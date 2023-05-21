Спікер Держдуми Володін заявив, що Польща нібито винна Росії понад 750 мільярдів доларів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Польща, як держава, існує виключно завдяки Росії та має розплатитися за надану СРСР в часи Другої світової допомогу.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Володін стверджує, що ьретина території Польщі ввійшла до її складу "виключно завдяки нашій країні" після Другої світової.
"У повоєнний час радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення і розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів... Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні", - додав Володін.
Він звинуватив поляків у підступі, у тому, що вони зносять раднянські пам'ятники, закривають російські школи, та "крадуть російську власніть".
"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - заявив Володін.
Нагадаємо, Друга світова війна почалася у вересні 1939, коли гітлерівська Німеччина та СРСР вторглися в Польщу та розділили її територію між собою.
Будь ласка, зачекайте...
Не існє не тільки раши,а і московії!
Хоча... навіщо я себе обманюю: думання і кацап - речі несумісні.
Тому так: слідуй курсом вашого вайеннага лаптєплава.
Гаразд, сформулюю простіше: кацап, ****** *****.
І так, вчи китайську, кацапеня, - скоро знадобиться.
...Коли ти справді із Запоріжжя, і зайшов сюди, щоб потролити одічалих і потім поганяти їх статевими ганчірками, маю тебе засмутити: сьогодні ми обоє потрапили під "дружній вогонь".
Якось так.
...Маленьке уточнення: то казав Кравчук, а не Кучма. Далі він додав іншу шедевральну річ: хотіли як краще, а вийшло, як завжди.
Щодо цієї фрази. І Крвчук, і Єльцин, і Чорномирдін, і багато інших тогочасних діячів вийшли з одного середовища - партноменклатури. Можна припустити, що в їхньому середовищі цей та інші кумедні вислови були своєрідними мемами.
Было бы смешно, если б не было так грустно
А польша могла бы быть умнее и не пристебываться ні сіло ні впало сейчас к Германии. И если кацапы меня в принципе ничем удивить не могут, то польские забаганки по этому впросу -это уже чересчур. Пусть с параши за катынь и разбитый самолет требуют. Нет, пристебались к Германии
А те, що наразі з німцями у них трапились якісь непорозуміння... Певно, я щось пропустив, бо не знаю, що то за непорозуміння і які претензії до німців зараз.
Одне вам скажу: у списку друзів для поляків кацапи займають почесне перше (з кінця) місце, а німці їх випереджають лише трошечки, посідаючи не менш почесне друге (також з кінця).
І що це чмо може тепер ще патякати...?!)
652.433.245.666.633.224 у.е. Польща винна и 23 цента.
Доведеться не тільки від Байкалу од Владіка,як зараз,а все на схід від мск. продати Китаю,щоб разрохуватись!
тоді сша можуть вимагати відшкодування у параші за наданий ленд ліз
Жертв Голодомору в Україні зобов'яжуть виплатити компенсацію за з'їдену траву та кору дерев?
А може, німці наслідуючи кацапський приклад і змусять ізраїльських євреїв заплатити за газ, яким есесівці отруїли, і вугілля, яким спалили їх єврейських предків?
Для всіх хто хрюкає що названі репарації в пару трильйонів доларів які має заплатити рф це нібито забагато.
Пойміть 300 мільярдів доларів це ні про що. А ось 3 трильйона доларів як сума репарацій це вже більш менш.
І вже далі можна торгуватись кого буде закатовано з росіян до смерті як військових злочинців, а кого вони росіяни викуплять заплативши нам ще додаткові репарації чи навіть контрибуцію.
Лишається єдине: знищувати. бо чути цей смерід , що все моє і усі винні, стає неможливо.
Господи ДАІ ЗСУ та нам усім сили поховати їх на завжди !
When moskvabad will pay for the murder of the President of Poland Kachinsky with the entire delegation sent to Smolensk (the plane was blown up in the air) or have the killers from the St. Petersburg gateway already forgotten.?