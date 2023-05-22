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ЗСУ контролюють певні об’єкти та приватний сектор у Бахмуті, триває боротьба за панівні висоти на флангах, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Сили оборони не дають росіянам можливості закріпитися на півночі та півдні передмістя Бахмуту.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"З учорашнього дня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась. Тривають бої. Наші війська у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі "Літак", - зазначила вона.

За словами Маляр, окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль.

"Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах - півночі і півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись. Ворог стягує додаткові сили та засоби. Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", - підсумувала вона.

Також читайте: ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, - Міноборони

Автор: Богдан Гуньковський
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"ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом." -Для контрнаступу? Чи просто ще відмазку не придумали?
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22.05.2023 12:21 Відповісти
Маляр традиционно несет какую-то пургу.
Ни у одного вменяемого украинца не может быть вопросов "Зачем оборонять Бахмут?, Есть ли смысл? и т.п." Бахмут (как и прочие) - это украинский город и украинская земля. И бороться за них надо "до последней капли крови".
Намного важнее "Почему не удержали?". Если берегли и копили резервы для наступления, то ок - понятно. Ждем наступления. Заждались уже. 8 мес. в глухой обороне с постоянным, ползучим наступлением орков ...
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22.05.2023 12:29 Відповісти
Опять этот маляр краской надышался
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22.05.2023 12:39 Відповісти
Краще б вона борщ Рєзнікову варила...
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22.05.2023 13:46 Відповісти
Ну какая ,к черту, из маляр корабельная сосна ?
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22.05.2023 19:10 Відповісти
Багато моїх тільки знайомих загинули під Бахмутом! Вічна їм пам'ять!
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22.05.2023 23:06 Відповісти
 
 