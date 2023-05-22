Протягом 21 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів, 4 ЗРК, 2 склади, 2 артилерійські підрозділи та 1 важливу ціль, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 21 травня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах.
Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника".
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pOrest
показати весь коментар22.05.2023 02:04 Відповісти Мені подобається 0
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