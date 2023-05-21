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Україна має не тільки виграти війну, але й досягти тривалого миру, - Сунак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський,сунак

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що "безпека України – це наша безпека".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це британський прем'єр заявив у своєму виступі в Хіросімі.

Сунак вітає "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на саміті G7, зокрема, підтримку президентом США Джо Байденом "міжнародної коаліції" країн для надання Україні новітніх винищувачів.

"Україна має не тільки виграти війну, але й отримати справедливий і тривалий мир", - зазначив глава британського уряду.

Також читайте: Зеленський у Японії зустрівся із Сунаком та прем’єркою Італії Мелоні. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Перш за все треба навчитись казати правду! Це тривала війна яка завтра чи зі зміною влади підорафії не закінчиться! І поки частина України буде боронити, а частина гуляти по клубах, це перемогу не наблизить!
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21.05.2023 12:07
+8
Трохи шокую всіх - вже більше року на війні без автомату. Мій автомат, відомий, нагородний, за який мене хаяли, перед війною забрало ДБР і не віддає. На початку війни я автомат не брала свідомо, щоб не відволікав. Моя справа була Стугна і танки.

Тетяна Чорновол
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21.05.2023 12:02
+5
Допоки існує кацапія, тривалого миру не буде.
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21.05.2023 12:01
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21.05.2023 11:58 Відповісти
Допоки існує кацапія, тривалого миру не буде.
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21.05.2023 12:01 Відповісти
Ще додам-знешкодити усю кацапсько-фсбшну агентуру.
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21.05.2023 12:06 Відповісти
У Залужного є.
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21.05.2023 12:34 Відповісти
Трохи шокую всіх - вже більше року на війні без автомату. Мій автомат, відомий, нагородний, за який мене хаяли, перед війною забрало ДБР і не віддає. На початку війни я автомат не брала свідомо, щоб не відволікав. Моя справа була Стугна і танки.

Тетяна Чорновол
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21.05.2023 12:02 Відповісти
Ця влада не тільки автомат у Тані Чорновол забрала, вони клістрони у ППО - забрала, ракетні програми- закрила, Чонгар - розмінувала, захист Гомеля - оголила, аеророзвідку - ліквідувала, кадрову чисельність ЗСУ - на 30-40 % скоротила, бойових генералів - посадила...
Недаремно вояки-рашисти, першої хвилі наступу, везли з собою парадну форму, поліцейські щити та гумові кийки...
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21.05.2023 12:10 Відповісти
їм також пропаганда та не тільки вбила в голову,що їх будуть зустрічати цвєтамі, адже медвечуки кремль так переконували...дивлячись на армаду військ і техніки,якщо ви пам'ятаєте навіть Бульбофюрер повіривши, сказав -что єто продлится максімум двє трі нєдєлі
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21.05.2023 13:06 Відповісти
Перш за все треба навчитись казати правду! Це тривала війна яка завтра чи зі зміною влади підорафії не закінчиться! І поки частина України буде боронити, а частина гуляти по клубах, це перемогу не наблизить!
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21.05.2023 12:07 Відповісти
тому що війна не сягнула всю територію України. згадуючи 2014 рік тоді теж відносились до цього--та пофіґ-війна десь там...десь там на сході...
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21.05.2023 12:59 Відповісти
Нуу, про тривалий мир говорити допоки під боком *обнутий сусід з ЯО якось несерйозно... В України ЯО відібрали! Так само треба вчинити і з мордором. Тоді може бути тривалий мир.
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21.05.2023 12:16 Відповісти
Та и оружие стрелковое не роздано всем желающим для народного пусть ополчения, дружин, самообороны итд. По этой причине и 5 колона гульбасит, и видим мы это каждый день везде. Все сроки выходят. Зиму ждать нет смысла--- не переживём ее в этот раз. Таков расклад выпал. Или--- или.
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21.05.2023 12:57 Відповісти
звичайно...війна триватиме. і не рік...в стані війни будемо знаходитись постійно,доки не буде розвалу рашки з її ядерним потенціалом.
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21.05.2023 13:01 Відповісти
Коротше, Зеля стрілецької зброї цивільному населенню не роздасть. Якщо повторитися Буча, то вже терпіть, cheres Mesdames !
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21.05.2023 16:31 Відповісти
Дещо раніше Генерал Залужний сказав навіть більше : Не тільки звільнити територію але й не допустити подальшого російського вторгнення.
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21.05.2023 14:50 Відповісти
 
 