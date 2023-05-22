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Ввечері 21 травня над Чорним морем збили російський літак Су-35

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су-35

Пізно ввечері 21 травня з’явилися повідомлення про збиття російського Су-35 над Чорним морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в соцмережах із посиланням на моніторингові сайти.

Моніторингові канали повідомляють, що неподалік Залізного Порту в Чорному морі ЗСУ збили російський літак Су-35.

Перед цим він здійснив пуски КАБ у бік Херсонщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили про збиття російського літака системою Patriot: Ми про це не оголошували

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
Пляжний сезон відкрито! ))
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22.05.2023 00:11
+57
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22.05.2023 00:17
+49
Тим часом:

"🔥 Сімферополь, Крим зникло світло. Знеструмлено майже все місто."

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22.05.2023 00:28
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AIM-120 AMRAAM
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22.05.2023 00:30 Відповісти
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22.05.2023 00:37 Відповісти
Цікаво чим?
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22.05.2023 00:43 Відповісти
Железный порт ближе. Гугл в помощь.
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22.05.2023 00:48 Відповісти
ого.. відстань
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22.05.2023 00:50 Відповісти
Из ПЗРК ты их хрен достанешь, они на большой высоте летают.
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22.05.2023 01:07 Відповісти
Большая высота - это потолок. Все свое время потолке они не летают.
Зазевался - получил ракету в пердак.
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22.05.2023 03:23 Відповісти
что это за карты. Железный порт - это Херсонская область
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22.05.2023 01:27 Відповісти
Від Рибаковки чи Очакова трохи ближче.
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22.05.2023 02:01 Відповісти
Пора вже цих свиней мочити прямо на аеродромах.
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22.05.2023 00:47 Відповісти
Прям в їх рідному мухосоанску краще
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22.05.2023 00:52 Відповісти
Гарна новина.
Дай, Боже, нашим Воїнам здоров'я.
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22.05.2023 00:48 Відповісти
Ракета AIM-120D, ПВО NASAMS. Дальность поражения 180 км. Вероятность поражения цели 1 ракетой 85%.
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22.05.2023 00:49 Відповісти
вы заблуждаетесь - специально адаптированная версия ракеты AMRAAM-ER (Extended Range) в самой современной версии NASAMS-3 может уничтожать цели на дальности до 40 км и на высоте до 20 км.
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22.05.2023 01:18 Відповісти
Брянск, теперь Чёрное море . . .
Отгоняют стервятников русских на безопасное для мирных областей Украины расстояние. А то привыкли безнаказанно ракеты и бомбы пускать.
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22.05.2023 00:51 Відповісти
Железный Порт это Херсонская область!
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22.05.2023 02:30 Відповісти
добра новина на кінець дня. Дякую ППО-ПРО ЗСУ
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22.05.2023 00:57 Відповісти
Скоро ростов буде у мурманськ переїжджати..
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22.05.2023 00:58 Відповісти
балалайку с собой в полет что ли бы брали, а то все в качестве слушателей
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22.05.2023 01:00 Відповісти
В Симферополе свет вырубили.....и что-то мне подсказывает такие новости без продолжения не остаются....чую там сегодня ночью будет много хлопков и задымлений)
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22.05.2023 01:04 Відповісти
Там 110 кВ підірвали!
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22.05.2023 01:46 Відповісти
Полетів в гості до крейсера Москва
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22.05.2023 01:12 Відповісти
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22.05.2023 02:35 Відповісти
І зовсім не в гості.
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22.05.2023 09:12 Відповісти
Вы фсе врети, проста летчик своим самолётом героически перехватил биндеровскую ракету
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22.05.2023 01:20 Відповісти
Пiрнув до "москвы".
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22.05.2023 01:23 Відповісти
Были лётчиками,стали водолазами.)
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22.05.2023 01:24 Відповісти
Це за Джарилгач
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22.05.2023 01:28 Відповісти
оце діло, синку!
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22.05.2023 01:31 Відповісти
Людоньки - Ви не маєте права це пропустити!

Це реально піпець!
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22.05.2023 01:45 Відповісти
Новина з посиланням на... соцмережі? Без жодного офіційного підтвердження?
Ну, треба почекати на щось більш вагоме.
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22.05.2023 02:28 Відповісти
Знаешь, видосам с телеграмма с ракетой в пукане - я верю больше чем "официальным" подтверждениям.
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22.05.2023 03:25 Відповісти
так видоса тоже нет...
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22.05.2023 09:12 Відповісти
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22.05.2023 05:59 Відповісти
Пілотку Рафік буде доношувати )))
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22.05.2023 07:25 Відповісти
Вони його рекламують як супер-пупер маневрений,за рахунок чого ухиляється від ракет.Не ухилився.Всього випучтили 124 одиниці,скільки зараз літаючих,невідомо.
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22.05.2023 04:38 Відповісти
Ну да, з категорії "аналоговнет"... нет так нет
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22.05.2023 04:56 Відповісти
Шота типа кинджала...
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22.05.2023 05:58 Відповісти
Перегрузку более 9 единиц не выдержит пилот. А у ракеты располагаемая перегрузка около 20 единиц.
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22.05.2023 07:50 Відповісти
су- 35 он же су-27м
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22.05.2023 09:58 Відповісти
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22.05.2023 05:52 Відповісти
туди й дорога пі дару
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22.05.2023 07:02 Відповісти
Пропоную, у разі успішного катапультування екіпажу, привязати орків до наших авіабомб і скинути на мордор. Ну, як би алаверди.
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22.05.2023 07:31 Відповісти
Пора і місце старту літака -- підрихтувать
Залізний порт під Херсона не менше 100 км.
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22.05.2023 08:49 Відповісти
пилоты кормят рыбок
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22.05.2023 09:26 Відповісти
от Херсона расстояние 67,51 км
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22.05.2023 09:28 Відповісти
это карошая новость - теперь не будут кидаться планирующими бомбами
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22.05.2023 09:30 Відповісти
Отож, Кізомис вже знищили, потрібно якось відсікати
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22.05.2023 10:59 Відповісти
США еще не раз нас удивят поставками хороших вооружений
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22.05.2023 09:32 Відповісти
Сегодня на рассвете обстреляна Николаевская область, сбито 6 вражеских «шахедов»
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22.05.2023 09:37 Відповісти
Береза:
А от тут навіть я офігів. Дмитра Плетенчука, який вчора написав про збитий російський літак, зняли ВНОЧІ з посади прес-офіцера Херсона.
За що? Кажуть за те, що попереду "батька" написав.
А той вже повідомлення готував "🇺🇦🚀🇷🇺🛩🤷‍♂".
Бідося образилася і офіцера зняли.
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22.05.2023 12:20 Відповісти
а хто повинен був повідомити? сподіваюсь, єрмак?
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22.05.2023 16:20 Відповісти
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