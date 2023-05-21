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Українських пілотів почнуть навчати на літаках 4-го покоління, зокрема на F-16, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден заявив, що країни-члени G7 підтвердили підтримку України у протистоянні російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції під час саміту G7.

"На зустрічі із президентом Зеленським ми підтвердили нашу спільну та непохитну відданість у підтримці України, яка протистоїть жорстокій агресії Росії. Разом з країнами-партнерами ми ще раз наголосили на необхідності справедливого миру, який поважав би територіальну цілісність та суверенітет, прицнипи, закладені в статуті ООН. Росія розпочала цю війну і Росія може припинити цю війну сьогодні", - зазначив він.

Байден наголосив на необхідності того, щоб Україна мала можливість захистити свою територію.

"Сьогодні вранці ми з усіма союзниками по "Групі семи" і міжнародними партнерами запевнили Зеленського, що ми не похитнемося, Путін не зменшить нашу рішучість. І ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. Сьогодні ми оголосили нові поставки для України. Це мости, артилерія, техніка. Для того, щоб Україна могла себе захистити. Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках 4-го покоління, зокрема F-16. Щоб підтримати здатність України себе захистити, щоб вони могли захистити себе краще, ніж раніше", - додав американський лідер.

Також читайте: Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та "формулу миру". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
" ... наголосив на необхідності того, щоб Україна мала можливість захистити свою територію. "
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21.05.2023 13:45
+6
Треба з Трампом щось робити, бо якщо він переможе, то ані літаків, ані зброї не буде...
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21.05.2023 13:36
+6
Краще пізно ніж ніколи, але хотілось би, щоб дядько Джо менше чухався перед прийняттям рішень.
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21.05.2023 13:46
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Треба з Трампом щось робити, бо якщо він переможе, то ані літаків, ані зброї не буде...
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21.05.2023 13:36 Відповісти
Не Переможе.
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21.05.2023 13:37 Відповісти
звідки така впевненість?
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21.05.2023 13:47 Відповісти
Сша это не раша и не Украина и полномочия у президента там сильно ограничены. По большому счёту всё там решает конгресс,а в нём большинство как республиканцев и демократов за поддержку Украины .У Трампа там небольшая маргинальная групка поддержки в 30 от силы 40 человек.Так ,что даже если он и победит ничего страшного не будет и конец света не случится.Плюс у него среди республиканцев есть немало конкурентов .Тот же Десантис ,который после своих недавних заявлений о пограничном конфликте между рашей и Украиной и беседы спартийным руководством республиканской партии развернулся на 180' и теперь оправдывается ,говоря ,что его не так поняли и путин международный преступник и глава страны бензоколонки и спонсора терроризма и что он вообще за поддержку Украины.
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21.05.2023 13:51 Відповісти
Трампу принесли розгромний пакет санкцій по Скрипалям - він їх поклав під Сукно та казав: сакцій достатньо, я вже стільки ввів, скільки ніхто не ввів. І все. А там руйнівний пакет був щодо їхнього хімпрому. І нічого конгресмени не змогли протидіяти.
Дерипаска фінансував Трампа? - Фінансував. Трамп йому віддячив та вивів з під санкцій.
Так що не треба байки нам розказувати, що президент в США - то англійська королева, а все вирішує конгрес. Прийде рудий, загальмує допомогу та скаже: ось путін - він гарний хлопець, сідайте та домовляйтесь.
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21.05.2023 14:04 Відповісти
ммм, как то хреново доверять выбор людям, которые за 30+ лет понавыбирали такого, что прям не все так хорошо, нет? может просто культуры\образования\мозгов в целом не хватает? у американцев вроде пока все было всегда - относительно - нормально при всех президентах, потому как ветки власти работали нормально, а не "как скажут".
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21.05.2023 18:28 Відповісти
Половина наших пілотів давно готові вже майстер-клас показати.. Як це було з хаймерсами, патріотами і всього озброєння яке нам надавали..
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21.05.2023 13:36 Відповісти
Супер!
Thanks to everyone who help Ukraine!
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21.05.2023 13:36 Відповісти
И эф35 ещё эскадрилью
Звучит невероятно, но ещё пару месяцев назад и эф16 были просто мечтами
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21.05.2023 13:43 Відповісти
Сейчас тогамав ...томагавки не помешали бы учитывая обстрелы рашей наших городов и инфраструктурных обьектов дальнобойными крылатыми ракетами и разрешение пулять ими по территории раши
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21.05.2023 13:54 Відповісти
" ... наголосив на необхідності того, щоб Україна мала можливість захистити свою територію. "
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21.05.2023 13:45 Відповісти
Зяма розвалював армію в угоду *****.
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21.05.2023 13:58 Відповісти
Всі вже давно повернулись й **#шать Рашистів.
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21.05.2023 22:09 Відповісти
Строго кажучи, Миг-29 и Су-27 це теж літаки 4-го покоління, але є нюанс)
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21.05.2023 13:45 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи, але хотілось би, щоб дядько Джо менше чухався перед прийняттям рішень.
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21.05.2023 13:46 Відповісти
Вони вже ж як рік мали навчатися в США -- хтось тормозить .
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21.05.2023 13:48 Відповісти
Надіюсь, що вже навчились. Скоро видно буде.
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21.05.2023 13:49 Відповісти
Багато райдужних сподівань. А на ділі все довго.
Але неминуче.
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21.05.2023 14:19 Відповісти
А що,новини як Толья Шарій,який є під підозрою в держзраді, зі своєю шмарою отримали закордонні паспорти в Іспанії, не буде?
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21.05.2023 13:50 Відповісти
Это хорошая новость. Ну а нам надо готовить аэродромы для безаварийной эксплуатации Ф-16.
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21.05.2023 13:52 Відповісти
Московитам ненавязчиво все уши прожужжали этими F-16.
F-16 им уже снятся в эротических мазохистских кошмарах.
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21.05.2023 14:07 Відповісти
На обучение и подготовку технического сервиса уйдут годы целесообразнее дать ракеты 300+км для адекватного ответа на их обстрелы
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21.05.2023 14:32 Відповісти
Там повно добровольців з різних країн, з великим досвідом, які відразу почнуть
бамбить руzмразоту
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21.05.2023 14:34 Відповісти
God Bless America! 🙏
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21.05.2023 14:32 Відповісти
Так в частности , или в том числе? Тонкости перевода.. Лучше бы конечно в том числе..
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21.05.2023 15:32 Відповісти
только чтобы не было как с лендлизом, а то "уважаемые партнеры" и немного ядерные террористы, которые ко всему прочему захерачили всю борьбу с климатом и засрали черное море и природу в ноль за которую так долго боролись большевики Грета тумба-юмба и все из семерки-двадцатки и т.п. попилившие на этом *********, до сих пор свободно тусят в оон и магате, руководствуясь цу официально разыскиваемого международным криминальным судом лица.
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21.05.2023 18:39 Відповісти
 
 