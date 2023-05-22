УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15190 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 961 10
музей (386) розкрадання (58) Центр національного спротиву (468)

Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

музей,херсон,мистецтво,картини

Росіяни розкрадають Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, призначені окупаційною адміністрацією "керівники" музею нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для "обміну досвідом".

"Однак за нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти планують вивозити до Криму картини, викрадені з музеїв Херсонської області

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
цікаво, чому ті цінності не були вивезені перед загрозою вторгнення? риторичне питання
показати весь коментар
22.05.2023 13:12
+4
Міністр пропаганди культури Ткаченко напевно від москалів вже не один орден отримав за те, що саботував вивіз музеїв та куьтурних цінностей з тіх територій, які були найбільш загрожені з точки зору можливого нападу орди. При йьому дуже багато музейників напередодні війни зверталися особисто з вимогою негайнорозпочати евакуацію музеїв. Це ще один злочин влади промоскальських покидьків, який треба буде розслідувати після зміни влади.
показати весь коментар
22.05.2023 13:24
+3
ДУЖЕ ТВОРОЖНО!!!ТРИВОЖНО!!!
показати весь коментар
22.05.2023 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДУЖЕ ТВОРОЖНО!!!ТРИВОЖНО!!!
показати весь коментар
22.05.2023 13:10 Відповісти
цікаво, чому ті цінності не були вивезені перед загрозою вторгнення? риторичне питання
показати весь коментар
22.05.2023 13:12 Відповісти
А що ж тут для Вас незрозумілого, на керівних посадах в Україні тридцять років незалежності знаходяться кацапи з Українськими паспортами...так так... називайте їх "малоросами", але в кожній районній держ адміністрації та середній школі України навмисно утримували співчуваючих росісрашке індивідуумів. Та після перемоги України вони зостануться при владі, та будуть розповсюджувати політику зверхності росісрашної культури над всім Українським.
показати весь коментар
22.05.2023 14:06 Відповісти
https://youtu.be/ZwCi0QvP7zI
показати весь коментар
22.05.2023 14:34 Відповісти
кацaпи є відомими злодіями та мародерами 👹
показати весь коментар
22.05.2023 13:15 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 13:17 Відповісти
Міністр пропаганди культури Ткаченко напевно від москалів вже не один орден отримав за те, що саботував вивіз музеїв та куьтурних цінностей з тіх територій, які були найбільш загрожені з точки зору можливого нападу орди. При йьому дуже багато музейників напередодні війни зверталися особисто з вимогою негайнорозпочати евакуацію музеїв. Це ще один злочин влади промоскальських покидьків, який треба буде розслідувати після зміни влади.
показати весь коментар
22.05.2023 13:24 Відповісти
Прівєт ******* ткаченку!
показати весь коментар
22.05.2023 13:48 Відповісти
Кацапы это воры,убийцы и мародёры.
показати весь коментар
22.05.2023 16:19 Відповісти
 
 