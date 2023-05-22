На територію Бєлгородської області зайшла "ДРГ ЗСУ", - губернатор Гладков

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що на територію області нібито зайшла "ДРГ ЗСУ".

Про це він повдіомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також в мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

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