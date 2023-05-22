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Путіну повідомили про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область", - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російському диктатору Володимиру Путіну повідомлено про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває робота з видавлювання українських диверсантів з російської території та знищення цієї диверсійної групи, сил та засобів на місці достатньо", - запевняє Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО про події на Бєлгородщині: Військові створюють "смугу безпеки", операцію проводять виключно громадяни Росії

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Несіть йому другого чемодана
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22.05.2023 15:40
+37
"белгород скорее всего падет, а вот воронеж им не взять" - ватний коментар дня.
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22.05.2023 15:39
+22
Китаю терміново треба заявити про свою чітку і хитродупу виважену позицію щодо врегулювання російської кризи. Чекаємо на введення військ в лаптесан і окупацію сибіру мирний план китаю.
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22.05.2023 15:40
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"белгород скорее всего падет, а вот воронеж им не взять" - ватний коментар дня.
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22.05.2023 15:39 Відповісти
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22.05.2023 16:22 Відповісти
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22.05.2023 16:30 Відповісти
Несіть йому другого чемодана
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22.05.2023 15:40 Відповісти
і втопіть ту мразоту у вмістимому чемодана
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22.05.2023 15:42 Відповісти
ммм подумал Путин бледная моль ---интересно по плану СВО Белгород у меня каким там был пунктом..... да мы так не догаваривались то мы стреляем.....а вы не отвечаете шо за дела блин... в натуре... нет нет такого не было в планах.. как впрчоем и самого плана СВО не было...чистый гоп стоп я пошутил.. а эти парткетные Шойгу и онный с ним чаво изволите и бегом ввели войска... ну как то так...а теперь обратка прилетает больно то как неприятно то ... и кто свои же освобождают Россию....И от кого??? ОТ МЕНЯ!!!??? нееее а меня спросили хочу ли я покидать свое кресло.... тут там тепло уютно по бункерному...и по привычке то 23 год мое тело ничего иного и не умеет то
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22.05.2023 16:18 Відповісти
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22.05.2023 16:13 Відповісти
..там ***** танкер потрібен
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22.05.2023 16:21 Відповісти
"Целью диверсии в Белгородской области является попытка отвлечь внимание от наших побед на бахмутском направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."
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22.05.2023 15:40 Відповісти
Ви там логіку шукаєте?)))
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22.05.2023 15:58 Відповісти
Китаю терміново треба заявити про свою чітку і хитродупу виважену позицію щодо врегулювання російської кризи. Чекаємо на введення військ в лаптесан і окупацію сибіру мирний план китаю.
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22.05.2023 15:40 Відповісти
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22.05.2023 15:41 Відповісти
Це хутін Пуй чи губернатор БНР ? всі на одне лицо. А де хліб-сіль ?
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22.05.2023 15:43 Відповісти
Сейчас Сигала отправят.
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22.05.2023 15:41 Відповісти
З Депардьє та Роєм Джонсом
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22.05.2023 15:45 Відповісти
Заголовок у вас не правильный. Нужно писать так - МИРОВОМУ ***** ИЗ ****** ,******** повидомил о спробу прориву диверсантів у Бєлгородську область
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22.05.2023 15:42 Відповісти
Класну кличку ви піськову дали ******** 🤣🤣
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22.05.2023 15:52 Відповісти
Раніше його ********* називали))
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22.05.2023 16:00 Відповісти
"Все идет по плану"...емае).
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22.05.2023 15:42 Відповісти
«Коричневі лінії» (с)
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22.05.2023 15:45 Відповісти
А коли путлеру повідомляли він на чумадане сидів?
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22.05.2023 15:42 Відповісти
Не встиг...
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22.05.2023 19:46 Відповісти
піськов сказав те, що йому сказали сказати.
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22.05.2023 15:42 Відповісти
Засрв всі чумодан, несіть нові
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22.05.2023 15:43 Відповісти
І шо тупін? Туалето-чемоданчиків вистачило?
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22.05.2023 15:44 Відповісти
Я так зрозумів що навіть якщо китай на них нападе, або, навіть іншопланетяни, то це будуть все одно українські диверсанти.
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22.05.2023 15:47 Відповісти
...і ***** у відповідь намалював нову коричневу лінію із того, що не влізло в сральний чумаданчик?
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22.05.2023 15:49 Відповісти
О, саме час продемострувати міць ядерної держави і вʼїпати по Бєлгороду
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22.05.2023 15:49 Відповісти
> это попытка отвлечь внимание от наших побед

8 місяців штурму, 100к трупів і поранених, зрізані фланги , 800 км.кв (за пів року). Перемоги, достойні взяття Берліну...(сарказм, хто не зрозумів)
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22.05.2023 15:50 Відповісти
Какіє дівєрсанти? Это местниє ополченци,вчерашніє тракторісти і шахтьори....Панімаю обідно 2 ой армії міра,проігривать ім....Згадайте слова х@ла в 2014 році
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22.05.2023 15:51 Відповісти
А танчики у воєнторзі купили.
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22.05.2023 15:57 Відповісти
Ну, всё! С бункера оно уже не вылезет - надо будет выкуривать ипритом или напалмом !
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22.05.2023 15:52 Відповісти
Там мабудь у 10 негритят ( хутиных) -10 бункерів . Треба із 10 викурювати , щоб наверняка справжнього грохнути 🤣🤣🤣
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22.05.2023 15:55 Відповісти
Доложишь, когда будут прорываться в бункер.
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22.05.2023 15:56 Відповісти
Спроба прориву?********* усатая там уже населённые пункты захватили вместе с КПП,спроба ***** это у вас была взятие Херсона,а захватили *** за щёку
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22.05.2023 15:57 Відповісти
Украинские диверсанты с росийскими паспортами и рузгоговорящие? Что вы там курите. Ето гражданская война
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22.05.2023 16:03 Відповісти
Для ***** настає РЄЗІНОВАЯ ПОПА...
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22.05.2023 16:04 Відповісти
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22.05.2023 16:05 Відповісти
22 мая - Всероссийский день чемодана!
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22.05.2023 16:16 Відповісти
Почалася спеціальна антитеррористична операція ЗСУ і НАТО на території так званої "росії".
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22.05.2023 16:17 Відповісти
Контр-террористческая операция началась.
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22.05.2023 16:26 Відповісти
Що за дурня? Які ще " українські диверсанти"? Це місцеві сили самооборони... зайдіть у будь-який магазин на Росії, і ви купите там будь-яку форму...
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22.05.2023 16:29 Відповісти
Тепер трошки смішно, що у витоку Пентагону було про те, що Зе. пропонував іпашити міста в Бєлгородській області, і всі подумали «ага, ну канешно розказуйте ще»
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22.05.2023 16:30 Відповісти
"попитка прорива"... не "попитка", а "прорив" - буде коли ЗСУ у серпухово та хімках стояти будуть, судячи з риторики вусатого *********
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22.05.2023 16:44 Відповісти
Щось здається, що треба очікувати на екстрену заяву з цього приводу...
...Останні події в Білгородській області і інших областях на кордоні з Україною, свідчать, що російський уряд і місцева влада розпалися і не виявляють ознак життя. Це означає, що Росія, її уряд і влада на Білгородщині і інших прикордонних територіях фактично перестали існувати. Надана сама собі і залишена без керівництва, Білгородщина і інші прикордонні області перетворилася на зручне поле для будь-яких випадковостей та несподіванок, які можуть створити загрозу для України. Тому, український уряд не може байдуже ставитися до цих фактів і до того, щоб етнічні українці, які проживають на території Білгородщини і інших областей, були кинуті напризволяще, залишилися беззахисними. Зважаючи на таку обстановку, український уряд розглядає можливість взяти під свій захист життя та майно населення Білгородської, Брянської, Курської і Воронежської областей, як місце багатовічного проживання українців, які були відірвані від своєї Української Батьківщини злочинними діями радянської влади по переділу українських територій, вчиненими по-п'яній лавочці в 1924 році і її послідовниками в нині самозруйнованій Російській Федерації.
Одночасно український уряд має намір вжити всіх заходів для того, щоб визволити народи Білгородщини, Брянщини, Курщини і Вороніжчини від злощасної війни, в яку він був вкинутий нерозумними російськими керівниками, і дати йому можливість зажити мирним життям.
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22.05.2023 17:01 Відповісти
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22.05.2023 20:09 Відповісти
Треба бійцям підрозділів зформованих з росіян, які заходять на територію рашки власівські ( георгіївські ) лєнточки кріпити на екіпіровку. Нехай знають, що свої пришли - Русская освободітєльная армія. Звучить і ностальгія.
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22.05.2023 21:30 Відповісти
 
 