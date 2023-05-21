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ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту в тактичне оточення, триває просування по флангах, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирський

Сили оборони продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.

Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - зазначив він.

За словами Сирського, у ході роботи з командирами детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога.

"Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем", - додав командувач.

Читайте: Бахмут не захоплений росіянами, українські захисники перебувають у місті, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Все буде добре і пепемога буде за нами 👍🏼👍🏼👍🏼
Слава Украіні !!
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21.05.2023 14:58
+19
у тактичному оточенні Авдіївка, а БАхмут в такому ж оточенні як і Даунецк.
завершували б вже зелені ліпити з руїн сакральну фортецю, спалили там величезну кількість резерву а тепер казки розказують про міфічні оточення орків у Бахмуті, хоча зебидло вже забуло що це місто було "тактично" оточено орками ще в січні....
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21.05.2023 15:09
+17
Нехай так і буде,а зрадодрочерні "генералісімуси" котрі на своїх проперджених диванах проперділи уже цілі кратери нехай повиють про те,що все пропало і надалі, дуже весело на них дивитися
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21.05.2023 14:59
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дешевая пропаганда, пользы никому не принесла. сам бахмут захвачен, это надо признать и готовиться к новым боям.
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21.05.2023 16:07 Відповісти
)(уйло , ты ?
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21.05.2023 16:09 Відповісти
Посмотри кого ты выбрал на выборах.
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21.05.2023 16:12 Відповісти
Ну хоч Сирськии шось сказав а то одні речники .
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21.05.2023 16:07 Відповісти
ЗСУ залишаються в Бахмуті, у них важливе завдання, - Зеленський
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21.05.2023 16:07 Відповісти
Посмотри на своего "главнокомандующего".
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21.05.2023 16:09 Відповісти
щас Байден на него смотрит
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21.05.2023 16:10 Відповісти
Байден не на сего клована смотрит, а помочь Украине хочет. А шапито-95 смотрело вот куда:
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21.05.2023 16:13 Відповісти
когда это было ,Зеля в юности
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21.05.2023 16:15 Відповісти
когда это было, ЗЕ был президентом. А если ты глуп и молод для этой должности - нечего туда лезть. Бренчи на гитаре в голом виде, весели людей.
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21.05.2023 16:19 Відповісти
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21.05.2023 20:16 Відповісти
научись фотки вылаживать лапоть
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21.05.2023 16:11 Відповісти
За то ваши протянув газопроводы,обеспечили бесперебойную поставку газа,тем самым развязав ***** руки.И не клоуны,и вгалстуках,и с соответствующим образованием.
Ох как хотелось треугольник Гемания, Рф , Китай замутить и если бы не англосаксы ,то может и получилось бы,а сейчас сидите и не пи..те.
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21.05.2023 19:19 Відповісти
ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян на востоке
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21.05.2023 16:14 Відповісти
Если бы шапито-95, хотело перемен, давно бы отправили в неоплачиваемый отпуск или вообще сократили раду где толпа депутатов которые в военное время на пуй не нужны, просиживают штаны. Еще по всякого рода министерствам можно пройтись, там наверняка раздуты штаты госслужащих, которые перекладывают бумажки из одной папки в другую. Сэкономленные средства бы потратили на фронт. Но шапито ничего этого не делает, а только болтает.
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21.05.2023 16:18 Відповісти
Ах да, на телешоу шлюшки Кравец, с которой ЗЕ кувыркался в шапито-95, выделили 35 млн грв. Это самое нужное сейчас!
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21.05.2023 16:22 Відповісти
+++
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21.05.2023 20:18 Відповісти
Вони у телемарафоні це називають- Бахмут взяли під вогневий контроль) Це прямий натяк, що ЗСУ в самому місті вже не має. Район "Літак"- це вже практично виїзд з міста.
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21.05.2023 16:28 Відповісти
LIVE Russia does not occupy Bakhmut, defiant Zelensky tells G7 - BBC
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21.05.2023 16:37 Відповісти
На деятельность канала "Рада" из бюджета выделили почти 200 млн гривен.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/3/7374825/
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21.05.2023 16:51 Відповісти
Не удивлюсь если на этом телеканале уже одержали пАбеду. шапито-95 оно такое....
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21.05.2023 16:52 Відповісти
Это не ваше ли правительство давало 3 дня на падение Украины?
Это не ваше ли правительство оттягивало передачу каких либо видов вооружения,пока ему не постучали по макитре?
И где теперь шапито?
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21.05.2023 19:29 Відповісти
можливо, я нічого не розумію в картах, але де тут "тактичне оточення" ????

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21.05.2023 17:24 Відповісти
На даний час, в ідеалі, Бахмут може бути в напівоточенні з прострілюваними шляхами відходу з самого міста. В будь-якому разі нашим військовим це краще видно ніж мені. Мені, як і вам, якщо держава вважає більш доцільним тримати на роботі в тилу слід максимально якісно робити свою справу та при будь-якій змозі допомагати ЗСУ!
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21.05.2023 19:57 Відповісти
Полуокружение будет, если:
с одной стороны взять Курдюмовка, Кодема.
с другой Соледар, Бахмутское.

в этом случае у них коридор будет уже, но останется.
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21.05.2023 20:55 Відповісти
"Напів"оточення це так, Малярко, якби тебе напів виїбали : роздрочили і залишили.
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22.05.2023 08:06 Відповісти
Нагадаю - Сирський це штрейхбрехер в ЗСУ від ОПЗЄ і дує в їх дуду.

От почуєте щось подібне від Залужного - вірте. Сирському не треба.

Будь-кому, дотичному до ОПЗЄ вірити не можна. Бо люди, що співпрацюють з зрадниками та брехунами, самі є зрадниками та брехунами з заплямованою репутацією.
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21.05.2023 17:24 Відповісти
Сирській це бойовий український генерал, який виносить на своїх плечах весь фронт східного напрямку і якщо Зе ставить його на противагу Залужному, то завтра він може поставити когось іншого - ми не повинні танцювати під цю дудку.

Завтра Зе може інтригувати на будь-якому українському військовому і що ми маємо кричати на цього військового ату його ату?
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21.05.2023 17:36 Відповісти
Командувач Сухопутних військ, генерал Олександр Сирський, судячи з кількості отриманих нагород, є протеже керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Те, що Сирський є фаворитом влади, підтверджує проста арифметика. «Главком» з'ясував: глава держави нагороджував воєначальника Сирського значно частіше, ніж головнокомандувача ЗСУ.
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21.05.2023 18:46 Відповісти
+100500
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21.05.2023 20:19 Відповісти
Це я до того, що чолов'яга міг в очак пересічних бути великим воїном, захисником слабких...

Але тільки разочок цей "бойовий генерал" трахнув вівцю (а ще гірще, коли ЗЄвівця трахнула його) - і він вже овцейоб, а не великий воїн.
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21.05.2023 20:32 Відповісти
Минуло більше 10 днів після початку наступи на фланги Бахмута, росіяни стягли туди додаткові сили, швидких операцій там бути не може, м'ясорубка перемога в якій мало що дасть, політична доцільність...
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21.05.2023 17:40 Відповісти
зачем они постоянно врут??
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21.05.2023 17:50 Відповісти
Ваєвода з мосьвоку.
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21.05.2023 18:11 Відповісти
Напалм
-------------
Боевое применение
Применение напалма во время войны во Вьетнаме
Американский огнемётный танк M67 во Вьетнамской войне. 1966 год
Напалм применяется в авиационных бомбах, огневых фугасах, в ранцевых (носимых) и механизированных огнемётах, зажигательных патронах для поражения живой силы, боевой техники и создания пожаров.
Напалм был впервые принят на вооружение в Вооружённых силах США в 1942 году и впервые был применён в боевых условиях 17 июля 1944 года во время налёта истребителей-бомбардировщиков P-38 ВВС США на немецкий склад топлива в Кутансе, Франция ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Напалм
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21.05.2023 18:28 Відповісти
Ага, балаболи опшні) Судячи з останнього обновлення карти діпстейт в 18-45, " Літак" вже теж сьогодні вагнерівці взяли, нажаль. Бахмут вже на 100% взятий, виїзд з міста тільки залишився, але це вже передмістя
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21.05.2023 22:33 Відповісти
Цей, схоже, теж впевнений, що народ такий тупий, що не на карту дивиться, а з Зомбомарафона не вилазить.
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22.05.2023 00:00 Відповісти
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