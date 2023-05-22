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Шольц Олаф (734) F-16 (420)

Підготовка українських пілотів на F-16 - це сигнал Путіну, що він не досягне своєї мети, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Рішення про підготовку пілотів на винищувачах F-16, яке прийняв американський президент, є сигналом Путіну, що продовженням війни він не досягне своєї мети.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Welt, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Передусім, це сигнал російському президенту, щоб він не сподівався, що зможе досягти своєї мети, просто ведучи війну, яка триватиме якомога довше. Союзники готові надавати довгострокову підтримку Україні", - сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина не має літаків F-16 і зосереджена в основному на наданні Україні ППО, бронетехніки та важкої артилерії. Отже, наразі не йдеться про те, щоби ФРН проводила навчання українських пілотів.

Читайте: Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Слава БНР!!!
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22.05.2023 13:08 Відповісти
Патякання Шольца путінові до дупи. Бо головна мета його -- невступ України до НАТО та постійний шантаж. І "шольці" навіть після таких кривавих жертв України все ще відкладають вступ України до НАТО на невизначений термін, а саме це і є метою путіна. І українці продовжуватимуть гинути за боягузливих "шольців".
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22.05.2023 13:09 Відповісти
хуьлу НАТО до дупи. Він під приводом боротьби з НАТО захоплює території. Вступ України до НАТО означає вступ НАТО у війну, але більшість країн НАТО воювати не хочуть.
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22.05.2023 13:49 Відповісти
тю, так мета ***** терроризувати Україну до нескінченності, невже не зрозуміло?
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22.05.2023 13:11 Відповісти
Панове лагідні європейці, досить вже надсилати сигнали міжнародному злочинцю путину. Заміть сигналів слід надсилати далекобійні ракети з літаків 4-го покоління. А п'ятого - ще краще!
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22.05.2023 13:13 Відповісти
Лагідний посил ботоксному це Леопарди і Іриси від Німеччини. Якось так, не асфальтом же пригощати орків"лагідно"
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22.05.2023 13:38 Відповісти
Перестаньте вважати ***** адекватом. Ця совкова пліснява живе у світі червоних папок, які йому заповнюють фсбшники. Він про ваші "сигнали" й не дізнається, а Кококошенков знищить усі Ф16 по десять разів.
Єдиний довгостроковий захист України - вступ до НАТО, в якому ви їй відмовляєте.
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22.05.2023 13:16 Відповісти
 
 