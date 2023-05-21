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Череватий про можливий відхід з Бахмуту: Рішення ухвалюватиме командування, можливі різні варіанти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Рішення про можливий відхід з Бахмуту ухвалюватиметься тільки командуванням.

Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Відхід з міста чи його оборона - це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди ухвалює максимально вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції", - сказав він.

Череватий також зазначив, що у ЗСУ є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

"У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз", - додав він.

Читайте: Росіяни не взяли Бахмут до кінця, тривають важкі бої, - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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21.05.2023 14:05 Відповісти
Тут навіть немає що коментувати, це справа військових.
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21.05.2023 14:09 Відповісти
Бахмут это точка начала отсчета всей летней операции,так что ждем новостей с понедельника.
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21.05.2023 14:11 Відповісти
командування, яке за понад рік війни показало, що завжди ухвалює максимально вірні рішення - особливо верховний головнокомандувач)
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21.05.2023 14:30 Відповісти
"Череватий про можливий відхід з Бахмуту"

Хто небудь, скажіть цьому йолопу, що вже вийшли. А ті кілька будівель, що залашилися, знаходяться в "сірій зоні."
Мені інше цікаве. За той час, поки тривала оборона Бахмута, чи була збудована лінія оборони наступної(их) "фортеці(ь)"?
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21.05.2023 15:04 Відповісти
20.‎05.‎2023

Ніякого рішення про передачу Україні F-16 немає.

Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".
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21.05.2023 20:08 Відповісти
хай роблять як бачать по ситуації,
краще зберегти життя військових
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21.05.2023 20:39 Відповісти
 
 