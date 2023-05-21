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Латвія (873) ППО (1853) Естонія (1053)

Вони показали себе в Україні, - Естонія та Латвія створять спільну ППО з систем Iris-T

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

iris

Естонія та Латвія для захисту вибрали систему Iris-T німецького виробництва. З метою спільної закупівлі Iris-T SLM країни розпочнуть переговори з німецьким підприємством Diehl Defence.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.ee

"Я дуже радий, що разом з Латвією ми досягли нової віхи у спільній закупівлі ППО середньої дальності. Це спільний проєкт історичного значення в оборонному співробітництві двох країн, оскільки ми ніколи раніше не здійснювали спільних закупівель такого масштабу", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі в Ризі.

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце наголосила, що обрана ними система ППО середньої дальності підвищить безпеку повітряного простору Латвії та Естонії та забезпечить найкращий захист людей, цивільної та військової інфраструктури.

З метою знайти найкращого постачальника Центр оборонних інвестицій налагодив контакти з шістьма міжнародними підприємствами.

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За словами Певкура, якщо переговори з Diehl Defence пройдуть успішно, переможця тендеру буде офіційно оголошено влітку.

Україна стала першою країною, яка отримала на озброєння німецьку систему ППО Iris-T. Це новітня розробка німецької компанії Diehl Defence.

Українські Повітряні сили неодноразово заявляли про високу ефективність цієї системи у відбитті російських ракетних атак. Як заявляли українські військові, всі ракети Iris-T влучають в ціль.

МИ також повідомляли, що протягом наступних півтора року кількість систем ППО Iris-T збільшиться в три рази. Їх загальна кількість перевищуватиме 10 одиниць.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
А долбоебы пусть покупают С-400
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21.05.2023 21:23
+13
Tak on dolbajobam predlagaet eto gavno, a ne normalnim ljudjam...
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21.05.2023 21:30
+13
Технический каннибализм. Куплена ради воровства технологий.
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21.05.2023 21:36
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А долбоебы пусть покупают С-400
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21.05.2023 21:23 Відповісти
навіщо посилювати впк кацапів і отримати несумісну з нато желізяку яка не стріляє в кацапів ?
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21.05.2023 21:27 Відповісти
Tak on dolbajobam predlagaet eto gavno, a ne normalnim ljudjam...
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21.05.2023 21:30 Відповісти
А ти з іншого боку глянь - вони вивчають С-400 для того щоб модифікувать протиракетний захист своїх літаків
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21.05.2023 21:45 Відповісти
Туреччина була закупила С-400 здається в 2021 році..тоді скандал був в НАТО.. а тепер Туреччина працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper
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21.05.2023 21:31 Відповісти
Технический каннибализм. Куплена ради воровства технологий.
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21.05.2023 21:36 Відповісти
Не канибализм - вампиризм.
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22.05.2023 00:02 Відповісти
Можно и так.
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22.05.2023 00:08 Відповісти
а що в кацапів є ще якісь технології не вкрадені козломардими на заході (США, В.Британія, ЄС, тощо) ???
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22.05.2023 07:12 Відповісти
Ну если они будут копировать с-400, или другое гавноНет, то пусть учитывают кривизну планеты Земля, сквозняки .......
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21.05.2023 21:37 Відповісти
15 ЛЮТОГО 2023 Індія відмовилася від купівлі російських гелікоптерів і винищувачів.Індія фактично заморозила переговори про купівлю гелікоптерів Ка-226Т.У підвішеному стані залишається і угода з продажу винищувачів Су-30МКІ.Раніше Індія заморозила спільний із рф проект із розробки винищувача п'ятого покоління на базі Су-57.У 2020 році зайшов у глухий кут проект заводу з виробництва 200-ї серії автоматів Калашнікова
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21.05.2023 21:55 Відповісти
У світі потроху бачать те дрантя, яке продає,чи хоче продати рашка..Що те залізяччя, ні на що не варте ,проти високотехнологічних зразків західного озброєння.
А ті понти в )(уйловських мультиках-"на Флоріду в сємь махов" ,всього навсього -мультики.
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21.05.2023 22:00 Відповісти
1000%!
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21.05.2023 22:05 Відповісти
Индийцы по 15 раз в год меняют свои планы в отношении всех потенциальных поставщиков. Это у них такой маркетинг, всегда так было.
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21.05.2023 22:04 Відповісти
Індійці чи Індуси?
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21.05.2023 22:14 Відповісти
Ну взагалі то це те ж саме . Ті що мешкають в Америці - індіанці .
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21.05.2023 22:23 Відповісти
я нашвидкоруч...правильніше нашвидкооко прочитав...в окулярах сиджу... читаю...сліпий
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21.05.2023 22:25 Відповісти
не совсем, индус - это последователь индуизма (религии), а индиец - житель Индии
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22.05.2023 00:11 Відповісти
Індасуси.
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21.05.2023 22:25 Відповісти
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21.05.2023 22:39 Відповісти
маркетинг індусів доволі простий, більша половина країни живуть у Ґангу, тому меншість має можливість робити помилки які не впливають на добробут тих хто сре і миється у тому Ґангу...
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22.05.2023 00:22 Відповісти
Чтоб не получилось с етими С-400 как с теми самолетами которые рашисты ремонтировали в Чехии и Словакии которые оказались неработоспособными. Так и ети С-400 которые закупила Турция могут *вдруг* не сработать против росийской или сирийско-иранской авиации
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21.05.2023 21:53 Відповісти
аріси це добре але ще потрібні петріоти або сампт
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21.05.2023 21:25 Відповісти
русафобствуют
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21.05.2023 21:32 Відповісти
Я сподіваюся, що Німеччина оцінить рекламу, яку їм зробили мужні українські воїни найкращої в Європі ППО.
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21.05.2023 21:40 Відповісти
Ща походу у ********* с400 разве что Зимбабве или папуасы какие то купят, и то не факт,военпром ********* зашкварен навсегда
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21.05.2023 21:45 Відповісти
Бусами если обвешают и аксельбантами, то поведутся. Надо будет им для этого дембелей рабсейской армии пригласить, те большие знатоки в украшении дембельских парадок.
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21.05.2023 22:00 Відповісти
Є німецький виробник, з яким розпочнуть переговори.

"З метою знайти найкращого постачальника Центр оборонних інвестицій налагодив контакти з шістьма міжнародними підприємствами."???

Найкращий постачальник - виробник. Чи не так?
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21.05.2023 21:51 Відповісти
Німці повинні заплатити нам за рекламу.
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21.05.2023 21:53 Відповісти
А за комплекси ми платили хіба? Дякувати союзникам вони надходять в рамках допомоги і буде ще.
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21.05.2023 22:16 Відповісти
Війна розбудила військову індустрію...а це замовлення ,та гроші ,залучення інвестицій в обороноздатність країн..і розробки більш нових ,та технологічних засобів оборони.
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21.05.2023 22:21 Відповісти
А як це стосується тези «заплатити нам за рекламу»?
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21.05.2023 22:27 Відповісти
Так рождаются тренды:
"Теперь целеустремленную девушку, которая может дать в лоб будут звать iris-ка".
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21.05.2023 22:01 Відповісти
Якісь дивні країни - замість того, щоб відмивати кошти на будівництві доріг і готуватись до шашликів, зміцнюють ПО!
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21.05.2023 22:01 Відповісти
Вони нелохи, або не безвідповідальна маріонетка, яку привів до влади олігарх крадій, рейдер і громадянин декількох країн.
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21.05.2023 22:46 Відповісти
От з дорогами в них все в порядку, як і з мозгами в голові...в них же не було 95 кварталу
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22.05.2023 05:14 Відповісти
Можливо, для країн Прибалтики Iris-T - саме те, що треба.

А от для України потрібні системи з більшою дальністю, а саме ЗРК Patriot...
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21.05.2023 22:08 Відповісти
Будуть ф-16, питання дальності вирішиться.
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21.05.2023 22:17 Відповісти
Їм теж краще "Патріот" не завадить, але з такою малою теріторію і "Айріс" достатньо - згоден. От тільки "Патріот" дуже дороговартісно. Ми отримали це "на шару" (дякувати "нагнєтатєлям"), а їм треба купувати.

А от "країни Прибалтики" - то є не правильно, від совка залишки в тому визначенні. Вони - Країни Балтії, як совкові "кримськи татари" - то є киримли або кримчаки.
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21.05.2023 22:24 Відповісти
кацапська армія - це піддослідні щури, їх використовують для випробовування в бойових умовах Західної зброї
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21.05.2023 22:12 Відповісти
в Україні найкрутіша рекламна агенція, яка спеціалізується на рекламі озброєнь.
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21.05.2023 23:07 Відповісти
 
 