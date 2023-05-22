УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15190 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
18 207 95
війна (56913) Бєлгород (356)

На територію Бєлгородської області зайшла "ДРГ ЗСУ", - губернатор Гладков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бєлгород

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що на територію області нібито зайшла "ДРГ ЗСУ".

Про це він повдіомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також в мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Також дивіться: Губернатор Гладков каже про "інформаційну атаку" на область та заперечує новини про евакуацію. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Хотіли "гражданскую войну"? Жуйте, лапті
показати весь коментар
22.05.2023 14:28
+34
У "Воєнторзі" є все!
показати весь коментар
22.05.2023 14:30
+33
Та нєт, ето местниє шахтьори і парікмахєри
показати весь коментар
22.05.2023 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не слабая такая "ДРГ",с танками.
показати весь коментар
22.05.2023 14:27 Відповісти
У "Воєнторзі" є все!
показати весь коментар
22.05.2023 14:30 Відповісти
да не то хлам после 3 дней взявши за щеку по дороге на Киев...
показати весь коментар
22.05.2023 14:34 Відповісти
Это все откопанные моторолой и гиви в донецких шахтах танки.
показати весь коментар
22.05.2023 14:46 Відповісти
Это обычные боевые комары
показати весь коментар
22.05.2023 14:54 Відповісти
Хотіли "гражданскую войну"? Жуйте, лапті
показати весь коментар
22.05.2023 14:28 Відповісти
Даже символично при захвате Крыма первым погибшим был наш прапорщик из этнических русских а здесь захват Белгородщины и россияне убили российского пограничника.Пусть теперь скажут что не гражданская война.
показати весь коментар
22.05.2023 14:51 Відповісти
БНРу БЫТЬ !
показати весь коментар
22.05.2023 15:23 Відповісти
І це ми ще навіть не починали...
показати весь коментар
22.05.2023 14:28 Відповісти
Та нєт, ето местниє шахтьори і парікмахєри
показати весь коментар
22.05.2023 14:29 Відповісти
И мирные донецкие трактористы
показати весь коментар
22.05.2023 14:47 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 14:53 Відповісти
Яке таке ЗСУ? Нічого не знаємо...

То рускіє вітязі додому повертаються.
показати весь коментар
22.05.2023 14:29 Відповісти
Вживають заходи - евакуюють керівництво та їх сім'ї....
показати весь коментар
22.05.2023 14:30 Відповісти
Даремно ви так... Може просто готуються бомбити Варонєж?
показати весь коментар
22.05.2023 14:57 Відповісти
какая еще дрг? это самооборона молодой белгородской республики
показати весь коментар
22.05.2023 14:30 Відповісти
Я понимаю такие действия,когда это для тактики и освобождение территорий. Давайте подождём ,что дальше ,как бы это не было очередным стучанием членом по клавишам. Абы шум навести и не тыздели СМИ о Бахмуте и захвата его кацпапи-асами.
показати весь коментар
22.05.2023 14:30 Відповісти
Можливо просто промацування кацапів на характер їх відповіді та їх можливості на такі наші дії. Тому все і проходить під брендом "РДК".
показати весь коментар
22.05.2023 14:36 Відповісти
А как вариант-чтоб вынудить переброску войск на границы, сняв с фронта? А границы у нас с паРашией длииииинные.
показати весь коментар
22.05.2023 14:36 Відповісти
Це - найбільш реальний варіант Вони нас "сіпають" постійними обстрілами прикордоння Чернігівщини та Сумщини - тому ми змушені там тримать частину резерву А ми їм такий самий варіант на Білгородщину підкидаємо - щоб вони свої резерви на південь не перекидали
показати весь коментар
22.05.2023 15:23 Відповісти
Треба кацарилих протестувати, зайти у російський нас. пункт та подивитися чи будуть крити артою та авіацією по своїх же цивільних. Якщо ні - то можна потихеньку віджимати прикордонні містечка і торгуватися. Або хоча б засідки влаштовувати та розбивати підкріплення і відходити назад.
показати весь коментар
22.05.2023 14:31 Відповісти
Трєвожно как-то...
показати весь коментар
22.05.2023 14:31 Відповісти
красньіє лінії?
показати весь коментар
22.05.2023 14:41 Відповісти
коричневые потеки
показати весь коментар
22.05.2023 14:43 Відповісти
🤣
показати весь коментар
22.05.2023 20:01 Відповісти
Йой! То таки вОйна межи собов! 😲 Москалі таки подуріли! Ну, най си воюют. Не будут си до нас пхали! А той кацап бмеше, як Сірко. На знимці кацап на фоні кацапської технІки. Де він тут "ДРГ ЗСУ" взрів?
показати весь коментар
22.05.2023 14:31 Відповісти
Якщо це ДРГ, уявіть, що буде, коли за нею прийдуть власне ЗСУ.
показати весь коментар
22.05.2023 14:31 Відповісти
А шо не так - ви вже в нас 9р. товчетесь .
показати весь коментар
22.05.2023 14:32 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 14:32 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 14:49 Відповісти
Порохоботи на чолі з Кривавим Пастором влаштують різанину .
показати весь коментар
22.05.2023 14:56 Відповісти
кривавий Пастор))
показати весь коментар
22.05.2023 15:23 Відповісти
Слава Бєлгородській народній республіці!
показати весь коментар
22.05.2023 14:34 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 14:35 Відповісти
Може Верещучка очолить Уряд БелНР?
Треба від неї якось здихатись...
показати весь коментар
22.05.2023 14:35 Відповісти
надя савченко толстосрака летчица или с. семенченко копетан нгу
показати весь коментар
22.05.2023 14:37 Відповісти
Я предлагаю всю ЗеКоманду отправить на керування постепенно освобождаемых росиянских территорий. Они им дороги хоть построят...
показати весь коментар
22.05.2023 14:39 Відповісти
аби не за наш рахунок.
показати весь коментар
22.05.2023 14:56 Відповісти
Коля Катлєта вже місце забив.
показати весь коментар
23.05.2023 07:11 Відповісти
если Коля Катлета уедет на руководящую должностьв Белгородскую республику я его сразу начну уважать)
показати весь коментар
23.05.2023 13:52 Відповісти
https://t.me/dvish_alive/24379
показати весь коментар
22.05.2023 14:36 Відповісти
В это время где-то в бункере плешивый дед лихорадочно листает план и расписание войны!
показати весь коментар
22.05.2023 14:39 Відповісти
- 24.02.22 - Взять Киев за 3 дня!
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- Всё идёт по плану;
- 22.05.23 - Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды.
показати весь коментар
22.05.2023 14:47 Відповісти
Чого вони зайшли? Їх повбивають і що?
показати весь коментар
22.05.2023 14:41 Відповісти
А як не повбивають і вони вийдуть? А потім знов зайдуть в іншім місці, потім знов в іншім?
То кацапам прийдеться значні сили з фронта знімать, щоб закрити ВЕСЬ кордон!!!!
показати весь коментар
22.05.2023 14:45 Відповісти
Вийдуть куди? До нас? Зі зброєю? На якій підставі? З візами чи як?
показати весь коментар
22.05.2023 14:52 Відповісти
Вийдуть у місце постійної діслокації, чи думаєте ми подаруємо кулька десятків броні оркам?
показати весь коментар
22.05.2023 14:59 Відповісти
ти шо довбойоб чи тільки таким здаєшся ?
вони що з луни впали на кацапію чи шо як заїхали так і виїдуть. головне шороху навели і тепер кацапи знають що можуть по зубам отримати будь-де..
показати весь коментар
22.05.2023 15:03 Відповісти
будь-де, то ключове слово!
показати весь коментар
22.05.2023 15:04 Відповісти
Сподіваюсь, це не смертники і вони знають, що роблять. Дуже б хотілося, щоб вони зайшли туди тому, що з "місцевими" домовлено про підтримку, і з бєлгородщини почнеться в кацапії революція.
показати весь коментар
22.05.2023 14:57 Відповісти
Заишла -- тои радіите шо ЗСУ вас підтримує .
показати весь коментар
22.05.2023 14:42 Відповісти
Тревожные вести
показати весь коментар
22.05.2023 14:42 Відповісти
для тебя да , а ЯПадсталом
показати весь коментар
22.05.2023 14:45 Відповісти
захватывайте хранилище ЯО и от туда угрожайте путину , хранилище там рядом

показати весь коментар
22.05.2023 14:43 Відповісти
Дурак?
показати весь коментар
22.05.2023 14:48 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
показати весь коментар
22.05.2023 14:52 Відповісти
Кацапи звісно ідіоти, але не поголовно, те місце зберігання ЯЗ давно порожнє.
показати весь коментар
22.05.2023 15:00 Відповісти
Это асвабадители от фашизма!!!!!
показати весь коментар
22.05.2023 14:43 Відповісти
....рашизма.
показати весь коментар
23.05.2023 07:12 Відповісти
руцкий сдафайся))
показати весь коментар
22.05.2023 14:44 Відповісти
на танчиках зашли
показати весь коментар
22.05.2023 14:44 Відповісти
Референдум уже повели.
показати весь коментар
22.05.2023 14:45 Відповісти
зєльониє чєловєчкі??
показати весь коментар
22.05.2023 14:46 Відповісти
Ета чіста гражданскай канфлікт в *********!!
Даколе ***** будет сідеть на нашей шеє???
Слава Україні‼️🇺🇦❤️🪖⚔️💯💪✊👍🫡‼️🇺🇦😜
показати весь коментар
22.05.2023 14:47 Відповісти
То все силы самообороны БНР
показати весь коментар
22.05.2023 14:49 Відповісти
И вежливые люди!
показати весь коментар
22.05.2023 14:50 Відповісти
Знову все перекручують. Було ж "звернення" місцевих щоб зброю роздали... ну ось і роздали...
показати весь коментар
22.05.2023 14:49 Відповісти
Взавтра слід чекати атаку на масквабад якутских ВВС та Сибірської штурмової бригади.
показати весь коментар
22.05.2023 14:49 Відповісти
І распялі мальчіка в трусіках.
показати весь коментар
22.05.2023 14:50 Відповісти
Я не понял, а чего это им не нравятся "вежливые люди". Вроде они же их так любили? Шо случилось?
показати весь коментар
22.05.2023 14:50 Відповісти
Якого ЗСУ?! там легіон "Свабода Раісії!"
показати весь коментар
22.05.2023 14:51 Відповісти
Легио́н «Свобо́да Росси́и» (ЛСР; укр. Легiон «Свобода Росiї») - воинское подразделение ВСУ.
показати весь коментар
22.05.2023 15:23 Відповісти
Вчи матчасть. Там також РДК, а це офіційно підрозділ ЗСУ.
показати весь коментар
22.05.2023 15:23 Відповісти
***** хотел вести перегаворы с учетом новых территориальных реалий? Будут ему новые территориальные реалии к перегаворам
показати весь коментар
22.05.2023 14:52 Відповісти
Неплохо бы ещё хоть одну АЭС реально взять под контроль патриотов России .
показати весь коментар
22.05.2023 15:46 Відповісти
Над с.Ракітне (Білгородська обл.) за 40 км від кордону з Україною, вертоліт відстрілював теплові пастки, населення трохи метушиться
Відео - https://t.me/belgorod_informant/4286

"⚡️❗️Артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию Белгородской области. В районе Дроновки массированным огнем от рубежей "отогнали" вражеский танк и несколько единиц техники.
В районе Козинки сбит БПЛА, там же, предварительно, находится небольшая группа диверсантов, - сообщает SHOT со ссылкой на свои источники."

показати весь коментар
22.05.2023 14:58 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 14:59 Відповісти
Це той самий "мальчік в трусіках" ?
показати весь коментар
22.05.2023 15:08 Відповісти
"РДК" и "Свобода России" заявили об освобождении населенного пункта на Белгородщине
показати весь коментар
22.05.2023 15:01 Відповісти
Якось по часу з Бахмутом співпало.
показати весь коментар
22.05.2023 15:01 Відповісти
Бахмут уже год штурмуют
показати весь коментар
22.05.2023 15:05 Відповісти
У *********** сейчас медвежья болезнь на нервах, в чемодан срёт.
показати весь коментар
22.05.2023 15:02 Відповісти
Почалася спеціальна антитеррористична операція ЗСУ і НАТО на території так званої "росії".
показати весь коментар
22.05.2023 15:07 Відповісти
Ми тримаємо десятки бригад для прикриття кордонів, а тут зайшла ротна тактична група і у москалів все посипалось на 50 км, а як би зайшло дві бригади?
показати весь коментар
22.05.2023 15:09 Відповісти
Власти призвали закрыться в домах: бойцы "Свободы России" зашли в город Грайворон РФ (видео)
показати весь коментар
22.05.2023 15:14 Відповісти
Постановочка?
показати весь коментар
22.05.2023 15:21 Відповісти
Думаю , губернатор Гладков рад и ищет варианты . Он знает , что ху@ло - труп .
показати весь коментар
22.05.2023 15:22 Відповісти
Потрібно щоб він був у тому впевнений.
показати весь коментар
22.05.2023 16:53 Відповісти
быдло мокшанское ! Белгород будет пылать как Бахмут...
показати весь коментар
22.05.2023 15:26 Відповісти
Не будет - его сдадут без боя.
показати весь коментар
22.05.2023 19:07 Відповісти
Нас там нема. То не ми, зброю знайшли у лісі від партизанів, одяг купили у воєнкорці.
показати весь коментар
22.05.2023 15:33 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 15:46 Відповісти
НАС ТАМ НЕТ!

ЭТО НЕ МЫ!

ОРУЖИЕ ПРОДАЕТСЯ В ЛЮБОМ ВОЕНТОРГЕ!
показати весь коментар
22.05.2023 16:32 Відповісти
Ми ще не починали!
показати весь коментар
03.06.2023 23:55 Відповісти
 
 