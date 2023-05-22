Путіну повідомили про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область", - Пєсков
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Російському диктатору Володимиру Путіну повідомлено про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область".
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває робота з видавлювання українських диверсантів з російської території та знищення цієї диверсійної групи, сил та засобів на місці достатньо", - запевняє Пєсков.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.
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хитродупувиважену позицію щодо врегулювання російської кризи. Чекаємо на введення військ в лаптесан і окупацію сибірумирний план китаю.
8 місяців штурму, 100к трупів і поранених, зрізані фланги , 800 км.кв (за пів року). Перемоги, достойні взяття Берліну...(сарказм, хто не зрозумів)
...Останні події в Білгородській області і інших областях на кордоні з Україною, свідчать, що російський уряд і місцева влада розпалися і не виявляють ознак життя. Це означає, що Росія, її уряд і влада на Білгородщині і інших прикордонних територіях фактично перестали існувати. Надана сама собі і залишена без керівництва, Білгородщина і інші прикордонні області перетворилася на зручне поле для будь-яких випадковостей та несподіванок, які можуть створити загрозу для України. Тому, український уряд не може байдуже ставитися до цих фактів і до того, щоб етнічні українці, які проживають на території Білгородщини і інших областей, були кинуті напризволяще, залишилися беззахисними. Зважаючи на таку обстановку, український уряд розглядає можливість взяти під свій захист життя та майно населення Білгородської, Брянської, Курської і Воронежської областей, як місце багатовічного проживання українців, які були відірвані від своєї Української Батьківщини злочинними діями радянської влади по переділу українських територій, вчиненими по-п'яній лавочці в 1924 році і її послідовниками в нині самозруйнованій Російській Федерації.
Одночасно український уряд має намір вжити всіх заходів для того, щоб визволити народи Білгородщини, Брянщини, Курщини і Вороніжчини від злощасної війни, в яку він був вкинутий нерозумними російськими керівниками, і дати йому можливість зажити мирним життям.