Легіон "Свобода Росії" про ситуацію на Бєлгородщині: Ситуація складна, створюємо демілітаризовану зону

Бійці легіону "Свобода Росії" розповіли, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну", - сказали у пресслужбі легіону.

"Надалі - рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни", - додали у коментарі виданню.

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Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також у мережі публікують відео, на якому колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині.

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. Також вони заявили про звільнення н.п.Гора-Подол.

У ГУР МО заявили, що операцію в Бєлгородській області проводять виключно громадяни Росії. Військові створюють "смугу безпеки".

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