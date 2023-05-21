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Індія (239) ООН (2767)

ООН не відповідає системі ХХІ століття, організацію необхідно реформувати, - прем’єр Індії Моді

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

індія,моді,нарендра

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в ході саміту G7 в Хіросімі заявив, що ООН, як інституція, створена у ХХ сторіччі, не відповідає потребам сьогодення та потребує реформування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Outlook India.

Моді закликав до реформування організації. За його словами, ООН залишиться просто "розмовною крамницею", якщо не відображатиме реалії сучасного світу.

"Необхідно проаналізувати, чому ми вимушені говорити про мир і стабільність на різних форумах? Чому ООН, яка була створена з метою збереження миру, сьогодні не в змозі запобігти конфліктам? Чому в ООН не прийнято навіть визначення тероризму? Якщо вдуматися, то ясно одне. Інституції, створені в минулому столітті, не відповідають системі XXI століття", — заявив Моді.

Він наголосив, що Нью-Делі рішуче наполягає на реформуванні ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Моді. Говорили про розмінування і мобільні шпиталі

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати.
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Топ коментарі
+28
ОНО не реформується. Розігнати і скласти наново -- без рф.
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21.05.2023 21:59
+23
Проще разогнать как и ОБСЕ.
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21.05.2023 21:58
+18
Все правильно говорит. В ООН спокойно мог сидеть и Бен Ладен как сидит путлеровская рашка
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21.05.2023 22:01
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Проще разогнать как и ОБСЕ.
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21.05.2023 21:58 Відповісти
І що із разгонялкою! Міряєш в см, чи в мм?
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21.05.2023 22:00 Відповісти
Ну так и корми сам этих дармоедов.
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21.05.2023 22:01 Відповісти
ти геній геополитичного аналізу! Та ще й годувальник!
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22.05.2023 09:50 Відповісти
Сначала кацапию нужно реформировать на запчасти. Тогда и ООН можно.
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21.05.2023 21:58 Відповісти
ОНО не реформується. Розігнати і скласти наново -- без рф.
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21.05.2023 21:59 Відповісти
Так вже робили. Вийшло не дуже.
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21.05.2023 22:07 Відповісти
Вышло отлично. Просто дефективных больше брать не нужно в постоянные члены совбеза. Все решения принимать большинством голосов.
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21.05.2023 22:19 Відповісти
І без Китаю?
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21.05.2023 23:18 Відповісти
в яку обертку не загортай "воно завжди " воно
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21.05.2023 22:01 Відповісти
Тільки він чомусь ще про фінансову систему вякає... а це до чого?

Мухи окремо, котлети окремо!

А в Одесі БАХ ще до сирени.
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21.05.2023 22:01 Відповісти
Все правильно говорит. В ООН спокойно мог сидеть и Бен Ладен как сидит путлеровская рашка
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21.05.2023 22:01 Відповісти
Тысячи чиновников ООН и ОБСЕ с прекрасными зарплатами и нулевым КПД на выходе.
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21.05.2023 22:02 Відповісти
Ого,як заговорив.І хто ж це йому мізків добавив в Японії?
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21.05.2023 22:03 Відповісти
тому в Японії на G7 вони все і обговорювали...для того і збирались...Є такі речі ,що нам і не повідомляють..
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21.05.2023 22:08 Відповісти
В тому то і річ.Це все зрозуміло.А що він ніс до цього і зараз - зовсім інша риторика.
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21.05.2023 22:24 Відповісти
переконали...не він один..згадайте як сприймали інші..Макрон постійно звонив до )(уйла ..Шольц що говорив..Штанмаєр...хотіли утихомирити зло..аж поки не побачили, що його необхідно знищувати а не утихомирювати
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21.05.2023 22:45 Відповісти
та багато хто з них вважає ще досі що треба лягти під найсильнішого, і тоді нічого поганого не станеться. Найсильнішим вважають Китай. Що тут сказати? лягти - легко і просто. Встати тяжко. Майже неможливо.
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21.05.2023 23:17 Відповісти
для цього і проводять зустрічі на високому рівні, очі в очі..щоб вирішувати глобальні проблеми.
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21.05.2023 23:24 Відповісти
все банально просто: Індія хоче в радбез на місце паРаші.
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22.05.2023 08:57 Відповісти
Да. Их надо просто разогнать, как впрочем и НАТО, ОБСЕ и прочие импотентные конторки, которые больше про политику и бабло на продаже оружия, чем про оборону и мир.

И на их месте создать миротворческий загон с центром где-нибудь в нейтральной Африке (подальше от цивилизации), в который будут обязаны засылать определенный контингент все страны, включая Сев. Корею, где будет править совет а не импотентный Столтенберг и который будет бить по рукам любую страну-агрессора, включая Китай, Рашку, США, Иран, Францию и прочие. 5000 человек от каждой страны - полумилионная армия. Нормальные такие голубые каски с зеленым светом везде.

Но этого конечно же не будет, потому что у любой страны есть свои интересы, и эти интересы не всегда о мире, даже у цивилизованных стран.
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21.05.2023 22:04 Відповісти
Замахаєтесь Китай по руках бити. Там армія більше 2 лямов чел. Там хлопчиків с 4 років відправляють до шкіл-інтернатів з постійним проживанням де вони навчаються бойовим мистецтвам, а потім, по закінченню до армії.
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21.05.2023 22:24 Відповісти
в Кєтая достатньо не купувати пару місяців їх гівняний ширнепотріб - і всі ті "хлопчики з 4 років" сдохнуть з голоду
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21.05.2023 23:16 Відповісти
Ещё один дебил который ничерта не смыслит ни в экономике ни в политике.
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22.05.2023 01:10 Відповісти
Вiд вiйни вiдмовляе не кiлькiсть армii, а вирогiднicть отримати по мордi.

Тим паче, що справа не стiльки в армii, скiльки у однозначнiй iдентифiкацii винуватця, та активному йому протистоянню. Краiни можуть завжди вiдправляти бiльше людей, я написав про мiнiмум.

Але те що пiд час агресii не можна мiсяцями перекладувати папiрцi iз стурбованнiстю - це факт, у кожноi влади повинен випрацьовуватись умовний рефлекс: напав на когось->отримав по рилу.
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21.05.2023 23:17 Відповісти
А чому вони ще там навчаються?

це тому, коли китаянка на узі дізнавалася що буде дівчинка - робила аборт і тепер у них жінок не вистачає? Армія це ще не все. Бабла неміряно - це теж ще не все.
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21.05.2023 23:20 Відповісти
Бойові мистецтва кажете - напевно вони вивчають 偏转弹丸的方式 ,ну так це новий стиль можна сказати передовий який немає аналогів.
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22.05.2023 02:14 Відповісти
Ваши вологі кацапські мрії - розігнати НАТО 🤣🤣🤣
Vitalius Ivanovus dc469830Реєстрація: 06.03.2023

А ТРЕБА РОЗВАЛИТИ ЛОСКУТНУ РАШУ НА НЕВЕЛИКІ НОРМАЛЬНІ НАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ. Російську мову заборонити Усім кацапам вернуться до фінської ( своеі рідної) мови.

АРМІЮ всім цім країнам мати заборонити і ЯО відібрати . 😀😀
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21.05.2023 22:27 Відповісти
На вiдмiну вiд тебе, я не ховаюсь вiд Украiни, а з нею в час жалю, i пiд ракетами.

Треба треба бла бла бла. Ну то приiдь, i йди сюди до нас, хоча б медсестрою, будемо разом Москву брати. А то щось колись доходить до дiла, то в вас бойових, лише вiдмази: то дiти, то iнвалiднiсть. Сподiваюсь пiсля вiйни вас взагалi лишать права голосу.
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21.05.2023 22:43 Відповісти
Друже, я допомогаю i ЗСУ i Украiнi, не дивлячись на те що фiзично не можу це робити, та маю всi можливостi звалити звiдси, але я вибрав з Миколаева шлях не на захiд, а на схiд. Спiвмiщаю бiзнес з зборкою дронiв та випробуванням iх пiд Херсоном об макiтри сам знаеш кого. Це не нуль, але 82 долiтають до нашоi позицii кожен день.

Тому для мене запоребриковськi не вороги, але сцикуни з легким фльором зрадництва, я iх не сприймаю вiд слова "взагалi".
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21.05.2023 23:10 Відповісти
Ви з себе українця не удавайте , бо українці працюють по всьому світу НА БЛАГО України, а ви , як старий совковий пень , сидячі на дивані з себе захистника зображаєте . З такими думками , як у Вашому коменті- ви чи троль кацапський чи малорос . НАТО ВІН ВИРИШИВ РОЗІГНАТИ 😀
І ЩЕ - справжні українці НЕ ТИКАЮТЬ незнайомим людям , бо вони НЕ КАЦАПИ , а шляхетні українці . Справжні українці завжди мали коня і чоботи , а московіти - лапті та посох
Так що берить посоха і вдягайте лапті і топайте до ваших МАЦКОВСКИХ болот
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22.05.2023 05:12 Відповісти
Может хватит жить розовыми местами и строить идеальный мир?
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22.05.2023 01:12 Відповісти
А писати українською вам РУСКОГОВАРЯЩА ЧЕЛЮСТЬ мешае ?
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22.05.2023 05:14 Відповісти
Поздравляю, ты изобрел мировое правительство.
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22.05.2023 01:09 Відповісти
Світ швидко змінюється ...а ООН як ті пердуни з політбюро ссср
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21.05.2023 22:05 Відповісти
по ходу решили кацапов из ООН гнать санными труселями!
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21.05.2023 22:05 Відповісти
Шо с кацапами, шо без них - от ООН просто нет толку. У любой конторы у которой есть юрисдикция, должен быть и аппарат принуждения. Иначе эту юрисдикцию просто нах пошлют, и РФ тут не первая клавшая болт.
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21.05.2023 22:08 Відповісти
ну не треба - 60 гендерів наваяли! ось пан би зміг так? зробити абсурд, посміховисько, гівно на рівному місці? пан би не зміг, тому пану і не бачити оон-вських зарплат. А вони змогли!

https://www.youtube.com/watch?v=NN0ANxAhkxk&t=6s
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21.05.2023 23:25 Відповісти
Отож. А як дiйшло до справи....
Втiм як бачите коррупцiя е не тiльки в Украiнi, просто краiни побагатше можуть собi ii дозволити.
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21.05.2023 23:27 Відповісти
Це не корупція, це бюрократичний апарат заради бюрократичного апарату.
Якщо створюєш наддержавну організацію, то, по-перше, рішення мають прийматися більшістю голосів - а не мати ідіотизм, коли будь-яка країна може скільки завгодно блокувати будь-які рішення, а по-друге, мати силове крило для виконання цих рішень. Якщо немає силового крила, то немає сенсу і в рішеннях, бо кожне чмо може просто послати таку організацію нах, як і роблять з магате орки, наприклад.
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22.05.2023 09:28 Відповісти
Індія була серед ініціаторів Руху неприєдна́ння - міжнародного об'єднання країн світу, що визнають неприєднання до воєнних союзів великих держав одним з основних принципів своєї зовнішньої політики. Дж. Неру відзначив, що "…ми називаємо себе конференцією позаблокових країн. Слово «неприєднані» можливо трактувати по різному, але по суті воно означає «неприєднані до блоків великих держав».
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21.05.2023 22:14 Відповісти
Концепція позаблоковості передбачала захист прав народів на самовизначення і державну незалежність на підставі спільних зусиль зацікавлених країн та захисту миру і відмови від участі у збройних конфліктах. Такі ідеї були покладені в основу Руху неприєднання.
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21.05.2023 22:18 Відповісти
У вересні 1982 року Індіра Ганді відвідала Київський університет ім.Тараса Шевченка, вчена рада якого присвоїла їй звання «Почесний доктор»( як лідеру Руху неприєдна́ння). В університеті (червоний корпус) я був серед студентів хто її вітав. Вона подивилася мені в очі, не моргаючи, і, здається, прочитала мої думки.
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21.05.2023 22:34 Відповісти
Я це згадав для того, щоб було зрозуміло, звідки виросла зовнішня політика Індії. Та й Зеленскому було б гарно нагадати «Почесного доктора». Снарядів не дадуть, але ж медикаменти - понад 20% світових поставок "generic drugs" надходить з Індії.
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21.05.2023 23:42 Відповісти
Про такі речі зручно і вигідно триндіти керівникам країн з населенням понад млрд. Невеликим країнам спокійніше у блоці адекватних союзників.
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21.05.2023 22:28 Відповісти
Кстати югославы ещё при совке и Брос Тито там же выступали, в смысле по политике неприсоединения. Толку то?
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21.05.2023 23:22 Відповісти
ООН, як і ЄС так і НАТО потрібно реформувати.
1. В зв'язку з тим, що ані внести якісь корективи в основні документи цих "контор" неможливо без
одностайного голосування (що в нинішньому складі неможливо) - необхідно розпустити ці
організації.
2. Негайно оголосити про створення нових інституцій, (назва неважлива) в яких:
- приймати тільки ті країни, які розділяють принципи новостворених організацій і згодні з їх
цілями і завданнями;
- прибрати принцип одностайного голосування, а лише більшістю голосів;
- прибрати в ООН раду безпеки (в плані її постійних членів). Керують організацією колегіально, по
черзі, і без ніякої "скидки" на наявність чи відсутність ядерної зброї;
- право вето - кваліфікованою більшістю голосів всієї організації;
- включити чітко визначені і конкретні підстави для виключення будь-якої країни за складу всіх
вищеназваних організацій за невиконання статутів;
- кожна країна, котра вступила в союз (без різниці оборонний чи політико-економічний)
зобов'язана виконувати його вимоги. Інакше виключення, просто по формальних підставах.
- визначити, що ООН має збройні сили (зі складу країн учасників) і ці збройні сили матимуть
мандат діяти по всьому світу, для реального виконання завдань ООН. Реально діяти зброєю, а не
возити мішки з рисом.
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21.05.2023 22:31 Відповісти
нарешті
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21.05.2023 22:37 Відповісти
Трахті - бідохті цю ООН --да - Моді .
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21.05.2023 22:38 Відповісти
Фрігідне зборище. Але, якщо обмежити право на вето і прибрати балаболів, то можна зробити з непотрібу цуккерку.
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21.05.2023 22:41 Відповісти
А Індія - це лайнова країна, рівень бідності якої надто ганебний для 21 століття.
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21.05.2023 23:11 Відповісти
там суспільство поділено на касти. Якщо каста бідняків то так - і так сторіччями. Але якщо каста багатіїв, то вони супер-багаті.
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21.05.2023 23:26 Відповісти
но тут он прав
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22.05.2023 01:13 Відповісти
Вопрос с места и с задней парты. Объявите бюджет конторы ООН годовой, и сколько от каждой страны? От США не надо--- там окуеть. В сряку пусть целуют америкосов и члены и членики.
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21.05.2023 23:17 Відповісти
За ба-бла-бла стоит желание Индии попасть в постоянные члены Совета Безопасности.
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21.05.2023 23:32 Відповісти
Та не реформувати, а розігнати, як лігу націй, і створити нову організацію з чітким антиагресорним уставом і чіткими механізмами захисту від агресорів. Хто підпишеться під ним, той і буде членом нової організації. А можливо, н@хєр такі монстроподібні контори взагалі створювати, краще взаємовигідні безпекові союзи на основі світоглядних принципів.
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22.05.2023 00:12 Відповісти
И как ты себе это представляешь? Что будет условный "орден джедаев" с правом диктовать условия мировым странам? Но сам не будет иметь амбиций к власти? Как быстро эта организация станет мировым правительством и как много стран пошлют такую организацию *****.
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22.05.2023 01:16 Відповісти
Або так, або кожних умовних 5-10 років світовий конфлікт з черговим тоталітарним гандоном, якому своїх тисяч квадратних кілометрів завжди мало, відповідно з знищенням світової економіки, ще більшим зубожінням бідних і так далі. Чому умовного бінладена можна підірвати на хрін, а такого ж умовного *****, дінь-дінь-пінга чи кон чен ого не можна? Різниці між ними або нема, бін ладен невинне дитя порівняно з ними...
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22.05.2023 09:33 Відповісти
Знаешь в чем прикол, это выгодно. Когда через каждые полвека появляется новая условная "империя зла". Потому что тогда впк начинает грести бабло, военные ведомства получают финансирование на грандиозные военные проекты и пилят бабло в космических масштабах а налогоплательщики не задают вопросов почему их налоги идут на армию а не на другие сферы. Для условного героя просто жизненно необходимо наличие условного злодея. Иначе как он будет героем если не от кого спасать невинные.

Нет нельзя. Бен Ладен не был главой государства, причем огромного государства с огромным ядерным арсеналом. А если вспомнить что ЦРУ так и не смогли убить Фиделя Кастро, сколько не пытались...
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22.05.2023 10:02 Відповісти
Разогнать и придумать что-то новое. Без рашки. И ясен хер что Украина - там первая в списке.
Единственная страна которая не зассала сопротивляться
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22.05.2023 00:49 Відповісти
"Необхідно проаналізувати, чому ми вимушені говорити про мир і стабільність на різних форумах? "

Вероятно потому что Моди больше всех торгует с хуьлом
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22.05.2023 01:14 Відповісти
Тут нечего реформировать, любые подобные организации рано или поздно пройдут к тому к чему пришло сейчас ООН. Просто потому что человек в общей массе алчный, жаден, туп, агрессивен и много других недостатков. ООН хорош в мирное время, но эта организация не создана для решения военных конфликтов.
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22.05.2023 01:19 Відповісти
ООН - это нереформируемое сборище чиновников и коррупционеров без влияния, полномочий, совести и чести.
Отличается от посиделок старух у подъезда только масштабом и стоимостью.
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22.05.2023 05:05 Відповісти
Начинає потроху доходити, що це ООН і нахер кому потрібно
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22.05.2023 05:07 Відповісти
в ООН ракова пухлина РФ, лікуванню не піддається, треба видаляти
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22.05.2023 07:39 Відповісти
Моді має рацію !
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22.05.2023 08:06 Відповісти
Все правильно. Парашу на фиг.
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22.05.2023 10:02 Відповісти
 
 