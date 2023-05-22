Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ – рашизмом

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в Росії – рашизмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Як зазначає Чернєв, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.

Крім того, документ визнає злочини Росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також "план Маршалла" для України, зазначив нардеп.

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"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", – констатував Чернєв.

Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані", – зазначив Чернєв.

Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений".

"Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – додав депутат.

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Нагадаємо, у березні голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявляв, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння РФ геноциду.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.

17 березня 2023 року Палата досудового провадження видала ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей із окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

02 травня 2023 року Верховна Рада України офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії.