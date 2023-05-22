Губернатор Гладков про обстановку у Грайвороні на Бєлгородщині: Троє поранених, влучання в будівлю адміністрації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков звітує про поранених цивільних та пожежі у житлових будинках у результаті рейду бійців "Російського Добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"У Грайвороні є ще троє постраждалих - двоє чоловіків та одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарні", - зазначив він.
За його словами, також снарядами пошкоджено 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули. Також влучення є і в будівлю адміністрації.
"У селі Замостя снаряд влучив у дитячий садок, внаслідок чого він спалахнув. Також є постраждала жінка з пораненням руки, допомогу надано на місці. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав Гладков.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.
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https://twitter.com/i/status/1660646775881908233
https://twitter.com/i/status/1660653362096775170
Свою задачу на сегодня выполнили - шухер навели приличный .
https://twitter.com/i/status/1660633985125347329
ГУ МЧС Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации, она не объявлялась и не производится, заявили в ведомстве.
- Это право на самооборону согласно Уставу ООН
- Это украинские военные, Украина не отрицает, но они взяли отпуск, поэтому правительство Украины не несет ответственности
- Мирные люди не пострадают
- В Краснодаре за песни в караоке на украинском приходят с обысками. За эту украинофобию надо ответить
- Расширение ОДКБ вредит интересам Украины.Подлетное время до Харькова - 30 секунд. Украину вынуждают
- Как и предполагалось сопротивление оказывают наследники чекистов и кгбшников которые мучили русских людей в 20ые, 30ые годы. Последователи Соловков, серпа, молота, и расстрела польских офицеров будут наказаны
- Украина неоднократно просила соблюдать нормы международного права, но для РФ это пустой звук
- Это внутренний конфликт, это не проблема Украины
- Белгород всегда исторически был ближе в Киеву чем к Москве
- Граждане могут не бояться техники с букой Ї"
- они защищаются от радикалов посланных московским режимом убивать белгородский народ.