""Група семи" перетворилася на "інкубатор", де під проводом англосаксів визрівають деструктивні ініціативи", - МЗС РФ про саміт G7

Міністерство закордонних справ Росії назвало результат зустрічі "Групи семи" "добіркою одіозних заяв антиросійського та антикитайського характеру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайті МЗС РФ.

У Москві вважають, що "Група семи" необоротно деградувала.

"Перетворилася на "інкубатор", де під проводом англосаксів визрівають деструктивні ініціативи, що розхитують глобальну стабільність. Потім вони нав'язуються проамериканській масовці з числа країн НАТО, ЄС та інших сателітів Вашингтона" – йдеться у заяві.

"Сімка нездатна запропонувати світові щось нове. Панічний страх перед об'єктивним процесом становлення багатополярності та руйнування американоцентричної гегемонії, що давала змогу Заходу грабувати світ, змушує членів об'єднання спрямувати всі сили на роздмухування русофобської та синофобської істерії" – стверджує МЗС РФ.

Заявляють також, що завдяки зусиллям США сімка стала штабом з планування антиросійських санкцій.

"Керівники країн "сімки" доправили на свою зустріч підпорядкованого їм же очільника києвського режиму, і цим остаточно перетворили зустірч на пропагандистське шоу", - пише МЗС РФ.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Хіросімі з багатьма лідерами країн "Групи семи".