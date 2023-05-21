Росія - єдина країна в світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ має повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України та МАГАТЕ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час звернення до народу Японії.
"Росія розтоптала все, що є цивілізованого. Вона вже понад рік продовжує окупацію нашої найбільшої – найбільшої у Європі! – атомної електростанції. Росія одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї й снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людства точно мусить спонукати до дій кожного", - наголосив президент.
За словами Зеленського, якщо дозволити Росії залишити собі хоч клаптик окупованої нею території, міжнародне право більше ніколи не діятиме.
"Україна запропонувала формулу миру. Чесну й реалістичну. Її перший пункт – радіаційна та ядерна безпека. Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу, повинна передати атомну станцію, яку нині окупує, під повний контроль України та МАГАТЕ", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
- 8+ млн біженців;
- сотні тисяч вбитих, закатованих згвалтованих, департованих;
- знецінення нацвалюти та крах економіки;
- згортання реформ та розвитку.
Інакше чому ви думаєте Зе ставив на посади відомих зрадників ?
Щоби ЩО ?
народу теж, на жаль.
3-я ОШБр продвинулась под Бахмутом еще на 700м, оккупанты "разбиты в хлам"
(ОСТРОВ)
Kavkaz Center
@newkc14
Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой : "То, что произошло в Хиросиме и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто - фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут". Интересно что подумал Байден и делегация США когда Зеленский сделал это заявление?