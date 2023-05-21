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обстріл (21394) Сумська область (2240) Чернігівщина (1314)

Російські війська п’ять разів обстріляли прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

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міномет

21 травня ворог з мінометів та артилерії п’ять разів обстріляв прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОК "Північ".

Так, з 10:30 до 10:55 зафіксовано 8 пострілів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Прогрес. З 10:27 до 10:45 зафіксовано 5 пострілів, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Миколаївка. З 12:35 до 12:50 зафіксовано 6 пострілів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Студенок. З 12:50 до 13:00 зафіксовано 4 постріли, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Вовківка.З 14:50 до 15:00 зафіксовано 3 постріли, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Білокопитове.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначається в повідомлені. 

Читайте: Внаслідок обстрілу села на Херсонщині загинув цивільний, - ОВА

Повідомлялося, що сьогодні зранку ворог також вдарив 4-ма КАБ-500 по селу Станіслав на Херсонщині, пошкоджено 12 приватних будинків, люди не постраждали.
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дяденька чего вы кричите ?
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21.05.2023 18:27 Відповісти
Меня на прошлой неделе банили раз десять , но я могу сколько угодно создать Твиттер Аков за 5 мин и Я не кричу
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21.05.2023 18:28 Відповісти
евреи Пентиум создали
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21.05.2023 18:31 Відповісти
не те щоб я дуже любив євреїв але ти неадекват , напевне тебе знов забанять
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21.05.2023 18:46 Відповісти
Я сколько встречал евреев , это нормальные люди , не то что русня
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21.05.2023 18:50 Відповісти
США не заперечують проти використання Києвом своєї зброї для ударів по Криму
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21.05.2023 18:26 Відповісти
Не вказали обстрілу Миропільської громади. 7 мін 120мм віялом на півтора кілометри. Чисто терор мирних жителів. Слава Богу, всі живі.
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21.05.2023 18:33 Відповісти
 
 