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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 880 осіб (+720 за добу), 3785 танків, 3278 артсистем, 7407 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 22 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків - 3785 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7407 (+9) од,
  • артилерійських систем - 3278 (+20) од,
  • РСЗВ - 565 (+1) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+1) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8),
  • крилаті ракети - 1011 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6129 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 427 (+2).

Також дивіться: Оператори дронів ліквідували групу окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 880 осіб (+720 за добу), 3785 танків, 3278 артсистем, 7407 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
По арті останній місяць дуже добре - від 15 до 25 за добу.
Ну і літачок підтвердився, посилив авіаугрупування на крейсері Мацква...
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22.05.2023 08:06
+20
за це треба дякувати "найвеличнішому лідеру ..." та його зеленій свиті запроданців, агентів фсб і по-сумісництву весільних фотографів, тамадів, "корабельних сосен"...







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22.05.2023 08:15
+13
Идет охота. Выбивают арту *******....ов.
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22.05.2023 08:10
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По арті останній місяць дуже добре - від 15 до 25 за добу.
Ну і літачок підтвердився, посилив авіаугрупування на крейсері Мацква...
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22.05.2023 08:06 Відповісти
Идет охота. Выбивают арту *******....ов.
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22.05.2023 08:10 Відповісти
Скоро кацапи "царь-пушку" із мацкви і Донецька на передок прикотять.
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22.05.2023 13:49 Відповісти
кацапська арта відсвяткує чотиритисячний ювілей на декілька тижнів раніше танчиків.
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22.05.2023 08:18 Відповісти
+ 720.
Як там у Оеся?
Растет процент жиров у масли, пардон, растет процент заваленной русни и этоц падали в пасадках.
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22.05.2023 08:09 Відповісти
Це дуже добре.Але забрали кацапи південь,атомну станцию,далі воду в Крим,проклали сухопутний коридор,забрали атомну.А ми торгували зерном в ціей час.
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22.05.2023 08:11 Відповісти
за це треба дякувати "найвеличнішому лідеру ..." та його зеленій свиті запроданців, агентів фсб і по-сумісництву весільних фотографів, тамадів, "корабельних сосен"...







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22.05.2023 08:15 Відповісти
А ХТО тому "ЛІДОРУ" вручив "булаву"? От хто винен в першу чергу!
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22.05.2023 08:32 Відповісти
я йому не вручав - я голосував за того хто захистив Україну від окупації, звільнивши 2/3 окупованого кацапами Донбасу, обʼєднав українське православʼя та приніс в Україну Томос для ПЦУ !!!
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22.05.2023 08:44 Відповісти
Тобі особисто я претензій не висував
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22.05.2023 08:46 Відповісти
----
Я бачу що ми маємо колаборантів , зрадників та іншої гидоти як піску на березі моря..
Їм від люті аж яд з губів капає..
..
То дуже гарно що вони можуть засвідчити своє мерзотне існування на цій сторінці щоб нормальні людине не розслаблялися та знали що ворог ще є.. він нікуди не подівся сам пособі..
що ці бариги та хапуги від проросійських партій хіба що затаїлися..
...
Питання : а коли їх почнуть відсліджувати по ІР-Адресі *( технічно це дуже просто зробити )
і тихенько ліквідовувати ?
...
Почав гавкати - мішок на голову і в машину..
...
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22.05.2023 09:52 Відповісти
Не торгуй зерном...далі воду в сухопутний каридор...
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22.05.2023 08:37 Відповісти
до посту 08.11
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22.05.2023 08:38 Відповісти
Наразі зеки Шойгу від Шторм під Масютівка стали гарматним м'ясом. Там іде реально прощупування позиції ЗСУ для наближення до Куп'янськ. Погано, бо зеків без броні реально до біса. Відчуття, що московія складається тільки з урків, убивць, ман'яків
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22.05.2023 08:11 Відповісти
Росіяни це спільнота параноїдально-шизофренічних олігофренів з імперським мисленням. Там таких 99%. Вони щиро вірять, що воюють в Україні за свою територію, тимчасово зайняту хахламі. І усі їхні дії у цій війні треба сприймати саме так.
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22.05.2023 08:56 Відповісти
Звідки у кацапів стільки артилерії?
Наші по 2-3 десятки в день їїї знищують, а вона все одно не закінчується....
Чи машинобудівні заводи, як і ракетні,працюють цілодобово?
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22.05.2023 08:11 Відповісти
По відкритим джерелам на початку вторгнення було не менше 9-10 тис стволів арти у рашистів. Так що роботи ще багато.
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22.05.2023 08:15 Відповісти
В 89році на базі зберігання в кіріловском (біля кунгура) пермская обл. бачив арт. стволи на відкритій площі. Прпор казав що на п'ять артполків якраз.Можливо той хлам і гонять кацапотварюки в дамбас.
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22.05.2023 08:40 Відповісти
Запаси з совка.
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22.05.2023 08:17 Відповісти
Там артилерія накопичувалася ще з часів кінця ІІ СВітової! Казали артилеристи ще при Союзі що на складах є гармати 39-40 років випуску! І я їм вірю - бо років 20 тому на одному зі складів бачив "шош" та "льюїс" А також тримав у руках пістолет кулемет Томпсона
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22.05.2023 08:37 Відповісти
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22.05.2023 08:12 Відповісти
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22.05.2023 08:21 Відповісти
Про літачок мало подробиць,а в астальном,прекрасная прекрасная маркиза,все гарит и вибухает...нах..
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22.05.2023 08:27 Відповісти
упал возле Железного порта , пилоты кормят рыбок
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22.05.2023 08:58 Відповісти
Якшо іх вибивати більше 1500 в день -- вони будуть невстигати .
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22.05.2023 08:37 Відповісти
рожать ?
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22.05.2023 08:46 Відповісти
Відновлюватись -- підготувати солдата це теж час -- мобілізувати дати автомат підготувати підвезти і тд.
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22.05.2023 09:00 Відповісти
Краще вбити їх оптом,всі 140млн...Бо нам ще бурячки сіяти..
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22.05.2023 08:50 Відповісти
Там давно нема 140 млн. Це міф, яким пропагандисти мордору промивають мізки легковірним. Розвіддані західних служб сходяться в кількості біля 90 млн.
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22.05.2023 10:01 Відповісти
и су35 1 шт
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22.05.2023 08:45 Відповісти
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22.05.2023 08:48 Відповісти
Ігнат відмовився коментувати чим збили "сушку"..Аби збивали,а чим- с часом взнаємо..
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22.05.2023 08:59 Відповісти
Йшов 3377 день москальсько-української війни. 49 одиниці техніки, один пєпєлац та 720 чумардосів. Сспецтехніка присутня)), арта, броня та логістика супер!!! Боротьби за небо продовжується. ППО респектіще. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слав ВВС, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 203 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
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22.05.2023 08:57 Відповісти
Не любиш ти псков і пскавських...
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22.05.2023 09:02 Відповісти
Я не винен, що наступний по кількості у них аж Дзержинськ з 217 000 )) Почекаємо ))

P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
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22.05.2023 09:10 Відповісти
Вибачаюсь, що встряю і не претендую на авторство, але наступними будуть рашистські хімки, кількість чмурдосів яких, досягає 207 тисяч 125 штук.
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22.05.2023 12:22 Відповісти
Все норм )) Просто дивився в різних джерелах. В українській Вікі реально така інфа, але вона не оновлювалась з 2013 року )) В москальській станом на 2023 рік в Хімках вже 257 000 . Але норм, буде і більше ))
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22.05.2023 12:38 Відповісти
200000 для них - це ніщо . При втраті 2млн. -- може хтось тільки почухається .
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22.05.2023 09:04 Відповісти
Для розпаду совка вистачило: "за оцінками незалежних дослідників втрати радянської армії в Афганській війні (1979-1989) склали до 140 тисяч убитими".
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22.05.2023 10:23 Відповісти
Внаслідок ворожої ракетної атаки було зруйновано три будівлі аварійно-рятувальної частини, а також знищено понад 20 одиниць техніки - в основном пожарные машины
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22.05.2023 09:08 Відповісти
Запад нам даст Вольво пожарки
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22.05.2023 09:10 Відповісти
Дайте Патриот Днепру !
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22.05.2023 09:15 Відповісти
 
 