою язики в сраці тримали та й вже при зеку, крім " вона газ підписала " нічого іншого висрати не могли і то тихо, бо Янукович в Харкові ще більшу ціну підмахнув.
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22.05.2023 23:48 Відповісти
Треба знати історію українського народу. І питання стоїть не в поливанні брудом, а в тому, що через деякий час у обраного проявляється його сховане єство і всі його сховані риси характеру та відповідні дії проявляються. Український народ ніколи з цим не мирився і на це завжди була відповідна реакція. Зараз чітко простежується, що не на часі стосувалося тільки нас , але не влади.
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21.05.2023 14:55 Відповісти
На слідуючих виборах виберемо взагалі цнотливого,без гріха...немовля в пеленках ....і поставимо на пост президента--і то все одно знайдеться хтось,що йому не вподоби.
Вибирали ж українці Зеленського...вибирали...хотіли такого?-хотіли...73 відсотка проголосувало--проголосувало..то які тепер питання..
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21.05.2023 13:26 Відповісти
На моє переконання реагувати на критику, визнавати і виправляти помилки це і є найкращою рисою людини і необхідною для керівника любого рангу. По твоємо, якщо народ вибрав, то не має права задавати питання, якщо президент виявився мутним брехуном? Народ вибирає по обіцянках, а судить по справах. Процедура імпічменту повинна бути доступною для громадян.
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21.05.2023 14:06 Відповісти
А процедура імпічменту на кому з президентів спрацювала?
Так народ ,не те що має право а Зобов'язаний питати. А от чи багато народ "напитав"-це вже риторика
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21.05.2023 14:14 Відповісти
Задавать вопросы и называть президента мутным брехуном две большие разницы. Вам так не кажется?
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21.05.2023 17:53 Відповісти
Якщо я напишу, то тут здійметься неймовірний срач.
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21.05.2023 11:31 Відповісти
ну а за Зеленського, хіба не срач відбувається?
Так тому і пропоную...на Цензорі обговорити майбутню кандидатуру президента
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21.05.2023 11:34 Відповісти
Посиділи, покалякали.
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21.05.2023 11:16 Відповісти
Це ж він тягає за собою і скіпетр, щоб Байден не забував звідки цей найвеличніший лідор.
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21.05.2023 11:44 Відповісти
Ви можете ЗАВТРА зробити вибори і обрати іншого президента?
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21.05.2023 11:17 Відповісти
А треба.
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21.05.2023 11:29 Відповісти
так жеж , багато дописувачів на Цензорі проти Зеленського..от я і пропоную... Писати свої кандидатури на пост президента України..і Тут на Цензорі обговорити..
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21.05.2023 11:31 Відповісти
Пропонуйте реальні речі , а не вибори , які наразі провести не реально !!

Прийде час проведемо 🙁
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21.05.2023 11:45 Відповісти
це і є реальні речі...якщо не подобається Зе..то нам треба буде вибирати того хто гідний представляти Україну..адже ми будем за нього голосувати ..А не за продажного ,як всі пишуть асфальтника і шашличника.
Давайте пропонуйте .
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21.05.2023 11:55 Відповісти
Юлія Володимірівна Тимошенко
Гарантовані плюси:

+ Буде дешевий газ;
+ Ніхто і нічого не буде закатувати в асфальт;
+ Організує вам швиденько контрнаступ, отримаємо розгром ЗСУ, а після цього звинуватить у всьому Порошенко;
+ Не буде Єрмака.
Що думаєте?
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21.05.2023 12:03 Відповісти
починаючи з Кравчука/небіжчика/ в Україні президенти--одні плюси...Згадайте як кожного президента паплюжили--Кравчук --здав ядерку..Кучма---там суцільний плюс ...Ющенко--бджоли не винні,руки які нічого не крали... Януковощ--це взагалі шедевр,шапкокрад..безграмотний ,втік.Порошенко--барига,Ліпєцка фабрика...ну і Зеленський--асфальт шашлики.
Одні плюси...Тільки чомусь народ забуває,як недавно..тут же на Цензорі їх проклинав..
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21.05.2023 12:11 Відповісти
Вы ошибаетесь. 10...100 человек на Цензоре это ведь не весь народ. Правда?
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21.05.2023 17:57 Відповісти
ні не весь...А от закономірність така--поодинці ніби то адекватні люди і все розуміють,а от як зберутся до гурту--ну згря зграєю
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21.05.2023 18:12 Відповісти
Приблизно так.
- Дядько Джо, дай літаки F-16
- Ок, дам, але восени. Доречі, де твій контрнаступ?
- Ну от, як дасте літаки, так відразу і почну наступ.
- Синку, а ти не офігів, ти ж обіцяв зараз, весною?
- Не вистачає літаків
- Вова, а ти не охамів? Ти просив танки, Бмп, ракети...
Ці всі Леопарди, Челенджери, Абрамси, Мардери, Страйкери, дали. Навіть Патріоти та далекобійні ракети Storm shadow ти отримав. Ще тобі мало, чого чекаєш?
- Та я ото во, добре, скоро почну...
- Ну дивись мені... Починай та дави русню гідно, не ганьби дядька Джо.
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21.05.2023 11:24 Відповісти
Як же ж , без дєрьмака ?
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21.05.2023 11:27 Відповісти
Авжеж , без ложки д'єрма-ка ніяк.
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21.05.2023 11:38 Відповісти
ФСБшнші вуха Єрмака кругом , навіть в Японіі 😠
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21.05.2023 11:40 Відповісти
Хм, америкнці сказали ''прибери єрмака-він токсичний'', а боневтік наче сказився ще більше з собою його таскає і виставляє напоказ. І при цьому випрошує в Америки літаки. От і хто він після такого?
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21.05.2023 11:44 Відповісти
По не зрозуміло достеменно , хто кого насправді таскає за собою…
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21.05.2023 12:47 Відповісти
Таке враження, що у цього Єрмака у кишені пульт з кнопкою, а Зеленському вмонтовано чіп з вибухівкою. І клоун про це знає: ******* щось не те - і голова відлетить.
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21.05.2023 14:55 Відповісти
На мить - у кгб/фсб є компромат на Трампа (відео - аудіо), такий що і цинікам соромно дивитись,
хтось сумнівається що у фсб є компромат на Вову зеленського (відео - аудіо) який і мама Рима з папою не зрозуміють і не пробачать ....
Людина НА ГАЧКУ у фсб, навіть знати не хочу що там Зе чудив у банях чи номерах коли його знімало фсб, але слухняно робити те що він робить і вважати находження біля себе фсбшних людей нормальним можно тільки при таких умовах.
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21.05.2023 16:05 Відповісти
Бритва Хэнлона, бро.

Не следует объяснять теорией заговора то, что можно объяснить обычной тупостью. Зеленский - всего лишь глупый и безвольный чувак, которого заранее готовили на роль марионетки.

Есть женщины, которые не умеют говорить "нет", им проще дать, чем отказать. Возможно мужчины тоже бывают.
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21.05.2023 16:32 Відповісти
Подоляцький ?
Компромат це не теорія заговору, вчи КК України
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21.05.2023 19:14 Відповісти
Первое слово мне не понятно. Насчет второго - ты оправдываешь банальную глупость и безвольность, наличием каких-то сложных компроматов, аудио и видео. Как будто это когда-то кому-то мешало

Зеленский - просто не политик, вот и все. Плюс ко всему Ермак вполне себе нормальный руководитель, не в том плане что он патриот Украины, или прочем декларативном плане - а в том что он умеет подобрать людей, умеет их мотивировать, умеет сказать когда нужно, и промолчать когда не нужно. Его бы качества Зеленскому ...
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21.05.2023 19:45 Відповісти
Нах це туди
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21.05.2023 19:49 Відповісти
А ермак не вміє з пафосом промови читати і заворожувати публіку: йому би ці якості-став би суперагентом.
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22.05.2023 08:48 Відповісти
Прямий контроль фсб
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21.05.2023 16:10 Відповісти
Лахта, зматуй вудки
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21.05.2023 16:08 Відповісти
Какая еще нах "формула мира" без освобождения всех украинских территорий включая Крым??? Миротворцы х-вы....Что один - оружие нужно выпрашивать, что второй - вообще мутный....
Оружие, оружие и еще раз оружие - вот и вся формула мира....
Что-то крутят-мутят....зае-ли уже что один что второй....
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21.05.2023 13:48 Відповісти
Можно подумать ты пишешь из горящего танка.
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21.05.2023 13:56 Відповісти
Тебе-то какая разница откуда я пишу....
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21.05.2023 16:55 Відповісти
Не надо нервничать земляк.
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21.05.2023 17:27 Відповісти
 
 