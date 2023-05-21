Росіяни арештовують чоловіків у Запорізькій області та змушують їх воювати, - Центр нацспротиву
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Росіяни за найменшого приводу арештовують чоловіків на тимчасово окупованій частині Запорізької області та змушують їх воювати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.
"Так, чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з рф ув’язнені, які погодились воювати на боці рф. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії", - розповіли у ЦНС.
Як повідомлялося, ворог підтоплює поля, мінує дамби та підвищує рівень води в каналах, готуючись таким чином до контрнаступу ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
якщо не знаєш то не пиши всяку херню от піздунов
Як кацапи перекрутили прізвище фон Візіна - то їх справа (у них з мізками завжди непорядок був) Навіть зараз між літераторами світу немає сумнівів у тому, як правильно іменувать цю людину В середовищі російських літературознавців "просто "так прийнято" і вони погодилися : "Раз в народе стали его писать "Фонвизиным" то пусть так и астаётся!" Ящо тобі ближча думка недоумкуватих кацапів - то твоя справа
Так що те "дишло" я тобі "у срацю запихаю" - хай там і стирчить!
"Стою на асфальте я - в лыжи абутый!
То-ли лыжи не едут - то-ли... у меня с головой непорядок..."
Є просто козацька назва краю - Запорожжя.
Ну, або Запоріжжя на ******** лад.
Історична назва - саме Запорожжя!
Запорожжя - етнокультурний та історичний край України, назву отримав за назвою Запорожської Січі, позаяк За Дніпровими Порогами лежить.
Запорожжя бо За Порогами!
Не за "порігами", а за Дніпровими Порогами.
Зрештою, у Яворницького Запорожжя!"
https://porokhivnytsya.com.ua/2019/12/10/zaporozhzhia_vs_zaporizhchyna/
Вибори Президента України 2010
Продовжуємо «розділяй і володарюй» далі?. Я добре знаю настрої в Херсонській області - результати голосування далеконе тотожні любові до кацапії.
"Не треба виправдовувати всіх, хто залишився на окупованих теріторіях. Були там різні причини. Але більшисть була "ждунів" і тих, кому "какая разніца".
Більшість З ТИХ, ХТО ЗАЛИШИВСЯ. У нас в місті, дуже багато вимушених переселенців з різних областей України, які потрапили під окупацію чи бойові дії, в тому числі є і з херсонщини. Та я й сам такий, але з першої хвилі.
Бачили ждунів в Херсоні в березні 22р. беззбройних на кепських БТР? Вони вже більші Бандерівці чим дехто
Що там в Запоріжській не знаю, хоча пл Мелітополю є в кого…, але скоріш за все це чи ініціатива в окремому населеному пункті, або як покарання, або хочуть виявити «нелояльних» для подальших дій, може в них там склади вибухають, а іншого методу (виявлення партизанів не придумали.
Отож і я вибираю собі серед багатьох предків ( а в кожної людини тих різних предків за пару тисячоліть - мільйони) тих, які мені подобаються. Ви вибираєте якось по-іншому? воля ваша
, що проживали на тій чи іншій території , що склалася історично. І І вона не залежить від того, що ви думаєте чи певна історична школа .
Ви самі собі суперечите - то ви нащадок суто полян, а ще через речення - що в кожної людини мільйон предків (різних національностей) .