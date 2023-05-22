ГУР МО про події на Бєлгородщині: Військові створюють "смугу безпеки", операцію проводять виключно громадяни Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Головному управлінні розвідки прокоментували події на території Бєлгородської області РФ.
Про це в коментарі Суспільному заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.
"Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців", - йдеться в повідомленні.
За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.
"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", - сказав Юсов.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.
Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині.
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Очевидно незабаром буде нанесено ще один удар, по дирекції новостроєвка вторая. Клішні зімкнуться в Гайвороні.
При чому, з півночі цю територію наступу прикривають ліси, а зі сходу озеро грайворонка.
Відволікшись на цей допоміжний удар, гєрасімов пропустить основний: брянск --- калуга --- масква. Там по прямій 500 км. На дві заправки бронетанкових колон.
Нас там нет
Оружие можно купить в любом военторге
Местная самооборона восстала против кремлевской хунты, которая развалила СССР в 1991 году
От вертушек у них прикрытие есть?
Нє всьо так плохо для ЗСУ і Бахмута як що ДРГ в Бєлгороді + син кучми рудий Ренат підняв ціни на електрику для українців
22.05.2023
Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ .