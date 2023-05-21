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Росіяни арештовують чоловіків у Запорізькій області та змушують їх воювати, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,окупація

Росіяни за найменшого приводу арештовують чоловіків на тимчасово окупованій частині Запорізької області та змушують їх воювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.

"Так, чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з рф ув’язнені, які погодились воювати на боці рф. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії", - розповіли у ЦНС.

Читайте також: Російські загарбники відібрали близько 100 катерів у цивільного населення окупованої Херсонщини, - ОК "Південь"

Як повідомлялося, ворог підтоплює поля, мінує дамби та підвищує рівень води в каналах, готуючись таким чином до контрнаступу ЗСУ. 
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Топ коментарі
+34
Ти ідіот? Їх твої "зелні" кацапам здали! Люди й "кавкнуть" не встигли як потрапили в окупацію!
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21.05.2023 20:53
+25
Сашко , не пиши дурниць , через 4 години після вторгнення рашисти вже були в Херсоні і Мелітополі , яке добровільно ? ЗЕвлада зрадила людей і кинула в окупації , а військове керівництво сцикуни , слухняно виконали злочинний наказ розмінувати Чонгар , то в чому провина людей ?
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21.05.2023 20:56
+17
Про Мелітополь як його поліція і мер здавали, я писала усюди. Відповідь була,що орки проїхали через місто тихо, але потім таки повернулися. Ви людей коменти не читали,коли їх в окупацію зегниди здавали. 200 км пройшли по землі України швидко, а нелох тільки увечері щось проляпав.
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21.05.2023 21:09
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Пришили бы пару кацапских командиров и ушли с оружием и забирать бы перестали.
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21.05.2023 20:39 Відповісти
ті чоловіки добровільно в під окупанта пішли, тож їх жаліти не треба.
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21.05.2023 20:44 Відповісти
Ти ідіот? Їх твої "зелні" кацапам здали! Люди й "кавкнуть" не встигли як потрапили в окупацію!
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21.05.2023 20:53 Відповісти
сашко десь в дрогобичі все що сидить та пердить на дивані з 2021' і нічого для нього не змінилось
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21.05.2023 22:05 Відповісти
НЕ знаю - я його "дислокацію" не виясняв А от те, що в нього "в голові насрано і дріжжами присипано - видно прекрасно!
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21.05.2023 22:19 Відповісти
ти олігофрен? усі мої знайомі військові кажуть що на окупованих територіях залишилися лише ті хто чекав расєю або ті кому пох яка влада абинєбиловайни, так що расєя правильно робить що загрібає їх у своє військо...
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21.05.2023 22:06 Відповісти
"Олігофрена" не пробував у дзеркалі пошукать? Так зручніше - з квартири виходить не треба! Запорізька область велика В деяких її районах кацапи опинилися вранці 24-го лютого
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21.05.2023 22:17 Відповісти
Навіщо дзеркало достатньо переглянути твої коментарі, теж далеко ходити не треба ))) у мне живе сім'я яка втекла з Херсону вже під час окупації, ризикували бо не всім пощастило, хто хотів той ризикуючи утікав а кому какаяразніца той хай служить москалям...
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21.05.2023 22:34 Відповісти
Дурню! У Шота Руставелі в поемі "Витязь в тигровой шкуре" є такі рядки "Всякий мнит себя стратигом - видя бой со стороны!" Ти війну тільки чув - а я її бачив! Відкрий мою тему на "Цензорі" - "Ватра" Я там описав у своєму щоденнику усю блокаду Не вважай себе розумнішим всіх!
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21.05.2023 22:45 Відповісти
я на відміну від тебе, недоумка, не вважаю свою думку останньою інстанцією, і не починаю коментар з, "ти ідіот? саме з цієї причини не умовляй мене читати твої недолугі щоденники, бо ти звичайний маленький лузер-наполеон який не вартий уваги...
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22.05.2023 00:06 Відповісти
он сегодня что-то особо агрессивный. На всех кидается
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22.05.2023 01:19 Відповісти
І тут "блохаста шавка" підключилася! Пояснюю - у собачій "тічці" "дрібним блохастим" дозволяється лише дзявкотіть Трахать тічну сучку їм ніхто не дасть - ноги закороткі й "пісюн малий"
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22.05.2023 04:56 Відповісти
мені таку тічну сучку трахать гидотно, тому я не до тебе звертався, придурок
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22.05.2023 19:44 Відповісти
У тебе ноги короткі - не дістанеш Хіба що язиком - коли на задні лапки встанеш!!
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22.05.2023 20:00 Відповісти
более мерзких бздливых пенсов я еще не встречал. Деда, тебе место на кладбище искать пора, а ты сидишь на цензоре и брызжешь гнойным ядом на окружающих людей. Пошло на х* го*но сраное. И не отгавкивайся на каждый пост. Какая я уже сказал, такая су*ка как ты просто гидотна.
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23.05.2023 00:59 Відповісти
"Женєчка"! Щодо "брызжешь гнойным ядом" - це скоріше тебе стосується Зверни увагу на свої коментарі Де моє місце, вирішую я сам - і не тобі мене "вказівки" давать Так що не верещи Будуть аргументи по темі - можем дискутувать А коли будеш стосовно опонента діять по принципу "Ты дурак, потому что я по-иному думаю!" - будеш отримувать у відповідь У мене ("старого пенса"), витримки більше, ніж у тебе Тому, коли ти на мене, "слюнями захлёбываясь, кидаєшься с лаем, как собака на забор" - я просто спостерігаю І час від часу б"ю тебе по морді - щоб ти, "дурна моська", "трішки охолола"
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23.05.2023 04:59 Відповісти
"Саул"! Розумієш у чому справа: за десять років присутності на форумі ти не звернув на себе ніякої уваги форумчан Тобто залишився "нульовкою" І підтримують тебе такі-ж У мене (як-не-як хоч і "стаж" менший) - є відповідна аудиторія То хто ж з нас "лузер"?
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22.05.2023 05:03 Відповісти
Якщо на тебе звертають увагу з того приводу що і я)) то хизуватися тобі не має чим)) ти навіть не лузер, ти недоумок з комплексом наполеона...
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25.05.2023 12:20 Відповісти
Саул! На мене підписано більше сотні форумчан Тому "недоумок з замашками Наполеона - саме ти
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25.05.2023 12:38 Відповісти
Мені шкода тебе, мій юний олігофрене, якщо ти пишаєшся сотнею підписників на форумі ти мабуть навіть щасливий від своєї "розумної сотні" як не багато треба людині несповна розуму для самовизначення...
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25.05.2023 16:45 Відповісти
Добийся більшого! Тільки не починай тут "смердіть" що тобі це "не треба" ти "за цим не ганяєшся" Було-б тобі однаково - ти-б тут "яйцями не тряс" який день ...!
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25.05.2023 16:49 Відповісти
...!
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28.05.2023 15:28 Відповісти
...!
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28.05.2023 18:56 Відповісти
Це ти про себе? Це ж треба: щоб себе правильно охарактеризувать - майже ДЕСЯТЬ ДНІВ думав! ""Гигант мысли!"
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05.06.2023 17:29 Відповісти
Я ж кажу - ти мене з собою плутаєш! Дивишся у дзеркало і уявляєш що то - я Таке буває Правда - виліковується дуже рідко Це один з видів "роздвоєння особистості" Займись здоров"ям Бо закінчиш "гамівною сорочкою"
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05.06.2023 17:38 Відповісти
Ну - посмерди, посмерди! Не буду тобі більше писать Бо ще "психічна криза" станеться - на оточуючих почнеш кидаться та зло на них зривать А вони ж не винуваті, що з таким "шизонутим" поряд живуть
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05.06.2023 17:50 Відповісти
Юг сідал зеоборотень с подручным бакановым и продажными гнидами согласившимися РАЗМИНИРОВАТЬ Чонгар , а не ВЫЙТИ И СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ZE🤢БОРОТНЯ !
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27.07.2023 09:37 Відповісти
Ще рік тому через окуповане Запоріжжя за хабарі їхали з України до так званої рф. Зара з Донецька можна за 400 єврів поїхати в Європу.
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21.05.2023 23:55 Відповісти
ну це в кого були гроші на хабарі. А якщо сім'я зі кількох чоловік?
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22.05.2023 07:27 Відповісти
Сашко , не пиши дурниць , через 4 години після вторгнення рашисти вже були в Херсоні і Мелітополі , яке добровільно ? ЗЕвлада зрадила людей і кинула в окупації , а військове керівництво сцикуни , слухняно виконали злочинний наказ розмінувати Чонгар , то в чому провина людей ?
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21.05.2023 20:56 Відповісти
Льончик, не мели дурні. З запоріжжя була можливість виїхати. Навіть після окупації. Важко, але було б бажання. Ті, хто виїхав на вільну територію, не дають збрехати.
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21.05.2023 21:03 Відповісти
Про Мелітополь як його поліція і мер здавали, я писала усюди. Відповідь була,що орки проїхали через місто тихо, але потім таки повернулися. Ви людей коменти не читали,коли їх в окупацію зегниди здавали. 200 км пройшли по землі України швидко, а нелох тільки увечері щось проляпав.
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21.05.2023 21:09 Відповісти
не пиши херню, в Мелітополі були бої, 24 лютого уже в обід з Запоріжжя на Мелітополь виїхалі військові
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21.05.2023 21:17 Відповісти
Та ви що? А нічого,що вивели з Мелітополя і Бердянська війська на Маріуполь чогось. Тільки учора слухала стрім редактора про це.
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21.05.2023 21:23 Відповісти
а нічого що в Мелітополі і в Бердянську окріл льотчиків не було ніяких бойових частин споконвіку,
якщо не знаєш то не пиши всяку херню от піздунов
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21.05.2023 21:39 Відповісти
Та ви шо таке кажете - ця мадама усе знає. Про всіх. Талановита.
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21.05.2023 22:42 Відповісти
Ви пишете:"З Запоріжжя була можливість виїхати.Навіть після окупації."... Запоріжжя було під окупацією???.
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21.05.2023 21:10 Відповісти
Друже, вибачай. Може я чогось не знаю ? Місцевість навколо Києва зветься - київщина, навколо Херсона - херсонщина..., а як же навколо Запоріжжя ану, ану. Відкрий таємницю !
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21.05.2023 21:19 Відповісти
Росіяни арештовують чоловіків у Запорізькій області та змушують їх воювати, - Центр нацспротиву Джерело: https://censor.net/ua/n3419805
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21.05.2023 22:21 Відповісти
"расіяни арештовують чоловіків не не тільки у Запорізькій області." Так вони це роблять ще у челябинской, ростовской, навіть у ленинградской областях..., але, дякуючи нашим ЗСУ, вони не можуть цього робити ні на полтавщині, ні на вінничині, ні на буковині... А, згодом, не зможуть цього робити й на нашому запоріжжі.
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21.05.2023 22:48 Відповісти
"Дурак - "имя прилагательное Потому что прилагается к глупому человеку" (Фон Визин "Недоросль")
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21.05.2023 22:50 Відповісти
Я вибачаюсь, а хто це "Фон Визин" ? У маскалів є такий літературний кумір, як Фонвизин Денис Иванович. Якшо Ви ********** його творчість, то вивчить хоча б його прізвище. Й дишло Вам на поміч.
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21.05.2023 23:02 Відповісти
Недоумку! Розумієш (якщо ти здатен зрозуміть) - сім"я фон Візіних - саксонського походження І перші три букви - це не складова частина прізвища, а "приставка", яка свідчить про його дворянське походження (Колись (ще при Союзі) в КВН участь приймав Задав питання : на яку букву починається прізвище головного героя роману Дюма "Три мушкетери?" "Вумніки" "здивувалися" і відповіли: "Конечно на "Д"! Однак приставка "Д" до прізвища людини у французській мові говорить лише про дворянське походження роду І не просто дворянське - це титул власника помістя з укріпленим замком Тому і "Орлеанська діва" - дворянка з роду "Арк" )
Як кацапи перекрутили прізвище фон Візіна - то їх справа (у них з мізками завжди непорядок був) Навіть зараз між літераторами світу немає сумнівів у тому, як правильно іменувать цю людину В середовищі російських літературознавців "просто "так прийнято" і вони погодилися : "Раз в народе стали его писать "Фонвизиным" то пусть так и астаётся!" Ящо тобі ближча думка недоумкуватих кацапів - то твоя справа
Так що те "дишло" я тобі "у срацю запихаю" - хай там і стирчить!
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22.05.2023 05:28 Відповісти
представ собі що Запоріжжя це територія області і часто коли пишуть тут на цензорі що обстріляли Запоріжжя то це пишуть про область а не про місто
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21.05.2023 21:21 Відповісти
Голубе, не плутай грішне з праведним. Коли йде мова про місто - то це Запоріжжя, а коли про місцевість, то - зАПОРІЖЖЯ. Не треба було прогулювать уроки.
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21.05.2023 21:26 Відповісти
Озадачил, билят
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21.05.2023 22:10 Відповісти
Ти щось зрозумів? Це як у кацапському віршику:
"Стою на асфальте я - в лыжи абутый!
То-ли лыжи не едут - то-ли... у меня с головой непорядок..."
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22.05.2023 07:36 Відповісти
По-моему это асфальт ипанутый.
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22.05.2023 12:50 Відповісти
Або той, хто нам про "зАПОРІЖЖЯ" пояснює Асфальт "знеособлений" та не має свідомості А у тлумача є особистість і свідомість Значить, "їбонутий" саме "тлумач"
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22.05.2023 12:57 Відповісти
Такой перл мог родиться только в момент отсутствия свідомісти, хотя и в присутствии особистості.
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22.05.2023 13:51 Відповісти
Цьому дебілу варто було вчепиться в інше : коли пишуть "на Запоріжжі" - то це область А от коли пишуть "в Запоріжжі" - то це вже місто Але хлопчик (замість вчить український правопис) у школі горобцям у вікно дулі тикав! Тому і такі "проблеми"
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22.05.2023 14:17 Відповісти
"Немає такого слова "Запоріжчина".
Є просто козацька назва краю - Запорожжя.
Ну, або Запоріжжя на ******** лад.
Історична назва - саме Запорожжя!
Запорожжя - етнокультурний та історичний край України, назву отримав за назвою Запорожської Січі, позаяк За Дніпровими Порогами лежить.
Запорожжя бо За Порогами!
Не за "порігами", а за Дніпровими Порогами.
Зрештою, у Яворницького Запорожжя!"

https://porokhivnytsya.com.ua/2019/12/10/zaporozhzhia_vs_zaporizhchyna/
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21.05.2023 21:30 Відповісти
Була, до 20 вересня. Але з чого ви взяли що всі можуть виїхати? Або мають можливість? Або не мають непереборних обставини?
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21.05.2023 21:56 Відповісти
Не треба виправдовувати всіх, хто залишився на окупованих теріторіях. Були там різні причини. Але більшисть була "ждунів" і тих, кому "какая разніца". Кажу так, тому що одного дня, в 2014-му, прокинувся в ДиРі і знаю, хто з моїх знайомих та колег виїхав, а хто залишився і чому. Так що не сріться з цього приводу - ви всі праві, але по різному.
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21.05.2023 21:16 Відповісти
Не рівняйтеся лугандонію до Запоріжської і Херсонської в яких ждунів було дуже обмаль, а основа колаборантів категорія «какая разница» теж менша якщо порівнювати з лугандонією
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21.05.2023 22:00 Відповісти
Та ладно! Я розумію, що Джуля була не набагато кращим варіантом, але дивиться як області голосували за януковоща. Не 90%, як на Донеччині (я знаю, що таке "каруселі"), але 70-60% це теж досить високий відсоток. Це майже мапа т.з. "новоросісі", яка планувалась в 2014-му.

Вибори Президента України 2010
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21.05.2023 22:38 Відповісти
Нічого дивного, розділена Україна якою легко маніпулювати протиставляючи один одному.
Продовжуємо «розділяй і володарюй» далі?. Я добре знаю настрої в Херсонській області - результати голосування далеконе тотожні любові до кацапії.
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21.05.2023 23:15 Відповісти
Я дивлюсь, Ви не дуже уважно прочитали перший мій комент. Читаємо ще раз. )

"Не треба виправдовувати всіх, хто залишився на окупованих теріторіях. Були там різні причини. Але більшисть була "ждунів" і тих, кому "какая разніца".

Більшість З ТИХ, ХТО ЗАЛИШИВСЯ. У нас в місті, дуже багато вимушених переселенців з різних областей України, які потрапили під окупацію чи бойові дії, в тому числі є і з херсонщини. Та я й сам такий, але з першої хвилі.
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22.05.2023 00:53 Відповісти
так, десь так. Не скажу що «більшість», але в будь якому випадку тепер вони всі на виду. А то раніше «деяких» за вишиванками було не видно,що то таке…
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22.05.2023 08:57 Відповісти
як би кацапам вийшло за три дні - ми би зараз всі "добровільно" пішли би.
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21.05.2023 23:33 Відповісти
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21.05.2023 20:56 Відповісти
Вони чекали руцкій мір, руцкій мір прийшов...
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21.05.2023 21:00 Відповісти
Не трендіть про що не знаєте.
Бачили ждунів в Херсоні в березні 22р. беззбройних на кепських БТР? Вони вже більші Бандерівці чим дехто
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21.05.2023 22:07 Відповісти
серьозно? а шо сі сталосі?
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21.05.2023 22:52 Відповісти
Замучили, злегка )))
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21.05.2023 23:17 Відповісти
А хто ж там колаборантів підриває?...
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21.05.2023 21:11 Відповісти
Баканов и команда.
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21.05.2023 23:01 Відповісти
Судячи по епопеї зелених коридорів і ходіння туди сюди, то висновки можна зробити різні.
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21.05.2023 21:12 Відповісти
Мелітополь - ватне місто , хто хотів виїхати ,ті виїхали. В 2014 році, коли була революція ,ватники з Мелітополя приїхали до Запоріжжя з прапорами мордора , привезли нам рюского миру ,але їх добре зустріли наші хлопці , та наваляли пи..ди , летіли вони назад до Мелітополя як побиті собаки
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21.05.2023 21:20 Відповісти
Менше з тим , з 2014 по 2022 рік в "ватному" Мелітополі не було жодної диверсії проти української влади, бо "вата" тільки показушна й завезена. Також там проводили вшанування загиблого в 2014 екіпажу Іл-76 а для такого міста це через одного вже родичі чи знайомі тих пілотів, тому й до кацапів там рахунок ще не закритий.
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21.05.2023 22:08 Відповісти
Ні про що не говорить. Ті проплачені ***** тоді кругом отримали
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21.05.2023 22:08 Відповісти
Мені важко зрозуміти як можна брати ворожо налаштованих людей, давати їм зброю і примушувати воювати за себе. Або вони налаштовані не вороже, або кацапи знають якусь методу. Бо варіант "перестріляти всіх тіпа "своїх" в окопі і швиденько перейти на бік ЗСУ" мав би бути досить реалістичний.
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21.05.2023 22:57 Відповісти
Регулярно спілкуюся з лівим берегом Херсонської - поки ніхто про таке не повідомляв і близько.
Що там в Запоріжській не знаю, хоча пл Мелітополю є в кого…, але скоріш за все це чи ініціатива в окремому населеному пункті, або як покарання, або хочуть виявити «нелояльних» для подальших дій, може в них там склади вибухають, а іншого методу (виявлення партизанів не придумали.
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21.05.2023 23:21 Відповісти
та метода нехитра, така сама як і завжди. Де родини, жінки, діти тих чоловіків залишаються? на підконтрольній терористам території? ось вам і метода. Ну так, кацапи їм не довіряють, і за ними будуть йти якісь вагнера чи кадировці. Не факт що місцевим взагалі якусь зброю нададуть, а не використають їх як щит.
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21.05.2023 23:36 Відповісти
та метода чекає всіх чоловіків України, якщо кацапня захопить нас. І це не винахід рашистів чи їх вчителів сталіністів. Тримати рідних в заложниках - дуже древня традиція минулих віків і тисячоліть. Не всі племена і цивілізації були носіями загальноприйнятої зараз європейської моралі. Московія увібрала в себе найгірші зразки.
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22.05.2023 07:43 Відповісти
"Єропейська мораль " з'явилася в 19- 20 столітті . До цього - всі -всіх різали ,вбивали і катували. Європейці в тому числі , іноді навіть жорстокіше чим інші
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22.05.2023 08:50 Відповісти
мої предки, поляни наприклад, - ні. Про що є свідчення Геродота та більш пізніх істориків чи літописців. Те, про що ви заявляєте - байка видумана окремими хитрунами, аби власні злодіяння розкидати на всіх. Типу всі ж так робили. Але цей номер вже не пройде. У нас в народі є таке прислів'я: неправдою весь світ пройдеш, але назад вже не вернешся. Тобто обманути можна один раз. А потім з брехлом вже ніхто не захоче мати справу.
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22.05.2023 09:12 Відповісти
Я так зрозумів у вас записи родоводу, що ви віж прадідів полянин? )) впевнені що не Литвин чи з мордви? Якщо брати до уваги, що чітких згадок про них немає, але є припущення, що вони скіфсько - сарматського походження. А скіфи і сармати воювали багато і жорстоко.
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22.05.2023 10:07 Відповісти
А я так розумію, що в глибину віків жоден не має точної генеалогії. А те, що батьки розповідають, то не факт, що комусь із предків не захотілося стати саме кимось таким особливим з його точки зору. Я від багатьох людей чув: я - кацапка, я - литвинка (білоруска), я - єврейка (бо вони умні ). Але ж мені точно відомо, що в першої батько - українець, в третьої - трохи вірменин із тих давніх, трохи може й єврей. але ж мама з українців, з татарськими коренями.
Отож і я вибираю собі серед багатьох предків ( а в кожної людини тих різних предків за пару тисячоліть - мільйони) тих, які мені подобаються. Ви вибираєте якось по-іншому? воля ваша
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22.05.2023 17:05 Відповісти
Ну якщо ви вибираєте предків ,які вам подобаються - то ви дивна людина . Тому що , предків не можна вибрати . Вони у вас є які є , і це не можна змінити . І скажу більше - коли б ви їх назвали б українцями - вони б вас не зрозуміли б. . Поняття нації - українець, росіянин, француз , німець - сформувалися двісті триста років назад. А до того були московити, ляхи, русини, прусаки . І то це немало особливого значення . Мало значення підданство , рід та віра.
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22.05.2023 21:10 Відповісти
ще раз: у кожної людини - мільйони предків. Нема чистих прусаків, русинів тим більше московитів. Ви приносити на ресурс думки, складені царською і совецькою наукою. Не пудріть людям, які Вас читають, мізки.
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24.05.2023 13:42 Відповісти
Прусаки, русини чи московити - це самоназва певної сукупності людей
, що проживали на тій чи іншій території , що склалася історично. І І вона не залежить від того, що ви думаєте чи певна історична школа .
Ви самі собі суперечите - то ви нащадок суто полян, а ще через речення - що в кожної людини мільйон предків (різних національностей) .
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24.05.2023 15:30 Відповісти
Наверное это контрнаступление не будет никогда
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22.05.2023 01:42 Відповісти
 
 