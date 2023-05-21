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ООН (2767) реформи (2310) Гутерріш Антоніу (340)

Радбез ООН не виконує своїх функцій, настав час його реформувати, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

оон,резолюція

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - сказав Гутерреш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продовження "зернової угоди" - хороша новина для всього світу, - генсек ООН Гутерріш

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
Та невже?
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21.05.2023 14:36
+15
Нарешті ! Перший крок - москалів додому 😂
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21.05.2023 14:39
+12
Та невже? У вас там рулить держава-террорист, маньяк і вбивця. А ви тільки прокинулися її "реформувати"?
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21.05.2023 15:13
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Та невже?
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21.05.2023 14:36 Відповісти
Це усі давно знають. І шо?
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21.05.2023 15:42 Відповісти
Реформа вкрай необхідна, особливо в частині збільшення внесків країн-членів, підвищення посадових окладів та надбавок за віддаленість від штаб-квартири керівництву та посадовцям аппарату ООН, внесення у статус проведення заідань таких термінів, як "хвилювання", "занепокоєння", "глибоке занепокоєння", "обурення" і "нам пох на усе".
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21.05.2023 15:49 Відповісти
Ні хуа сє!!!
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21.05.2023 14:37 Відповісти
збіжжя не змогди протовкнути? гешефта нема
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21.05.2023 14:39 Відповісти
Нарешті ! Перший крок - москалів додому 😂
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21.05.2023 14:39 Відповісти
зрозуміло? фінансова система--винувата от жеж....
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21.05.2023 14:40 Відповісти
Взагалі б запропонували--нах... розігнати ту ООН..
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21.05.2023 14:42 Відповісти
обнадеживающее заявление и осознание в ООН нужны кардинальные изменения и в Уставе и организационных формах пересмотра порядка принятия решений в части и оперативности и полномочий и даже понуждения упоротых государств- исполнять Решения ООН.. в части Вето то вообще надо четко прописать порядолк и какие вопросы могут быть ветирвоаны как преодолевать вето.. что такие ситуации когда страна агрессор сидит в Совете безопасности вообще зашквар возможно ООН следует расширить когнтинентально скажем структура ООН Африки, Европы, Южной Америки... Северной Америки.... Австралии и Новой Зеландии... и Азии...они будут работать по вопросам своих континентов определять вопросы которые конкретно потребно решать на континенте и конкрентных странах а потом уже выносить неа всемирный форум и голосование возх-можнов совет безопасности Земного ООн надо ввести по порядку по полгода каждая страна из континента уполномоченный от ООН Африки Европы и так далее и ГЛАВНОЕ СТРАНА ЯВЛЯЮЩАЯСЯ АГРЕССОРОМ ЛИШАЕТСЯ ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ И ВОЗГЛАВЛЯТЬ ЧТО ЛИБО В ООН.. ВОЗ и Красный Крест также подлежат обструкции и пререформатированию и реформе..
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21.05.2023 14:47 Відповісти
1. недоїмперію шизофреніка, педофіла )(уйло паРашу-мацковію нах*й з РБ ООН так і з самої ООН - місце подохлої 32 роки тому червоної комуно-нацистької, совково-кацапської імперії зла і тюрми народів (срср) вони займають апсолютно незаконно !!!
2. РБ ООН право Вета сказавується, рішення ввжається прийнятим якщо за нього проголосувало 3/4 постійних членів ООН та 1/2+1 зі усього складу радбезу ООН ...
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21.05.2023 15:01 Відповісти
Схоже, що США затисли йому яйця. Або зрозумів, що процес треба очолити, щоб залишитися на хлібному місці...
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21.05.2023 14:54 Відповісти
Та вииии шооо?! Зразу згадую анекдот про індейців.
Поймали ковбои трех индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз, заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят - сбежали индейцы. Ковбои в погоню, поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
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21.05.2023 14:59 Відповісти
Напоминает древний анекдот о посаженных в камеру индейцев - на третьи сутки Зоркий Сокол заметил,что одной стены в камере не хватает!
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21.05.2023 15:02 Відповісти
Ну нарешті! Розпускайте безглузду організацію.
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21.05.2023 15:03 Відповісти
-"гора, народила, мишу..."
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21.05.2023 15:08 Відповісти
Та невже? У вас там рулить держава-террорист, маньяк і вбивця. А ви тільки прокинулися її "реформувати"?
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21.05.2023 15:13 Відповісти
неужто у гутериша правильно замкнула мозговая цепь ,хоть один раз??:
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21.05.2023 15:15 Відповісти
Нарешті дійшло до Генсека ООН у 2023 році, що в Радбезі самозванно та протиправно з'явилися, московія та кнр!!!
Жодного офіційного документа ООН, на основі ЗАКОНОДАВСТВА, немає…,
так і лукашенко вирішив для себе, що він президент білорусів…
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21.05.2023 15:22 Відповісти
Радикально. Путин не перевёл очередной транш в Португалию?
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21.05.2023 15:23 Відповісти
путлер не завіз чергову партію бабла і в ООН відкрлися очі що з пидором карликом не варто дружити?!!! Імпотенти які не виконали свої функції!!!
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21.05.2023 15:33 Відповісти
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21.05.2023 15:50 Відповісти
несподівано. от чесно, несподівано.
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21.05.2023 16:47 Відповісти
Вигнати маскалів? Чи висловити занепокоєння?
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21.05.2023 17:09 Відповісти
не пройшло і другого року війни і головування фашистів з мордора в оон - гутеріш запідозрив що щось не так
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21.05.2023 20:37 Відповісти
Ганьба з головуванням у Радбезі русофашистів нарешті змусила і Гутерріша роздуплитися.
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21.05.2023 22:55 Відповісти
Про Бреттон-Вудську фінансова систему -це був камень в город США)
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21.05.2023 22:56 Відповісти
Ізраїльтянам про хід війни розповідає генерал армії, а не аристович. По ТБ повідомляють імена загиблих, а не шоу байрактар з кошовим. Удар у відповідь на напад завдає ЦАХАЛ а не аферист Притула. І жодного гумористичного контрнаступу та збору на помсту. Ось і результат .

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08.10.2023 22:24 Відповісти
 
 