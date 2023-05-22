Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 880 осіб (+720 за добу), 3785 танків, 3278 артсистем, 7407 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3785 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7407 (+9) од,

артилерійських систем - 3278 (+20) од,

РСЗВ - 565 (+1) од,

засоби ППО - 327 (+0) од,

літаків - 309 (+1) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8),

крилаті ракети - 1011 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6129 (+14) од,

спеціальна техніка - 427 (+2).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.