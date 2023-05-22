РФ створює "елітну" авіаційну групу для ударів по Україні, - британська розвідка
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РФ, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм". Вона має діяти над територією України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
"Росія, ймовірно, створює нове "елітне" ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою "Шторм", яке буде діяти над Україною. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і Су-34 FULLBACK, а також ескадрильї ударних вертольотів. Поєднання типів літаків свідчить про те, що група виконуватиме головну роль в ударах по наземних цілях", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і вмотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.
"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", - підсумували там.
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"пАтЄрь НьЄт", а нову "елітну" групу чомусь треба створювати.....
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