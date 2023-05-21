УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18604 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 161 4
війна (56882) Тарнавський (235)

Сили оборони на таврійському напрямку знищили 22 одиниці озброєння рашистів, окупанти втратили майже три роти військових, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Українські захисники на таврійському напрямку ліквідували та поранили майже три роти російських окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1006 вогневих завдань.  Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - йдеться в повідомленні.

Так, Сили оборони знищили та пошкодили 22 одиниці озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 БМП, ББМ, БТР, МТЛБ, станція РЕБ "Стриж-3", 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala". Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, - Міноборони

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тарнавський щодня доповідає про роту-дві забаранених окупантів. Немало як для відтинку фронта де Дріпро є зараз замість нуля. Сьогодні три роти окупантів... І вчора була новина про доставку із Франції двох патрульних катерів... Цікаво
показати весь коментар
21.05.2023 13:17 Відповісти
Вірогідно, високий берег та відсутність ЛБЗ з постійним піхотним протистоянням дозволяє краще контролювати супротивника, краще розвідувати, краще ховати свою арту, краще готуватися до бойових завдань. От хлопці і косять...
показати весь коментар
21.05.2023 22:47 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші Воїни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Бийте кацапню кляту , та повертайтеся додому живими 😕
показати весь коментар
21.05.2023 13:23 Відповісти
--- Цікаво : чому наші (традеційно) завжди спокійно. випускають ракло--рашів із отих оточень ? ( кілець...напівкілець...) Що це : економія патронів. харчів. для військовополонених ? Був би вдячний тому хто б просвітив ?
показати весь коментар
04.07.2023 16:45 Відповісти
 
 