Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву

Росіяни розкрадають Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, призначені окупаційною адміністрацією "керівники" музею нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для "обміну досвідом".

"Однак за нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших", - йдеться в повідомленні.

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