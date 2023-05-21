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Новини За кордоном
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Молдова (1299) Євросоюз (7138) Мецола (72)

В Європарламенті заявили, що Молдова готова до переговорів про вступ до Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мецола

Молдова може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року, адже вона вже готова до цього.

Про це сказала Голова Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News Maker.

Голова Європарламенту сьогодні виступила перед учасниками Великих Європейських зборів у Кишиневі. Після президента Маї Санду Мецола теж підкреслила, що підтримує європейську інтеграцію Молдови, зазначивши, що громадяни Молдови - європейці.

Метсола висловила сподівання, що вже цього року Молдова почне переговори про вступ до ЄС.

"Ви готові, Молдова готова до більш поглибленої інтеграції в Євросоюз. Світ бачить вашу сміливість, бачить, що ви обрали демократію, свободу", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС через загрозу з боку РФ, - Санду

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
Можна лише привітати наших сусідів з успішно проведеною підготовчою роботою.
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21.05.2023 19:09
+29
Рекордное количество молдаван вышло на митинг за вступление страны в ЕС 21 мая в центре Кишинева состоялось Большое Европейское собрание, объявленное президентом Майей Санду.
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21.05.2023 20:00
+21
Угу. Дадонов зато выбирают.
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21.05.2023 19:25
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Щас начньоца вой на запарєбрікавих балотах...
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21.05.2023 19:07 Відповісти
Рекордное количество молдаван вышло на митинг за вступление страны в ЕС 21 мая в центре Кишинева состоялось Большое Европейское собрание, объявленное президентом Майей Санду.
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21.05.2023 20:00 Відповісти
Можна лише привітати наших сусідів з успішно проведеною підготовчою роботою.
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21.05.2023 19:09 Відповісти
Безумовно сусідів привітати, але на яких умовах Молдова туди вступає? Її головний експорт це вино, яке ЄС непотрібно. Куди його Молдова буде дивати? До Росії? Чи вона буде існувати на субсидії, але ви розумієте, що гроши просто так ніхто не дасть, щось давати взамін. Чи чього не розумієте? Що з неї будуть вимагати взамін? Тільки не кажіть про демократичні цінності і єдину евросім'ю.
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21.05.2023 19:55 Відповісти
Їх головний ресурс це населення,котре на половину має румунські паспорти і всі працюють в ЄС.
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21.05.2023 20:12 Відповісти
А вам то, что , не завидуйте ! ГЛАВНОЕ ОТ ********** ПОДАЛЬШЕ‼️Если-бы режим Зе не ТЫРИЛИ имарадерили и нас бы пригласили
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21.05.2023 20:25 Відповісти
чьо, завидно?
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21.05.2023 20:44 Відповісти
Яке вино??? Вино займає менше 10 відсотків від експорту( в районі 400 млн.долларів)причому багато в ЄС.
Я вас здивую але вони більше електротоварів експортують ніж вина Подивіться статистику ,а не російські телеканали.
І до речі більше 60 відсотків експорту вже йде в ЄС
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21.05.2023 20:57 Відповісти
Сегодня почти вся Молдова собралась в Кишиневе и сказали всему миру что мы Европа!!!
Половина населения молдаван которые сегодня в Европе сказали сегодня тоже самое что мы есть Европа!!
и наш путь только в цивилизованную Европу а не в российские болота и пещеру!!
чио касается молдавских вин - они всегда занимали и занимают ведущие призовые места на всех без исключения выставках
и о них знает весь мир и Молдова сегодня экспортирует более чем в 30 странах свое винодельческие изделия в том числе и в Китай , АОЭ, Африку , Канаду , США , Британию итд
а Будучи членом ЕС наши вина пойдут гораздо быстрее на европейские лавки!
но даже не в вине дело
Моллаване по сути своей давно европейцы и наше место именно там !!!
тебя лично что не устраивает в этой проблеме???
и к чему твои претензии??
мы как нибудь сами разберёмся без русского мира !!
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21.05.2023 20:58 Відповісти
Ігор Куєв намагається переконати всіх, що ЄС - це зло
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22.05.2023 10:25 Відповісти
Ну класно) то може ви спочатку нахер повиганяєте російських свиней зі своєї території.
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21.05.2023 19:09 Відповісти
краще в нато
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21.05.2023 19:09 Відповісти
Це прекрасна новина, але поки в них невизнані території - навряд чи їх розглядатимуть в кандидати, бо в ЄС є умова про відсутність територіальних претензій 🤥
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21.05.2023 19:11 Відповісти
Ну а як же тоді Кіпр в ЕС? там північна частина окупована Туреччиною.
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21.05.2023 19:24 Відповісти
нема такоъ умови! Кіпр тобі як приклад. Це в НАТО не візьмуть!
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21.05.2023 19:39 Відповісти
Про НАТО это вранье, официально нет такого условия.

Например ФРГ взяли в НАТО 9 мая 1955 года, в то время как ГДР был оккупирован СССР
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21.05.2023 20:46 Відповісти
чушь не порите пожалуйста! ФРГ и ГДР на тот момент были два отдельных государства, полноправные члены ООН, после Второй мировой войны, нацистская Германия была поделена на четыре зоны оккупации с 1945г. по 1949г. (период назывался "Нулевые годы"), западная часть - США, Великобритания, Франция, а восточная СССР, также был разделён и Берлин! В 1949-м году были созданы два отдельных государства, 23 мая 1949г. ФРГ и 7 октября 1949г. ГДР! И де-юре ГДР не была оккупирована СССР, а де-факто , т.к. там размещалась ГСВГ и конечно же внешняя и внутренняя политика ГДР контолировалась совковым союзом! ФРГ вступила в НАТО как государство без территориальных споров и оккупированных кем-то её территорий.
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21.05.2023 22:38 Відповісти
Це умова до вступу в НАТО. Але якщо ті території не визнані іншими країнами, то це не претензія до сусідів, це внутрішні проблеми суверенної країни. Я якби Раша не сунула туди свій писок, ту проблему давно б вирішили.
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21.05.2023 20:14 Відповісти
А як же конфлікт на території? Не мішає? Може і ната вже лягла і просить?
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21.05.2023 19:12 Відповісти
В чому молдовани сміливі?
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21.05.2023 19:17 Відповісти
В тому, що обрали шлях свободи і демократії на відміну від українців, які досі навіть після збройного рашистського вторгнення не можуть впоратися із прокремлядським олігархатом
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22.05.2023 10:33 Відповісти
І головне, що вони так тихенько, тихенько і вже " Світ бачить вашу сміливість, бачить, що ви обрали демократію, свободу. " А в нас ми завтра, ми сьогодні, ми вже вчора. Ми і туди, ми і сюди. Вчиться нам ще треба і багато вчиться.
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21.05.2023 19:19 Відповісти
Умови треба виконувати, 7 штук, для початку.
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21.05.2023 20:19 Відповісти
Не цікаво по 1000 разів читати те саме.
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21.05.2023 22:24 Відповісти
Бачу, що Молдова буде в ЄС раніше, ніж ми!
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21.05.2023 19:19 Відповісти
Бо там януковичів, зеленських не вибирають
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21.05.2023 19:23 Відповісти
Угу. Дадонов зато выбирают.
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21.05.2023 19:25 Відповісти
Там додон ****** 10 лет тусил друг *******,а в самой Молдове 50 процентов ватников дрочащих на сэсэсэр
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21.05.2023 19:28 Відповісти
50 вряд ли. Но все равно до хрена их...
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21.05.2023 19:32 Відповісти
Таке враження, що керівництво країни вело молдован прямим шляхом до інтеграції в Євросоюз, а наше нас-прямим шляхом до війни
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21.05.2023 19:24 Відповісти
Молдаванам лишилося пустити на ковбасу придністровського троянського коня. Раптом що, хай звертаються до нас, бо для НАТО це як третя світова, а для нас - як свиней з городини вигнати.
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21.05.2023 19:27 Відповісти
Чот все эти обещания, как мне кажется, нужно делить на 20. А сроки умножать на 20. Игра это всё. Сейчас вз'ерепенятся угнетенные русскоязычные, подтянутся дадоновцы и шоровцы, увеличится пассажирооборот маршрутками с рэфией, вернутся проинструктированные молдоване с рэфовским гражданством. Все прелести, как мне кажется, ещё впередии́)
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21.05.2023 19:29 Відповісти
Каким образом маршрутки долетают до кацапии?
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21.05.2023 20:43 Відповісти
Румыния, Венгрия, Чехия, Польша, Латвия, и нах Москау аж дым стоит. Трое суток, под 100 евриков
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22.05.2023 00:44 Відповісти
Слушай, обидно, клянусь, обидно дермакам-зелям-бєням привіт
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21.05.2023 19:30 Відповісти
Ша! Без паніки! Після молдаван розглянуть волиняків, потім кріворожіх і т.д.(Україну приймуть частинами)
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21.05.2023 19:34 Відповісти
Ніі, в тих рожі криві, їх в останню чергу😂
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21.05.2023 19:45 Відповісти
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21.05.2023 19:37 Відповісти
Как же,вступят, только почему-то к санкциям ЕС не присоединились...
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21.05.2023 19:53 Відповісти
Підлий народець такий.
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21.05.2023 20:13 Відповісти
Молдоване подлые??
те которые в начале войны встречали беженцев на границе и забирали в свои дома и делились последним куском хлеба!!
пр ходу приняли в свои дома более 500 тыс беженцев
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21.05.2023 21:10 Відповісти
Не ці.
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21.05.2023 21:29 Відповісти
неправда
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21.05.2023 21:14 Відповісти
Дивись,як по нашим кісткам усі "поневолені", б##дь розбігались. Під Румунію лягайте,це ваш єдиний варіант з вашою тридцятилітньою "жагою" до " свободи ".😎
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21.05.2023 20:00 Відповісти
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21.05.2023 20:11 Відповісти
А може вони просто робили реформи, а не намагалися замість цього наїбати Захід?
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21.05.2023 20:22 Відповісти
Не буду здивований, якщо молдаване будуть і в ЄС і в НАТО раніше нас... Бо в нас все це буде ще "не на часі", зато в нас буде "марафон офісного єдінства" і "мудрий нарід", який власними руцями злив майбутнє своїх дітей в унітаз істроії, навіть цього не збагнувши ...
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21.05.2023 20:01 Відповісти
А буде прикольно, якщо Молдова без помпи тихесенько вступить у ЄС, а ЗЄ буде в цей час продовжувати вішати локшину на вуха дебілам, що ось-ось вже все готово і вже завтра вступимо.
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21.05.2023 20:21 Відповісти
руцкємір це абсолютне зло.

це добре видно по придністров'ю.

придністров'я - це колишні історичні українські території, які ми втратили.

ми не імперці, імперців серед нас мало тож, втрату придністров'я ми пережили.

але руцкємір не спав.

коли і як він заразив тих людей - не знаю, не історик.

але вони всі заражені і всі чекають коли українців будуть спалювати в пічах та топити в морі.

як на мене то той гадючник треба дотискати хай би там молдова буде прикидатися що вона проти.

тим більше що ми за них їхню роботу зробимо.
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21.05.2023 20:34 Відповісти
не за горами-"Санду завірила "зе лідора", що всіляко підтримує Україна на шляху в ЄС "
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21.05.2023 20:36 Відповісти
Поки вони не вирішать свою проблему з Придністров'ям, ніхто їх в Євросоюз не візьме.
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21.05.2023 20:53 Відповісти
Есть другой вариант
заморозка конфликта
то есть выставляется настоящая граница с Приднестровьем и ЕС с собаками и вышками и пограничниками - и этот сепарскиц загон оставляется в полной изоляции!!
и все будет очень даже легально!
Когда сепары начнут поголовно голодать безвыездно - мы примем их обратно вместе с територией что тоже совершено легально
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21.05.2023 21:13 Відповісти
Они же претендуют на государственность, значит дать им кандидатский стаж на вступление лет 10 на голодный желудок.
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21.05.2023 21:36 Відповісти
Вітаю молдован з цією заявою Голови Європарламенту! А ми вже відстаємо в цьому питанні від Молдови. Це тому, що наше хитро зроблене керівництво, хоче увійти в ЄС на хайпі по принципу: "Стадіон, так стадіон", але раз на раз не виходить... Там такі речі не "проканають", в нас ще домашньої роботи так багато, а там навіть кіт не валявся...
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21.05.2023 21:51 Відповісти
Оце маніяк кремлівський "звільняє" і видно кого народи обирають, щоб вберегтися.
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21.05.2023 22:37 Відповісти
 
 