УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16839 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
35 216 141
війна (56913) розвідка (3609) Бєлгород (356)

ГУР МО про події на Бєлгородщині: Військові створюють "смугу безпеки", операцію проводять виключно громадяни Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бєлгород

У Головному управлінні розвідки прокоментували події на території Бєлгородської області РФ.

Про це в коментарі Суспільному заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців", - йдеться в повідомленні.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", - сказав Юсов.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На територію Бєлгородської області зайшла "ДРГ ЗСУ", - губернатор Гладков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
Смуга планується до Баренцевого моря, сподіваюся?
показати весь коментар
22.05.2023 15:02
+45
"Це громадянська війна - росія напала на росію"
показати весь коментар
22.05.2023 15:04
+36
коли вже до вас всіх дійде: паРаші не потрібні ніякі виправдовування. все, що кацапи можуть зробити поганого - вони роблять. без усіляких виправдовувань. якусь нісенітницю можуть вигадати вже по факту, але і то не обов'язково.
якби ці істоти могли нанести ядерний удар, вони би вже давно його нанесли. весь терор, на який в них вистачає сил та засобів, вони здійснюють.
показати весь коментар
22.05.2023 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І кращих ессесівців Путіна мабуть викосили
показати весь коментар
22.05.2023 17:44 Відповісти
Терміново дзвони в СБУ!!!!
показати весь коментар
22.05.2023 16:00 Відповісти
Він не може, в ольгіно міжнародні заблоковані
показати весь коментар
22.05.2023 17:42 Відповісти
виталя, просто иди *****!
показати весь коментар
22.05.2023 23:24 Відповісти
Скоро відкриття в Бєлгороді, не пропусти
показати весь коментар
22.05.2023 15:45 Відповісти
Епіцентр і Сільпо наступні)
показати весь коментар
22.05.2023 18:51 Відповісти
.))))
показати весь коментар
22.05.2023 19:24 Відповісти
ЧМОбіки, є шанс стати національними героями по звільненню своєї країни від терористів! Вступайте у лави РДК ! Свобода народам росії! Назавжди.
показати весь коментар
22.05.2023 15:46 Відповісти
ГУР МО про події на Бєлгородщині: довідалися 13 годин тому.але вже в курсі про "смугу безпеки"
показати весь коментар
22.05.2023 15:46 Відповісти
Однозначно початок великого контрнаступу!
Очевидно незабаром буде нанесено ще один удар, по дирекції новостроєвка вторая. Клішні зімкнуться в Гайвороні.
При чому, з півночі цю територію наступу прикривають ліси, а зі сходу озеро грайворонка.

Відволікшись на цей допоміжний удар, гєрасімов пропустить основний: брянск --- калуга --- масква. Там по прямій 500 км. На дві заправки бронетанкових колон.
показати весь коментар
22.05.2023 15:46 Відповісти
А з Естонії ще й бригада ЕСТІВ на Абрамсах. Звісно ленінград брати не будуть. Залишать в тилу. Основна ціль - мАцква. Павутиння починає накривати московію (болотну область).
показати весь коментар
22.05.2023 15:51 Відповісти
В Кремле уверяют, что доложили Путину о прорыве в Белгородской области
показати весь коментар
22.05.2023 15:46 Відповісти
Дєд вже у кроці до інсульту. Його або пошкодують, або кинуть у кремлі обсцикатись на долівці. Потім буде почесне поховання. За кремлівською стіною у районі за Великим кольцем.
показати весь коментар
22.05.2023 15:54 Відповісти
Доля тоталітарних режимів вона така.
показати весь коментар
22.05.2023 15:48 Відповісти
А давайте почекаємо, хоча б з недільку. Бо з цього кіпішу може вийти великий пшик.
показати весь коментар
22.05.2023 16:01 Відповісти
это станет ясно гораздо быстрее
показати весь коментар
23.05.2023 02:06 Відповісти
Такі громадяни Росії повинні усіляко підтримуватись Україною.
показати весь коментар
22.05.2023 16:07 Відповісти
Вони в складі ЗСУ-- іноземні легіони .
показати весь коментар
22.05.2023 16:17 Відповісти
Это не мы
Нас там нет
Оружие можно купить в любом военторге
Местная самооборона восстала против кремлевской хунты, которая развалила СССР в 1991 году
показати весь коментар
22.05.2023 16:26 Відповісти
Подивився карту та чогось не розумію яка смуга безпеки може бути в одному невеликому районі коли довжина суходольного кордону з рашкою десь приблизно 2000км.(відкинемо половину де наша теріторія окупована хай 1000км).Яка користь з цього рейду.Хочу зауважити що захід поставляє на зброю за умови не переносити бойові дії на теріторію рашки шнакше більше нічого не отримаємо(агєнтура фсб на заході зробить для цього все).
показати весь коментар
22.05.2023 17:43 Відповісти
Ой раздолбают там их быстро....
От вертушек у них прикрытие есть?
показати весь коментар
22.05.2023 17:49 Відповісти
"Ігли" є 100 відсотків
показати весь коментар
22.05.2023 18:04 Відповісти
OK. Я давно говорил, что надо создавать полосу безопасности вдоль границы с россией. Еще было бы хорошо оккупировать москву, тогда активизировались бы сепаратистские движения в россии. К сожалению, это маловероятно.
показати весь коментар
22.05.2023 18:24 Відповісти
Этот цирк Путин создал, чтобы Европа и США подумали что Украина заходит на територию РФ. А значит Украине нужно остановить передавать оружие
показати весь коментар
22.05.2023 20:00 Відповісти
Телеспектакль для Зе глядача
Нє всьо так плохо для ЗСУ і Бахмута як що ДРГ в Бєлгороді + син кучми рудий Ренат підняв ціни на електрику для українців
показати весь коментар
22.05.2023 21:26 Відповісти
при чем здесь Украина вообще?
показати весь коментар
23.05.2023 02:08 Відповісти
Хроника одного президента



‎22.‎05.‎2023

Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ .
показати весь коментар
22.05.2023 21:24 Відповісти
Ні, Ні, тебе провести неможливо, щоб там не сталося, тайни\заговори вже розкриті тобою, у всьому винен Зелений колір., а у биків красний.
показати весь коментар
22.05.2023 22:41 Відповісти
Подоляцький, тобі на E mail прийшла медалька від Зе влади, користуйся на заздрість всім
показати весь коментар
23.05.2023 10:54 Відповісти
Русская освободитэльная армия. Вот кто имеет историческое право нацепить георгиевские ленточки. Кстати. Там часом поблизости атомной электростанции нет? Для обмена пригодилась бы.
показати весь коментар
22.05.2023 21:51 Відповісти
Есть, в Курске
показати весь коментар
22.05.2023 23:29 Відповісти
Это на потом.
показати весь коментар
22.05.2023 23:34 Відповісти
Це тепер сєпарська лєнточка, такою вона і залишиться в розумінні українців після Донбасу і Криму
показати весь коментар
23.05.2023 10:57 Відповісти
А я не рекомендую з нею шастати на території України, а от на території рашки саме те що треба. Це для них сигнал - свої прийшли. Бити ворога можна і треба його ж зброєю.
показати весь коментар
23.05.2023 11:51 Відповісти
Це телеспектакль щоб відволікти народ від підвищення цін на електрику, Бахмуту і заморозки конфлікту з подальшим неофіційним визнанням окупованих територій України як російських
показати весь коментар
23.05.2023 11:56 Відповісти
Такі да. Дуже схоже на такий собі липовий контранаступ чисто для демонстрації і звіту перед партнерами і показухи для народу. Типу ось ми втілюємо те що обіцяли, а насправді проводяться незначні тактичні атаки на рівні окремих батальйонів з підтримкою від бригади і затягується час, що дає хутлєру можливість підлатати і підсилити орду. Я дуже хочу помилятись але поки що це виглядає так. Добре, якщо це робиться так для підготовки ширшого наступу і введення ординців в оману.
показати весь коментар
23.05.2023 12:21 Відповісти
Логічно: на бамбасі воювали шахтарі, у Криму - зелені чоловічки вилізли, то чому б росію не асвабадіть своїм же добровольцям?
показати весь коментар
23.05.2023 00:02 Відповісти
Як що б цебула справжня військова операція, то Бєлгород би вже бомбили касетними ракетами, авіабомбами і всіма видами арти. Таке враження що коменти тут пишуть люди які не перебували в українських містах під час ракетних обстрілів.
показати весь коментар
23.05.2023 10:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 