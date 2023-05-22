Ввечері 21 травня над Чорним морем збили російський літак Су-35

Пізно ввечері 21 травня з’явилися повідомлення про збиття російського Су-35 над Чорним морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в соцмережах із посиланням на моніторингові сайти.

Моніторингові канали повідомляють, що неподалік Залізного Порту в Чорному морі ЗСУ збили російський літак Су-35.

Перед цим він здійснив пуски КАБ у бік Херсонщини.

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