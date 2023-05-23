"Вагнерівець" після повернення з війни зґвалтував двох школярок у російському Новосибірську, - Baza (оновлено)
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У російському Новосибірську колишній "вагнерівець" зґвалтував двох школярок 10 і 12 років.
Про це пише Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловік також погрожував підірвати їх гранатою.
"10-річна Катя та 12-річна Іра (імена змінено) натрапили на незнайомця прямо біля школи, на Роз'їзній вулиці. За словами дівчат, чоловік у військовій формі та з черепом на шевроні одразу почав із погроз - він сказав, ніби при собі у нього є пістолет із гранатою, і пообіцяв "підірвати" школярок, якщо вони не слухатимуться. Після цього невідомий завів дівчаток за гаражі та поглумився", - пише Baza.
Школярки повернулися додому та розповіли про все дорослим. Наразі ґвалтівника намагаються знайти. Дівчата розповіли, що йому приблизно від 30 до 40 років, а шеврон на його формі був схожий на емблему ПВК "Вагнер".
"Чи служив невідомий у лавах найманців, ще належить з'ясувати, але поки що слідчі завели кримінальну справу - після затримання чоловікові загрожує від 15 до 20 років", - додали там.
Пізніше Baza повідомила, що підозрюваного затримали.
"За попередніми даними, він служив у ПВК "Вагнер" і кілька днів тому закінчився контракт. Співробітники поліції затримали 42-річного Сергія Ш. ... За попередньою інформацією, Сергій раніше служив у "Вагнері". 19 травня його контракт добіг кінця і після повернення він зустрів дівчаток і заманив їх за гаражі.
Після затримання чоловік дав зізнання і вказав, у яке саме місце відвів дівчаток. Тепер Сергію загрожує серйозніший термін: від 15 до 20 років", - пише канал.
Будь ласка, зачекайте...
А в'язниці він не боїться, посадять знову вийде через "Вагнер".
Сча почнеться..будуть дивитись ремейк серіалу "Місце зустрічи змінити не можна" на всіх вулицях мокшанської імперії...ой дебіли..
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/05/22/20490080.shtml
"СКОРО ПО ВСЕЙ РОССИИ!" (с)
Жріть тепер падлюки!
РоSSийский оккупант: "У нас пулеметчики как давай косить всё: детей, баб, мужиков"
Военнослужащий РФ рассказал своей бабушке, как он с другими российскими оккупантами убивают мирных людей, включая женщин и детей, на Луганском направлении.
Перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное Управление Разведки.
"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех ху@рить, просто всех рас[*ярили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", - говорит российский оккупант.
"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, нах*й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", - добавляет он.
По его словам, россиянам приказали взять Кременную. "Просто мы ее всю, бабушка, выкосили", - говорит оккупант.
"Ну и правильно, че", - отвечает бабушка.
Наших мальчикофф!!!
И чтобы всё по-скрепному было: сначала набил ватосамке ипало, а потом трахнул её...
Круговорот кацапов до попадания в грунт.
И учить их вилять хвостом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, - потом! (С)
По факту - уже женщины.