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Легіон "Свобода Росії" про ситуацію на Бєлгородщині: Ситуація складна, створюємо демілітаризовану зону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

свобода,россии

Бійці легіону "Свобода Росії" розповіли, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну", - сказали у пресслужбі легіону.

"Надалі - рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни", - додали у коментарі виданню.

Читайте: Російський гелікоптер впав у Бєлгородській області, - Baza

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. Також вони заявили про звільнення н.п.Гора-Подол.

У ГУР МО заявили, що операцію в Бєлгородській області проводять виключно громадяни Росії. Військові створюють "смугу безпеки".

Дивіться: Росіяни тікають із Бєлгорода. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
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22.05.2023 16:46
+37
Результаты референдума в Белгородской Народной Республики, состоявшегося 22 мая 2023 года:

- "За" выход из состава рф - 87%

- "Против" - 13%.

Референдум признан состоявшимся...
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22.05.2023 16:53
+31
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22.05.2023 16:59
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22.05.2023 16:46 Відповісти
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22.05.2023 17:01 Відповісти
насправді відбувається щось дивне. я допускав, що кордони паРаші наскрізь діряві, але щоби на стільки...
цей рейд показує, що паРаша взагалі не здатна себе захистити.
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22.05.2023 17:02 Відповісти
Вони дуже розтягнуті.
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22.05.2023 17:20 Відповісти
а путін годорив що граніци расії ніканчаются нігдє.
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22.05.2023 20:51 Відповісти
та ***** взагалі багато чого казало, окрім правди. з правди тільки "рєзіновая попа" була.
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22.05.2023 20:56 Відповісти
трохи якійсь косплейний прапор. Але для початку пойдьоть.
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22.05.2023 17:27 Відповісти
чучяло володьки 1.0 уже в эвакуацію за урал біжить, разом з саркофагом на горбу ))
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22.05.2023 16:47 Відповісти
***, якщо це правда то чумодани повні. Скажіть рік назад про таку новину вас в дурку запруть
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22.05.2023 16:47 Відповісти
буферная зона нужна для того , что бы при нашем наступлении ни один ***** парашный не дрыснул , там их и ******** , вариант окружения целой армии параши проглядывается .
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22.05.2023 17:23 Відповісти
Герои
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22.05.2023 16:48 Відповісти
Проишлися по парашці .
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22.05.2023 16:48 Відповісти
Прощупуєм окраіни рашки .
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22.05.2023 17:00 Відповісти
***** же хотел демилитаризованную зону и миротворцев. Вот как раз теперь есть куда миротворцев ООН поставить
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22.05.2023 16:50 Відповісти
В Грайворон едут автобусы. Началась эвакуация
https://twitter.com/i/status/1660639313925660673
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22.05.2023 16:50 Відповісти
то що контрнаступ таки почався????
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22.05.2023 16:50 Відповісти
Ще ні! Це тільки репетиція!
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22.05.2023 16:53 Відповісти
У військових це називається розвідка боєм .
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22.05.2023 18:13 Відповісти
Хорошо, я так понимаю ЗАВТРА РЕФЕРЕНДУМ В Белгороде, по отделению в куда? А какой конечный ВАШ план ,поход на Мацкву или на Мурманск? Хтось пояснит ,чи то таке ,Белый шум ,заглушить Бахмут?
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22.05.2023 16:50 Відповісти
Все вже підготовлено по розвалу раши на окремі країни
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22.05.2023 16:53 Відповісти
ПНХ, скот свинособачий!
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22.05.2023 16:57 Відповісти
тебе какцапов в Белгороде жалко ?
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22.05.2023 17:02 Відповісти
Далі буде. Інтрига *****???
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22.05.2023 16:57 Відповісти
Сталкер @ValBodin 1 ч
Не понял я белгородцев, конечно. Вчера вроде автоматы просили, чтоб как х***ы Киев отстояли, а сегодня стоят в пробках, пытаясь выехать из города.
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22.05.2023 16:52 Відповісти
А белгород входит в демилитаризованную зону?
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22.05.2023 16:52 Відповісти
Так !
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22.05.2023 17:43 Відповісти
Результаты референдума в Белгородской Народной Республики, состоявшегося 22 мая 2023 года:

- "За" выход из состава рф - 87%

- "Против" - 13%.

Референдум признан состоявшимся...
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22.05.2023 16:53 Відповісти
Ну зараз трампо-орбани заверещать , що " будєт ескалация єслі ми дадім самальоти. Ані будут нападать на нєвінних міралюбівих бурято-манголав". Хто з західних політиків перший почне таке п#3діть, того треба ліквідувати невідкладно, незважаючи на його посаду.
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22.05.2023 16:57 Відповісти
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22.05.2023 16:57 Відповісти
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22.05.2023 16:59 Відповісти
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22.05.2023 17:03 Відповісти
сьодня бєлгороду грозить тёмная ночь! при евакуації, були традиційно повикручанувані й евакуйовані всі лампочки. ну а в кого появились були унітази, прийшлось демонтовувать. чуть більше року тільки й попили з них руцького чаю ))
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22.05.2023 17:01 Відповісти
сьогодні у бєлгороді може бути ніч довгих ножів.
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22.05.2023 17:33 Відповісти
Нова пошта спостерігає за ситуацією в БНР
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22.05.2023 17:06 Відповісти
І АТБ )))))
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22.05.2023 17:48 Відповісти
демилитаризированную зону расширить на брянскую, курскую, орловскую, воронежскую, ростовскую область и краснодарский край. может ставрополье еще.
провести денацафикацию и украинизацию на исконно украинских территориях. признать украинский язык государственным (можно вторым на первое время)
признать независимость молодых республик.
жителей молодых республик можно привлекать в Армию Восстановления Украины на том же Донбасе за 6000 грн. в месяц
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22.05.2023 17:14 Відповісти
Я в їх військовий успіх не дуже вірю. Бо немає логістики. ********** закінчаться і поїдуть назад. Але як іпсо це дуже вдарило по росії.
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22.05.2023 17:14 Відповісти
Пробіжаться по в\ч і будуть **********.
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22.05.2023 17:21 Відповісти
Вони кинуться кабанчиком)
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22.05.2023 18:17 Відповісти
Ну, боеприпасы можно и на военных базах взять. Тем более что у них оружие или советское или российское.
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22.05.2023 17:24 Відповісти
головне, щоб бронегрупа повернулася в повному складі. А може ще й якійсь "тигр" могли би затрофеїти у пагранічнікав.
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22.05.2023 17:36 Відповісти
Ось така фігня, малята! Слова Залужного про те, що він увадно штудіює праці гєрасімова, мали підтекст. Гєрасімов - розробеик методів гібридеої війни. Який чомусь думав, що гіьридити може лише він і його військо. Залужний двів, що він хороший учень. 😊 І голове - відкрив очі гєрасімову на те, що у гібридній війні є дві сторони. 😊 До речі, якщо спиратися на писанину гєрасімова, то те, що відбувається у Білородській області - то і єгєрасімовська класика, опробована у Молдові, Грузії, українських Криму і Донбасі. Ті ж зелені чоловічки, зброя з супермаркетів і банально прості лозунги. Колись одноо фанцузького революціонера Жака Дантона везли на страту під вікнами його моратника, іншого революціонера Максиміліана Робесп'єра, який власне цю страту санкціонував. За деякий час, досить не тривплий на страту везли вже самого Робесп'єра. Цікаво, що знаряддя страти у обох було одне і те ж - гільйотина. Тільки Робесп'єр чомусь думав, що вона рубає голови лише його противникам. 😊
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22.05.2023 17:47 Відповісти
Можно считать это началом долгожданного НАСТУПЛЕНИЯ, самая логичная, дерзкая и малокровная линия отсечения и блокады оккупантов в Украине это Белгород-Воронеж-Ростов (на Дону)-Краснодар - Сочи! Главное не ждать и быстрее выдвигаться пока кацапы в шоке и панике!
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22.05.2023 19:09 Відповісти
В двох містах з переліку живуть мої недородичі. Зателефоную,скажу хай готують буржуйки,свічки,воду для підвалів ну і все таке інше 😍 "Внєполітіки" вже не допоможе.
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22.05.2023 23:34 Відповісти
Якщо це не наші,то це ніфіга собі яка новина 😳😳😳
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22.05.2023 20:17 Відповісти
 
 