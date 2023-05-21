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Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук прокурора МКС Хана та суддю Айталу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хан

Слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо Айталу. Раніше вони видали ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це Слідком РФ повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчим комітетом Росії триває розслідування кримінальної справи стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Хана Каріма Асада Ахмада (Khan Karim Asad Ahmad), суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане (Tomoko Akane), Розаріо Сальваторе Айтали (Rosario Salvatore Aitala) та Серхіо Херардо Угальде Годінеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що судді Міжнародного кримінального суду винесли нібито "незаконні рішення про арешт" Путіна та Львової-Бєлової.

Також Слідком РФ вважає, що кримінальне переслідування Путіна та Львової-Бєлової є незаконним через нібито відсутність підстав для їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.

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"Відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом від 14.12.1973, глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав", - зазначили у Слідкомі.

"Дії прокурора слідством кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним звинуваченням особи у скоєнні особливо тяжкого злочину, а також приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин).

Дії судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ (заздалегідь незаконне взяття під варту, а також приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин)", - додали там.

Також прокурора та суддю МКС оголошено в розшук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+81
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21.05.2023 17:29
+42
Шизофренія по кацапськи
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21.05.2023 17:24
+40
Йоська заждався...
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21.05.2023 17:27
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Что могут позволить? Крикнуть занято из туалета? Хотя какой у вас, кацапов, туалет. До ветру, под забор ходите. Сейчас правда в краденый у нас унитаз, ни к чему не подсоединенный.
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21.05.2023 20:05 Відповісти
Верю.
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21.05.2023 20:12 Відповісти
А у вас в ********** інтернет ще не вимкнули?
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21.05.2023 20:44 Відповісти
Це дуже добра новина!
Кацапи в своєму ідиотизмі, роблять все, спаскудити міжнародні відносини, яки ще лишилися у цих деградантів!
Чим більше таких дурниць вони зроблять, тим краще для України.
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21.05.2023 20:02 Відповісти
100%
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21.05.2023 21:32 Відповісти
АХАХАХАХАХА!!! мосКАЛі настрашили їжака голою сракою!
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21.05.2023 20:26 Відповісти
Помойка вважає,що їхній фюрер неприкасаємий...і що все їм зійде з рук...
і що все можна купить....ан ні..
Всі отримають по заслузі,рано чи пізно.
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21.05.2023 20:31 Відповісти
звинувачений у вбивстві (куйлопітек),вимагає притягнути до відповідальності суд, котрий його в цьому звинуватив.
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21.05.2023 20:44 Відповісти
Эти суки русские аналоговнетные просто больны на всю голову!
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21.05.2023 23:27 Відповісти
Помнится в школе еще учили про воровство детей росиянцами. Лермонтов "Мцыри"
Однажды руский хенерал из гор к Тифлису проезжал, ребёнка пленного он вёз....
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22.05.2023 03:22 Відповісти
приїдте та заарештуйте, ага, клоуни
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22.05.2023 09:17 Відповісти
Но зато ***** теперь из бункера не вылазит.
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22.05.2023 09:39 Відповісти
С этого шарика ни кто не убежит)))
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22.05.2023 20:30 Відповісти
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