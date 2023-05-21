Від Зеленського є "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ, - Байден

Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив на завершенні саміту G7.

Американський лідер також заявив, що військові літаки F-16 можуть, однак, бути "де б не перебували російські війська на території України".

"У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити", - сказав Байден.

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