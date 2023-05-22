Знищено 20 "шахедів", 4 крилаті ракети та ворожий винищувач Су-35, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України - м. Дніпро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил.
Як зазначається, атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131".
Загалом противник випустив:
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків - Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.
"Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.
"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!", - додають у Повітряних силах.
Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що цієї ночі над Дніпропетровською областю збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети.
Будь ласка, зачекайте...
в Києві живе 15% населення України. це навіть не ****** інституції.
Якщо ти просто не розібрався в питанні, розберись сам. Не зумієш- дам розгорнуту відповідь.
1. На яку відстань відбувається стрільба по наземним цілям комплексу С300?
2. Який час ракета знаходиться у повітрі, та яка швидкість такої ракети?
3 Що таке ЗРК далекої, середьої та малого радіусу дії?.
4. Що таке об'єктове ППО?
5. Із якою метою, у першу чергу Україні були потрібні комплекси Петріот PAK 3 і проти яких цілях вони викоритовуютья?
6.На яких відстаннях від лінії зіткнення повинні розташувуватися ЗРК Петриот задля боротьби із ракетами ЗРК С 300?
7. Яка вартість ракети ЗРК С 300 і вартість ракети ЗРК Петріот у PAK 3?
Пояснювалку собі відрости з початку, вишкрябок, та повоюй з моє.
2 Щоби не ображати.
Ракета С 300 - по наземним цілям працює на відстань ДО 30 КМ!
І знаходиться у повітрі АЖ 20 СЕКУНД!
Ти як того Петріота збираєшся рухати вздовж кордона, щоби випадковим чином "знайти ракету С 300", яка була випущена із щойно розвернутої ПУ?
3. Ти мав відношення до ППО? І хто буде ростити "пояснювалку"?
До Дніпра можливо досягали ракети комплексу С 400, але не С300, наведення яких по наземних цілях відбувається або оптично, або по коордінатах. І відстані там, для роботи по наземним цілям- до 30 км.
Ракет до С 300 у росіян- мінімум півтора десятка тисяч. І як ти ракетою до Петріота вартісттю понад 1 млн доларів ( і яких не дуже багато,),будеш "відловлювати" ракети до С 300 на відстаннях 30 км від кордону?
Харош хвоста пружинити.
1.Найближча безпечна точка пуску по прямій із окупованих теріторій до Дніпра знаходиться на відстані 200, або 200+ км.
2. Жодна із перелічиних тобою ракет, що можуть застосовуватися у С300 ,не може ефективно застосовуватися на таких відстанях. Навіть при застусуванні "азімуту". Долетіло, недолетіло, попало хоч в місто, чи впало у поле.Навіть 48-ме сімейство до ПМУ2. Не кажучи про то що книжні параметри- то книжні параметри.
Цензор це ЗМІ, участь в експертизі уламків ракет не приймає.
Ігнат говорить то, що потрібно говорити в інтересах оборони і надання озброєнь.
До речі, ти також віріш Ігнату, що жодна система ППО на озброєнні України не могла вражати Х22, до передачі Петріота?
Так от чим я дистанцію міряю, діркою від бублика! Тільки в мене замість локатора оптика з сіткою МілДот, а далі все так само - кути, градуси, метри….
Х-22, С-300 и Искандеры может сбивать только Киевское ПВО пока что. До сих пор не знаешь?
Ти, пердун старий, чим коменти читаєш, ср@кою?
Схоже, нею ж ти і думаєш., і говориш.
Смысл было ракетами пожарку долбить...
Впрочем, осенью в том же Днепре автобусный парк раздолбили ракетами.
При бойовому застосуванні рашисти проводять запуски цих ракет на дальності до 300 км задля мінімізації ймовірного збиття украхнськими системами ППО та через низьку надійність самої крилатої ракети Х-22, яка заправляється перед самим застосуванням двома компонентами надтоксичного палива, а така заправка може здійснюватись лише в одній локації через обмеженість спецобладнання.
Даже Х-22 никак не даются. Хоть бы Насамс поставили или Ириску...