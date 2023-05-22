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Знищено 20 "шахедів", 4 крилаті ракети та ворожий винищувач Су-35, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,шахед

Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України - м. Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил. 

Як зазначається, атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131".

Загалом противник випустив:

- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків - Азовського моря та Курської області;

- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів, 4 ЗРК, 2 склади, 2 артилерійські підрозділ та 1 важливу ціль, - Генштаб

"Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!", - додають у Повітряних силах. 

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що цієї ночі над Дніпропетровською областю збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Дніпро тримається, ми переможемо ! СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА Україні !
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22.05.2023 08:44
+19
Як не крути, а треба відновлювати ракетобудування. Та мати можливість пуляти на 1,5-2 тис. км кацапні у відповідь та накривати їх аеродроми з бомбардувальниками...
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22.05.2023 09:00
+16
Что с хлебалом кацапня пдрская!? Ощущаете как приближается РАСПЛАТА?
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22.05.2023 08:43
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Что с хлебалом кацапня пдрская!? Ощущаете как приближается РАСПЛАТА?
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22.05.2023 08:43 Відповісти
Дніпро тримається, ми переможемо ! СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА Україні !
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22.05.2023 08:44 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.05.2023 10:12 Відповісти
З 16-ти ракет збили 4? Бумкало як з автомата...
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22.05.2023 08:47 Відповісти
с колбасой ?
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22.05.2023 09:05 Відповісти
Балістичні Іскандери та зенітні С-300 можна збити лише системами ПВО/ПРО SANP/T або Patriot, яких, вочевидь, в Дніпрі немає
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22.05.2023 09:09 Відповісти
вони всі під Києвом
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22.05.2023 09:23 Відповісти
"вони всі" - це скільки по твоєму?
в Києві живе 15% населення України. це навіть не ****** інституції.
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22.05.2023 11:11 Відповісти
Збивати зенітні ракети ракетами із Патріота? Це саме то, що і добиваються росяни. Знищити мінімальну кількість ракет по мільону доларів на нескінечну кількість снарядів , літаючих на відстань пострілу із артилерії.
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22.05.2023 11:37 Відповісти
Збивати зенітні ракети зенітними ракетами недоцільно? І до чого тут артилерія?
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22.05.2023 18:40 Відповісти
Де ти дослівно прочитав "Збивати зенітні ракети зенітними ракетами недоцільно? "
Якщо ти просто не розібрався в питанні, розберись сам. Не зумієш- дам розгорнуту відповідь.
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22.05.2023 21:41 Відповісти
Питання, які потрібно з'ясувати.
1. На яку відстань відбувається стрільба по наземним цілям комплексу С300?
2. Який час ракета знаходиться у повітрі, та яка швидкість такої ракети?
3 Що таке ЗРК далекої, середьої та малого радіусу дії?.
4. Що таке об'єктове ППО?
5. Із якою метою, у першу чергу Україні були потрібні комплекси Петріот PAK 3 і проти яких цілях вони викоритовуютья?
6.На яких відстаннях від лінії зіткнення повинні розташувуватися ЗРК Петриот задля боротьби із ракетами ЗРК С 300?
7. Яка вартість ракети ЗРК С 300 і вартість ракети ЗРК Петріот у PAK 3?
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22.05.2023 22:26 Відповісти
Твоя графоманія це щось середнє між маренням божевільного та самоствердженням сопливого підлітка. Проста задача - ракета комплексу С-300, що може працювати по наземних цілях на дистанціях до 300 км., летить прямо в тебе та твою сім'ю. Питання - чи варто перехоплювати її дорогущою протиракетною з Петріота, чи краще щоб ви всі здохли?
Пояснювалку собі відрости з початку, вишкрябок, та повоюй з моє.
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23.05.2023 09:08 Відповісти
1. Не ти один воюєш. І воював.
2 Щоби не ображати.
Ракета С 300 - по наземним цілям працює на відстань ДО 30 КМ!

І знаходиться у повітрі АЖ 20 СЕКУНД!
Ти як того Петріота збираєшся рухати вздовж кордона, щоби випадковим чином "знайти ракету С 300", яка була випущена із щойно розвернутої ПУ?
3. Ти мав відношення до ППО? І хто буде ростити "пояснювалку"?
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23.05.2023 12:08 Відповісти
Звичайно, звичайно! Ракета, яка по повітряних цілях працює на дистанціях 100 - 150 км., по наземних - 30 км. Та ти інженер та балістик рівня Бог! Ти за освітою таксист чи двірник? Зазвичай тільки вони такі «розумні». Значить за твоїми словами командування Повітряних сил, як і Цензор брешуть, тому що не могли кацапи, з твоїх слів, дістати Дніпро ракетами С-300, тому що до нього від лінії фронту 150 - 220 кілометрів, а ці комплекси на лінії фронту не стоять. Я тебе правильно зрозумів,недоумку?
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23.05.2023 12:38 Відповісти
Так, я інженер, і знаю про що пишу. І ти будеш знати, якщо почнеш цікавитися питанням.
До Дніпра можливо досягали ракети комплексу С 400, але не С300, наведення яких по наземних цілях відбувається або оптично, або по коордінатах. І відстані там, для роботи по наземним цілям- до 30 км.
Ракет до С 300 у росіян- мінімум півтора десятка тисяч. І як ти ракетою до Петріота вартісттю понад 1 млн доларів ( і яких не дуже багато,),будеш "відловлювати" ракети до С 300 на відстаннях 30 км від кордону?
Харош хвоста пружинити.
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23.05.2023 14:28 Відповісти
Ти не інженер, ти ідіот! Хто говорить про точне враженя цілей? Коли кацапи цим переймалися? Вони б'ють по площах. Наводимо ракету по азимуту та роняєм по балістичні траєкторії на визначеній дальності, перепідключивши детонатор через висотомір, на висоту 100 метрів, для прикладу. Так скільки коштує твоє нікчемне життя? А життя твоїх тупих родичів
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23.05.2023 14:38 Відповісти
Яка дальність вракети 5В55 "по азімуту"?
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23.05.2023 15:37 Відповісти
Якої саме?!!! РМ, КД чи У? А чому не 48Н6Е чи 48Н6Е2? Синку, піди сопельки підітри
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23.05.2023 19:06 Відповісти
Ага, давай, натягуй сову на глобус.
1.Найближча безпечна точка пуску по прямій із окупованих теріторій до Дніпра знаходиться на відстані 200, або 200+ км.
2. Жодна із перелічиних тобою ракет, що можуть застосовуватися у С300 ,не може ефективно застосовуватися на таких відстанях. Навіть при застусуванні "азімуту". Долетіло, недолетіло, попало хоч в місто, чи впало у поле.Навіть 48-ме сімейство до ПМУ2. Не кажучи про то що книжні параметри- то книжні параметри.
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23.05.2023 20:06 Відповісти
Ти дорослий?
Цензор це ЗМІ, участь в експертизі уламків ракет не приймає.
Ігнат говорить то, що потрібно говорити в інтересах оборони і надання озброєнь.
До речі, ти також віріш Ігнату, що жодна система ППО на озброєнні України не могла вражати Х22, до передачі Петріота?
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24.05.2023 08:05 Відповісти
До речі, «інженер», ти дійсно не в курсі, що оператори ЗРК, визначають дальність по азимуту ?!!!
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24.05.2023 07:48 Відповісти
Ти розумієш, що описуєш дірку від бублика. Що таке "дальність" і що таке "азімут цілі"?
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24.05.2023 08:51 Відповісти
І в чому ж полягає воєнна хитрість, коли Ігнат, по твоєму, збрехав про обстріл Дніпра ракетами комплексу С-300?!!!
Так от чим я дистанцію міряю, діркою від бублика! Тільки в мене замість локатора оптика з сіткою МілДот, а далі все так само - кути, градуси, метри….
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24.05.2023 12:36 Відповісти
А 12 попало ...
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22.05.2023 08:56 Відповісти
Х-22, С-300 и Искандеры может сбивать только Киевское ПВО пока что. До сих пор не знаешь?
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22.05.2023 10:35 Відповісти
Як не крути, а треба відновлювати ракетобудування. Та мати можливість пуляти на 1,5-2 тис. км кацапні у відповідь та накривати їх аеродроми з бомбардувальниками...
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22.05.2023 09:00 Відповісти
Що не ясно?! Усі ракети сховані під асфальтом-95.
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22.05.2023 10:21 Відповісти
Тобто, з 16 ракет збили 4…Це, звичайно, добре, але, здається, не привід для оптимізму..
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22.05.2023 09:01 Відповісти
баллистика....
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22.05.2023 09:03 Відповісти
А те, що до цього випадку всі цілі збивали з результатом 90% ти, сволота свинособача, не запам*ятав?
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22.05.2023 09:07 Відповісти
Alex_Dimitrov

Х-22, С-300 и Искандеры может сбивать только Киевское ПВО пока что. До сих пор не знаешь?
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22.05.2023 11:37 Відповісти
Не мій підхід, але відповім в твоєму стилі.
Ти, пердун старий, чим коменти читаєш, ср@кою?
Схоже, нею ж ти і думаєш., і говориш.
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22.05.2023 12:29 Відповісти
Су35 упал в море возле Железного порта , пилоты кормят рыбок - Моменто Море
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22.05.2023 09:01 Відповісти
Да, не густо. Патриотов нужно больше в разы.
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22.05.2023 09:02 Відповісти
Патриоты Киев защищают . БУДЕТ ТЕБЕ БОЛЬШЕ
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22.05.2023 09:03 Відповісти
Не вякай.
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22.05.2023 09:18 Відповісти
От на таку новину ботівська кацапня висипала в коменти, як горохом з циганської торби.
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22.05.2023 09:03 Відповісти
Висипали або дітлашня , або дійсно , любителі кацапського лайна 😠
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22.05.2023 09:11 Відповісти
одно попадание в Днепре по приватному пидпреемству
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22.05.2023 09:04 Відповісти
И несколькими ракетами пожарную часть разбили полностью. 20 машин сгорело и повреждено и три здания разрушено.
Смысл было ракетами пожарку долбить...
Впрочем, осенью в том же Днепре автобусный парк раздолбили ракетами.
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22.05.2023 10:38 Відповісти
чтобы тушить пожары было нечем
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22.05.2023 11:12 Відповісти
Була б в України зараз хоча б ескадрилья літаків F-16, то польотів ворожих ТУ-22М3 ближче 150 км до кордону і лінії зіткнення з ударами ракетами Х-22 по Дніпру не було би.
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22.05.2023 09:15 Відповісти
А что могут сделать даже уже наши Ф-16 со стратегическими бомбардировщиками над каспием? только помочь в сбитии того ,что они выпустят, надо делать цену таких пусков очень дорогой, полетел , сбросил ракеты над каспием, а садиться уже некуда, аэродрома нет больше, вот так дойдет наверное, и то не факт, шариковы захватили власть в рашке, соответственно поступки космического масштаба и космической же глупости стали не вымыслом из фантастического романа ,а совершенно определенной реальностью.....
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22.05.2023 10:00 Відповісти
Випущені над Каспієм ракети Х-101/Х-555 по Дніпру були всі збиті.
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22.05.2023 10:22 Відповісти
Вони і так не підходять для пуску Х-22, пуляют з відстані 200-400 км.
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22.05.2023 10:00 Відповісти
Дальність ракети Х-22 - 140-300км.
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22.05.2023 10:19 Відповісти
В 1970-х годах для бомбардировщиков Ту-22М и Ту-22М2 были разработаны обновленные варианты Х-22 - Х-22M и Х-22MA. Скорость нового поколения Х-22 достигала 3,3 Маха (в более поздней версии была увеличена до 4265 км/ч), а дальность стрельбы - 600 км. Стартовая масса составляла 5780 или 5900 кг, длина - 11,65−11,67 м, диаметр - 0,9−0,92 м, высота применения могла быть от 1 до 13 км, а высота полета - от 12 до 22,5 км. Система наведения, кроме активной радиолокационной, в обновленных Х-22 могла быть также инерциальной.
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22.05.2023 10:31 Відповісти
Так, є модифікації Х-22 з дальністю до 600км, але це в теорії. До того ж модифікованих ракет у ворога є невелика кількість, якщо не одиничні дослідні взірці.
При бойовому застосуванні рашисти проводять запуски цих ракет на дальності до 300 км задля мінімізації ймовірного збиття украхнськими системами ППО та через низьку надійність самої крилатої ракети Х-22, яка заправляється перед самим застосуванням двома компонентами надтоксичного палива, а така заправка може здійснюватись лише в одній локації через обмеженість спецобладнання.
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22.05.2023 10:56 Відповісти
Погоджуюсь, але навіть 300 км це для нас поки нереально далеко...
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22.05.2023 12:40 Відповісти
Заждій скигилити. Повідомляли про Ч-101 та БПЛА. С-300, начебто, не збиваються. Про Х-22 та Іскандери поки не повідомляли.
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22.05.2023 09:18 Відповісти
Не нужны эти подсчёты сейчас. Военные у нас делают,что могут и местная власть тоже. Будут выводы,будет что-то скорректировано,но это война.
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22.05.2023 09:27 Відповісти
Яке ж воно паскудне...
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22.05.2023 09:53 Відповісти
Суцільний жах вночі був((.
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22.05.2023 10:05 Відповісти
Кроме ракет полтора десятка Шахидов летели, их сбили все, потому и грохот стоял сплошной.
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22.05.2023 10:39 Відповісти
СУчку збили, це добре! раша повинна здохнути!
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22.05.2023 10:10 Відповісти
Эх как же Днепру не хватает хотя бы одной батареи Патриотов. Да и Запорожью, Одессе и Харькову очень бы надо. Нечем баллистику сбивать...
Даже Х-22 никак не даются. Хоть бы Насамс поставили или Ириску...
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22.05.2023 10:32 Відповісти
Хто підскаже: ті корита що 13 травня попадали на кацапії в баланс були вклбчені? Чи нас там нєт?
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22.05.2023 10:46 Відповісти
нас там нєт
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22.05.2023 11:01 Відповісти
Останнє збиття літака було 16.04.23, гелікоптера - 23.04.23
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22.05.2023 11:07 Відповісти
Дякую.То виходить що кацапське певєо 13 травня сваіх начовпло щоб ми боялися?
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22.05.2023 11:50 Відповісти
Тай і в Миколаєві ночю літак гоняв щось. Потім десь за містом щось впало і вибухнуло як салют.
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22.05.2023 12:55 Відповісти
 
 