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"Вагнерівець" після повернення з війни зґвалтував двох школярок у російському Новосибірську, - Baza (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

вагнер

У російському Новосибірську колишній "вагнерівець" зґвалтував двох школярок 10 і 12 років.

Про це пише Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік також погрожував підірвати їх гранатою.

"10-річна Катя та 12-річна Іра (імена змінено) натрапили на незнайомця прямо біля школи, на Роз'їзній вулиці. За словами дівчат, чоловік у військовій формі та з черепом на шевроні одразу почав із погроз - він сказав, ніби при собі у нього є пістолет із гранатою, і пообіцяв "підірвати" школярок, якщо вони не слухатимуться. Після цього невідомий завів дівчаток за гаражі та поглумився", - пише Baza.

Школярки повернулися додому та розповіли про все дорослим. Наразі ґвалтівника намагаються знайти. Дівчата розповіли, що йому приблизно від 30 до 40 років, а шеврон на його формі був схожий на емблему ПВК "Вагнер".

"Чи служив невідомий у лавах найманців, ще належить з'ясувати, але поки що слідчі завели кримінальну справу - після затримання чоловікові загрожує від 15 до 20 років", - додали там.

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Пізніше Baza повідомила, що підозрюваного затримали. 

"За попередніми даними, він служив у ПВК "Вагнер" і кілька днів тому закінчився контракт. Співробітники поліції затримали 42-річного Сергія Ш. ... За попередньою інформацією, Сергій раніше служив у "Вагнері". 19 травня його контракт добіг кінця і після повернення він зустрів дівчаток і заманив їх за гаражі.

Після затримання чоловік дав зізнання і вказав, у яке саме місце відвів дівчаток. Тепер Сергію загрожує серйозніший термін: від 15 до 20 років", - пише канал.

Читайте: Зґвалтування військовими РФ: наймолодшій жертві 4 роки, найстаршій - 82, - Нацполіція

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
Если бы он не опередил, то их бы изнасиловали солдаты НАТО.
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22.05.2023 11:30
+54
Еще не вечер. Вернутся еще его кореша и займутся всей школой. Героям раZZии нельзя отказывать и мешать. Иначе ето будет дискридитация армии РФ
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22.05.2023 11:34
+50
Лапатнікі-посєявший вєтєр пожньот бурю...
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22.05.2023 11:28
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Лапатнікі-посєявший вєтєр пожньот бурю...
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22.05.2023 11:28 Відповісти
Та він просто монстр, якщо на двох вистачило!
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22.05.2023 11:28 Відповісти
Ну що тут такого. "НАРОЖАЮТ школьніци вагнерят". Появиться новий девіз:"Атци ваєвалє".
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22.05.2023 11:47 Відповісти
мало.. треба було всю школу
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22.05.2023 11:29 Відповісти
Підірвати
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22.05.2023 11:31 Відповісти
Кстати школы,детсады и больницы самые незащищённые объекты для атаки и нападения....
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22.05.2023 11:41 Відповісти
Ну так, тому по нашим вони й гатять постійно.
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22.05.2023 11:43 Відповісти
згвалтувати і підірвати, чи навпаки
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23.05.2023 10:48 Відповісти
Еще не вечер. Вернутся еще его кореша и займутся всей школой. Героям раZZии нельзя отказывать и мешать. Иначе ето будет дискридитация армии РФ
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22.05.2023 11:34 Відповісти
А потом еще ихними именами и школу назовут и памятник поставят
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22.05.2023 11:42 Відповісти
Нічого дивного. І це вони ще не починали. Далі буде цікавіше, кацапи...
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22.05.2023 11:29 Відповісти
Та -- знов пригожин до себе забере .
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22.05.2023 11:30 Відповісти
Если бы он не опередил, то их бы изнасиловали солдаты НАТО.
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22.05.2023 11:30 Відповісти
Зато они достались херою расеи...
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22.05.2023 11:42 Відповісти
Они должны были добровольно отдаться защитнику отечества и не сопротивляться! Этим они нанесли ему тяжелую психологическую травму. Он за них свою кровь проливал, а они его так встретили неприветливо! Требуем призвать девушек к ответу!
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23.05.2023 11:09 Відповісти
ГОЙДА БЛЄ!
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22.05.2023 11:30 Відповісти
На росії буде так: надягаєш символіку "вагнєра" - стаєш "господарем життя".
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22.05.2023 11:31 Відповісти
Не сотвори себе кумира-библия.
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22.05.2023 11:46 Відповісти
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22.05.2023 11:32 Відповісти
йому можна..., він герой, може в нього й медаль є, або орден...
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22.05.2023 11:32 Відповісти
это же хорошо, "герою" можно все
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22.05.2023 11:32 Відповісти
Це скоро буде повсякденням на Засрашці. Зло повертається.
А в'язниці він не боїться, посадять знову вийде через "Вагнер".
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22.05.2023 11:33 Відповісти
скріпно
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22.05.2023 11:34 Відповісти
Дебіли. Таке вже було. Після революці - випустили ж не тільки політичних, у другу світову теж саме. Пригожин лісапєта не винаходив. Він скопіював дебільну схему.

Сча почнеться..будуть дивитись ремейк серіалу "Місце зустрічи змінити не можна" на всіх вулицях мокшанської імперії...ой дебіли..
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22.05.2023 11:36 Відповісти
"Холодне літо 1953 ".
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22.05.2023 11:40 Відповісти
2023 го...
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22.05.2023 11:44 Відповісти
Гибели империи-2
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22.05.2023 11:45 Відповісти
Вообще-то взято из источников, которые также пишут об радиоактивном облаке на Европу. Переборчивее бы надо быть в источниках!
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22.05.2023 11:37 Відповісти
так у вас на паРаші немає других джерел, виключно такі.
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22.05.2023 11:42 Відповісти
В Новосибирске неизвестный в военной форме изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет

https://www.gazeta.ru/social/news/2023/05/22/20490080.shtml
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22.05.2023 12:03 Відповісти
ПРизнаю, что это уж что-то. Но я не смог найти ссылку на газета.ру да и редактору не сослались не них.
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22.05.2023 12:08 Відповісти
то он "в военторге купил форму"..
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22.05.2023 11:38 Відповісти
так він же після посадки знову піде у вагнер, а потім знову гвалтувати школярок на расєє
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22.05.2023 11:41 Відповісти
Да,у миллионов юных школьниц ещё всё впереди....
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22.05.2023 11:48 Відповісти
Світле майбутнє в країні-борделі
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23.05.2023 10:01 Відповісти
От так це лайно і плодиться....
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22.05.2023 11:43 Відповісти
Виродок він і серед кацапів виродок
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22.05.2023 11:44 Відповісти
Нєа.
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23.05.2023 10:24 Відповісти
норм. якби ще порізав на шматки та зжер, взагалі було би чудово.
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22.05.2023 11:45 Відповісти
На правах рекламы:
"СКОРО ПО ВСЕЙ РОССИИ!" (с)
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22.05.2023 11:45 Відповісти
Наші мальчікі!!! (с.) кацапи
Жріть тепер падлюки!
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22.05.2023 11:47 Відповісти
"Ну и правильна, чё".

РоSSийский оккупант: "У нас пулеметчики как давай косить всё: детей, баб, мужиков"

Военнослужащий РФ рассказал своей бабушке, как он с другими российскими оккупантами убивают мирных людей, включая женщин и детей, на Луганском направлении.
Перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное Управление Разведки.

"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех ху@рить, просто всех рас[*ярили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", - говорит российский оккупант.
"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, нах*й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", - добавляет он.
По его словам, россиянам приказали взять Кременную. "Просто мы ее всю, бабушка, выкосили", - говорит оккупант.
"Ну и правильно, че", - отвечает бабушка.
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22.05.2023 11:50 Відповісти
не шкода, зовсім
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22.05.2023 12:00 Відповісти
Похоже кроме купания в Фонтанах в России входит в писк моды посиделки ветеранов с наколками на детских площадках под пивасик с чефиром. А участковых не вдохновит на борьбу с хулиганами даже каска и бронежилет высшего класса - выезд на вызов граждан только на броне с боевым дроном...
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22.05.2023 12:12 Відповісти
Это бил ветеран борьби с укронацизмом и НАТО. Сначала расссказал за свои подвиги а потом и наглядно продемонстрировал. Теперь руские девчонки станут патриотками.
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22.05.2023 12:14 Відповісти
та в рашці діти для того і народжуються, щоб їх іпали від народження до смерті. Чим вони незадоволені?
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22.05.2023 12:22 Відповісти
Най Бог мене пробачить,але, де прописано що козломордим можна наших діток гвалтувати а їхніх ні, де таке написано??????????????????
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22.05.2023 12:39 Відповісти
вєрнулісь дамой зєківагнєра - і тіпєрь всем 3,14да! колись би поспівчував, але більше ніколи....
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22.05.2023 12:45 Відповісти
Знайдуть та його іменем цю школу назвуть...
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22.05.2023 12:47 Відповісти
Вагнерів запрошують до шкіл вести уроки патріотичного виховання, а цей заодно дав факультативно ще й статевого.
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22.05.2023 12:59 Відповісти
За гаражами ругался... ругался... ругался... ругался... и наконец надругался...
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22.05.2023 13:01 Відповісти
Осеменил - теперь деуки черепов нарожают! 💀💀💀💀💀
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22.05.2023 13:03 Відповісти
Школярок оштрафувати, а їх батьків посадити на 8 років за дєскрєдєтацию расєйскай армії. Такі ж наче зараз в козлостані закони?
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22.05.2023 13:57 Відповісти
Сегодня свєзло ірє і катє,,рассєяне,парадуйтесь за дЄвАчек!,,,),,
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22.05.2023 13:57 Відповісти
Это называется реэкспорт
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22.05.2023 14:30 Відповісти
Молодець! Так тримати, вагнер! Ґвалтуй москальок і москалів!
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22.05.2023 14:44 Відповісти
Ни чего нового. Рутина.
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22.05.2023 16:02 Відповісти
Яке таке згвалтування? Ще й героєм-антіхвашистом. "Разговор о главном"!
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23.05.2023 09:57 Відповісти
Це не згвалтування. Це захоплення трофеїв. "вагнерівєць" продовжує спецоперацію !
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23.05.2023 10:07 Відповісти
Що не так? "Вагнерівці" після повернення з ЧВК вирішуть демографічне питання яке поставив бункерний дід.
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23.05.2023 10:04 Відповісти
Знову до пригожина на перевиховання ?
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23.05.2023 10:05 Відповісти
тю он скажет, что они дискредитировали российскую армию, и дело в шляпе, российский суд даст условный срок
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23.05.2023 10:12 Відповісти
Побольше хороших вагнеровцев в русских градах и дяревнях!
Наших мальчикофф!!!
И чтобы всё по-скрепному было: сначала набил ватосамке ипало, а потом трахнул её...
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23.05.2023 10:26 Відповісти
осудят по ускоренной процедуре, что бы МО рф быстрее его могло снова забрать с зоны на фронт.
Круговорот кацапов до попадания в грунт.
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23.05.2023 10:34 Відповісти
Тю! Та підпише новий контракт і по новому колу. Дівчаток у них вистачить?
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23.05.2023 10:36 Відповісти
Ну, от тому вони і народжують виродків - діти, зачаті не з любові, виходять просто біосміттям. А згвалтування на кацапії тягнеться ще з часів татаро-монгольщини - надивились, як ті кацапок драли, і самі туди ж. Ба більше - вони і один одного їбуть, і це у них скрєпа така
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23.05.2023 10:41 Відповісти
И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, - потом! (С)
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23.05.2023 10:43 Відповісти
Тут без пол-литры не разберешь, кто из них дискредитировал российскую армию. Капец, как все запуталось.
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23.05.2023 11:04 Відповісти
Поглумився ?Це звучить як насміявся пожартував .Тлумачення слова різнобічне але 80% як злий жарт .А по факту і юридично це - згвалтування .А як можна згвалтувати і поглумитися одночасно це вже якась маньячина ..Звідкіля автор все знає особливо те що сталося в сотнях кілрметрів від автора
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23.05.2023 11:07 Відповісти
Хм... А я думав вони тільки між собою чпокаються або ж др..ать на портрет Прігожіна...
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23.05.2023 11:07 Відповісти
10 и 12 лет - девушки, а не девочки?
По факту - уже женщины.
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23.05.2023 12:56 Відповісти
Зустрічь ветерана з Юнармією відбулася на високому рівні.
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24.05.2023 00:16 Відповісти
Самосуд подонку устроить прямо за теми гаражами.
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24.05.2023 14:55 Відповісти
 
 