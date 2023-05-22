На територію Бєлгородської області зайшла "ДРГ ЗСУ", - губернатор Гладков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що на територію області нібито зайшла "ДРГ ЗСУ".
Про це він повдіомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також в мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.
Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині.
Будь ласка, зачекайте...
То рускіє вітязі додому повертаються.
Треба від неї якось здихатись...
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- 22.05.23 - Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды.
То кацапам прийдеться значні сили з фронта знімать, щоб закрити ВЕСЬ кордон!!!!
вони що з луни впали на кацапію чи шо як заїхали так і виїдуть. головне шороху навели і тепер кацапи знають що можуть по зубам отримати будь-де..
Даколе ***** будет сідеть на нашей шеє???
Слава Україні‼️🇺🇦❤️🪖⚔️💯💪✊👍🫡‼️🇺🇦😜
Відео - https://t.me/belgorod_informant/4286
"⚡️❗️Артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию Белгородской области. В районе Дроновки массированным огнем от рубежей "отогнали" вражеский танк и несколько единиц техники.
В районе Козинки сбит БПЛА, там же, предварительно, находится небольшая группа диверсантов, - сообщает SHOT со ссылкой на свои источники."
ЭТО НЕ МЫ!
ОРУЖИЕ ПРОДАЕТСЯ В ЛЮБОМ ВОЕНТОРГЕ!