Удари по Криму розглядатимуться як напад на один із суб’єктів Росії, - посол РФ у США Антонов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, розглядатимуться як напад на один із суб’єктів РФ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє посольство Росії у США.
Антонов висловив занепокоєння підготовкою США до передачі Україні винищувачів F-16 та щодо схвалення ударів по Криму з використанням американської та західної зброї.
"Хотів би застерегти представників адміністрації США від легковажності суджень щодо Криму, особливо в частині "благословення" на повітряні атаки на півострові. Нагадаю, що удари по цій території розглядаються як напад на будь-який інший суб'єкт Російської Федерації. Важливо, щоб Сполучені Штати повністю усвідомлювали відповідні заходи з боку Росії", - сказав Антонов.
Він висловив побоювання, що у разі надання Україні F-16, винищувачі злітатимуть з аеродромів країн НАТО, а за штурвалами літаків перебуватимуть іноземні добровольці, оскільки в Україні нібито відсутня відповідна інфраструктура.
"Поки що Вашингтон протистоїть нам чужими руками, за "довіреністю". Однак кожному фахівцеві відомо, що в Україні відсутня інфраструктура для експлуатації F-16, та й необхідної кількості пілотів та персоналу для обслуговування теж немає. Що буде, якщо американські винищувачі злітатимуть з натовських аеродромів, керовані іноземними добровольцями?" - запитав Антонов.
Будь ласка, зачекайте...
Та й по самій немитій (у міжнародно визнаних кордонах!!!) вже неодноразово - https://focus.ua/uk/*******-novosti/542452-chto-izvestno-ob-udare-po-aerodromu-v-engelse
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-12-05/udar-po-********-aerodromu-v-engelse-novyie-foto-s-povrejdennoy-aviatsiey-rf/285429
Нехай іде їжачків лякати.
Це він про війну московитів у Чечні, Молдові, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі та в Україні!! Мабуть, 200 000 тис московитів, кончених в Мирній Україні, добряче таки його ТОРКНУЛО в голові!
Дурень, думками багатіє… Знає гнида, що його чекає ГААГА, як доживе після новічка..
Припустимо вийдуть ЗСУ на держкордон. А по них гатять ЧЕРЕЗ кордон,можно відповісти своїм(як що щось залишиться).
Питаня:"скільки загине за рік,поки нададуть дозвіл?
От тож!
Омбудсмен РФ Москалькова - теж генерал-майор МВС РФ
А Крым - прям цаца такая недотрога! Ага, счаззз!!!
"Нравица не нравица, терпи..." ©
Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года,
назначенный постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 11 октября 1991 года
На референдум был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?».
67,50 % жителей Крымской автономии взяли участие в референдуме,
из них 54,19% проголосовали за независимость Украины
5 декабря 1991года РОССИЯ ПРИЗНАЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ
Что еще надо знать о том, чей Крым???!!!
То ему нужно для начала окончить Ликбез, а потом лезть в политику.
Референдумы, проведенные под дулом, агитацией и принуждением никто никогда не признает!
Уж не говоря о том, каким огромным большинством проголосовали за независимость на легитимном украинском референдуме Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, которые Расея попирая все международные законы, з якогось дива, вписала в свою Конституцию!!!
Кацапы, очнитесь!!!
Принявших участие в голосовании 76,73% , за 83,90%
Луганская область соответственно - 80,65/ 83,86
Запорожская область - 80,59/ 90,66
Херсонская область - 83,40/ 90,13
прав, законов и расейского же признания независимости Украины.
Расеяне 5 декабря 1991года РОССИЯ ПРИЗНАЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫв ее существующих на то время границах!!!
И в тех же границах ее признал весь мир!
Какая инстанция дает вам право менять границы независимых государств???
Ах, силой, войной, наглостью?
Ну тогда извините, будем вас лупить жестко на своей законной территории. Крым законно признан миром украинским!
Кацапи захопили місто і вважають його Росією
Але їх вигнали з
Херсону то тепер чиє місто?
Звісно українське і визнане міжнародним правом
Бо кацапи розуміють силу а не закони
Коли їх добре поб'ють тоді розуміють що треба робити жест доброї волі
Чи це не рахується?