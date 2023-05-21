Окупанти перестали осушувати Каховське водосховище, високий рівень води може негативно вплинути на ЗАЕС, - МАГАТЕ

Надмірний рівень води у Каховському водосховищі може негативно вплинути на безпеку Запорізької АЕС.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти Агентства продовжують стежити за висотою Каховського водосховища, яке забезпечує ЗАЕС водою для охолодження. Протягом останнього місяця висота водосховища значно зросла і 6 травня досягла історичного максимуму – 17,12 метра, що викликало занепокоєння з приводу того, що високий рівень води може негативно вплинути на станцію", – йдеться в заяві.

Проте спостерігачі від МАГАТЕ зазначають, що висота поки стабільна і становить 17,06 метрів. Рівень майданчика ЗАЕС становить 22 метри, що приблизно на п’ять метрів вище поточної висоти водосховища.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі вчергове звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

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"Немає нічого простішого: не стріляти по станції й не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту", – йдеться в заяві.