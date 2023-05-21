Німеччина не планує брати участі в майбутніх поставках винищувачів F-16 Україні, бо не має цих літаків, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бундесвер не має винищувачів F-16 у своєму розпорядженні, тому участь Німеччини в "авіаційній коаліції" не обговорюється.
Про це в інтерв'ю для ntv і RTL розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.
"Участь Німеччини в можливих поставках бойових літаків Україні не обговорюється. По-перше, всі знають, що у нас навіть немає таких літаків", - сказав Шольц.
Канцлер привітав план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, не дивлячись на те скільки часу б ця ініціативна не займала.
Нагадаємо, Шольц назвав навчання українських пілотів на винищувачах сигналом для Росії, щоб вона не сподівалася на успіх у вторгненні в Україну.
Топ коментарі
+12 Benjie Lucic 418d3f5c
показати весь коментар21.05.2023 11:21
+9 Benjie Lucic 418d3f5c
показати весь коментар21.05.2023 11:25
+7 Олег Гнатенко
показати весь коментар21.05.2023 11:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Air_Force
Так і надалі тримати!
Такова Природа Вещей.
Не надамо Україні літаків
Версій багато - оце правда.
Почувши його - в кожному кацапському окопі був би свій. кирпичний заводик
А бомбити московітів - хіба не свято ?
І вся Німеччина зітхнула з полегшенням: "Які ми молодці, що замість того, щоб купувати коштовні, ******* військові літаки, купували дешеві російські нафту та газ!"