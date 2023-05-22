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геноцид (282) НАТО (5167) рашизм (54)

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ – рашизмом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

геноцид

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в Росії – рашизмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Як зазначає Чернєв, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.

Крім того, документ визнає злочини Росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також "план Маршалла" для України, зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ

"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", – констатував Чернєв.

Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані", – зазначив Чернєв.

Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений".

"Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – додав депутат.

Також читайте: ООН "глибоко стурбована" расизмом росіян через війну: винищують нацменшини

Нагадаємо, у березні голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявляв, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння РФ геноциду.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації. 

17 березня 2023 року Палата досудового провадження видала ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей із окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

02 травня 2023 року Верховна Рада України офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Дуже добра новина. Тепер слово "рашизм" увійде в усі довідники разом з "нацизмом" та "фашизмом". Вітаю, московити.
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22.05.2023 15:45
+14
Тепер ви, суки, офіційно РАШИСТИ!
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22.05.2023 16:00
+10
От і офіційно зафіксовано на міжнародній арене термін рашизм ))
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22.05.2023 16:08
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Да, хремль достав то НАТО конкретно . В липні Україну до НАТО приймуть ‼️‼️
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22.05.2023 15:33 Відповісти
нет
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23.05.2023 02:02 Відповісти
Да.
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23.05.2023 05:48 Відповісти
я уже поспорил с Игорем Яковлевичем тут, который верит что в июне вы зайдем в крым.
Предлагаю вам поспорить, что ни в какое нато в июле вас не примут
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23.05.2023 23:25 Відповісти
ВАС ЧИ НАС? Ви з кацапстану ?
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23.05.2023 23:36 Відповісти
а вы дура?
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23.05.2023 23:46 Відповісти
Ви за своїм текстом слідкуйте «, что ни в какое нато в июле вас не примут»
Бо виходить що ви то лі кацап , а толі - дурак
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24.05.2023 00:08 Відповісти
в июле я вам напомню кто дурак
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24.05.2023 00:22 Відповісти
Тобто події в Бєлгородській області тепер можна розцінувати як КТО проти ************ режиму?
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22.05.2023 15:38 Відповісти
Дуже добра новина. Тепер слово "рашизм" увійде в усі довідники разом з "нацизмом" та "фашизмом". Вітаю, московити.
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22.05.2023 15:45 Відповісти
Прекрасная новость. С рашистами, военными преступниками никто переговоров вести не будет.
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22.05.2023 15:55 Відповісти
Тепер ви, суки, офіційно РАШИСТИ!
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22.05.2023 16:00 Відповісти
а для них ната не указ
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22.05.2023 16:49 Відповісти
Ну нарешті речі названі своїми іменами ,дякую за підтримку. А то навіть на "єдиному марафоні" чи фрі дом які існують за рахунок платників податків ,якось боятся назвати рашизм і геноцид "все вокруг да около".
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22.05.2023 16:08 Відповісти
От і офіційно зафіксовано на міжнародній арене термін рашизм ))
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22.05.2023 16:08 Відповісти
А колись поняття рашизм починалось як інтернет мем..
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22.05.2023 16:35 Відповісти
Даже уйоббики проголосовали? Киданули Ху#лушку?
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22.05.2023 16:40 Відповісти
Класс.
Хочется где то почесть официальное определение термина "рашизм"!
Кто то может скинуть ссылку?
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22.05.2023 16:43 Відповісти
Постанова Верховної Ради місяць тому. Гугли.
Або хоча би звернися до тегу "рашизм" на цьому сайті. Це просто, було би бажання.
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22.05.2023 20:58 Відповісти
Глянул вашу ссылку... Но не нашел в ней определение термина...
Я это пишу не с целью по...нуть, а что бы знать ЧТО и КАК ИМЕННО официально мир ( мы и запад) подразумевает под этим термином!!!
Не интерпретации,а конкретно определение термина...
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22.05.2023 21:08 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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22.05.2023 19:03 Відповісти
Спасибо!
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22.05.2023 21:10 Відповісти
нарешті якісь міжнародні визнання геноциду,
всього то після року війни і тисяч вбитих
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22.05.2023 19:25 Відповісти
рашизи - это фашизм смешанный с "православным" сатанизмом, с элементами христианства, фарисейства и книжничества.
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22.05.2023 20:12 Відповісти
 
 