УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18725 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 219 40
війна (56882) Зеленський (17522) Запорізька АЕС (896)

Росія - єдина країна в світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ має повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України та МАГАТЕ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час звернення до народу Японії.

"Росія розтоптала все, що є цивілізованого. Вона вже понад рік продовжує окупацію нашої найбільшої – найбільшої у Європі! – атомної електростанції. Росія одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї й снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людства точно мусить спонукати до дій кожного", - наголосив президент.

За словами Зеленського, якщо дозволити Росії залишити собі хоч клаптик окупованої нею території, міжнародне право більше ніколи не діятиме.

"Україна запропонувала формулу миру. Чесну й реалістичну. Її перший пункт – радіаційна та ядерна безпека. Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу, повинна передати атомну станцію, яку нині окупує, під повний контроль України та МАГАТЕ", - підсумував президент.

Читайте: Військові РФ посилюють оборонні позиції в районі ЗАЕС, готуючись до контрнаступу ЗСУ, - Reuters

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Забув додати, що ти станцію здав у перші дні вторгнення, як і увесь південь, згідно оманських домовленостей...
показати весь коментар
21.05.2023 16:35
+17
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за «Дайте йому ще 100 днів, він навчиться», як Україна.
показати весь коментар
21.05.2023 16:50
+10
- 20% втрачених територій

- 8+ млн біженців;
- сотні тисяч вбитих, закатованих згвалтованих, департованих;
- знецінення нацвалюти та крах економіки;
- згортання реформ та розвитку.
показати весь коментар
21.05.2023 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забув додати, що ти станцію здав у перші дні вторгнення, як і увесь південь, згідно оманських домовленостей...
показати весь коментар
21.05.2023 16:35 Відповісти
Так! Але зараз хай старається: суд врахує це як пом'якшуючу вину обставину.
показати весь коментар
21.05.2023 16:41 Відповісти
Сам сдал , а все засранцы ... ЭТО наш ЗЕ !!! Это мы ( 73 % ) выбрали его !!!
показати весь коментар
21.05.2023 17:07 Відповісти
Хороший текст, той хто це писав - молодець. Та й місце для нього вдале...
показати весь коментар
21.05.2023 16:36 Відповісти
армія дебілів, дурніших за мавп 👺
показати весь коментар
21.05.2023 16:40 Відповісти
«Як би нерозумно не вели себе тварини, людина всіх незмірно перевершує своїм божевіллям». ».© Герман Мелвілл
показати весь коментар
21.05.2023 16:42 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за «Дайте йому ще 100 днів, він навчиться», як Україна.
показати весь коментар
21.05.2023 16:50 Відповісти
человеку свойственно ошибаться
показати весь коментар
21.05.2023 16:51 Відповісти
- 20% втрачених територій

- 8+ млн біженців;
- сотні тисяч вбитих, закатованих згвалтованих, департованих;
- знецінення нацвалюти та крах економіки;
- згортання реформ та розвитку.
показати весь коментар
21.05.2023 16:54 Відповісти
затонебариха!
показати весь коментар
21.05.2023 20:24 Відповісти
дядя саша ты дурак ?
показати весь коментар
21.05.2023 16:56 Відповісти
Мабуть це ти.
показати весь коментар
21.05.2023 17:01 Відповісти
все что сделало )(уйло оно хочет приписать Зеле
показати весь коментар
21.05.2023 17:16 Відповісти
Вони між собою домовлялись.
Інакше чому ви думаєте Зе ставив на посади відомих зрадників ?
Щоби ЩО ?
показати весь коментар
21.05.2023 17:17 Відповісти
А при гетьманові всі зрадники десь у норах сиділи? Мабуть, я щось пропустив.
показати весь коментар
21.05.2023 17:52 Відповісти
Сиділи. Чи ви якесь прізвище можете назвати ?
показати весь коментар
21.05.2023 18:07 Відповісти
или чудак на букву М
показати весь коментар
21.05.2023 16:57 Відповісти
Народам "свойственно" платити за "ошибки" своїх правителів. Історія життя народів і нашого
народу теж, на жаль.
показати весь коментар
21.05.2023 17:11 Відповісти
да тебя можно и хирургом брать. и лётчиком боинга. и на атомные станции главным диспетчером. Твои врачи и механики СТО пусть такие же будут. ничего страшного
показати весь коментар
21.05.2023 17:24 Відповісти
Зараз така політика на всіх підприємствах. Кухарка рулить.
показати весь коментар
21.05.2023 17:54 Відповісти
Зрада не помилка
показати весь коментар
21.05.2023 17:49 Відповісти
Ща якісь кацапскі наративи будуть?
показати весь коментар
21.05.2023 18:33 Відповісти
какая-то ЗаЄС, они по Дому Советов России с танка стреляли
показати весь коментар
21.05.2023 16:50 Відповісти
а ти единий дорожнік-асфальтоукладчик перед війною
показати весь коментар
21.05.2023 16:52 Відповісти
дяденька чего вы кричите ?
показати весь коментар
21.05.2023 17:17 Відповісти
Тобі ж пох, нє?
показати весь коментар
21.05.2023 17:24 Відповісти
У передмісті Донецька палає склад боєкомплекту

(ОСТРОВ)
показати весь коментар
21.05.2023 17:36 Відповісти
подумав що Зеля невеликого розуму людина - ідіот без почуття такту і моменту👇

Kavkaz Center

@newkc14

Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой : "То, что произошло в Хиросиме и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто - фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут". Интересно что подумал Байден и делегация США когда Зеленский сделал это заявление?
показати весь коментар
21.05.2023 17:56 Відповісти
...ви нє панімаєтє, хірасіма - ета другоє
показати весь коментар
21.05.2023 19:09 Відповісти
Коли зеленський буває правдивим у розмові….за 10 років ….
показати весь коментар
21.05.2023 19:58 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2023 20:02 Відповісти
 
 