Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук

21 травня від важкого поранення, яке дістав на фронті, у госпіталі помер депутат Полтавської міської ради сьомого скликання та військовослужбовець підрозділу аеророзвідки "Соловей" 116 окремої бригади територіальної оборони Юліан Матвійчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.

Уперше повідомлення про поранення Юліана прийшло 16 травня, його прооперували у Дніпрі. За його життя кілька днів боролися лікарі.

У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення росіян вдруге став на захист Батьківщини, був молодшим сержантом 116 БТРО.

Герой народився 14 червня 1989 року. У 2014 році закінчив історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Двічі ставав депутатом міської ради Полтави, очолював місцевий осередок ВО "Свобода". Був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava".

У загиблого воїна залишилися дружина та маленька донечка.

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