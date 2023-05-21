ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту в тактичне оточення, триває просування по флангах, - Сирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили оборони продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмуту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.
Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - зазначив він.
За словами Сирського, у ході роботи з командирами детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога.
"Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем", - додав командувач.
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Ох как хотелось треугольник Гемания, Рф , Китай замутить и если бы не англосаксы ,то может и получилось бы,а сейчас сидите и не пи..те.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/3/7374825/
Это не ваше ли правительство оттягивало передачу каких либо видов вооружения,пока ему не постучали по макитре?
И где теперь шапито?
с одной стороны взять Курдюмовка, Кодема.
с другой Соледар, Бахмутское.
в этом случае у них коридор будет уже, но останется.
От почуєте щось подібне від Залужного - вірте. Сирському не треба.
Будь-кому, дотичному до ОПЗЄ вірити не можна. Бо люди, що співпрацюють з зрадниками та брехунами, самі є зрадниками та брехунами з заплямованою репутацією.
Завтра Зе може інтригувати на будь-якому українському військовому і що ми маємо кричати на цього військового ату його ату?
Те, що Сирський є фаворитом влади, підтверджує проста арифметика. «Главком» з'ясував: глава держави нагороджував воєначальника Сирського значно частіше, ніж головнокомандувача ЗСУ.
Але тільки разочок цей "бойовий генерал" трахнув вівцю (а ще гірще, коли ЗЄвівця трахнула його) - і він вже овцейоб, а не великий воїн.
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Боевое применение
Применение напалма во время войны во Вьетнаме
Американский огнемётный танк M67 во Вьетнамской войне. 1966 год
Напалм применяется в авиационных бомбах, огневых фугасах, в ранцевых (носимых) и механизированных огнемётах, зажигательных патронах для поражения живой силы, боевой техники и создания пожаров.
Напалм был впервые принят на вооружение в Вооружённых силах США в 1942 году и впервые был применён в боевых условиях 17 июля 1944 года во время налёта истребителей-бомбардировщиков P-38 ВВС США на немецкий склад топлива в Кутансе, Франция ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Напалм