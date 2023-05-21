5 877 55
В Європарламенті заявили, що Молдова готова до переговорів про вступ до Євросоюзу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Молдова може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року, адже вона вже готова до цього.
Про це сказала Голова Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News Maker.
Голова Європарламенту сьогодні виступила перед учасниками Великих Європейських зборів у Кишиневі. Після президента Маї Санду Мецола теж підкреслила, що підтримує європейську інтеграцію Молдови, зазначивши, що громадяни Молдови - європейці.
Метсола висловила сподівання, що вже цього року Молдова почне переговори про вступ до ЄС.
"Ви готові, Молдова готова до більш поглибленої інтеграції в Євросоюз. Світ бачить вашу сміливість, бачить, що ви обрали демократію, свободу", - зазначила вона.
Топ коментарі
+36 перець
показати весь коментар21.05.2023 19:09
+29 Bob Fayn
показати весь коментар21.05.2023 20:00
+21 Post-AV
показати весь коментар21.05.2023 19:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я вас здивую але вони більше електротоварів експортують ніж вина Подивіться статистику ,а не російські телеканали.
І до речі більше 60 відсотків експорту вже йде в ЄС
Половина населения молдаван которые сегодня в Европе сказали сегодня тоже самое что мы есть Европа!!
и наш путь только в цивилизованную Европу а не в российские болота и пещеру!!
чио касается молдавских вин - они всегда занимали и занимают ведущие призовые места на всех без исключения выставках
и о них знает весь мир и Молдова сегодня экспортирует более чем в 30 странах свое винодельческие изделия в том числе и в Китай , АОЭ, Африку , Канаду , США , Британию итд
а Будучи членом ЕС наши вина пойдут гораздо быстрее на европейские лавки!
но даже не в вине дело
Моллаване по сути своей давно европейцы и наше место именно там !!!
тебя лично что не устраивает в этой проблеме???
и к чему твои претензии??
мы как нибудь сами разберёмся без русского мира !!
Например ФРГ взяли в НАТО 9 мая 1955 года, в то время как ГДР был оккупирован СССР
те которые в начале войны встречали беженцев на границе и забирали в свои дома и делились последним куском хлеба!!
пр ходу приняли в свои дома более 500 тыс беженцев
це добре видно по придністров'ю.
придністров'я - це колишні історичні українські території, які ми втратили.
ми не імперці, імперців серед нас мало тож, втрату придністров'я ми пережили.
але руцкємір не спав.
коли і як він заразив тих людей - не знаю, не історик.
але вони всі заражені і всі чекають коли українців будуть спалювати в пічах та топити в морі.
як на мене то той гадючник треба дотискати хай би там молдова буде прикидатися що вона проти.
тим більше що ми за них їхню роботу зробимо.
заморозка конфликта
то есть выставляется настоящая граница с Приднестровьем и ЕС с собаками и вышками и пограничниками - и этот сепарскиц загон оставляется в полной изоляции!!
и все будет очень даже легально!
Когда сепары начнут поголовно голодать безвыездно - мы примем их обратно вместе с територией что тоже совершено легально