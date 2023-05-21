Українських пілотів почнуть навчати на літаках 4-го покоління, зокрема на F-16, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що країни-члени G7 підтвердили підтримку України у протистоянні російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції під час саміту G7.

"На зустрічі із президентом Зеленським ми підтвердили нашу спільну та непохитну відданість у підтримці України, яка протистоїть жорстокій агресії Росії. Разом з країнами-партнерами ми ще раз наголосили на необхідності справедливого миру, який поважав би територіальну цілісність та суверенітет, прицнипи, закладені в статуті ООН. Росія розпочала цю війну і Росія може припинити цю війну сьогодні", - зазначив він.

Байден наголосив на необхідності того, щоб Україна мала можливість захистити свою територію.

"Сьогодні вранці ми з усіма союзниками по "Групі семи" і міжнародними партнерами запевнили Зеленського, що ми не похитнемося, Путін не зменшить нашу рішучість. І ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. Сьогодні ми оголосили нові поставки для України. Це мости, артилерія, техніка. Для того, щоб Україна могла себе захистити. Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках 4-го покоління, зокрема F-16. Щоб підтримати здатність України себе захистити, щоб вони могли захистити себе краще, ніж раніше", - додав американський лідер.

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