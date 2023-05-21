Україна має не тільки виграти війну, але й досягти тривалого миру, - Сунак
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Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що "безпека України – це наша безпека".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це британський прем'єр заявив у своєму виступі в Хіросімі.
Сунак вітає "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на саміті G7, зокрема, підтримку президентом США Джо Байденом "міжнародної коаліції" країн для надання Україні новітніх винищувачів.
"Україна має не тільки виграти війну, але й отримати справедливий і тривалий мир", - зазначив глава британського уряду.
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