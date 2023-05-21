Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук
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21 травня від важкого поранення, яке дістав на фронті, у госпіталі помер депутат Полтавської міської ради сьомого скликання та військовослужбовець підрозділу аеророзвідки "Соловей" 116 окремої бригади територіальної оборони Юліан Матвійчук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.
Уперше повідомлення про поранення Юліана прийшло 16 травня, його прооперували у Дніпрі. За його життя кілька днів боролися лікарі.
У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення росіян вдруге став на захист Батьківщини, був молодшим сержантом 116 БТРО.
Герой народився 14 червня 1989 року. У 2014 році закінчив історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Двічі ставав депутатом міської ради Полтави, очолював місцевий осередок ВО "Свобода". Був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava".
У загиблого воїна залишилися дружина та маленька донечка.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча можливо ви маете на увазі блогера? Тоді так-з ним все нормально
То із владою в Україні не все ок!!!
Було, є і буде, бо в нас 73% в лайні бачать золото!
Коли, коли... ми вже почуємо про герочні вчинки депутатів від "Слуг народу"?
тa божевільних кровожерливих кацaпiв
боляче втрачати героїв 😪
Украіну ‼️
Боляче і дуже сумно , коли нас покидають такі Воіни 😪😪😪
а скільки загинуло депупатів теперішнього скликання????
Юліану, вічна пам"ять і царства небесного...
Воюють і гинуть патріоти України...
R.І.Р.
Приклад рейдерства на підприємство «Дитяче Харчування» це черговий щоденний факт!!!
Таке творять у кожній області «невідомі особи у масках» і що характерно, військовозобов'язані, але Стефанчук-Зеленський-Шмигаль «тупо марафонять» …, а суддівсько-прокурорські, ще й бабло заробляють на цьому!!
А Українці відбивають у московських орків по 200 м щодня…
Так оце і є, оті привладні, що божилися з трибуни ВРУ захищати інтереси України?!?!