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Від Зеленського є "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,зеленський

Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив на завершенні саміту G7.

Американський лідер також заявив, що військові літаки F-16 можуть, однак, бути "де б не перебували російські війська на території України".

"У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити", - сказав Байден.

Читайте: Росіяни втратили у Бахмуті понад 100 тис. військових, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
F-16 не будуть перетинати межі кордону. А от на рахунок їхніх ракет домовленості не було. )
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21.05.2023 15:52
+22
Крим - це Україна
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21.05.2023 15:50
+19
США готовы предоставить Украине межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III, с условием, что ВСУ не будут наносить удары по территории россии - сообщает CNN.
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21.05.2023 15:48
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Це означає тільки одне-пілоти союзників будуть допомагати гандо...ть савєцкіх фашістов
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21.05.2023 16:49 Відповісти
Цікава еволюція від "Київ за три дні" до "пообіцяйте не захоплювати територію рф."
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21.05.2023 16:52 Відповісти
Обратите внимание на формулировку -где бы не находились руснявые войска на территории Украины и Региона!.т.е. и. Вдоль границ Украины. Я правильно понимаю?
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21.05.2023 17:00 Відповісти
Ну просто Воронежская, Курская, Белгородская, Ростовская народные республики выйдут из состава расеи
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21.05.2023 17:08 Відповісти
Головне - пообіцяти, а там як карта ляже
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21.05.2023 17:24 Відповісти
Ти теж обіцяло закон про ленд-ліз виконувати.
І шамкотиш, що підтримуєш Україну та робиш все для її перемоги.

А насправді - брешеш. Бо забороняєш стріляти по території рашки, знищувати її генералів та командувачів (герасимов свічку за тебе ставить разом з іншими вбивцями українців; прикриваєш вбивць через мантру про ескалацію, отже, співучасник - хоча це давно відомо, ще з 2014), літаки давати не хотів і не дозволяв тренування наших льотчиків, полякам забороняв міги передавати і дуже-дуже багато всього.

Деталі про твої домовленості з москалями щодо зливання їм України ми ще взнаємо.
Вашій сімейці ні москальські, ні китайські грошики не печуть ?
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21.05.2023 17:39 Відповісти
Значить, кола на території країни НАТО вибухали рагистські ракети, і навіть вбили двох поляків, то це нічого, можна. І як тоді кваліфікувати збиття п'яти бортів над рашистською територією? Що це за умови такі? Війна так війна, чи таки конфлікт? Добре, розберемось у зоді бою...
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21.05.2023 18:03 Відповісти
То вже як карта ляже .🤣
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21.05.2023 18:07 Відповісти
Нехай зрада визнає кілька срасєйськх областей територією України
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21.05.2023 18:26 Відповісти
Цікаво...а як зеленський може це гарантувати....поки навчать особовий склад,поки з'являться фізично літаки,пройде час...а через 10 місяців вибори....а що отримає зеДєрмак на тих вибораз за зраду,напевне і писати не потрібно.....А те що розїздився насторож на те що зезрада вже близько......і він добре знає ,що це його політична смерть....ось і бігає...напевне не так блазень боїться як дєрмак...
.
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21.05.2023 18:28 Відповісти
Вибори ще не скоро будуть, на жаль. Бо влада розуміє, що її не переоберуть. Хоча ось Ізраїль все своє існування воює, і вибори там регулярно проводяться. Так що влада зацікавлена в цій ситуації, на жаль
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21.05.2023 22:11 Відповісти
Будуть....осінню парламент - під питанням,хоча європа дуууже наполягає...а бубу в березні 1000% будуть переобирати....зараз час швидко піде....великі дяді все вирішили....заморозка....він їздить хоче відтянути.....але заморозка почнеться в 23 році....через 2 місяці буде вже ясніше...голова радиєвропи цього тижня звертався до україни- що вибори мають бути по графіку....тут кодла тупа зелена заричала - мол у нас стан зеленського кодла введений ,а він забороняє проводити вибори....але рада європи - сказала чітко,ви повиння подумати ,і провести вибори в 2023 році...побачимо осінню....у буби час уходить....
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22.05.2023 00:09 Відповісти
А що цій шоблі буде заважати зфальсифікувати результати виборів?
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05.06.2023 12:37 Відповісти
Хай Буба обіцяє. Отримаємо літаки, поміняємо президента і розхерачимо балалаїню к їпєням.
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21.05.2023 18:30 Відповісти
Означает это одно,мы не будем провоцировать московию на ядерные удары и пытаться затянуть в ядерное противостояние европЫ и англосаксов,нанося удары вглубь московии.
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21.05.2023 18:43 Відповісти
Тобто кацапам можна стріляти по нашим територіям а нам ні, ох і смердюк байден
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21.05.2023 18:45 Відповісти
Смішно, коли сміливці з теплих кімнат та м'яких диванів повчають Захід, як не боятися війни.
Якби ви билися з кимось і перехожий дав вашому опоненту, скажімо, металеву трубу, щоб той переї бав вас по хребту - ви б точно не напали на того перехожого за таке?
Захід не заважає виробляти власні ударні безпілотники та ракети, ними можна стріляти по росії. А що весь цей час обирали якесь лайно накшталт Кучми, яника та zеленського, які знищили ВПК - Захід у цьому невинний.
І якби не Байден - Шольц та Макрон давно б привели вас до територіальних поступок, невдячні дурники! А потім хтось дивується, чому обрали zеленського - такі дебіли можуть обрати лише таких самих дебілів.
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21.05.2023 19:13 Відповісти
Первое.Пример какой то глупый.
Второе,запад именно и виноват .Виноват своим заигрыванием с московией, безнаказонностью её захватническим действиям,постройкой трубопроводов,поставками для впк.
Что же получила Украина за 30 лет ,а никуя.Это означает только одно,нас готовили к сдаче своего суверенитета.Но что то пошло не так,англосаксы прозрели.
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21.05.2023 19:53 Відповісти
Ага, а ми мля невинні зовсім, коли голова СБУ москаль, втік на московію, міністр оборони втік на московію, навіть президент втік на московію, церква московська, оборонні заводи належать московитам, захід винен.
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21.05.2023 20:04 Відповісти
Тогда будьте последовательны.Кто пришёл или остался у власти в 90 е?Кто нас фактически в 90е разоружил?Ах, нам дали независимость.Но,"хочешь мира готовься к войне"или банальное "добро должно быть с кулаками",а нас этого "добра" лишили.Моисей 30 лет водил евреев по пустыне пока не вытравил рабство из свох кровей,а вы хотели в период первичного накопления капитала какойто мудрости от парт номенклатуры,цеховиков и бандитов.
Мы не могли ни вооружиться,ни противостоять метастазам,та как Украина до 90х была кузницей ком кадров,соответственно и народ измерял всё в рублях и что он, ещё 5 лет назад, за эти рубли мог не лазить по мусорникам и секондхендам.
А вы пишите, тот сбежал,тот украл.Это мелочи по сравнению с тем,что могло бы случиться 28 февраля 2022.
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21.05.2023 21:26 Відповісти
"Мамой Римой клянусь" казав? Якщо ні, то все добре - брехати Байдену йому не вперше.
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21.05.2023 19:18 Відповісти
Никакой войны они не боятся. Комментаторы совсем не разбираются в американском менталитете. Американцы хотят всегда всем нравиться. Даже в такой парадоксальной ситуации, когда уже являются главными поставщиками оружия для войны против русских.
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21.05.2023 20:16 Відповісти
Никакой войны они не боятся.Они нет,а вы?

И в чем же эта ситуация пародоксальна.И что означает этот перл "главными поставщиками оружия для войны против русских".
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21.05.2023 21:49 Відповісти
По расії ок... Але про московію речі не було.
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21.05.2023 20:16 Відповісти
Та написано ж - не будуть використані для ВТОРГНЕННЯ. А для захисту, у тому числі для запобігання бомбардуванням і обстрілам - можна. Навіть для створення демілітаризованої зони кілометрів у 300 не заборонено.
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21.05.2023 20:32 Відповісти
"У мене є тверде запевнення від Зеленського, ...Джерело: https://censor.net/ua/n3419781

Українці вже знають твердість запевнень Зеленського. Воно таке ж тверде, як шашлик...
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21.05.2023 21:27 Відповісти
це зрозуло, ніхто не хоче дарувати кацапам і китайцям технології...
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21.05.2023 22:26 Відповісти
Да конечно не будем!
Главное давайте!!!

А там посмотрим. А там эскадрилья с курса собьется. Да и докажите, что это был Ф-16. Да и не мы это......, а рузька оппозиция и купили все в военторге.....
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22.05.2023 07:42 Відповісти
По расее нельзя а по московии можно.
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22.05.2023 09:27 Відповісти
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