Ввечері 21 травня над Чорним морем збили російський літак Су-35
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пізно ввечері 21 травня з’явилися повідомлення про збиття російського Су-35 над Чорним морем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в соцмережах із посиланням на моніторингові сайти.
Моніторингові канали повідомляють, що неподалік Залізного Порту в Чорному морі ЗСУ збили російський літак Су-35.
Перед цим він здійснив пуски КАБ у бік Херсонщини.
Топ коментарі
+68 LoraUA
показати весь коментар22.05.2023 00:11
+57 Михайло Сергієнко 8a27726f
показати весь коментар22.05.2023 00:17
+49 Only
показати весь коментар22.05.2023 00:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Зазевался - получил ракету в пердак.
Дай, Боже, нашим Воїнам здоров'я.
Отгоняют стервятников русских на безопасное для мирных областей Украины расстояние. А то привыкли безнаказанно ракеты и бомбы пускать.
Це реально піпець!
Ну, треба почекати на щось більш вагоме.
Залізний порт під Херсона не менше 100 км.
А от тут навіть я офігів. Дмитра Плетенчука, який вчора написав про збитий російський літак, зняли ВНОЧІ з посади прес-офіцера Херсона.
За що? Кажуть за те, що попереду "батька" написав.
А той вже повідомлення готував "🇺🇦🚀🇷🇺🛩🤷♂".
Бідося образилася і офіцера зняли.