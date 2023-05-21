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На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися на 200 метрів, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Сили оборони на Бахмутському напрямку просунулися на 200 метрів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підрозділи Сил оборони утримують низку будівель і мають низку фортифікаційних споруд у південно-західній частині міста.

"Також протягом останнього тижня наші підрозділи на південному та північному флангах докладали зусиль, щоб враховуючи всі правила військової науки, розраховуючи правильно сили і засоби, мінімально ризикуючи життям людей, контратакувати противника та просуватися. В різні дні це було від 250 метрів до 1,5 км. Зокрема, за останню добу наші підрозділи просунулися на 200 м, відсунувши противника. Тому інформаційний вкид від Пригожина має декілька завдань: показати цю пірову недоперемогу, як якийсь проміжний етап і нібито досягнення. Насправді Бахмут виконав головну роль, і його герої. Вони знищили, зточили одну з найбільших і найбоєздатніших угруповань ворога, зокрема злочинну організацію "Вагнер", - сказав Череватий.

Також читайте: Росіяни не взяли Бахмут до кінця, тривають важкі бої, - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
То одне кажуть, то друге.
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21.05.2023 13:49
+5
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21.05.2023 13:54
+2
Так ,уже и сам Череватый признал ,что Бахмут выполнил свою задачу и фактически уже захвачен противником а из того десятка зданий ,которые ещё удерживают наши войска судя по его словам мы скоро отойдём
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21.05.2023 14:01
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То одне кажуть, то друге.
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21.05.2023 13:49 Відповісти
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21.05.2023 13:54 Відповісти
Нормально продвинулись учитывая стадо рашоорков и вагнерюг, которых туда отправил путлер.
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21.05.2023 13:58 Відповісти
Так ,уже и сам Череватый признал ,что Бахмут выполнил свою задачу и фактически уже захвачен противником а из того десятка зданий ,которые ещё удерживают наши войска судя по его словам мы скоро отойдём
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21.05.2023 14:01 Відповісти
Т.Г. Шевченко писав -- нема правди на сім світі і там теж не буде .
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21.05.2023 13:57 Відповісти
Не писав такого......... Це вже перебор.
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21.05.2023 14:37 Відповісти
Ніби Зеля сказав. що Бахмут втрачено і він тепер лише в наших серцях.
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21.05.2023 13:58 Відповісти
А якщо в дохлу касапятину перевести, це скільки получиться..??
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21.05.2023 13:58 Відповісти
прігожін вже розказував що вийде 10 травня...ага...вийшов...тепер розказує що вийде 25 травня..Вірите? Втікнути хіба що може, пригожін з невеликою купкою охорони,щоб потім з'явитись десь в африці...і в подальшому вербувати тих хто з ним воював...На кремль захопити, вже думаю у прігожіна надії мало,судячи про мовчання кадиркіна.
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21.05.2023 14:00 Відповісти
то слово-- тєлємарафон---аж коробить ...наче транслюються якісь спортивні змагання
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21.05.2023 14:03 Відповісти
Цікава картина вимальовується. Кацапські війська комфортно почуватися у тих містах які вони захопили де ще хоч якось уціліла інфраструктура, будівлі, якось жевріє життя з невеликою кількістю залишившихся людей. Що вони будуть робити у зруйнованій пустелі з горами розбитого бетону і цегли як у Бахмуті ? Вони там як мішені на розстріл.
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21.05.2023 14:05 Відповісти
 
 