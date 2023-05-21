ООН не відповідає системі ХХІ століття, організацію необхідно реформувати, - прем’єр Індії Моді
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в ході саміту G7 в Хіросімі заявив, що ООН, як інституція, створена у ХХ сторіччі, не відповідає потребам сьогодення та потребує реформування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Outlook India.
Моді закликав до реформування організації. За його словами, ООН залишиться просто "розмовною крамницею", якщо не відображатиме реалії сучасного світу.
"Необхідно проаналізувати, чому ми вимушені говорити про мир і стабільність на різних форумах? Чому ООН, яка була створена з метою збереження миру, сьогодні не в змозі запобігти конфліктам? Чому в ООН не прийнято навіть визначення тероризму? Якщо вдуматися, то ясно одне. Інституції, створені в минулому столітті, не відповідають системі XXI століття", — заявив Моді.
Він наголосив, що Нью-Делі рішуче наполягає на реформуванні ООН.
Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати.
Будь ласка, зачекайте...
Мухи окремо, котлети окремо!
А в Одесі БАХ ще до сирени.
И на их месте создать миротворческий загон с центром где-нибудь в нейтральной Африке (подальше от цивилизации), в который будут обязаны засылать определенный контингент все страны, включая Сев. Корею, где будет править совет
а не импотентный Столтенберги который будет бить по рукам любую страну-агрессора, включая Китай, Рашку, США, Иран, Францию и прочие. 5000 человек от каждой страны - полумилионная армия. Нормальные такие голубые каски с зеленым светом везде.
Но этого конечно же не будет, потому что у любой страны есть свои интересы, и эти интересы не всегда о мире, даже у цивилизованных стран.
Тим паче, що справа не стiльки в армii, скiльки у однозначнiй iдентифiкацii винуватця, та активному йому протистоянню. Краiни можуть завжди вiдправляти бiльше людей, я написав про мiнiмум.
Але те що пiд час агресii не можна мiсяцями перекладувати папiрцi iз стурбованнiстю - це факт, у кожноi влади повинен випрацьовуватись умовний рефлекс: напав на когось->отримав по рилу.
це тому, коли китаянка на узі дізнавалася що буде дівчинка - робила аборт і тепер у них жінок не вистачає? Армія це ще не все. Бабла неміряно - це теж ще не все.
Vitalius Ivanovus dc469830Реєстрація: 06.03.2023
А ТРЕБА РОЗВАЛИТИ ЛОСКУТНУ РАШУ НА НЕВЕЛИКІ НОРМАЛЬНІ НАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ. Російську мову заборонити Усім кацапам вернуться до фінської ( своеі рідної) мови.
АРМІЮ всім цім країнам мати заборонити і ЯО відібрати . 😀😀
Треба треба бла бла бла. Ну то приiдь, i йди сюди до нас, хоча б медсестрою, будемо разом Москву брати. А то щось колись доходить до дiла, то в вас бойових, лише вiдмази: то дiти, то iнвалiднiсть. Сподiваюсь пiсля вiйни вас взагалi лишать права голосу.
Тому для мене запоребриковськi не вороги, але сцикуни з легким фльором зрадництва, я iх не сприймаю вiд слова "взагалi".
І ЩЕ - справжні українці НЕ ТИКАЮТЬ незнайомим людям , бо вони НЕ КАЦАПИ , а шляхетні українці . Справжні українці завжди мали коня і чоботи , а московіти - лапті та посох
Так що берить посоха і вдягайте лапті і топайте до ваших МАЦКОВСКИХ болот
https://www.youtube.com/watch?v=NN0ANxAhkxk&t=6s
Втiм як бачите коррупцiя е не тiльки в Украiнi, просто краiни побагатше можуть собi ii дозволити.
Якщо створюєш наддержавну організацію, то, по-перше, рішення мають прийматися більшістю голосів - а не мати ідіотизм, коли будь-яка країна може скільки завгодно блокувати будь-які рішення, а по-друге, мати силове крило для виконання цих рішень. Якщо немає силового крила, то немає сенсу і в рішеннях, бо кожне чмо може просто послати таку організацію нах, як і роблять з магате орки, наприклад.
1. В зв'язку з тим, що ані внести якісь корективи в основні документи цих "контор" неможливо без
одностайного голосування (що в нинішньому складі неможливо) - необхідно розпустити ці
організації.
2. Негайно оголосити про створення нових інституцій, (назва неважлива) в яких:
- приймати тільки ті країни, які розділяють принципи новостворених організацій і згодні з їх
цілями і завданнями;
- прибрати принцип одностайного голосування, а лише більшістю голосів;
- прибрати в ООН раду безпеки (в плані її постійних членів). Керують організацією колегіально, по
черзі, і без ніякої "скидки" на наявність чи відсутність ядерної зброї;
- право вето - кваліфікованою більшістю голосів всієї організації;
- включити чітко визначені і конкретні підстави для виключення будь-якої країни за складу всіх
вищеназваних організацій за невиконання статутів;
- кожна країна, котра вступила в союз (без різниці оборонний чи політико-економічний)
зобов'язана виконувати його вимоги. Інакше виключення, просто по формальних підставах.
- визначити, що ООН має збройні сили (зі складу країн учасників) і ці збройні сили матимуть
мандат діяти по всьому світу, для реального виконання завдань ООН. Реально діяти зброєю, а не
возити мішки з рисом.
Нет нельзя. Бен Ладен не был главой государства, причем огромного государства с огромным ядерным арсеналом. А если вспомнить что ЦРУ так и не смогли убить Фиделя Кастро, сколько не пытались...
Единственная страна которая не зассала сопротивляться
Вероятно потому что Моди больше всех торгует с хуьлом
Отличается от посиделок старух у подъезда только масштабом и стоимостью.