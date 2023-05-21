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Німеччина (4565) Шольц Олаф (733) F-16 (419)

Німеччина не планує брати участі в майбутніх поставках винищувачів F-16 Україні, бо не має цих літаків, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Бундесвер не має винищувачів F-16 у своєму розпорядженні, тому участь Німеччини в "авіаційній коаліції" не обговорюється.

Про це в інтерв'ю для ntv і RTL розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

"Участь Німеччини в можливих поставках бойових літаків Україні не обговорюється. По-перше, всі знають, що у нас навіть немає таких літаків", - сказав Шольц. 

Канцлер привітав план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, не дивлячись на те скільки часу б ця ініціативна не займала.

Нагадаємо, Шольц назвав навчання українських пілотів на винищувачах сигналом для Росії, щоб вона не сподівалася на успіх у вторгненні в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну: гуманітарно, фінансово, а також постачанням зброї, - Шольц

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
ППО, танки, бронетехніка, протитанкова зброя. Це те, на чому зараз концентрується Німеччина.
Так і надалі тримати!
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21.05.2023 11:21
+9
Так Ваня. І це тільки початок. ваша аналоговнєтна зброя не може протидіяти тому, що Німеччина надала Україні
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21.05.2023 11:25
+7
Вони для такого вступили в НАТО, не плели дурниці про "багатовекторність" тощо, а вступили в спільний оборонний альянс.
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21.05.2023 11:44
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А які є з аналогічних? (просто цікаво)
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21.05.2023 11:19 Відповісти
тут є
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Air_Force
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21.05.2023 11:21 Відповісти
не побачив F-16...
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21.05.2023 11:40 Відповісти
Бо їх немає.
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21.05.2023 12:28 Відповісти
Дякую
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21.05.2023 12:31 Відповісти
В них і правда нема... Трохи Єврофайтерів та старезні Торнадо...
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21.05.2023 11:19 Відповісти
Та там (у ВПС Німеччини) суцільний сум... Чим вони, взагалі, збиралися воювати у випадку нападу на них тих же москалів? Чи вони теж готувалися до "2-3 дні і Берліннаш!" бо "Можєм павтаріть"?
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21.05.2023 11:35 Відповісти
Це питання до шрьодерів та меркельш...
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21.05.2023 11:43 Відповісти
Вони для такого вступили в НАТО, не плели дурниці про "багатовекторність" тощо, а вступили в спільний оборонний альянс.
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21.05.2023 11:44 Відповісти
Еврофайтер краще за ф-16, більш ********. Але він більш дорогий, примхливий, вибагливий к обслугованню і летовищу, і їх багато не дали би, бо їх мало виготовлено.
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21.05.2023 13:34 Відповісти
Так... краще три F-16, чим один Eurofighter... по ціні...
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21.05.2023 13:40 Відповісти
На нєт і суда нєт.
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21.05.2023 11:20 Відповісти
Німці надали танки
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21.05.2023 11:20 Відповісти
ППО, танки, бронетехніка, протитанкова зброя. Це те, на чому зараз концентрується Німеччина.
Так і надалі тримати!
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21.05.2023 11:21 Відповісти
Так Ваня. І це тільки початок. ваша аналоговнєтна зброя не може протидіяти тому, що Німеччина надала Україні
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21.05.2023 11:25 Відповісти
Шольцы будут ипать Иванов всегда.
Такова Природа Вещей.
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21.05.2023 12:00 Відповісти
придурошное, чем он "******"? поставками вооружений? у них нет и не было f-16, у них есть еврофайтеры и тех немного!
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21.05.2023 11:37 Відповісти
Та він кацап. Звісно, що такі вані іванови, шольца у нічних еротичних кошмарах бачать
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21.05.2023 11:44 Відповісти
У казках твоєї країни таких іванів як ти, не даремно називають дурнем.
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21.05.2023 12:13 Відповісти
але ж грошей на них можна підкинути?)))
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21.05.2023 11:22 Відповісти
Шольц тролить рашисто-савьєцькіх дегенератов😃
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21.05.2023 11:22 Відповісти
Як шо і шось дадуть то треба брати шось одне. Літак це ж не танки.
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21.05.2023 11:23 Відповісти
Фрау Меркель, постаралась.
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21.05.2023 11:24 Відповісти
А шо ім мішає купити зо 100 Ф 16 а потім передати Украіні .
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21.05.2023 11:29 Відповісти
А що вам заважає домовитись о купівлі хоча б 10 літаків за кошти, які надходять з усього світу? Німеччина навідміну від деяких партнерів ніяких папірців не підписувала і не надавала порожніх обіцянок
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21.05.2023 11:40 Відповісти
Так нам гроші надають на підтримку штанів --- зарплати медикам вчителям пенсіі .
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21.05.2023 11:46 Відповісти
а виходить- суддям ментам і прокурорам дупутатам
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21.05.2023 11:51 Відповісти
Самии ціннии прошарок -- як же без них .
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21.05.2023 11:53 Відповісти
Надають всього в достатній кількості. Зброї можна було б більше, але всього іншого повинно вистачати, враховуючи, що значна частина громадян знаходяться закордоном. Хто ж винний в тому, що все розкрадають? Я вже дивитись не можу на те, як гуманітарку продають в фейсбуці. Чи це німці все роблять??? Питання риторичне
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21.05.2023 12:01 Відповісти
Наші -- руки гріють .
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21.05.2023 12:04 Відповісти
А що заважає Ахметову, Коломойському і їм подібним, взяти хоч невелику частину того бабла, що вони витягли з України, і купити трохи літаків? За живі гроші, впевнений, справа пішла б значно швидше.
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21.05.2023 11:47 Відповісти
Нема мови -- я за -- лишається тільки це вбити в бошку Коломоиському .
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21.05.2023 11:50 Відповісти
якщо можна то окремо -окремо бошці і окремо тілу
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21.05.2023 11:52 Відповісти
Допомагають, чим можуть. Кому не подобається, робіть краще. А як ви робите, всі вже знають.
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21.05.2023 11:34 Відповісти
Уявляю як він підскакує від радощів, що немає F-16, і в долоні плескає. Танків трошки з нього ледь-ледь вичавили спільними зусиллями, а літаків зась, нема чого вичавлювати. Радості повні штани, вже за телефон хапається, щоб поділитись нею з ******.
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21.05.2023 11:35 Відповісти
Навіщо тоді дві неділі назад кричав
Не надамо Україні літаків
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21.05.2023 11:37 Відповісти
Саме через те, що Німеччина не має ф-16, і говорив, що не надасть літаків два тижні тому. Ситуація за цей час ніяк не змінилась
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21.05.2023 11:51 Відповісти
Німеччина найбільше у Європі допомагае. А якщо літаків немає, то й хер із ними.
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21.05.2023 11:48 Відповісти
Ось і казочці про Ф-16 конець !
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21.05.2023 11:54 Відповісти
F-16 - наймассовіший винищувач. Його повно по всьому світу.
Версій багато - оце правда.
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21.05.2023 12:03 Відповісти
А реактивні Мессершмідти Ме-262 дасте ? У вас точно є.
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21.05.2023 11:57 Відповісти
якраз їх і немає,добрі союзнички різали усі німецькі вундервафлі після війни,від заздрощів походу...
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21.05.2023 12:06 Відповісти
Ну так ну так - а якби не різали нам би передали. А щодо заздрощів то походу це стосується лише совка - британці як і американці вже мали свої реактивні винищувачі ( крім того американці мали вже крутоліти яких ніхто не мав ).
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21.05.2023 12:17 Відповісти
Краще Юнкерс-87 з сиреною-ревищем.
Почувши його - в кожному кацапському окопі був би свій. кирпичний заводик
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21.05.2023 12:29 Відповісти
У музеях Ме-262 ще є - гарному стан - на свята бальоро літають.
А бомбити московітів - хіба не свято ?
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21.05.2023 12:38 Відповісти
А если найду? (с)
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21.05.2023 12:23 Відповісти
"Німеччина не планує брати участі в майбутніх поставках винищувачів F-16 Україні, бо не має цих літаків, - Шольц"

І вся Німеччина зітхнула з полегшенням: "Які ми молодці, що замість того, щоб купувати коштовні, ******* військові літаки, купували дешеві російські нафту та газ!"
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21.05.2023 12:28 Відповісти
А Україна що робила останні 4 роки?
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21.05.2023 12:40 Відповісти
Як шо? "Автобани" будували та крали, як не в себе, на тому будувництві.
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21.05.2023 14:36 Відповісти
Cette excuse est acceptée. De même la France n'en possède pas.
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21.05.2023 12:45 Відповісти
Тайфун тоже подойдёт! ))
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21.05.2023 13:20 Відповісти
Дайте попити води, бо так їсти хочеться, що переночувати нема де!
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21.05.2023 15:46 Відповісти
 
 