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Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але потрібні гарантії безпеки для вірменського населення, - Пашинян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пашинян

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

Також читайте: Через війну в Україні РФ втрачає військовий вплив в інших пострадянських державах, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
ну что , ара, помогли тебе твои кацапы?
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22.05.2023 12:59
+30
Ахах.... Г.ндон, да еще и трусливый. 30 лет не возвращал чужую територию, получил звездюлей. Теперь гарантий просит)
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22.05.2023 12:59
+22
Новина добре смакує разом з цією: Вірменія може вийти з ОДКБ, якщо вважатиме організацію "недієздатною", - прем'єр Пашинян
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22.05.2023 12:59
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ну что , ара, помогли тебе твои кацапы?
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22.05.2023 12:59 Відповісти
А що, поохороняти путєна на мавзолеї гарантій не дає?
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22.05.2023 13:13 Відповісти
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22.05.2023 13:22 Відповісти
А, также, если останется чем платить, еще: Сирии, Ливии, Армении, Ичкерии + всем бывшим республикам совка, АР московии + странам бывшего соцлагеря + странам всего мира, когда-то игравшим в социализм, типа Афг., Мозамб., Анг., Кубы и т.п....
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22.05.2023 14:33 Відповісти
Новина добре смакує разом з цією: Вірменія може вийти з ОДКБ, якщо вважатиме організацію "недієздатною", - прем'єр Пашинян
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22.05.2023 12:59 Відповісти
Ахах.... Г.ндон, да еще и трусливый. 30 лет не возвращал чужую територию, получил звездюлей. Теперь гарантий просит)
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22.05.2023 12:59 Відповісти
Ну заради справедливості, Азербайджан - м'яко кажучи, ще та країна... Від Азербайджану та Алієва, можна чекати що завгодно. Ненормально, коли в державі президент сидить по 25 років при владі, та переслідує своїх політичних опонентів.
Звісно, Карабах - це Азербайджан, тимчасово окупований Вірменією за допомогою росії. 100% Вірменія повинна повернути ці землі Азербайджану, як мінімум, як максимум виплатити репарації. Звичайно абсолютна більшість Українців на стороні Азербайджану та азербайджанського народу який просто хоче повернути свою територію, але чекати від Алієва можна чого завгодно. Тому не дивно, і навіть природньо, що цей Пашинян, хоче якоїсь гарантії безпеки.
Хоча, на мій погляд, все це просто слова та маніпуляція. Тому що, якщо Вірменія погодиться повернути Азербайджану окупований Карабах, то це буде зроблено в рамках якоїсь міжнародної угоди. При підписанні цієї угоди, звісно, будуть посередники. Ось ця країна посередник і буде гарантом безпеки Вірменії. Наприклад - це може бути Франція.
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22.05.2023 13:29 Відповісти
Тобі родич не розказував про "мух" і котлети"? ТОбто про різні "предмети спору" ? Мова тут ведеться не про те, який політичний режим в Азербайджані і який поганий Алієв - хай азербайджанці самі в цьому розбираються Мова йде про те, що Вірменія мусить відповісти за військову агресію проти Азербайджану та за 30-річну окупацію її території
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22.05.2023 13:42 Відповісти
А я тобі про що пишу? Чи по яру вітер гуляє і слів не розуміє?
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22.05.2023 13:50 Відповісти
По-перше, ти "пишеш" не мені - ти звертався не до мене особисто а до форумчан
По-друге, не в та позиція у вірмен щоб торгуваться - бо Азербайджан зараз цілком в силах той "Арцах" виморить голодом (заблокувавши Лачинський прохід) чи не залишить каменя на камені артобстрілами - вся територія прострілюється з панівних висот (Степанакерт під прямим обстрілом з Шуші)
По-третє - які "гарантії" давали вірмени азербайджанцям в 90-ті?
І по-четверте - не про гарантії спочатку мову вести треба, а про суму репарацій А її можна зменшить! Як? Та дуже просто: хай забирає своїх вірмен до себе у Вірменію Нема людей - нема проблеми В Східній Прусії та Сілезії нема проблем з німецьким населенням? У Петсамо - з фінським? Ну а у Повіслянщині - з лемками
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22.05.2023 14:10 Відповісти
Вірменія ніколи не включала Карабах до складу Вірменії.. Вона офіційно підтримувала его незалежність.

Зараз Вірменія готова визнати що Карабах це не незалежна теріторію а частина Азербайджану.

Але вони піклуються про мірне населення, яке ще там залишилося. Бо історія відносин дуже сурова та геноцид вірмен в 1915 році, погроми вірмен в Баку, вони добре памьятають.
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22.05.2023 15:14 Відповісти
А "геноцид вірмен у 1915-му азербайджанці вчиняли?
На - читай: Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Це було ДО "геноциду вірмен"
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22.05.2023 15:33 Відповісти
Все від рашистів під копірку. Це ж кацапи не так давно однією умовою для перемовин з Україною, називали гарантії для безпеки рашкостану. Цинізм змішаний з ідіотизмом.
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22.05.2023 22:29 Відповісти
Вот что происходит когда связываешся с кацапами... а многие армяне рассказывают что они сотрудничают с россией в виду того что на их страну могут напасть разные там турции,азербайджан и так далее, и они ищут защиты у орков, но как видим сотрудничество с кацапами привелок тому что приходиться уже даже отказываться от Карабаха,потому что ничтожные кацапы ни на что не спроможны
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22.05.2023 13:00 Відповісти
за можливість торгувати в касабіі рідну маму продадуть..
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22.05.2023 13:49 Відповісти
давно б так.
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22.05.2023 13:03 Відповісти
Гоніть кацапів з регіону і буде мир і щастья вам!!!!
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22.05.2023 13:03 Відповісти
Щастя пишеться без м'якого знаку.
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22.05.2023 13:04 Відповісти
дякую..сідай два)
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22.05.2023 13:06 Відповісти
Пашінян заплямував себе приїздом на дєнь пабєди до кривавого диктатора.
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22.05.2023 13:03 Відповісти
паштетян себе вже нічим не зможе заплямувати. суцільному океану лайна ще одна додаткова ложка лайна гірше вже не зробить.
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22.05.2023 13:20 Відповісти
Пашиняну наколку на лоб "Карабах це Азербайджан".
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22.05.2023 13:03 Відповісти
Розумний підхід. Готі цієї дурної війни за наказом Москви.

Треба миритися та доєднуватися до цивілізованого світу.

До євро-атлантичного чи до пан-тюрського то вже питання другорядне
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22.05.2023 13:06 Відповісти
це кацапські нарративи: "а значить там потрібні кацапські миротворці і надалі".
гарантія - це конституція Азербайджану для всього населення, закони у них для всіх рівні і немає окремо виділення якоїсь нації.
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22.05.2023 13:08 Відповісти
Це хоча б якесь вирішення проблеми. І можливість мирного співіснування. Азербайджан переважає у військовому плані, і, окрім контролю в межах міжнародно визнаних кордонів, не зайде на територію Вірменії.
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22.05.2023 13:09 Відповісти
Вах ара маладЕц, і кацапські бази нах.
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22.05.2023 13:12 Відповісти
***** не допомогло паштетяну.
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22.05.2023 13:12 Відповісти
А які "гарантії" давали вірмени азербайджанцям тридцять років тому - коли разом з російськими десантниками захоплювали третину території Азербайджану?
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».

Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
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22.05.2023 13:13 Відповісти
ПіZдежь! Краіна, яка пережила генацід ( 1915) ніколи не буде воювати з жінками та дітьми.
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22.05.2023 15:19 Відповісти
Тобі докази потрібні? Читай:
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Це пише француз - а вони в основному позитивні стосовно вірмен
А оце пишуть росіяни:
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
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22.05.2023 15:37 Відповісти
Ні чому не дивуюсь.

Одна кацапська шлендра розповідала, що вона на власті очі бачила «розпьятого маленького хлопчика у трусиках», якого вбили українці…

« Хто свідок?
Я, а що сталося?»
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22.05.2023 22:14 Відповісти
Дружок! Це пише РОСІЙСЬКА ГАЗЕТА А росіяни - союзники Вірменії! У тебе є докази протилежного? Викладай! А не розказуй мені про "мальчіка в трусіках" - там люди аргументовано довели що це - БРЕХНЯ От і доведи що "Московский комсомолец" збрехав!
"Лахта" - ти всралася! Бо я тебе "б"ю по морді" доказами, наданими твоїми ж співвітчизниками!
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23.05.2023 05:29 Відповісти
А гарантией безопасности армянского населения кто будет? Рэфовским миротворцы? Ну-ну... Они намиротворят без вопросов) вон 30 лет уже из Приднестровья никак не выйдут. Это чью ж голову посетила такая прекрасная идея?)
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22.05.2023 13:13 Відповісти
Гарантії безпеки для вірмен лише у Вірменії мають бути. Тому чємадан-вокзал-Єреван.
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22.05.2023 14:07 Відповісти
ну шо? помаг вам руснявый одкбэ???
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22.05.2023 13:15 Відповісти
Можем подогнать копию Будапештского меморандума. Там просто некоторые названия поменять и можно подписывать харантии
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22.05.2023 13:16 Відповісти
А н@хєра ви той Карабах захоплювали? Напевно, що кацапи підбурили до того, але ж і ари дурні, повелися на таке. Тепер гарантії клянчать. А от не дасть їм Азербайджан ніяких гарантій, і що вони зроблять? Напишуть у спортлото? Ідіоти продажні, иоргаші й@бані
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22.05.2023 13:17 Відповісти
И стоило 30 лет выдрючиваться?
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22.05.2023 13:20 Відповісти
Тобто, якщо вчитатися в запитувані Пашиняном умови, то виходить, що повертаємося до того, з чого і почали 35 років тому, в 1988 році. Вірмени цілком комфортно проживали в Азербайджані на умовах автономності в Нагірно-Карабахській АО і в самому Азербайджані, в основному в місті Баку. Потім розігрався місцевий націоналізм і в результаті отримали те, що отримали - 35 років війни, розрухи та десятки тисяч убитих.
Коло замкнулося і тільки залишається гіркий осад і все те ж універсальне китайське питання - "Нахуа все це було?"
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22.05.2023 13:24 Відповісти
Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».

Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
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22.05.2023 13:48 Відповісти
Русню цітуешь?!?

Геть за руським кораблем!
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22.05.2023 15:21 Відповісти
Ага А найбільша "русня: Самуэл А.Уимс. і Чавчавадзе - чиста русские фамилии!
Кацап - ти всрався!
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22.05.2023 15:40 Відповісти
Ну, тагда канешно.

Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат-
это не руський
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22.05.2023 22:17 Відповісти
І що це повинно означать? Та свідчення росіянина (та ще й державного посадовця РФ) , ПРОТИ союзника Росії - ще цінніші, ніж свідчення іноземців - бо посилюють об"єктивність підходу до розгляду питання!
Фёдор Вадимович Шелов-Коведяев (род. 15 июля 1956 года) - российский государственный, политический и общественный деятель, историк, политический аналитик, исследователь культуры. В 1991-1992 годы - первый заместитель министра иностранных дел России, народный депутат России (1990-1993). Кандидат исторических наук.

Окончил Филологический факультет МГУ по специальности «классическая филология, преподаватель древнегреческого и латинского языков» (1978), аспирантуру Института истории СССР АН СССР. Кандидат исторических наук (1983; тема диссертации: «Образование Боспорского государства»).

С 1970 по 1994 годы и в 2018 году участвовал в нескольких десятках археологических экспедиций на территории бывшего СССР.

В 1982-1990 годах - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. Профессиональная специализация - греческая эпиграфика, изучение античных письменных источников, античная и раннесредневековая история и география. Перевёл ряд древнегреческих географических трактатов.

В 2000-2010 годах - профессор Высшей школы экономики (факультета политологии и факультета мировой экономики и мировой политики), Московской школы экономики, РУДН. Читал лекции по основам теории и истории культуры, концепциям современного естествознания, культурной антропологии, регионоведению, международным отношениям, гуманитарным проблемам международных отношений. В своей книге «Введение в культурную антропологию» делает акцент на общечеловеческих основах культуры, на факторах, исторически объединяющих Восток и Запад, показывает степень воздействия христианства на современную картину мира и роль традиции в выборе инновационных направлений.

Профессиональные интересы: история, культурная антропология, история религии и культуры, внешняя, национальная, религиозная и федеративная политика, политическая и социальная философия, философия политики и культуры, закономерности глобальных процессов, анализ переломных моментов русской истории, стратегии развития России начала третьего тысячелетия. Основные исследовательские проекты и гранты: «Место России в процессах глобализации», «Перспективы инфраструктур среднего класса и гражданского общества в России».

А ХТО ТИ? Ох, щось від тебе лахтинськими провокаціями посмерджує- я вже помітив!
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23.05.2023 05:24 Відповісти
И кто там на протяжении примерно 30 лет рассказывал, что армяно-азербайджанский конфликт не имеет военного решения?
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22.05.2023 13:27 Відповісти
А кто даст гарантии азербаджанскому населению, в тех местах где будут проживать армяне?
Или армяне вдруг станут ангелами, а автоматы и кинжалы выбросят в пропасть?
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22.05.2023 13:28 Відповісти
Маларос- зрозумій, там для арів організовують фільтраційні табори...
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22.05.2023 13:32 Відповісти
Сразу видно, что ты малолетка и с армянами дело не имел.
Ты хоть бы из уважения к себе имя и фамилию писал с заглавных букв.
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22.05.2023 17:57 Відповісти
АРИ капітулювали ггг
Вітання Азейбарджанському народу!
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22.05.2023 13:30 Відповісти
Торговці гвоздиками на базарах "пріунилі". Гнила нація. Хоча по правді коньяки їхні все такі кращі
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22.05.2023 13:40 Відповісти
ці питання не до Азербайджану, а до кацапстану, бо саме кацапстан провокує ледь не всі військові конфлікти у світі, і абсолютно всі на пострадянському просторі.
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22.05.2023 13:40 Відповісти
Схоже що у Вірменії буде гаряче, а Пашиняну непереливки
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22.05.2023 13:45 Відповісти
так ім і треба...
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22.05.2023 13:52 Відповісти
На вас вірменський народ напав чи щось у вас забрав?
Чи вам не сподобалось як лаврова зустрічали в Єревані нещодавно?
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22.05.2023 14:15 Відповісти
ти хто? адвокат ? тоді замолюй гріхи.. потім прийдешь
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22.05.2023 14:24 Відповісти
Якщо вам не відомо, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні передбачена кримінальна відповідальність
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22.05.2023 14:30 Відповісти
так напиши.. такий-то не любить арян.. 30 сребреніків ти вже заробив..іуда з штатів
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22.05.2023 14:40 Відповісти
Мені однаково до арян, яке мені до них діло щоб не любити? Вірмени протягом своєї історії як і українці були жертвами геноцидів, депортацій, завоювань агресивних сусідів.
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22.05.2023 14:48 Відповісти
хто такі аряни? твої родичі? чого ти сидишь в штатах? патріет?
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22.05.2023 14:49 Відповісти
За що мені ненавидіти вірмен так як ви? За те, що вони віками проживали в Карабаху, який ніколи не захоплювали у зброцний спосіб і замість автономії захотіли незалежності?
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22.05.2023 14:52 Відповісти
А вони самі чим займалися? Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
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22.05.2023 15:14 Відповісти
Бери свого руського дипломата та пішов геть до параші
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22.05.2023 15:25 Відповісти
Нема проблем - зараз танк заправлю Зустрічай!
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22.05.2023 15:41 Відповісти
На жаль, нє слишал..
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22.05.2023 15:33 Відповісти
От бачиш - як добре коли вивчаєш історію не "вибірково"! Бери з мене приклад!
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22.05.2023 15:50 Відповісти
Через московітів історію вивчати - це як мінімум себе не поважати. Поганий ви даєте приклад.
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23.05.2023 02:29 Відповісти
А тобі такі поняття, як "об"єктивнісь" та всесторонність", відомі? Коли слідчий розслідує справу, він перевіряє всі докази та версії І навіть, якщо всі докази говорять на користь однієї з них і він впевнений у вині конкретної особи - він повинен співставить усе, щоб довести не тільки саму вину, але і її ступінь І найбільш цінними є свідчення людей, які не є противниками винної особи, а, наприклад, є їх рідними, чи знайомими, чи друзями, але свідчать проти неї Тут немає місця заангажованості чи суб"єктивізму
В даному випадку свідчення "московитів" проти свого союзника якраз є такими!
До закінчення І Світової війни було мало інформації про те, що творилося в Закавказзі з серпня 1914 по весну 1915 року - ішла війна Турки були для Антанти противником Потім в Росії була революція і було не до інформування Європи про те саме А картина була десь така, як описав російський дипломат Маєвський: Росія пригріла вірмен (що робила з часів Грибоєдова) Руками їх священників та інтелігенції підготувала контингент молоді З початком війни сформовані в Росії вірменські добровольчі дружини, разом з російською армією, увійшли на територію Туреччини, "розігріли" місцевих вірмен "казками" про майбутню "Велику Вірменію" та розпочали терор проти мусульманського населення Коли ж росіяни змушені були відступить з Закавказзя (бо терпіли поразку в Карпатах і треба було вирішувать - де фронт важливіший) - вірмени отримали "відкат" Ті дружини відступили разом з росіянами і покинули місцеве населення без захисту І ті отримали "відповідь" від турків та курдів Про терор вірмен в Європі не знали (або закрили очі на нього - турки ж були на боці переможених) От і вийшли вірмени "страждальцями" Те ж саме сталося і в Карабаху у 1918-му Але тоді більшовики "дашнакам" швидко "голови повідкручували" - щоб не заважали творить "комуністичну імперію Ну і останній подібний "вихлоп" був уже в наші часи - після розвалу СРСР Росія "розігріла" вірмен і зробила Карабах "пороховою бочкою", щоб зберегти свій вплив на Кавказі ("єзуїтство" москалів полягало і в тому, що вона направила своїх військових У ОБИДВІ АРМІЇ Тут є форумчанин "Ак-Мурза" Не дасть збрехать! Будучи військовослужбовцем РФ, був направлений з Далекого Сходу у азербайджанську армію І воював у Карабаху проти російських десантників, які підтримували вірмен)
Так що історію вивчать треба З УСІХ СТОРІН - корисно для об"єктивного сприйняття реальності
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23.05.2023 04:46 Відповісти
Щойно позбулися рашки одразу стало можливо домовлятися. А прикол у тому, що Азербайджан завжди пропонував Вірменії різні варіанти аби припинити безглуздий конфлікт, але лише чарівний пендель подіяв.
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22.05.2023 13:54 Відповісти
геополітично вірменам гайки. бо їх єдиний псевдосоюзник росія проти туреччини вже не бикує а америка та франція обмежуються глибокою стурбованістю.

азербайджанці можуть робити з вірменією що хочуть і я упевнений що ура-патріоти в азербайджані будуть вимагати коридору до нахічевані.
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22.05.2023 14:02 Відповісти
Ердоган дасть гарантії. Він це вміє.
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22.05.2023 14:03 Відповісти
Пашинян виглядає жалюгідно. Вірмени зазнали нищівної поразки і пробують увімкнути "задню". Повернення Карабаха Азербайджану не викликало і не викликає жодних ні сумнівів, ні обговорення. А цей лепет про "забезпечення прав" і "гарантій безбеки" - то лише жалюгідне скавчання. Азербайджан не простить вірменам геноцид і різню азербайджанців у Карабаху. Ні, Алієв погодиться на т.з. "гарантії безпеки", але влаштує вірменам тихий геноцид. Власне, вірмени самі звідти повтікають, добре розуміючи, що життя їм там не буде.
Повертаюся до першого посту - "ну що, синку, допомогли тобі твої кацапи?" - Азербайджан воює за свої землі, Україна воює. То, може і грузини, врешті схаменуться? Чи потрібен новий Саакашвілі?
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22.05.2023 14:09 Відповісти
"Плив-плив та й на березі втопився!" Або як кажуть попи: "Начав "за здравіє" а кінчив - "за упокой"! Ти хоч того наркомана не згадуй Казав же йому Ющенко - не провокуй Не починай першим бойові дії Не послухав! Поліз у авантюру А кацапи скористалися!
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22.05.2023 15:19 Відповісти
Через наш порт ночами перегружалася техніка (БМП, БТР, ще якісь закриті контейнери, ймовірніше засоби ППО...)) з ешелонів на кораблі на Грузію. При Президентові Ющенку. Причім - ще до початку бойових дій. Вже тоді відчувалося, що назріває конфлікт. Ти про котрого Ющенка фантазуєш?
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22.05.2023 17:49 Відповісти
Стогін! Те що ти "хлопчина недалекий" та "недоганяючий часом" - я вже давно знаю Я кажу саме про тодішнього президента Ющенка Одна справа - давать техніку таємно - і зовсім інша - стримувать від поспішних кроків "Гарачій грузінский кров" Саакашвілі не стримався і дав привід Росії ввести війська В результаті Грузія трохи не була окупована та втратила частину території А якби дочекався першого удару росіян - виглядів-би в очах Європи "пастрадавшей стараной"
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22.05.2023 18:00 Відповісти
Не вішай на когось ярликів - "да не обвішаний будеш".Ти теж тут давно відомий своїми пустопорожніми патяканнями, котрі видаєш за глибокі інтелектуальні пізнання разом зі своїми спільниками. Один ляпає якусь х-ню, а ти , обклавшись справочниками і словниками "аргументовано" його розносиш. Від зброярської і юридичної справи до амазонських риб і курдів . Тебе уже не вперше на цьому ловлять. Тобі видно нєх. робити і дуже скучно. Я тобі скажу твоїми же словами, (пам"ятаєш, як ти на Різдво травив тут похабні анекдоти про Ісуса Христа?): Не чіпай мої коменти, то і я тебе чіпати не буду. У мене надто велика перевага і життєвий досвід перед такими як ти. Поставлю в куток як шкідливого кота. Надобраніч.
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22.05.2023 23:03 Відповісти
"Стогін"- не "стогни"! Якщо у тебе є "велика перевага і життєвий досвід перед такими як" я - так доведи це! Розгроми мене аргументами, а не пустопорожнім вереском типу "Ти дурний, тому що я так думаю!" Що мені робить - вирішую я сам І не тобі - "високоінтелектуалу", давать мені "вказівки" Будеш молоть дурниці - будеш "отримувать по писку" На форумі, як і на вулиці - всі рівні
Ну, а якщо захочеш "поставить мене в куток як шкодливого кота" - так я вже "на низькому старті" Чекаю! От тільки ХТО ПЕРШИМ "у кутку" опиниться - "будем пасматреть"
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23.05.2023 05:12 Відповісти
саакашвілі в новій тигровий шкірі.. бу-га-га
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22.05.2023 14:25 Відповісти
Саакашвілі зараз потрібен Грузії як ніколи. Грузинська опозиція роздрібнена і не має гідного патріотичного лідера. Байки про якусь наркоманію - то від лохів і для лохів. Якщо М. Саакашвілі вийде на волю - нинішньому тифліському режиму гаплик. Росія не має ні сил ні засобів для його підтримки :сама сиплеться.
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22.05.2023 17:30 Відповісти
не шукай пророка там де його немає
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22.05.2023 17:48 Відповісти
Не удивлюсь если в итоге гарантией того чтобы армян в междоусобицах не порвали на ломтя, станет Турция и НАТО.
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22.05.2023 14:34 Відповісти
Туруія- гарант?!

До Вірменії?
Це вже відома річ- в 1915 вона різала вірмен на шматки.

Чи до України? Вони можуть « потурбуватися» про Крим…
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22.05.2023 15:55 Відповісти
Не понял. Это же, вроде, не то о чем договорились. Вроде договорились про обмен Нагорного на корридор в Нахичевань?
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22.05.2023 14:34 Відповісти
Турція та Азербайджан-
Беремо все:
Карабах наш, коридор через Вірменію теж наш…

А хто не згодний- то пішіть листа турецькому султану.

Як це робили запорожці.
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22.05.2023 16:00 Відповісти
Я бы не удивился такому заявлению из уст представителей Азербаджана, но из уст Пашиняна это звучит странно. Ведь договорились о вполне выгодном для обеих стран (собственно о том что Азербайджан предлогал до войны).
Тут возникает ощущение, что так не хочется давать корридор в Нахичевань, что готовы отказаться от НКР.
И, к слову, история про письмо турецкому султану - выдумка.
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22.05.2023 19:17 Відповісти
Ага. Ага. Не було жорстокого турецкого султану…

Не було українських козаків, які довбали турок справно.

То фсе «выдумка».
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22.05.2023 22:05 Відповісти
Сохранились архивы переписки. И, вы не поверите, но украинская дипломатия в переписке общается не как тупая быдлота
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23.05.2023 12:23 Відповісти
чемодан-вокзал-Вірменія - єдина дієва гарантія
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22.05.2023 15:01 Відповісти
Сардарян
Кеосаян
Симоньян
Бабаян
Кургинян
Гаспарян

Ну, шо? Языки в жопе?
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22.05.2023 15:06 Відповісти
Це всі люди-вони не вірмени-вони московським кацапи-

це сором вірменського народу.

Так шо Nick, виймай языка.
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22.05.2023 15:28 Відповісти
Джо с турком что то пообещали. Педофил сильно заволновался.
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22.05.2023 16:16 Відповісти
Азербайджану якось по барабану, чи визнаєте ви, чи ні.
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22.05.2023 16:23 Відповісти
Вот же как бывает в жизни!? И вроде лучше всех в шахматы играли, и Ноев ковчег построили давно, и по всему миру мальчики-армянчики живут ,гут,---а простое не ущучили у себя дома под боком! А сколько бы живых осталось? Ведь всё так просто---не крась забор только со своей стороны, крась весь.
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22.05.2023 21:04 Відповісти
 
 