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Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення н.п.Гора-Подол на Бєлгородщині: "Розпочали штурм Грайворона"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгород

Легіон "Свобода Росії" та бійці "РДК" заявляють про звільнення населеного пункту Гора-Подол у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Легион "Свобода России".

"Гора-Подол пройдена! Легіон з РДК розпочали штурм н/п Грайворон, Бєлгородської обл. Росія буде вільною!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
*** я шо сплю сейчас ?!
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22.05.2023 15:34
+35
Щось дуже розігналися. Обережно! Бо маскву проскочите!
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22.05.2023 15:35
+27
Спорим расеянские мусора первыми сепались с этих населённых пунктов
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22.05.2023 15:41
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Може це й не зовсім цирк,
звичайно Оркостан, це орки, але чи залишилося у них достатньо невкушених істот?
(хто це такі, відсилаю до першоджерела, південнокорейського серіалу "Королівство"),
можливо хтось із них не був вкушений, але якщо це навіть 1-2%, обережних відсотка, намагання цих істот залишитися невкушеними задля життя серед людства, нічим не гарантована,
є велика вірогідність, що їх вкусять, багато хто, з тих, хто втік з Мордору у 2022 році у сусідні країни, зараз повертається назад до Мордору, вони добровільно повертаються, аби знайти своє звичне мордорське середовище, з укусом чи без.
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22.05.2023 16:28 Відповісти
І що далі? От що?
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22.05.2023 16:31 Відповісти
Здається що маячня якась , але Думаю що вони діють за сценарієм як Рашка завжли робе. Тобто вони створюють хаос але на рашистьский території. Розхитують зсередини Рашку . може і непогана ідея. мабуть навіть добра
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22.05.2023 16:47 Відповісти
Що далі? Згідно з картою, далі - Білгород, Курськ і Вороніж.

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22.05.2023 16:51 Відповісти
В Белгородской области рухнул российский вертолет Ми-8
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22.05.2023 17:01 Відповісти
С Богом и в добрый путь мужики. Георгиевские ленточки прицепите на экипировку, вот сейчас, на територии РФ они как раз то что надо,. Пусть видят, что свои пришли освобождать.
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22.05.2023 21:37 Відповісти
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