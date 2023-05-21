УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18725 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
22 026 189
Польща (5190) пропаганда (2566) Володін (78)

Спікер Держдуми Володін заявив, що Польща нібито винна Росії понад 750 мільярдів доларів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

володін

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Польща, як держава, існує виключно завдяки Росії та має розплатитися за надану СРСР в часи Другої світової допомогу.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

Володін стверджує, що ьретина території Польщі ввійшла до її складу "виключно завдяки нашій країні" після Другої світової. 

"У повоєнний час радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення і розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів... Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні", - додав Володін. 

Він звинуватив поляків у підступі, у тому, що вони зносять раднянські пам'ятники, закривають російські школи, та "крадуть російську власніть".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - заявив Володін. 

Читайте: Кремль розіслав "методичку" для медіа зі вказівками, як висвітлювати український контрнаступ, - "Медуза"

Нагадаємо, Друга світова війна почалася у вересні 1939, коли гітлерівська Німеччина та СРСР вторглися в Польщу та розділили її територію між собою. 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
Гітлер з Сталіним вдерлись в Польщу в 1939, а тепер поляки ще й платити мають?
показати весь коментар
21.05.2023 16:08
+46
Ну вот а вы не верили что будет еще и такое. Рашситы еще и требуют с Польши денег за то что сами же ее окупировали. То же самое рашисты хотели и нам впарить чтобы мы восстанавливали и кормили окупированный дамбас и крым
показати весь коментар
21.05.2023 16:07
+32
А володін не хоче розповісти, як Сталін з Гітлером ту Польщу ділили навпіл.
показати весь коментар
21.05.2023 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
уже конфискованы в пользу Украины
показати весь коментар
21.05.2023 16:42 Відповісти
Наступні претензії - до Фінляндії.
показати весь коментар
21.05.2023 16:45 Відповісти
Та звісно! Польща знаходиться на "законних русскіх землях"! І за варшавське повстання Польща винна росії!
показати весь коментар
21.05.2023 16:51 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2023 16:52 Відповісти
Після цих слів Монголія скликала нараду ))))
показати весь коментар
21.05.2023 16:53 Відповісти
надо им подсказать)
показати весь коментар
21.05.2023 18:15 Відповісти
Ну звісно вся московія - це Монголія!
Не існє не тільки раши,а і московії!
показати весь коментар
21.05.2023 19:10 Відповісти
Ерефія не СеРеСеРе. Покажіть володіну глобус.
показати весь коментар
21.05.2023 16:54 Відповісти
Интересно, сколько же ракет должна Польша запустить по россии , чтобы этот долг вернуть
показати весь коментар
21.05.2023 16:57 Відповісти
Скоро довідаєшся, фєдя сумкін.
показати весь коментар
21.05.2023 17:14 Відповісти
Это ты , Мичал, сейчас от имени Польши булькаешь, или просто свое говномнение тут лепишь?
показати весь коментар
21.05.2023 17:58 Відповісти
А ти як думаєш, набутилочнік лаптєлапий?
Хоча... навіщо я себе обманюю: думання і кацап - речі несумісні.
Тому так: слідуй курсом вашого вайеннага лаптєплава.
показати весь коментар
21.05.2023 18:05 Відповісти
Слышь, шавка, рот свой закрой и спрячься тихонько. Но, если уж ты спросило меня , что я думаю, так слушай, мичал. : Я считаю, что ты тупое чмо, которое даже не способно нормально ответить на вопрос, потому что не умеешь думать на 1 шаг вперед, хотя ведь мой вопрос к тебе был абсолютно очевиден.
показати весь коментар
21.05.2023 18:22 Відповісти
Бачу, зайва хромосома не дозволяє тобі збагнути смисл нескладного тексту. Біда.
Гаразд, сформулюю простіше: кацап, ****** *****.
показати весь коментар
21.05.2023 19:07 Відповісти
Мичал, а ведь ты так и не смог ответить на мой единственный к тебе, при этом - простой вопрос. И это значит, что тупой из нас двоих - это ты. И сколько бы , Мичал, ты тут губами не плямкал, брызгая слюной и посылая ***** , а, в конечном итоге , ***** пойдешь именно ты, Мичал, потому как - ты рожден для этого места
показати весь коментар
21.05.2023 19:19 Відповісти
Мені нецікаве твоє хрю-гавкання. Як і ти сам. Тому .
показати весь коментар
21.05.2023 19:28 Відповісти
А, ты из тех баранов которые два часа бегают за кем то, чтобы сообщить ему , как он им не интересен? Понятно. Я и не сомневался, в том что ты кретин.
показати весь коментар
21.05.2023 19:38 Відповісти

І так, вчи китайську, кацапеня, - скоро знадобиться.
показати весь коментар
21.05.2023 19:41 Відповісти
То есть ты , чмо конченное , хочешь сказать, что украинский город Запорожье скоро захватят китайцы? Ах ты - сепар вонючий, мокрица сортирная. Ты , мартышка вафельная, сам азбуку Брайля учи, ибо тебе козлу, вонючему, глаз на жопу натянут. хер моргнуть сможешь, утырок
показати весь коментар
21.05.2023 19:59 Відповісти
По тому, як ти сформулював першу фразу, виглядало, що ти пишеш з якоїсь пєнзи (прости Господи!), твєрі чи іншого мухосранська. Далі. Це припущення виглядало ще більш правдоподібним, коли ти почав писати про булькання, гівно та інші рідні для одічалих речі. Наступні твої істерики лише підтвердили, що я коли і помиляюсь, то лише в деталях, бо саме так і реагують одічалі на подібні "шпильки". От і весь біном Ньютона.
...Коли ти справді із Запоріжжя, і зайшов сюди, щоб потролити одічалих і потім поганяти їх статевими ганчірками, маю тебе засмутити: сьогодні ми обоє потрапили під "дружній вогонь".
Якось так.
показати весь коментар
21.05.2023 20:23 Відповісти
Отчасти согласен , про фразу со словом бульканье, когда я ее писал, у меня были некоторые сомнения в том, что меня воспримут так , как я это и пытался передать. но прокотав эту фразу несколько раз в голове, я ,все же решил, что ее - нормально поймут. И, обрати внимание, все остальные, достаточно адекватно все восприняли. А дальше, - был просто твой наезд, который меня немного удивил, ведь мне казалось, я читал твои посты, в которых в общем то не находил разногласий со своими мыслями. Ну, и так как я не привык, подставлять вторую щеку, то - как говорил Кучма - маемо те що маемо. На этом предлагаю разговор закончить , ввиду отсутствия предмета спора.
показати весь коментар
21.05.2023 20:53 Відповісти
Гаразд. Коли крапки над "і" розставлено, то хай так і буде.
...Маленьке уточнення: то казав Кравчук, а не Кучма. Далі він додав іншу шедевральну річ: хотіли як краще, а вийшло, як завжди.
показати весь коментар
21.05.2023 20:59 Відповісти
Хм, действительно, посмотрел в инете - это фраза Кравчука, Хотя, я точно помню, что слышал ее от Кучмы, по телевизору в конце 90-ых. Но , возможно он просто цитировал классика.
показати весь коментар
21.05.2023 21:08 Відповісти
Даруйте за втручання у Ваш діалог, але фраза "Хателі как лучше, а вишло как всєгда" належить послу рашистану в Україні - Чорномирдіну. Можливо помиляюсь, але він досить часто сипав такими перлами...
показати весь коментар
21.05.2023 21:32 Відповісти
Ну... Чорномордін - то був особливий випадок. Мені і досі важко сказати: чи то він включав вар'ята, чи то йому і включати ніц не треба було .
Щодо цієї фрази. І Крвчук, і Єльцин, і Чорномирдін, і багато інших тогочасних діячів вийшли з одного середовища - партноменклатури. Можна припустити, що в їхньому середовищі цей та інші кумедні вислови були своєрідними мемами.
показати весь коментар
22.05.2023 00:45 Відповісти
Запросто міг. А з його афоризмів мені подобається лише один - та це ж уже було!
показати весь коментар
22.05.2023 00:47 Відповісти
Мордор все більше божеволіє
показати весь коментар
21.05.2023 17:03 Відповісти
Схоже що там пробите дно божевілля.
показати весь коментар
21.05.2023 21:27 Відповісти
На раZZії дна немає...
показати весь коментар
22.05.2023 03:46 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2023 17:19 Відповісти
У другій світовій війні проти Німеччини воювало 4 Українські фронти. Жодного російського не було. То хто звільнив Польщу?
показати весь коментар
21.05.2023 17:21 Відповісти
Звільнили у 1991. З 1939 по 1991 - окупація. І для поляків легшою була окупація Німечини,ніж срср.
показати весь коментар
21.05.2023 19:14 Відповісти
Мдаа, і світ ще хоче зберегти отой дурдом!
показати весь коментар
21.05.2023 17:23 Відповісти
со времен LDK i RP,мокши были в долгу...За убийство Польких Офицеров АК и прочие военные преступления мокши ьолот мацковии
показати весь коментар
21.05.2023 17:29 Відповісти
Всегда будут в долгу,а эту тварь с болот мацковии повесят свои мркши
показати весь коментар
21.05.2023 17:31 Відповісти
Pіdоrаs, pіdоrаs, pіdоraaaaaаsina...
показати весь коментар
21.05.2023 17:31 Відповісти
Спроби кацапських недоумків, зі своїми з пальця висмоктаними претензіями, бути схожими на вождів 3-го Рейху, виглядають убого і смішно та нагадують сцену з фільму "Афоня", коли два алкаші, вимагають у одного з персонажів фільму гроші на випивку, зухвало стверджуючи, що Афоня їм, нібито, руб повинен.
показати весь коментар
21.05.2023 17:33 Відповісти
Польща, не спримайся словопоносом ублюдка з рашки, а цей потік маразму рашистів наші ЗСУ зупинять. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.05.2023 17:37 Відповісти
Що може говорити нациський злочинець ,тільки розвал цієї тюрми народів допоможе відновити мир в Європі.
показати весь коментар
21.05.2023 17:37 Відповісти
польша хотела сшибить что-то подобное с германии, и тут в ответ им прилетело в кацапии.
Было бы смешно, если б не было так грустно
показати весь коментар
21.05.2023 17:40 Відповісти
Извините, но это очень смешно! Свинособаки оккупировали Польшу, убили правительство и вместо извинений с репарациями, требуют что-то! Копростан обязан выплатить репарации, всем оккупированным и ограбленным ими, странам!
показати весь коментар
21.05.2023 17:58 Відповісти
копростан должен выплатить и нам, т.к. победу они получили не "виключно завдяки нашій країні"
А польша могла бы быть умнее и не пристебываться ні сіло ні впало сейчас к Германии. И если кацапы меня в принципе ничем удивить не могут, то польские забаганки по этому впросу -это уже чересчур. Пусть с параши за катынь и разбитый самолет требуют. Нет, пристебались к Германии
показати весь коментар
21.05.2023 18:13 Відповісти
Не сумнівайтесь, Женя, поляки вишлють рахунок одічалим. На все свій час.
А те, що наразі з німцями у них трапились якісь непорозуміння... Певно, я щось пропустив, бо не знаю, що то за непорозуміння і які претензії до німців зараз.
Одне вам скажу: у списку друзів для поляків кацапи займають почесне перше (з кінця) місце, а німці їх випереджають лише трошечки, посідаючи не менш почесне друге (також з кінця).
показати весь коментар
21.05.2023 20:48 Відповісти
отож. Ну нащо вони почали вимагати з німців рахунки по 2ій світовій? не розумію. Отут як кажуть - не на часі.
показати весь коментар
22.05.2023 01:05 Відповісти
Як не забуду, завтра гляну на польських сайтах, що то за ґвалт такий здійнявся. Можливо, і пояснення причин того тролінгу знайдеться. Копен-дупен німцям - улюблена розвага. Тоді, коли вона безкарна і безпечна .
показати весь коментар
22.05.2023 01:19 Відповісти
то вже давня новина. Їм заприндилося репарацій з Німечини за 2у світову....
показати весь коментар
22.05.2023 01:27 Відповісти
ЗСУ ПРОДОЛЖАЮТ ПРОДВИГАТЬСЯ ПО ФЛАНГАМ БАХМУТА И ФАКТИЧЕСКИ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ОКРУЖЕНИЮ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ ВАГНЕРОВ В САМОМ ГОРОДЕ БУДЕТ ЛАПТЯМ ПОБЕДА С ПОЛНЫМ УНИЧТОЖЕНИЕМ УНИЧТОЖЕНИЕМ СЛАВА ЗСУ
показати весь коментар
21.05.2023 17:44 Відповісти
Ну , в Польщі та інших країнах ще не зрозуміли , якщо не знищити оркостан , то війна перекинеться на їхні территорії ? Пам"ятаєте , як в нас сміялися , коли жиріновський та інші підари обіцяли бомбити Київ та Львів ? Досміялися ? Не теж саме вони тепер хрюкають про Європу . Будуть чекати - а може пронесе ? Ні , ще гітлером доведено ,не пронесе . А ці неадекватніші за гітлера .
показати весь коментар
21.05.2023 17:46 Відповісти
у Польщі, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії це вже зрозуміли - вони добре памʼятають 1939-41 рр. та червону комуно-кацапську окупацію своїх територій ...
показати весь коментар
22.05.2023 08:06 Відповісти
Страной руководят невежественные шизофреники. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно послушать выступления Путина, почитать интервью Патрушева или посты Медведева в социальных сетях. Володин превзошел всех. Говномес ипаный.
показати весь коментар
21.05.2023 17:51 Відповісти
Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом. Но ему не повезло. Он встретил Путина. И он стал алкоголиком. А потом ещё и ********. Родиться в "интеллигентной профессорской" в России это много хуже, чем сын плотника и столяра Потому что у кузьмичей довольно простая система желаний, а у интеллигентных профессоров фашизм сложный, и всеобъемлющий. С отсылками к Достоевскому и Гумилёву
показати весь коментар
21.05.2023 21:03 Відповісти
володин-ПНХ...!
І що це чмо може тепер ще патякати...?!)
показати весь коментар
21.05.2023 17:51 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2023 17:53 Відповісти
Что ці дебіли там курять?
показати весь коментар
21.05.2023 17:54 Відповісти
То, что куйло в чубадане носит, самокрутки крутят потом.
показати весь коментар
21.05.2023 18:06 Відповісти
Ну просто совок остался должен Польше... . Жесть...
показати весь коментар
22.05.2023 10:39 Відповісти
Полякам приготуватися до нападу, претензії сур'йозні
показати весь коментар
21.05.2023 18:08 Відповісти
думаю поляки в соло по соплу могут норм кацапам сейчас надавать,чмобов будут множить на ноль))))
показати весь коментар
21.05.2023 18:14 Відповісти
Здивую Вас. Поляки все чудово розуміють. І готуються до різних варіантів розвитку подій. В тому числі й до такого. Готуються без усіляких Крадівництв - Великих, Середніх чи Дрібних. Бо мають що нагадати кацапам: і про ваню сусаніна, і про суворова, і про розстріл польських офіцерів, і про літак Качинського...
показати весь коментар
22.05.2023 03:36 Відповісти
"Родственнник, а, родственник! Мне Афоня рубль должен. Два рубля должен"(с)
показати весь коментар
21.05.2023 18:13 Відповісти
Брехня!!!
652.433.245.666.633.224 у.е. Польща винна и 23 цента.
показати весь коментар
21.05.2023 18:50 Відповісти
"радянський народ,... 750 млрд доларів"цитата. пытаюст вспомнить. в каком году у радяньского народа появились доллары???
показати весь коментар
21.05.2023 18:51 Відповісти
Польша може виставити рахунок за окупацію з 1939!
Доведеться не тільки від Байкалу од Владіка,як зараз,а все на схід від мск. продати Китаю,щоб разрохуватись!
показати весь коментар
21.05.2023 18:53 Відповісти
???
показати весь коментар
21.05.2023 20:07 Відповісти
Та напечатайте їм одною двометровою банкнотою ті міліарди,,😆
показати весь коментар
21.05.2023 19:18 Відповісти
А що ж так «скромненько» заявив?
показати весь коментар
21.05.2023 19:22 Відповісти
росія, заразивши на довгі роки Польшу тріппером, під назвою комунізм, й за роки окупації Польші, винна Польші 2000 млрд. підрахуємо баланс...
показати весь коментар
21.05.2023 19:35 Відповісти
то було срср а не якась параша,

тоді сша можуть вимагати відшкодування у параші за наданий ленд ліз
показати весь коментар
21.05.2023 20:31 Відповісти
Тупий як черевик (точніше- валянок) цей кацапський Геббельс. Що ще придумають ці п'яні більшовики? Змусять онуків розплачуватися за кулі, якими кати НКВД стріляли в потилицю дідам?
Жертв Голодомору в Україні зобов'яжуть виплатити компенсацію за з'їдену траву та кору дерев?
А може, німці наслідуючи кацапський приклад і змусять ізраїльських євреїв заплатити за газ, яким есесівці отруїли, і вугілля, яким спалили їх єврейських предків?
показати весь коментар
21.05.2023 20:57 Відповісти
володін просто ідинах
показати весь коментар
21.05.2023 21:25 Відповісти
Я знаю, яку відповідь дадуть поляки - холєра ясна, курва московська, пся крев путіна.
показати весь коментар
21.05.2023 21:27 Відповісти
Гадаю, лаконічнішу: Pierdol się *****!
показати весь коментар
22.05.2023 03:42 Відповісти
сраліністи за що в Катині розтріляли 22 000 полонених польських офіцерів
показати весь коментар
21.05.2023 21:27 Відповісти
Этот гомик странный. Английский язык мертвый, США и Европа враги. А бабло хочет в долярах. Странный гомик.
показати весь коментар
21.05.2023 21:30 Відповісти
володєв - зразковий ідіот.
показати весь коментар
21.05.2023 21:57 Відповісти
БАЧИТЕ РОЗМІР ЦИФР?

Для всіх хто хрюкає що названі репарації в пару трильйонів доларів які має заплатити рф це нібито забагато.

Пойміть 300 мільярдів доларів це ні про що. А ось 3 трильйона доларів як сума репарацій це вже більш менш.

І вже далі можна торгуватись кого буде закатовано з росіян до смерті як військових злочинців, а кого вони росіяни викуплять заплативши нам ще додаткові репарації чи навіть контрибуцію.
показати весь коментар
21.05.2023 22:11 Відповісти
А сколько єти коммунисты ,которые хуже в десять раз чем фашисты должны другим окупированным странам , во время второй мировой войны?? таким как западная Украина ,бессарабия , молдова , и Самой Польше ..?? А сколько было разворовано и вывезено добра,фабрик и заводов из єтих стран в нищий тогдашний, СССР?? России прийдётся расчитываться за это не одно столетие!!! гандон Безграмотный этот ВОЛОДИН, как и все россияне!!
показати весь коментар
21.05.2023 22:17 Відповісти
А сколько ПАРАША должна Украине за 300 лет колонизации??? За убитых украинцев! За последние 1.5 года!!!
показати весь коментар
21.05.2023 22:24 Відповісти
Мабуть і треба рахунок вести, від початку, за 300 і більше років? На скільки мені відомо багато мільйонів українців було до смерті закатовано у 1922; 33; 47 роках, що про це забудемо та пробачимо? А раніше?
показати весь коментар
21.05.2023 22:46 Відповісти
PS: До речі: картавий сифілітик - карлик лень in, власним копитом підписав указ про продовольчу диктатуру (початок голодомору!), 9 травня 1918 року! Яка почала діяти з 14 травня! "Галодний чєловєк и за когочку хлеба, будет габотать!". Саме цю "пабєду", до цього часу святкують свинопси!
показати весь коментар
21.05.2023 23:36 Відповісти
А штатам за лендліз вже виплатили?
показати весь коментар
21.05.2023 22:46 Відповісти
От всей суммы ( от поставок которые сохранились целыми) 17% вернули.
показати весь коментар
22.05.2023 06:36 Відповісти
Ты володин-володин(путина)дебил...
показати весь коментар
21.05.2023 22:57 Відповісти
******
показати весь коментар
22.05.2023 00:06 Відповісти
Все йде до того що розмовляти з Московією стає неможливо в з а г а л і.
Лишається єдине: знищувати. бо чути цей смерід , що все моє і усі винні, стає неможливо.
Господи ДАІ ЗСУ та нам усім сили поховати їх на завжди !
показати весь коментар
22.05.2023 02:15 Відповісти
Когда москвабад заплатит за убийство Президента Польши Качинского со всей делегацией направляющей в Смоленск (взорван самолет в воздухе) или убийцы с Питерской подворотни уже забыли.?
When moskvabad will pay for the murder of the President of Poland Kachinsky with the entire delegation sent to Smolensk (the plane was blown up in the air) or have the killers from the St. Petersburg gateway already forgotten.?
показати весь коментар
22.05.2023 06:33 Відповісти
Скоро все вернут но без вазелина.
показати весь коментар
22.05.2023 09:33 Відповісти
Этого агронома из города Засратова даже дурка уже не примет - только усыплять!
показати весь коментар
22.05.2023 14:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 