Легіон "Свобода Росії" про ситуацію на Бєлгородщині: Ситуація складна, створюємо демілітаризовану зону
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Бійці легіону "Свобода Росії" розповіли, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну", - сказали у пресслужбі легіону.
"Надалі - рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни", - додали у коментарі виданню.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.
Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. Також вони заявили про звільнення н.п.Гора-Подол.
У ГУР МО заявили, що операцію в Бєлгородській області проводять виключно громадяни Росії. Військові створюють "смугу безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
цей рейд показує, що паРаша взагалі не здатна себе захистити.
https://twitter.com/i/status/1660639313925660673
Не понял я белгородцев, конечно. Вчера вроде автоматы просили, чтоб как х***ы Киев отстояли, а сегодня стоят в пробках, пытаясь выехать из города.
- "За" выход из состава рф - 87%
- "Против" - 13%.
Референдум признан состоявшимся...
провести денацафикацию и украинизацию на исконно украинских территориях. признать украинский язык государственным (можно вторым на первое время)
признать независимость молодых республик.
жителей молодых республик можно привлекать в Армию Восстановления Украины на том же Донбасе за 6000 грн. в месяц