Рік тому Росія завдала ракетного удару по пункту спецпризначенців "Сафарі" в Запоріжжі: Зараз підтвердили загибель 23 поліцейських. ПЕРЕЛІК

Рік тому в ніч з 21 на 22 травня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Тієї ночі загинули 23 бійці полку "Сафарі" Нацполіції з багатьох областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє Нацполіція.

"Мужні, сильні, відважні… На початку повномасштабного вторгнення вони були серед перших добровольців, які прийшли в полк, щоб боронити Україну. Серед загиблих тоді – спецпризначенці підрозділів КОРД, РПОП", - йдеться в повідомленні.

Полк "Сафарі" повідомив, що внаслідок удару РФ загинули 23 бійці зведеного полку НПУ. Серед них – 19 бійців КОРДу (Вінницька, Черкаська, Рівненська, Закарпатська області) та четверо представників поліції особливого призначення (з Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей).

Список загиблих поліцейських полку "САФАРІ" 22.05.2022

ЗАЙЦЕВ Михайло Олександрович, полковник поліції

ПОДЗІГУН Ігор Олександрович, підполковник поліції

КЛИМЕНКО Дмитро Сергійович, майор поліції

ЩЕРБАНЬ Богдан Олексійович, майор поліції

АНТОЩУК Віталій Геннадійович, капітан поліції

БУЛЕГА Богдан Миколайович, капітан поліції

ОЛІЙНИК Віталій Вікторович, капітан поліції

ПРУДКИЙ Олег Вікторович, капітан поліції

САГАЙДАК Віталій Миколайович, капітан поліції

НИСИНЕЦЬ Василь Васильович, капітан поліції

ШЕВЧУК Сергій Петрович, капітан поліції

МЕЛЬНИК Тарас Володимирович, капітан поліції

БОНДАРЧУК Ігор Анатолійович, старший лейтенант поліції

ТУРЛЯК Артур Володимирович, старший лейтенант поліції

БОЙКО Олександр Васильович, старший лейтенант поліції

ОКСЕНЮК Андрій Андрійович, старший лейтенант поліції

ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ Василь Миколайович, старший лейтенант поліції

ПАНЬКІВ Віктор Ярославович, старший лейтенант поліції

ДЯЧЕНКО Станіслав Вікторович, лейтенант поліції

МАРКОВ Ігор Валерійович, лейтенант поліції

КЛІЩУК Владислав Ігорович, лейтенант поліції

БАБІЙ Сергій Олегович, старший сержант поліції

МАХЛАЙ Ігор Анатолійович, старший сержант поліції

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