Від Зеленського є "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ, - Байден
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Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив на завершенні саміту G7.
Американський лідер також заявив, що військові літаки F-16 можуть, однак, бути "де б не перебували російські війська на території України".
"У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити", - сказав Байден.
Топ коментарі
+36 Beta Human
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+22 Mykola Trofimenko 644016fc
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+19 KosAn30 JT26
показати весь коментар21.05.2023 15:48
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Будь ласка, зачекайте...
І шамкотиш, що підтримуєш Україну та робиш все для її перемоги.
А насправді - брешеш. Бо забороняєш стріляти по території рашки, знищувати її генералів та командувачів (герасимов свічку за тебе ставить разом з іншими вбивцями українців; прикриваєш вбивць через мантру про ескалацію, отже, співучасник - хоча це давно відомо, ще з 2014), літаки давати не хотів і не дозволяв тренування наших льотчиків, полякам забороняв міги передавати і дуже-дуже багато всього.
Деталі про твої домовленості з москалями щодо зливання їм України ми ще взнаємо.
Вашій сімейці ні москальські, ні китайські грошики не печуть ?
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Якби ви билися з кимось і перехожий дав вашому опоненту, скажімо, металеву трубу, щоб той переї бав вас по хребту - ви б точно не напали на того перехожого за таке?
Захід не заважає виробляти власні ударні безпілотники та ракети, ними можна стріляти по росії. А що весь цей час обирали якесь лайно накшталт Кучми, яника та zеленського, які знищили ВПК - Захід у цьому невинний.
І якби не Байден - Шольц та Макрон давно б привели вас до територіальних поступок, невдячні дурники! А потім хтось дивується, чому обрали zеленського - такі дебіли можуть обрати лише таких самих дебілів.
Второе,запад именно и виноват .Виноват своим заигрыванием с московией, безнаказонностью её захватническим действиям,постройкой трубопроводов,поставками для впк.
Что же получила Украина за 30 лет ,а никуя.Это означает только одно,нас готовили к сдаче своего суверенитета.Но что то пошло не так,англосаксы прозрели.
Мы не могли ни вооружиться,ни противостоять метастазам,та как Украина до 90х была кузницей ком кадров,соответственно и народ измерял всё в рублях и что он, ещё 5 лет назад, за эти рубли мог не лазить по мусорникам и секондхендам.
А вы пишите, тот сбежал,тот украл.Это мелочи по сравнению с тем,что могло бы случиться 28 февраля 2022.
И в чем же эта ситуация пародоксальна.И что означает этот перл "главными поставщиками оружия для войны против русских".
Українці вже знають твердість запевнень Зеленського. Воно таке ж тверде, як шашлик...
Главное давайте!!!
А там посмотрим. А там эскадрилья с курса собьется. Да и докажите, что это был Ф-16. Да и не мы это......, а рузька оппозиция и купили все в военторге.....