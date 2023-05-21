Сили оборони на таврійському напрямку знищили 22 одиниці озброєння рашистів, окупанти втратили майже три роти військових, - Тарнавський

Українські захисники на таврійському напрямку ліквідували та поранили майже три роти російських окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1006 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - йдеться в повідомленні.

Так, Сили оборони знищили та пошкодили 22 одиниці озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 БМП, ББМ, БТР, МТЛБ, станція РЕБ "Стриж-3", 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala". Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

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