Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та "формулу миру". ФОТО
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Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Японії зустрівся з американським лідером Джо Байденом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.
"Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини", - сказав глава держави.
Президент також відзначив рішення Байдена підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.
Зеленський та Байден також обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей України, а також питання реалізації української формули миру.
Також президенти обмінялися думками щодо проектів реконструкції та відбудови нашої країни.
Зеленський окремо зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України та підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Він наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу нашої країни в Альянс.
Будь ласка, зачекайте...
Спасибі за усе Байдену. Що він там думає про себе...???
Маріуполя , гідно бʼється з московітами !!
Це вам не Трамп , який співав і співає диферамби путлєру ,
а Джо Байден , який неодноразово був в Україні і буде підтримувати
нас стільки , скільки потрібно 🙁
Давайте пишіть кандидатури!
1) ВорЮлька
2) ТыМошенница
3) Дама с косой
4) Леди Ю
5) (Бабо)Руль (Дама с рулём на голове)
6) Бомжиха
7) Бублик, Каравай с ушами
8)«Пропало все»
9)«ВОНА»
10) *******
11) ВОРЮленька
12) Газовая принцесса
13) Григянша\Капительманша
14) Юлия Дозиметровна
15) КаравайБашка
16) Циля Капительман
17) Ти-Мойшенка
18) Сколопендре
19) ********* либо просто Блохастая
20) Обезьяна Чи-чи-чи
21) тЮлька
22) ТиМошонка
23) Принцесса у параши
24) Газовое Тамифлю
25) ЧМОшенка/ЧМОшонка
26) Юлька Эпидемия или Тамифлюшенко
27) Прекрасная инфекция
28) Микки-Маус
29) Джулия Крейзи
30) «ОСОБА_13»
31) Первая Блэди
32) Жанна Дарк
33) Кыцюндер
34) Тимошедшая Жулька
35) Кокаинщица
36) Гитлéра Вальдемáровна Тúмсинг
37) Панночка (Ведьма из произведения Гоголя "Вий"
Вибирали ж українці Зеленського...вибирали...хотіли такого?-хотіли...73 відсотка проголосувало--проголосувало..то які тепер питання..
Так народ ,не те що має право а Зобов'язаний питати. А от чи багато народ "напитав"-це вже риторика
Так тому і пропоную...на Цензорі обговорити майбутню кандидатуру президента
Прийде час проведемо 🙁
Давайте пропонуйте .
Гарантовані плюси:
+ Буде дешевий газ;
+ Ніхто і нічого не буде закатувати в асфальт;
+ Організує вам швиденько контрнаступ, отримаємо розгром ЗСУ, а після цього звинуватить у всьому Порошенко;
+ Не буде Єрмака.
Що думаєте?
Одні плюси...Тільки чомусь народ забуває,як недавно..тут же на Цензорі їх проклинав..
- Дядько Джо, дай літаки F-16
- Ок, дам, але восени. Доречі, де твій контрнаступ?
- Ну от, як дасте літаки, так відразу і почну наступ.
- Синку, а ти не офігів, ти ж обіцяв зараз, весною?
- Не вистачає літаків
- Вова, а ти не охамів? Ти просив танки, Бмп, ракети...
Ці всі Леопарди, Челенджери, Абрамси, Мардери, Страйкери, дали. Навіть Патріоти та далекобійні ракети Storm shadow ти отримав. Ще тобі мало, чого чекаєш?
- Та я ото во, добре, скоро почну...
- Ну дивись мені... Починай та дави русню гідно, не ганьби дядька Джо.
хтось сумнівається що у фсб є компромат на Вову зеленського (відео - аудіо) який і мама Рима з папою не зрозуміють і не пробачать ....
Людина НА ГАЧКУ у фсб, навіть знати не хочу що там Зе чудив у банях чи номерах коли його знімало фсб, але слухняно робити те що він робить і вважати находження біля себе фсбшних людей нормальним можно тільки при таких умовах.
Не следует объяснять теорией заговора то, что можно объяснить обычной тупостью. Зеленский - всего лишь глупый и безвольный чувак, которого заранее готовили на роль марионетки.
Есть женщины, которые не умеют говорить "нет", им проще дать, чем отказать. Возможно мужчины тоже бывают.
Компромат це не теорія заговору, вчи КК України
Зеленский - просто не политик, вот и все. Плюс ко всему Ермак вполне себе нормальный руководитель, не в том плане что он патриот Украины, или прочем декларативном плане - а в том что он умеет подобрать людей, умеет их мотивировать, умеет сказать когда нужно, и промолчать когда не нужно. Его бы качества Зеленскому ...
Оружие, оружие и еще раз оружие - вот и вся формула мира....
Что-то крутят-мутят....зае-ли уже что один что второй....