Протягом 21 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів, 4 ЗРК, 2 склади, 2 артилерійські підрозділи та 1 важливу ціль, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 21 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах.

Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 1 склад, 4 артилерійські позиції, 1 засіб ППО та 1 важливу ціль, - Генштаб