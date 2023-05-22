Удари по Криму розглядатимуться як напад на один із суб’єктів Росії, - посол РФ у США Антонов

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, розглядатимуться як напад на один із суб’єктів РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє посольство Росії у США.

Антонов висловив занепокоєння підготовкою США до передачі Україні винищувачів F-16 та щодо схвалення ударів по Криму з використанням американської та західної зброї.

"Хотів би застерегти представників адміністрації США від легковажності суджень щодо Криму, особливо в частині "благословення" на повітряні атаки на півострові. Нагадаю, що удари по цій території розглядаються як напад на будь-який інший суб'єкт Російської Федерації. Важливо, щоб Сполучені Штати повністю усвідомлювали відповідні заходи з боку Росії", - сказав Антонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без повернення Криму не буде повернення спокою в міжнародні відносини", - Зеленський

Він висловив побоювання, що у разі надання Україні F-16, винищувачі злітатимуть з аеродромів країн НАТО, а за штурвалами літаків перебуватимуть іноземні добровольці, оскільки в Україні нібито відсутня відповідна інфраструктура.

"Поки що Вашингтон протистоїть нам чужими руками, за "довіреністю". Однак кожному фахівцеві відомо, що в Україні відсутня інфраструктура для експлуатації F-16, та й необхідної кількості пілотів та персоналу для обслуговування теж немає. Що буде, якщо американські винищувачі злітатимуть з натовських аеродромів, керовані іноземними добровольцями?" - запитав Антонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський посол Антонов пропонував США "таємне перемир'я" по Україні за спиною Києва, - Politico