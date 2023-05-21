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Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матвійчук

21 травня від важкого поранення, яке дістав на фронті, у госпіталі помер депутат Полтавської міської ради сьомого скликання та військовослужбовець підрозділу аеророзвідки "Соловей" 116 окремої бригади територіальної оборони Юліан Матвійчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.

Уперше повідомлення про поранення Юліана прийшло 16 травня, його прооперували у Дніпрі. За його життя кілька днів боролися лікарі.

У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення росіян вдруге став на захист Батьківщини, був молодшим сержантом 116 БТРО. 

Герой народився 14 червня 1989 року. У 2014 році закінчив історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Двічі ставав депутатом міської ради Полтави, очолював місцевий осередок ВО "Свобода". Був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava".

У загиблого воїна залишилися дружина та маленька донечка.

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Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Поки найкращі сини Полтави гинуть, всякі судді, власники Алмаза, молодь танцююча в клубах під русняві пісні продовжують паплюжити полтавщину. І у всіх виникає справедливе питання-що ж не так з Полтавою
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21.05.2023 12:44
+19
Слава, вічна пам"ять та щира вдячність депутату від ВО "СВОБОДА" Герою Юліану Матвійчуку!
Коли, коли... ми вже почуємо про герочні вчинки депутатів від "Слуг народу"?
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21.05.2023 12:50
+14
Коли я прочитаю таку новину про депутанок зі "слуги народу" , а то у них лише колаборанти , колаборанти , колаборанти
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21.05.2023 12:53
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Поки найкращі сини Полтави гинуть, всякі судді, власники Алмаза, молодь танцююча в клубах під русняві пісні продовжують паплюжити полтавщину. І у всіх виникає справедливе питання-що ж не так з Полтавою
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21.05.2023 12:44 Відповісти
Я вчора вночі їхав- каву частенько зупинявся пити. За 30 км. від передка в кожному генделику повно бухої молоді. Крики, матюки...
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21.05.2023 12:47 Відповісти
З Полтавою шановний, все нормально. А от полтавчани......
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21.05.2023 12:50 Відповісти
Воно то так... Але Київ, це кияни, Львів, це львівяни, Вінниця - вінничани, якось так воно виходить і Є. І Полтава тут не винятом.
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21.05.2023 13:02 Відповісти
Шановний, та й з Полтавою біда. Ні доріг, ні сервису, місто брудне...
Хоча можливо ви маете на увазі блогера? Тоді так-з ним все нормально
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21.05.2023 13:52 Відповісти
З Полтавою все ок!
То із владою в Україні не все ок!!!
Було, є і буде, бо в нас 73% в лайні бачать золото!
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21.05.2023 13:20 Відповісти
Не погоджусь. Дуже занедбане місто. Та й Мамай не із 73%
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21.05.2023 13:54 Відповісти
якраз з 73% отой мамай... Може, не з 43%-них, але зебіл він крадучний, і це точно.
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21.05.2023 14:27 Відповісти
Начебто він з нашого краю, чи з беніного за майбутнє... якщо з за майбутнє, то погоджуюсь з вами-це кишенькова партія саме 73 відсоткових
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21.05.2023 14:51 Відповісти
С.У.М.
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21.05.2023 12:49 Відповісти
Слава, вічна пам"ять та щира вдячність депутату від ВО "СВОБОДА" Герою Юліану Матвійчуку!
Коли, коли... ми вже почуємо про герочні вчинки депутатів від "Слуг народу"?
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21.05.2023 12:50 Відповісти
Щось мені підказує єдину відповідь- "Нє даждьотєсь!"
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21.05.2023 12:52 Відповісти
не на часі
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21.05.2023 12:54 Відповісти
Недавно сам ермак оголошував по загибель депутата СН.
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21.05.2023 13:37 Відповісти
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21.05.2023 14:47 Відповісти
Коли я прочитаю таку новину про депутанок зі "слуги народу" , а то у них лише колаборанти , колаборанти , колаборанти
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21.05.2023 12:53 Відповісти
Слуги прийшли не воювати , а набивати свої кишені баблом і це 100% правда 😡
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21.05.2023 13:30 Відповісти
Спочивай, сину вічним сном. Наша провина.
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21.05.2023 13:01 Відповісти
провина колаборантiв, які не підготувалися до війни,
тa божевільних кровожерливих кацaпiв

боляче втрачати героїв 😪
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21.05.2023 13:24 Відповісти
Світла памʼять Свободівцю , який віддав своє життя за вільну і соборну
Украіну ‼️
Боляче і дуже сумно , коли нас покидають такі Воіни 😪😪😪
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21.05.2023 13:28 Відповісти
війна забрала вже більше 100 тисяч українських життів.....
а скільки загинуло депупатів теперішнього скликання????
Юліану, вічна пам"ять і царства небесного...
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21.05.2023 13:30 Відповісти
Світла Память Герою!
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21.05.2023 13:41 Відповісти
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21.05.2023 13:46 Відповісти
Свобода має найбільшу кількість своїх партійців на фронті. Свобода за Свободу України. Вічна Пам'ять Герою
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21.05.2023 13:51 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.05.2023 14:08 Відповісти
Ні, не слуга урода. Ті не воюють.

Воюють і гинуть патріоти України...
R.І.Р.
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21.05.2023 14:25 Відповісти
Патріоти України захищають Україну своїм життя від московських орків *****, а такі собі Мамаї та інша ригоАнальна нечисть ***** в Україні, мародерить на схематозах державне майно та бюджети!!
Приклад рейдерства на підприємство «Дитяче Харчування» це черговий щоденний факт!!!
Таке творять у кожній області «невідомі особи у масках» і що характерно, військовозобов'язані, але Стефанчук-Зеленський-Шмигаль «тупо марафонять» …, а суддівсько-прокурорські, ще й бабло заробляють на цьому!!
А Українці відбивають у московських орків по 200 м щодня…
Так оце і є, оті привладні, що божилися з трибуни ВРУ захищати інтереси України?!?!
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21.05.2023 14:46 Відповісти
Светлая память тебе, Юлiане!
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21.05.2023 17:03 Відповісти
отрицательный отбор в действии. было болото станет трясина.
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21.05.2023 19:17 Відповісти
Як тяжко отримати таку звістку... Гине цвіт нації... Юліане, Полтава без тебе осиротіла...
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21.05.2023 20:48 Відповісти
 
 