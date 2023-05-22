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Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але потрібні гарантії безпеки для вірменського населення, - Пашинян
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Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За його словами, Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.
Топ коментарі
+52 multissstar .
показати весь коментар22.05.2023 12:59
+30 Евгений Дюков 567db7e6
показати весь коментар22.05.2023 12:59
+22 Деніс Войцеховський
показати весь коментар22.05.2023 12:59
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Будь ласка, зачекайте...
Звісно, Карабах - це Азербайджан, тимчасово окупований Вірменією за допомогою росії. 100% Вірменія повинна повернути ці землі Азербайджану, як мінімум, як максимум виплатити репарації. Звичайно абсолютна більшість Українців на стороні Азербайджану та азербайджанського народу який просто хоче повернути свою територію, але чекати від Алієва можна чого завгодно. Тому не дивно, і навіть природньо, що цей Пашинян, хоче якоїсь гарантії безпеки.
Хоча, на мій погляд, все це просто слова та маніпуляція. Тому що, якщо Вірменія погодиться повернути Азербайджану окупований Карабах, то це буде зроблено в рамках якоїсь міжнародної угоди. При підписанні цієї угоди, звісно, будуть посередники. Ось ця країна посередник і буде гарантом безпеки Вірменії. Наприклад - це може бути Франція.
По-друге, не в та позиція у вірмен щоб торгуваться - бо Азербайджан зараз цілком в силах той "Арцах" виморить голодом (заблокувавши Лачинський прохід) чи не залишить каменя на камені артобстрілами - вся територія прострілюється з панівних висот (Степанакерт під прямим обстрілом з Шуші)
По-третє - які "гарантії" давали вірмени азербайджанцям в 90-ті?
І по-четверте - не про гарантії спочатку мову вести треба, а про суму репарацій А її можна зменшить! Як? Та дуже просто: хай забирає своїх вірмен до себе у Вірменію Нема людей - нема проблеми В Східній Прусії та Сілезії нема проблем з німецьким населенням? У Петсамо - з фінським? Ну а у Повіслянщині - з лемками
Зараз Вірменія готова визнати що Карабах це не незалежна теріторію а частина Азербайджану.
Але вони піклуються про мірне населення, яке ще там залишилося. Бо історія відносин дуже сурова та геноцид вірмен в 1915 році, погроми вірмен в Баку, вони добре памьятають.
На - читай: Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Це було ДО "геноциду вірмен"
Треба миритися та доєднуватися до цивілізованого світу.
До євро-атлантичного чи до пан-тюрського то вже питання другорядне
гарантія - це конституція Азербайджану для всього населення, закони у них для всіх рівні і немає окремо виділення якоїсь нації.
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Це пише француз - а вони в основному позитивні стосовно вірмен
А оце пишуть росіяни:
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Одна кацапська шлендра розповідала, що вона на власті очі бачила «розпьятого маленького хлопчика у трусиках», якого вбили українці…
« Хто свідок?
Я, а що сталося?»
"Лахта" - ти всралася! Бо я тебе "б"ю по морді" доказами, наданими твоїми ж співвітчизниками!
Коло замкнулося і тільки залишається гіркий осад і все те ж універсальне китайське питання - "Нахуа все це було?"
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
Геть за руським кораблем!
Кацап - ти всрався!
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат-
это не руський
Фёдор Вадимович Шелов-Коведяев (род. 15 июля 1956 года) - российский государственный, политический и общественный деятель, историк, политический аналитик, исследователь культуры. В 1991-1992 годы - первый заместитель министра иностранных дел России, народный депутат России (1990-1993). Кандидат исторических наук.
Окончил Филологический факультет МГУ по специальности «классическая филология, преподаватель древнегреческого и латинского языков» (1978), аспирантуру Института истории СССР АН СССР. Кандидат исторических наук (1983; тема диссертации: «Образование Боспорского государства»).
С 1970 по 1994 годы и в 2018 году участвовал в нескольких десятках археологических экспедиций на территории бывшего СССР.
В 1982-1990 годах - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. Профессиональная специализация - греческая эпиграфика, изучение античных письменных источников, античная и раннесредневековая история и география. Перевёл ряд древнегреческих географических трактатов.
В 2000-2010 годах - профессор Высшей школы экономики (факультета политологии и факультета мировой экономики и мировой политики), Московской школы экономики, РУДН. Читал лекции по основам теории и истории культуры, концепциям современного естествознания, культурной антропологии, регионоведению, международным отношениям, гуманитарным проблемам международных отношений. В своей книге «Введение в культурную антропологию» делает акцент на общечеловеческих основах культуры, на факторах, исторически объединяющих Восток и Запад, показывает степень воздействия христианства на современную картину мира и роль традиции в выборе инновационных направлений.
Профессиональные интересы: история, культурная антропология, история религии и культуры, внешняя, национальная, религиозная и федеративная политика, политическая и социальная философия, философия политики и культуры, закономерности глобальных процессов, анализ переломных моментов русской истории, стратегии развития России начала третьего тысячелетия. Основные исследовательские проекты и гранты: «Место России в процессах глобализации», «Перспективы инфраструктур среднего класса и гражданского общества в России».
А ХТО ТИ? Ох, щось від тебе лахтинськими провокаціями посмерджує- я вже помітив!
Или армяне вдруг станут ангелами, а автоматы и кинжалы выбросят в пропасть?
Ты хоть бы из уважения к себе имя и фамилию писал с заглавных букв.
Вітання Азейбарджанському народу!
Чи вам не сподобалось як лаврова зустрічали в Єревані нещодавно?
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
В даному випадку свідчення "московитів" проти свого союзника якраз є такими!
До закінчення І Світової війни було мало інформації про те, що творилося в Закавказзі з серпня 1914 по весну 1915 року - ішла війна Турки були для Антанти противником Потім в Росії була революція і було не до інформування Європи про те саме А картина була десь така, як описав російський дипломат Маєвський: Росія пригріла вірмен (що робила з часів Грибоєдова) Руками їх священників та інтелігенції підготувала контингент молоді З початком війни сформовані в Росії вірменські добровольчі дружини, разом з російською армією, увійшли на територію Туреччини, "розігріли" місцевих вірмен "казками" про майбутню "Велику Вірменію" та розпочали терор проти мусульманського населення Коли ж росіяни змушені були відступить з Закавказзя (бо терпіли поразку в Карпатах і треба було вирішувать - де фронт важливіший) - вірмени отримали "відкат" Ті дружини відступили разом з росіянами і покинули місцеве населення без захисту І ті отримали "відповідь" від турків та курдів Про терор вірмен в Європі не знали (або закрили очі на нього - турки ж були на боці переможених) От і вийшли вірмени "страждальцями" Те ж саме сталося і в Карабаху у 1918-му Але тоді більшовики "дашнакам" швидко "голови повідкручували" - щоб не заважали творить "комуністичну імперію Ну і останній подібний "вихлоп" був уже в наші часи - після розвалу СРСР Росія "розігріла" вірмен і зробила Карабах "пороховою бочкою", щоб зберегти свій вплив на Кавказі ("єзуїтство" москалів полягало і в тому, що вона направила своїх військових У ОБИДВІ АРМІЇ Тут є форумчанин "Ак-Мурза" Не дасть збрехать! Будучи військовослужбовцем РФ, був направлений з Далекого Сходу у азербайджанську армію І воював у Карабаху проти російських десантників, які підтримували вірмен)
Так що історію вивчать треба З УСІХ СТОРІН - корисно для об"єктивного сприйняття реальності
азербайджанці можуть робити з вірменією що хочуть і я упевнений що ура-патріоти в азербайджані будуть вимагати коридору до нахічевані.
Повертаюся до першого посту - "ну що, синку, допомогли тобі твої кацапи?" - Азербайджан воює за свої землі, Україна воює. То, може і грузини, врешті схаменуться? Чи потрібен новий Саакашвілі?
Ну, а якщо захочеш "поставить мене в куток як шкодливого кота" - так я вже "на низькому старті" Чекаю! От тільки ХТО ПЕРШИМ "у кутку" опиниться - "будем пасматреть"
До Вірменії?
Це вже відома річ- в 1915 вона різала вірмен на шматки.
Чи до України? Вони можуть « потурбуватися» про Крим…
Беремо все:
Карабах наш, коридор через Вірменію теж наш…
А хто не згодний- то пішіть листа турецькому султану.
Як це робили запорожці.
Тут возникает ощущение, что так не хочется давать корридор в Нахичевань, что готовы отказаться от НКР.
И, к слову, история про письмо турецкому султану - выдумка.
Не було українських козаків, які довбали турок справно.
То фсе «выдумка».
Кеосаян
Симоньян
Бабаян
Кургинян
Гаспарян
Ну, шо? Языки в жопе?
це сором вірменського народу.
Так шо Nick, виймай языка.