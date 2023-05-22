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Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни розкрадають Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, призначені окупаційною адміністрацією "керівники" музею нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для "обміну досвідом".
"Однак за нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Борменталь Незабаром 25de645e
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+4 kelt kant
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+3 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.05.2023 13:10
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пропагандикультури Ткаченко напевно від москалів вже не один орден отримав за те, що саботував вивіз музеїв та куьтурних цінностей з тіх територій, які були найбільш загрожені з точки зору можливого нападу орди. При йьому дуже багато музейників напередодні війни зверталися особисто з вимогою негайнорозпочати евакуацію музеїв. Це ще один злочин влади промоскальських покидьків, який треба буде розслідувати після зміни влади.