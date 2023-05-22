Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 880 осіб (+720 за добу), 3785 танків, 3278 артсистем, 7407 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 22 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 880 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3785 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7407 (+9) од,
- артилерійських систем - 3278 (+20) од,
- РСЗВ - 565 (+1) од,
- засоби ППО - 327 (+0) од,
- літаків - 309 (+1) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8),
- крилаті ракети - 1011 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6129 (+14) од,
- спеціальна техніка - 427 (+2).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+27 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+20 vuiko dobrui
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+13 Старый зольдат
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Ну і літачок підтвердився, посилив авіаугрупування на крейсері Мацква...
Як там у Оеся?
Растет процент жиров у масли, пардон, растет процент заваленной русни и этоц падали в пасадках.
Я бачу що ми маємо колаборантів , зрадників та іншої гидоти як піску на березі моря..
Їм від люті аж яд з губів капає..
..
То дуже гарно що вони можуть засвідчити своє мерзотне існування на цій сторінці щоб нормальні людине не розслаблялися та знали що ворог ще є.. він нікуди не подівся сам пособі..
що ці бариги та хапуги від проросійських партій хіба що затаїлися..
...
Питання : а коли їх почнуть відсліджувати по ІР-Адресі *( технічно це дуже просто зробити )
і тихенько ліквідовувати ?
...
Почав гавкати - мішок на голову і в машину..
...
Наші по 2-3 десятки в день їїї знищують, а вона все одно не закінчується....
Чи машинобудівні заводи, як і ракетні,працюють цілодобово?
P.s. 203 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
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