Череватий про можливий відхід з Бахмуту: Рішення ухвалюватиме командування, можливі різні варіанти
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Рішення про можливий відхід з Бахмуту ухвалюватиметься тільки командуванням.
Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
"Відхід з міста чи його оборона - це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди ухвалює максимально вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції", - сказав він.
Череватий також зазначив, що у ЗСУ є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.
"У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Хто небудь, скажіть цьому йолопу, що вже вийшли. А ті кілька будівель, що залашилися, знаходяться в "сірій зоні."
Мені інше цікаве. За той час, поки тривала оборона Бахмута, чи була збудована лінія оборони наступної(их) "фортеці(ь)"?
Ніякого рішення про передачу Україні F-16 немає.
Анонсований Зеленським "весняний наступ ЗСУ" закінчується не розпочавшись фактичною втратою Бахмуту. Незабаром зграйки "українських ЗМІ" почнуть розказувати, що ця кривава м'ясорубка і була "стратегічним планом".
краще зберегти життя військових