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ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Російським загарбникам не вдалося оточити Бахмут, українські захисники взяли місто у напівоточення.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті.

Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись.

Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак"", - зазначила вона.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".

Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста. 

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.

Також читайте: Без втрат вагнерівці не зможуть відійти від Бахмуту, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Знаменитое Минобороны хоть бы карту приложили, чтоб читатели оценили это враньё ) Какое нахер полуокружение.
Мне это напоминает как кацапы захватили подходы к северо-западу окрестностей Киева, а их говорящие головы рассказывали, что Киев окружён.
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21.05.2023 12:31
+17
На овечек, погруженных в теплую ванну марафона
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21.05.2023 12:25
+14
Це ми його напів-оточили.
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21.05.2023 12:25
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Чуть сложного вкину. Пригожин нам подходит, взяв Бахмут как допустим. Это зашатает и расколет в РФ общество к выборам. Там раскол желателен нам. Он уже есть. Это добавит. Ему бы и бабла дать на выборы. Так когда то Германия членина запустила в империю--- и угадала. Можно смеяться конечно. Но сегодня то плачем. Цель оправдывает средства--- а победителей не судят.
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21.05.2023 12:47 Відповісти
А Пригожин то щось знає, що його ципсоїди в президенти рашки сватають?
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21.05.2023 13:09 Відповісти
Він сам буде не проти)
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21.05.2023 13:58 Відповісти
не факт, він же не українець.
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21.05.2023 15:55 Відповісти
без паніки,побачимо найближчі дні,але як кажуть:якщо у вас є відчуття,що вас на*бали,значить вас на*бали!
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21.05.2023 13:08 Відповісти
Панянка Маляр - не роби своїми пустопорожніми словами з думаючих українців повних ідіотів - для того, шоб реально говорити, шо сили рашистів у майже повністю захопленому ними Бахмуті, перебувають у напівоточенні - треба, щоб ЗСУ здійснили захоплення втрачених передмість - по одній лінії Ягідне - Підгороднє, та по іншій - Кліщіївка - Опитне - Іванград! Але, судячи з сьогоднішньої карти Діп Стейт - таким маневром і близько не пахне!!!
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21.05.2023 13:15 Відповісти
Карта строго кажучи ще тільки вчорашна, але не думаю, що сильно на краще змінилася сітуація.

Літак ,це пам''ятник у сквері, майже на виїзді з міста. Це може 1% відсоток території міста, тому таке
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21.05.2023 13:49 Відповісти
Їй краще мовчати.
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21.05.2023 13:25 Відповісти
Ніякого сумніву нема, що Україна переможе. І переможе не завдяки Генштабу, а героїзму хлопців ТРО, Правого Сектора, Азовців, ЗСУ та народу.
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21.05.2023 13:33 Відповісти
"Літак" це майже вже на виїзді з міста. Тому краще б мовчали ці говорящі дупи.
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21.05.2023 13:42 Відповісти
Максим Пиховшек , звеняйте Пане , але я щось не зрозумів, боти чи Порохоботи нічого зайвого, ми тільки дивимось на мапу , та ледь не чого не розуміємо , Бахмут , начебто занят *********** військами, а шапки щоб їх закидати ще у дорозі.
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21.05.2023 13:54 Відповісти
Тут одні стратеги зібралися , навіть страшно щось вставити ,
бо закидають або яйцями , або лайном
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21.05.2023 14:22 Відповісти
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