Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення н.п.Гора-Подол на Бєлгородщині: "Розпочали штурм Грайворона"
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Легіон "Свобода Росії" та бійці "РДК" заявляють про звільнення населеного пункту Гора-Подол у Бєлгородській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Легион "Свобода России".
"Гора-Подол пройдена! Легіон з РДК розпочали штурм н/п Грайворон, Бєлгородської обл. Росія буде вільною!", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.
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звичайно Оркостан, це орки, але чи залишилося у них достатньо невкушених істот?
(хто це такі, відсилаю до першоджерела, південнокорейського серіалу "Королівство"),
можливо хтось із них не був вкушений, але якщо це навіть 1-2%, обережних відсотка, намагання цих істот залишитися невкушеними задля життя серед людства, нічим не гарантована,
є велика вірогідність, що їх вкусять, багато хто, з тих, хто втік з Мордору у 2022 році у сусідні країни, зараз повертається назад до Мордору, вони добровільно повертаються, аби знайти своє звичне мордорське середовище, з укусом чи без.