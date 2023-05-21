Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Польща, як держава, існує виключно завдяки Росії та має розплатитися за надану СРСР в часи Другої світової допомогу.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Володін стверджує, що ьретина території Польщі ввійшла до її складу "виключно завдяки нашій країні" після Другої світової.

"У повоєнний час радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення і розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів... Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні", - додав Володін.

Він звинуватив поляків у підступі, у тому, що вони зносять раднянські пам'ятники, закривають російські школи, та "крадуть російську власніть".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - заявив Володін.

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Нагадаємо, Друга світова війна почалася у вересні 1939, коли гітлерівська Німеччина та СРСР вторглися в Польщу та розділили її територію між собою.