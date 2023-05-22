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РФ створює "елітну" авіаційну групу для ударів по Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

су35

РФ, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм". Вона має діяти над територією України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Росія, ймовірно, створює нове "елітне" ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою "Шторм", яке буде діяти над Україною. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і Су-34 FULLBACK, а також ескадрильї ударних вертольотів. Поєднання типів літаків свідчить про те, що група виконуватиме головну роль в ударах по наземних цілях", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і вмотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи демонструє, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту", - підсумували там.

Також читайте: Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів на F-16, - Сунак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
У Буданова 10 дней осталось до освобождения Крыма, не мешай ему.
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22.05.2023 09:36
+19
Надіюсь буданов знайде час між своїм медійним ******** та зробить списочок пілотів для подальшого переведення в розряд елітних хороших рузкіх.
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22.05.2023 09:31
+15
Так випилюватися вони будуть також, як і звичайні. Ракеті пофіг на статус. 😁
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22.05.2023 09:33
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Вони всі падлюки як їх не називай, здохне і элітний кацап
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22.05.2023 09:31 Відповісти
Надіюсь буданов знайде час між своїм медійним ******** та зробить списочок пілотів для подальшого переведення в розряд елітних хороших рузкіх.
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22.05.2023 09:31 Відповісти
У Буданова 10 дней осталось до освобождения Крыма, не мешай ему.
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22.05.2023 09:36 Відповісти
этот писдун уже с ракетными ударами покончил
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22.05.2023 10:00 Відповісти
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22.05.2023 10:12 Відповісти
Ну похожи они, действительно. Но только Арестович фактически никто, а Буданов ни много ни мало, а глава ГУР.
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22.05.2023 11:15 Відповісти
А вони не бояться що над територією України їх зіб"ють?
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22.05.2023 09:32 Відповісти
Тебя это волновать не должно,****** они или нет, а должно волновать чтобы было достаточно возможностей чтобы противостоять этому, и не важно бояться они или нет,как сцарь прикажет,так и будет, 200 тысяч кацапов уже окочурились, и может из них кто то боялся но сцарь приказал сдохнуть и те склонили головы и пошли выполнять приказ, так же и тут пойдут. Нужно думать со своей стороны об решении проблемы,а не догадываться бояться они чего то там или нет.
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22.05.2023 09:36 Відповісти
Не 200к сдохло к сожалению. 200к єто убитые, пленные, пропавшие безвести, раненные. К сожалению.
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22.05.2023 09:45 Відповісти
Может быть, спорить не буду
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22.05.2023 09:48 Відповісти
Здохло й поранено ймовірно набагато більше, а 200000 це хоч якось задукоментовано у військовій звітності чи в інших джерелах.
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22.05.2023 09:49 Відповісти
200 тисяч дохлих! санітарні десь по статистиці 1:3, тобто в районі 600. отже, вцілому "небоєздатних" має бути під 800 к.
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22.05.2023 09:51 Відповісти
Всех вместе под миллион, кто их считал, но по количеству чмобиков можно косвенно оценить.
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22.05.2023 09:56 Відповісти
Тоді незворотних втрат має бути тисяч сто максимум (більше половини поранених - легкі та середнього ступеня, лікуються і вертаються), нащо тоді було оголошувати "частічную мобілізацію" минулої восени? Є "добровольчєскіе батальони", Лугандон, є необліковані зеки, найманці, резервісти врешті решт, яких можна тихцем викликати, не влаштовуючи умов для масового забігу руснявих самців по ближньому закордонню. У 2014-2015 росія воювала з нами без жодних мобілізацій, коли у нас були хвиля за хвилею. Чому тепер знадобилось діяти аж так масштабно?
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22.05.2023 10:12 Відповісти
не виходячі з кабінету в кремлі... покришкіни хренови
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22.05.2023 09:32 Відповісти
Це замість тої, яку оце недавно викосили?)) Там теж були су-34 і вертольоти))
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22.05.2023 09:32 Відповісти
Там і 35-а ***** була
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22.05.2023 09:35 Відповісти
Так випилюватися вони будуть також, як і звичайні. Ракеті пофіг на статус. 😁
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22.05.2023 09:33 Відповісти
На вашому місці, я би не був таким самовпевненим.
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22.05.2023 11:05 Відповісти
Випилюється все, наземні цілі, по яким будуть наносити удари також. Ми ж не будемо це в анекдот переводити?
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22.05.2023 11:44 Відповісти
Сподіваюсь, що це саме ці лаптьопітеки сьогодні у чорноморських крабів та бичків на сніданок
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22.05.2023 09:33 Відповісти
Л- логіка))) треба більше дохлих кацапів, особливо гнід-пелотів.
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22.05.2023 09:35 Відповісти
Елітні ванюші це ті, які крім бояри деколи собі можуть дозволити "путинку"
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22.05.2023 09:36 Відповісти
давайте! "Петріоти" зачекались
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22.05.2023 09:38 Відповісти
Патріоти на фронт звісно не поїдуть, а ОС і Буків круггм не наставиш.
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22.05.2023 11:46 Відповісти
Елітні анти Patriotичні ? ))
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22.05.2023 09:41 Відповісти
Элитные войска в банде уголовников, ещё про офицерскую честь расскажите у налётчиков на многоэтажки с мирными жителями. Надеемся, что Мир остановит очередной фашистский рейх до мировой войны.
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22.05.2023 09:41 Відповісти
Сьогодні вночі ж одна ***** в "еліту" вже вступила, НЄ? Крім того, їхні бАби що, навчилися СУшки з МІГами "рожать", чи ШО? Нехай ввх називає своїх поки літаючих холопів як хоче, ви, світ, нам побільше ППО й ракет давайте, будь ласка- ви ж самі воювати не будете, то й везіть побільше.
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22.05.2023 09:41 Відповісти
Блііін! Знайшли невмирущих літунів? 😲
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22.05.2023 09:42 Відповісти
ви кожному касабскому летуну голяком в ср*аку по три пера від павліна .. і без літака.. такого точно радар не візьме
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22.05.2023 09:44 Відповісти
ой, а що сталось зі всіма попередніми "елітними" групами??? ХАХАХАХАХА!!

"пАтЄрь НьЄт", а нову "елітну" групу чомусь треба створювати.....
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22.05.2023 09:44 Відповісти
Ну Ви ж розумієте... Ну так "палучилася"...
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22.05.2023 13:28 Відповісти
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22.05.2023 09:44 Відповісти
оцей підар полетить,його вже поміняли...
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22.05.2023 09:47 Відповісти
Косата на нього вже чекає.
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22.05.2023 10:12 Відповісти
Їх треба дострілювати ще у повітрі. Коршуни гребані. Совість втратили ще у Сирії.
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22.05.2023 10:15 Відповісти
а в який час вона в кацапні була? Не пригадую щось такого періоду)
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22.05.2023 11:37 Відповісти
Тамочки, на місці совісті ,давно вже прутень виріс.
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22.05.2023 13:33 Відповісти
Судячи з того що вони включили до цiеi групи су24 якi вони збирались списати, вони самi вже допускають що там будуть великi втрати.
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22.05.2023 09:45 Відповісти
Дважды гореть - над Украиной и в Аду
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22.05.2023 09:45 Відповісти
Серьезно. Это над огромной территорией с неподавленой ПВО? Ну, ну. Это ничего не дало в первые месяцы войны когда у нас были только советские С-300 и всякие пзрк, ничего не даст и сейчас.
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22.05.2023 09:46 Відповісти
На Гостомель нехай летять,тест драйв проходити! там вже "бойові вертольоти" проходили
кастінг...не вийшло!
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22.05.2023 09:46 Відповісти
Во вторых где они пилотов то найдут, пилот боевой авиации это не чмобик. Их в мобилизации не набирают, их обучают годами. Это элита из элит. И их не так много.
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22.05.2023 09:47 Відповісти
Су-34 FULLBACK - це той, в якого швабра в дупі стирчить, що його навіть московитські фотографи знімають з такого ракурсу аби не показувати його FULLBACK.
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22.05.2023 09:49 Відповісти
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22.05.2023 09:49 Відповісти
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22.05.2023 09:50 Відповісти
Певне, націлились на мости через річку Дніпро.
Якщо інформація про домовленість з турками щодо зупинення бойових дій в дельті Дніпра для виведення шести турецьких кораблів з порту Миколаєва є правдою, то пролетіти десятку ворожих літаків по дніпровському руслу для раптового масованого удару по мостах стає реальним сценарієм.
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22.05.2023 09:51 Відповісти
Ну що ж! Будемо "опускати" кацапських асів на грішну землю...
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22.05.2023 09:51 Відповісти
Збивати всіх над терріторією мордору. По останньому прикладу в Брянськй народній республіці.
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22.05.2023 09:51 Відповісти
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22.05.2023 09:51 Відповісти
ежика съел ?
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22.05.2023 09:54 Відповісти
"Элитная" группа налётчиков смертников.
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22.05.2023 10:02 Відповісти
Бойового комара піймав в лоб.
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22.05.2023 10:52 Відповісти
сегодня мы уже сбиваем самолеты до 100км , пусть прилетают , будет как на Брянщине
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22.05.2023 09:53 Відповісти
Нам би ше Петріотів до Одеси Дніпра Харкова -- хотя би великі міста прикрити -- а осінню може и ф-16 надіиде .
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22.05.2023 09:54 Відповісти
Не нравится мне это, они замышляют воздушную наступательную операцию
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22.05.2023 09:57 Відповісти
Похоже опять Киев за три дня.
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22.05.2023 10:04 Відповісти
Це скоріше схоже на іпсо. Хоча не можна відкидати той факт, що знайдеться десяток смертників для "польоту в один бік".
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22.05.2023 10:01 Відповісти
***** ******
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22.05.2023 10:02 Відповісти
Я Худею
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22.05.2023 10:04 Відповісти
Вооружённые силы Украины получили французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T
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22.05.2023 10:03 Відповісти
Операційна дальність до 120 км
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22.05.2023 10:06 Відповісти
вот этой херней и сбили су35 на юге - там расстояние было 70 км
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22.05.2023 10:07 Відповісти
Очередной виток рабсейский пропаганды, выполним и перевыполним, бла - бла - бла. Только дурдомовцы ********** могли назвать свои войска воздушнокосмическими, лунатики.
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22.05.2023 10:09 Відповісти
".... елітна" авіаційна група...", так це вже було:
- Пошліть кращих із кращих!
- Вони всі вже загинули, мсьє!
- Політь гірших із кращих!
- Вони теж загинули, мсьє!
- Пошліть кращих із гірших!
- Так, мсьє!
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22.05.2023 10:19 Відповісти
13.03.23
Воєнного злочинця обміняють як полоненого.
У Харкові суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про звільнення від відбуття покарання російського військового льотчика Максима Кріштопа.
6 травня 2023 року
В обмін на 45 захисників України росіянам віддали 3 пілотів: одного звільнили від 12 років тюрми
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22.05.2023 10:24 Відповісти
Не смешите наши Пэтриоты и Айрис_Т, все болььше и больше и больше Су и Мигов в украинском черноземе ....
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22.05.2023 10:32 Відповісти
Хотелось бы посмотреть на будущих пилотов и их настроения после сбитых кинжалов, искандеров и лаптепланов. Тотовы ли они сесть в свой будущий гроб с крыльями под названием су или миг
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22.05.2023 10:35 Відповісти
Элита на московии на лубянке и в кремле,остальные быдляки,мясо на фарш,хоть летуны хоть пехотинцы.
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22.05.2023 11:03 Відповісти
Для елітних під...сів,елітні пакети!
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22.05.2023 11:03 Відповісти
і багато хто з кацапів хоче стати "хорошим руским"?
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22.05.2023 11:33 Відповісти
Шо апосрана мардва будет усирацца пряма в литабле.
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22.05.2023 11:52 Відповісти
Добре що в України є розвідка Великої Британії!... От якби ще своя була...
Але, де ж вона візьметься, якщо все, до чого українська політична еліта торкається, все в гімно перевертається!...
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22.05.2023 11:58 Відповісти
На каждый "Шторм" найдётся "Шторм-Шедоу".
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22.05.2023 12:25 Відповісти
Бляха. Дайте мені Стінгер, а краще два.
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22.05.2023 22:09 Відповісти
 
 