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Удари по Криму розглядатимуться як напад на один із суб’єктів Росії, - посол РФ у США Антонов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

антонов,анатолий

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, розглядатимуться як напад на один із суб’єктів РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє посольство Росії у США.

Антонов висловив занепокоєння підготовкою США до передачі Україні винищувачів F-16 та щодо схвалення ударів по Криму з використанням американської та західної зброї.

"Хотів би застерегти представників адміністрації США від легковажності суджень щодо Криму, особливо в частині "благословення" на повітряні атаки на півострові. Нагадаю, що удари по цій території розглядаються як напад на будь-який інший суб'єкт Російської Федерації. Важливо, щоб Сполучені Штати повністю усвідомлювали відповідні заходи з боку Росії", - сказав Антонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без повернення Криму не буде повернення спокою в міжнародні відносини", - Зеленський

Він висловив побоювання, що у разі надання Україні F-16, винищувачі злітатимуть з аеродромів країн НАТО, а за штурвалами літаків перебуватимуть іноземні добровольці, оскільки в Україні нібито відсутня відповідна інфраструктура.

"Поки що Вашингтон протистоїть нам чужими руками, за "довіреністю". Однак кожному фахівцеві відомо, що в Україні відсутня інфраструктура для експлуатації F-16, та й необхідної кількості пілотів та персоналу для обслуговування теж немає. Що буде, якщо американські винищувачі злітатимуть з натовських аеродромів, керовані іноземними добровольцями?" - запитав Антонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський посол Антонов пропонував США "таємне перемир'я" по Україні за спиною Києва, - Politico

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52
А Белгород уже не наросия?
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22.05.2023 09:49
+51
Дід сказав: "у морг!"
Значить - у морг ! 😂
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22.05.2023 09:48
+46
"Що буде, якщо американські винищувачі злітатимуть з натовських аеродромів, керовані іноземними добровольцями?" буде колосальний риск, але для кацапiв, усе як дiд Байден казав
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22.05.2023 09:49
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Отже впершу чергу туди і треба фігачить. Kаzzaпи лякакають бо, самі перелякані.
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22.05.2023 10:58 Відповісти
вы козлины кацапские сами напали, а теперь права качают, ****** ...
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22.05.2023 10:59 Відповісти
Прокинулося після тривалого запою і збирається щось розглядати та малювати "червоні лінії". Давно вже б'ємо по Криму. навіть по Керченському мосту. А ще раніше - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Та й по самій немитій (у міжнародно визнаних кордонах!!!) вже неодноразово - https://focus.ua/uk/*******-novosti/542452-chto-izvestno-ob-udare-po-aerodromu-v-engelse
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-12-05/udar-po-********-aerodromu-v-engelse-novyie-foto-s-povrejdennoy-aviatsiey-rf/285429
Нехай іде їжачків лякати.
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22.05.2023 10:59 Відповісти
Він спав до сьогодні? Мені здається, що туди вже накидали достатньо. Це - перше. Друге - чим, падло, ти можеш нас налякати? Ви вжили все, що у вас є, ядерного - бздите застосовувати.... не відомо, куди прилетить ваша вафля...
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22.05.2023 11:02 Відповісти
Чергова маячня московіта, після безконтрольного вживання «Аргентинської муки», завезеної літаком *****!!
Це він про війну московитів у Чечні, Молдові, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі та в Україні!! Мабуть, 200 000 тис московитів, кончених в Мирній Україні, добряче таки його ТОРКНУЛО в голові!
Дурень, думками багатіє… Знає гнида, що його чекає ГААГА, як доживе після новічка..
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22.05.2023 11:02 Відповісти
ЗНАЧИТЬ ТРЕБА ЩЕ БІЛЬШЕ ЛУПИТЬ ПО ЇХНІЙ ТЕРИТОРІЇ.
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22.05.2023 11:04 Відповісти
Тільки є вимога! По їхній території - своєю зброєю!
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22.05.2023 11:07 Відповісти
нічого, це сьогодні своєю зброєю та БК. А завтра буде дозвіл "на Хаймарс" та інший "лендліз". Все потихеньку.... жаба вариться з холодної води.
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22.05.2023 15:29 Відповісти
В цому питані я песіміст,розраховую на найгірше. Поки виправдано.
Припустимо вийдуть ЗСУ на держкордон. А по них гатять ЧЕРЕЗ кордон,можно відповісти своїм(як що щось залишиться).
Питаня:"скільки загине за рік,поки нададуть дозвіл?
От тож!
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22.05.2023 19:46 Відповісти
Кацапи не можуть осягнути, що такими виправданнями вони підкреслюють крадіжку Криму: якби він був їх (це ні**я не так), то не треба було б щоразу про це всім нагадувати
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22.05.2023 11:06 Відповісти
😂
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22.05.2023 11:09 Відповісти
...настало время истерики у мокшанских свистунов, будет рассматриваться как убой тварей болот мацковии- подадут в суд ....
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22.05.2023 11:18 Відповісти
гігігі гагага
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22.05.2023 11:24 Відповісти
гаага
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22.05.2023 14:42 Відповісти
В ООН и везде записано, что Крым это Украина, так что заткнись кацап
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22.05.2023 11:27 Відповісти
До зими оркам *****.
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22.05.2023 11:34 Відповісти
Раньше удары по Крыму не рассматривались как нападение на субъект мокшании, а теперь будут рассматриваться? А что случилось? И еще - по законам мокшании Херсон вроде бы как был одним из субъектов этого недоразумения. То есть освобождение Херсона не рассматривается, как оккупация субъекта лаптестана? Судя по всему, в.в. иксуйло уже в полном маразме.
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22.05.2023 11:36 Відповісти
Та невже?
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22.05.2023 11:41 Відповісти
посол рф --- посел ***** , это туда где крейсер ,,масква,,
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22.05.2023 11:44 Відповісти
Удары СССР по Клину будут рассматриватся рейсфюрером как удары по субъекту Великого Рейха - проооал Гебельс и смущенно покраснел.
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22.05.2023 11:50 Відповісти
Если вы по нам в#***** - мы напишем в "Спортлото"?
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22.05.2023 11:53 Відповісти
Шо воно там тявкае, вилупате як чихуахуа. Йди причишись, коняка.
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22.05.2023 12:04 Відповісти
сосі хєр
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22.05.2023 12:12 Відповісти
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22.05.2023 12:20 Відповісти
Так он посол из МИДа или вояка из МО?
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22.05.2023 12:22 Відповісти
Він - генерал ЗС РФ, який одягнув "піджак" !
Омбудсмен РФ Москалькова - теж генерал-майор МВС РФ
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22.05.2023 12:39 Відповісти
Крым-Украина! россия оккупант!
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22.05.2023 12:22 Відповісти
Ого, да никак красная линия!
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22.05.2023 12:23 Відповісти
Крим -це окупована Росією украінська територія, так що… ю
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22.05.2023 12:24 Відповісти
А сам, недоумку, не здогадуєшся що буде??? Тоді підказую - рашка накриється жіночим половим органом 🤬🤬
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22.05.2023 12:36 Відповісти
Так а ХЕрсон, а Лиман чим вони відрізняються від Криму? - чи там є градація? Самі собі пояснити не можуть
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22.05.2023 12:38 Відповісти
Просто пацаки і кремлівські сартірні пітарки очковать почали чи просто підхопили діарею......ПС. Після --- "Кіев за трі дня".......
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22.05.2023 12:46 Відповісти
Коли ішла війна в Кореї, то американці помітили, що МіГи-15, які воювали з їх "Сейбрами", не залітали за конкретну уявну лінію на полі бою Вони її називали "алея МіГів" Потім вияснилося, що радянське командування старалося приховать участь своїх льотчиків у війні Тому забороняло залітать на територію противника, щоб при збитті, льотчики в полон не попадали Ми "павтарим" - зробим "алею-Ф-16"!!!
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22.05.2023 12:45 Відповісти
на эту козлячу пику без отвращения смотреть невозможно

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22.05.2023 12:47 Відповісти
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22.05.2023 12:48 Відповісти
"Какая противная рожа!" - (х/ф "Джентельмени вдачі")
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22.05.2023 16:02 Відповісти
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22.05.2023 13:04 Відповісти
Антонов, ти все проїбав... Вже хтось атакує Белгородську народу республіку.)))
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22.05.2023 13:08 Відповісти
Звісно страшно, бо без кримского мосту доведется драпати з Криму як з Херсони.
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22.05.2023 13:19 Відповісти
Минутчку... Значит дырляндия, лугандония, оккупированные части Херсонской и Запорожской области - это не рассея? По ним Украина бить не переставала и не перестанет до полного освобождения!
А Крым - прям цаца такая недотрога! Ага, счаззз!!!
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22.05.2023 13:31 Відповісти
Це тому, що роzійська конституція - це книжечка, що висить на цвяху в їхньому кремлівському нужнику і московити користуються нею за різної потреби. Коли їм потрібно, вони однією й тією ж сторінкою можуть і жопу підтерти, і рибу в неї загорнути, і папіроску з неї скрутити. Як цар скаже, так і зроблять. І яка різниця, що на тій сторінці в тій конституції написано? Роziйський папір, як і роzійський народ все стерпить. 😁
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22.05.2023 14:59 Відповісти
антонов, іді нахй.
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22.05.2023 13:34 Відповісти
Дебилам которые задают такой вопрос *Что будет?* ответ очевиден. Вам пи...дец на территории Украины.
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22.05.2023 13:42 Відповісти
Никого вообще не интересует как это у вас там будет "рассматриваться". Вот просто похеру.
"Нравица не нравица, терпи..." ©
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22.05.2023 13:47 Відповісти
ким розглядатимуться? підозрюваним в війскових злочинах громадяном єреефії путіним вв? А комусь не покуй на того старого шизіка?
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22.05.2023 14:18 Відповісти
крим це не білгородщина. в криму українці не тільки битимуть а і вбиватимуть.
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22.05.2023 14:26 Відповісти
Да насрать нам, что ты там собираешься рассматривать.
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22.05.2023 14:45 Відповісти
1 декабря 1991 года прошел всеукраинский референдум в подтверждение

Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года,

назначенный постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 11 октября 1991 года

На референдум был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?».

67,50 % жителей Крымской автономии взяли участие в референдуме,

из них 54,19% проголосовали за независимость Украины

5 декабря 1991года РОССИЯ ПРИЗНАЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ

Что еще надо знать о том, чей Крым???!!!
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22.05.2023 15:08 Відповісти
Посол он нах цей посол!
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22.05.2023 15:16 Відповісти
Если посол до сих пор не знает, что неоккупированный Крым на Всеукраинском референдуме проголосовал за Украину,

То ему нужно для начала окончить Ликбез, а потом лезть в политику.

Референдумы, проведенные под дулом, агитацией и принуждением никто никогда не признает!
Уж не говоря о том, каким огромным большинством проголосовали за независимость на легитимном украинском референдуме Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, которые Расея попирая все международные законы, з якогось дива, вписала в свою Конституцию!!!

Кацапы, очнитесь!!!
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22.05.2023 15:29 Відповісти
Вот как Донецкая область проголосовала на Референдуме в подтверждение Независимости Украины:

Принявших участие в голосовании 76,73% , за 83,90%

Луганская область соответственно - 80,65/ 83,86

Запорожская область - 80,59/ 90,66

Херсонская область - 83,40/ 90,13
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22.05.2023 15:19 Відповісти
Можно с бодуна какие угодно сказки рассказывать, но это не отменяет

прав, законов и расейского же признания независимости Украины.

Расеяне 5 декабря 1991года РОССИЯ ПРИЗНАЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫв ее существующих на то время границах!!!

И в тех же границах ее признал весь мир!
Какая инстанция дает вам право менять границы независимых государств???
Ах, силой, войной, наглостью?

Ну тогда извините, будем вас лупить жестко на своей законной территории. Крым законно признан миром украинским!
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22.05.2023 15:40 Відповісти
Такі удари вже були, й не один, але чим можуть погрожувати рашисти якщо САМІ напали на іншу суверену державу з використанням усієї наявної зброї зброї не використовуючи лише ядерної тому що самі ж бояться що наслідком цього буде знишення Московії, (т.з "роССії") як держави?! Тож не треба було починати, окуповувати та анексувати чужу землю, намагатися захопити Україну под прапорами "незалежних республік" ховаючись під маскою то "сил самооборони" то "шахтарів з трактористами" та прикриваючись колаборантами!!! Залякування вже не пройде, бо переляк пройшов!!!
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22.05.2023 15:59 Відповісти
Херсон також Росія ?
Кацапи захопили місто і вважають його Росією
Але їх вигнали з
Херсону то тепер чиє місто?
Звісно українське і визнане міжнародним правом
Бо кацапи розуміють силу а не закони
Коли їх добре поб'ють тоді розуміють що треба робити жест доброї волі
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22.05.2023 16:22 Відповісти
Били вже по Криму неодноразово і що?
Чи це не рахується?
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22.05.2023 16:29 Відповісти
А Херсон - это уже не Россия?
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22.05.2023 17:21 Відповісти
******* кацапське, заліз в нашу хату та ще й погрожує... Вас падлюк треба знищувати як скажених щурів , не тільки в нашому Криму а й по всій планеті .
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22.05.2023 17:23 Відповісти
Та всім нас*рати, лишньохромосомний, ви ж самі запевняли що "у расєї нєт граніц"
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22.05.2023 17:26 Відповісти
КРИМ - ЦЕ УКРАЇНА!!!
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22.05.2023 17:28 Відповісти
А що буде? Втікати будете. Головне не відставати від тих розумних, що вже почали.
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22.05.2023 23:05 Відповісти
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