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Губернатор Гладков про обстановку у Грайвороні на Бєлгородщині: Троє поранених, влучання в будівлю адміністрації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грайворон

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков звітує про поранених цивільних та пожежі у житлових будинках у результаті рейду бійців "Російського Добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У Грайвороні є ще троє постраждалих - двоє чоловіків та одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарні", - зазначив він.

За його словами, також снарядами пошкоджено 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули. Також влучення є і в будівлю адміністрації.

"У селі Замостя снаряд влучив у дитячий садок, внаслідок чого він спалахнув. Також є постраждала жінка з пораненням руки, допомогу надано на місці. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав Гладков.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
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22.05.2023 17:02
+38
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22.05.2023 17:04
+33
Зате Китай блізка... біваєт, ніпавізло... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.05.2023 17:28
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22.05.2023 17:02 Відповісти
Вся "**********" "рюської" души
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22.05.2023 17:06 Відповісти
Зате Китай блізка... біваєт, ніпавізло... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.05.2023 17:28 Відповісти
Поки він скалить зуби в напрямку України, за спиною у нього вже стоїть "китайський фермер" з "мотикою"...
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22.05.2023 17:36 Відповісти
чувак сосет йух так глубоко , что аж до новосибирска насосал )))))) что тут скажешь , узкий он такой .
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22.05.2023 17:39 Відповісти
Так уже тамагавкер к типе вылител, устричай.
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22.05.2023 17:40 Відповісти
Ребзя, вы реально верите в "настоящность" подобных скринов?? Ну это ж чистый троллизм, разве не ясно?))
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22.05.2023 17:45 Відповісти
Дурачок ты в Новосибирске? Но это не выход так как весь Дальный Восток это будущая Поднебесная!! Решил пососать у китайцев?
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22.05.2023 17:54 Відповісти
Да это тролинг.
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22.05.2023 18:33 Відповісти
что с еплом свиноцабаки...?
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22.05.2023 17:02 Відповісти
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22.05.2023 17:06 Відповісти
Віктор палич! Бандєровци стрєляют! "В мєня стрєляют ! Посони. Собірайтє всю братву на сходняк!. Діму алканавта, каня пєдальнаго, вальку-полстакана, валодіна-підара-словом усєх. Будєм рєшалово іскать."
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22.05.2023 17:35 Відповісти
на карті Діпстейт появилась сіра зона на рашці
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22.05.2023 17:04 Відповісти
в районі Гайворон до кордону з Україною
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22.05.2023 17:06 Відповісти
Там ще Подол он є на карті..
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22.05.2023 17:43 Відповісти
точно
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22.05.2023 17:48 Відповісти
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22.05.2023 17:04 Відповісти
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22.05.2023 17:04 Відповісти
у виїзному воєнкоматі почався рекрутінг. Думаю, у РДК можуть мобілізувати ще одну роту.
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22.05.2023 17:07 Відповісти
цей лозунг - основна підвалина великоросського імперського шовінізму, який потім зазвичай трансформується в агресію до грузинів, молдаван, українців і взагалом до інших національностей.
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22.05.2023 17:25 Відповісти
Историки пишут-при царе это великодержавный шовинизм. В 30-х годах большевики это назвали великорусский шовинизм.
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22.05.2023 17:42 Відповісти
О! Вже не "прєдатєлі" або "бєндерафци", а партизани!?
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22.05.2023 17:10 Відповісти
сбитый МИ-8 где-то дымит.....
https://twitter.com/i/status/1660646775881908233
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22.05.2023 17:04 Відповісти
момент падения.....
https://twitter.com/i/status/1660653362096775170
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22.05.2023 17:40 Відповісти
Усё по плану.
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22.05.2023 17:04 Відповісти
Бєлгород за 3 дня...
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22.05.2023 17:10 Відповісти
за 3 часа , что там брать , ну это же белгород , ну .
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22.05.2023 17:40 Відповісти
ну подавили эти огневые точки...
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22.05.2023 18:09 Відповісти
верхи не могут низы не хотят - долой царя!...
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22.05.2023 17:04 Відповісти
трівожна
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22.05.2023 17:04 Відповісти
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги" вивчіть ******* всією своєю підерацією. Скоро на всіх "пєрвих каналах" та всіх "громкоговорітелях"
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22.05.2023 17:05 Відповісти
Чого він кіпішує -- це початок кінця .
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22.05.2023 17:05 Відповісти
Нормальна тема. А то кацапня знає що нам заборонено діяти на території росії, то й не тримають там військ. Може зараз знімуть з фронту частини та розпушать їх продовж усього кордону. ЗСУ стане легше на фронтових напрямках.
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22.05.2023 17:08 Відповісти
Думаю , что РДК можно потихоньку выходить обратно , что-бы не попасть под раздачу ....
Свою задачу на сегодня выполнили - шухер навели приличный .
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22.05.2023 17:08 Відповісти
Скорее всего их задача оттянуть на Белгород войска с фронта. И да, есть великое подозрение что это операция в один конец.
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22.05.2023 17:29 Відповісти
На Головчено и пида рассии пистец.
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22.05.2023 17:43 Відповісти
комусь може і не повезти, але сподіваюсь, що повернуться не тільки з неушкодженим танчиком, але і з "поповненням". Щодо останнього, то ми навряд чи про це взнаєм.
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22.05.2023 18:56 Відповісти
Ooo net , nivkoiem sluchii , puskai tam astaiotsa navesti besporiadok .....nipuskaite abratno niadnavo ruskava !
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22.05.2023 18:01 Відповісти
Не всю задачу. Там по близости склад "ядреных" снарядов.
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22.05.2023 18:37 Відповісти
так, Бєлгород-22, об'єкт "С", в\ч 25624
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22.05.2023 18:59 Відповісти
Брехня, навіщо ополченцям з "Російського Добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" стріляти по садочку і по мирним мешканцям. Це точно зробила Московсько-Білгородська хунта, яка захопила владу на території Білгородщини відірваної від Української Батьківщини ще радянською владою по-п'яній лавочці в 1924 році.
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22.05.2023 17:09 Відповісти
Ну так, пяний сталін подарував кацапам Бєлгород.
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22.05.2023 20:24 Відповісти
Ето новая спьєц апірація такая😃
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22.05.2023 17:09 Відповісти
такие листовки сейчас находят жители Белгородской области:
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22.05.2023 17:10 Відповісти
"оплачиваемую работу" ))))))) там скрєпоносці вже й забули, шо робота й повинна бути оплачиваема ))))))
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22.05.2023 17:22 Відповісти
В Грайвороні приліт по складу - бах був досить непоганий!
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22.05.2023 17:12 Відповісти
****** кричали гости...!
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22.05.2023 17:14 Відповісти
Тварожна.
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22.05.2023 17:18 Відповісти
это нападение на раху или еще нет?)
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22.05.2023 17:19 Відповісти
очереди на сдрыс...... ))
https://twitter.com/i/status/1660633985125347329
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22.05.2023 17:19 Відповісти
на мацкву надо идти
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22.05.2023 17:20 Відповісти
Замглавы администрации города Грайворон ранен во время обстрела здания. Также ранения получили два сотрудника МЧС, сообщают СМИ.

ГУ МЧС Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации, она не объявлялась и не производится, заявили в ведомстве.
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22.05.2023 17:24 Відповісти
Наші тролять москалів:

- Это право на самооборону согласно Уставу ООН

- Это украинские военные, Украина не отрицает, но они взяли отпуск, поэтому правительство Украины не несет ответственности

- Мирные люди не пострадают

- В Краснодаре за песни в караоке на украинском приходят с обысками. За эту украинофобию надо ответить

- Расширение ОДКБ вредит интересам Украины.Подлетное время до Харькова - 30 секунд. Украину вынуждают

- Как и предполагалось сопротивление оказывают наследники чекистов и кгбшников которые мучили русских людей в 20ые, 30ые годы. Последователи Соловков, серпа, молота, и расстрела польских офицеров будут наказаны

- Украина неоднократно просила соблюдать нормы международного права, но для РФ это пустой звук

- Это внутренний конфликт, это не проблема Украины

- Белгород всегда исторически был ближе в Киеву чем к Москве

- Граждане могут не бояться техники с букой Ї"
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22.05.2023 17:26 Відповісти
особливо класний пункт про букву "ї"))
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22.05.2023 18:14 Відповісти
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22.05.2023 18:21 Відповісти
- это местные шахтеры и трактористы доведенные до отчаяния купили обмундирование и танк в военторге, что б защитить право разговаривать на белгородском языке.
- они защищаются от радикалов посланных московским режимом убивать белгородский народ.
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22.05.2023 20:32 Відповісти
Аяйяй.. а кто это сделал?.. и танк в военторге купили... Ну ми тут ні при чому, це вме шахтери Білгородської республіки!
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22.05.2023 17:30 Відповісти
Як ніжно!Руські до рузьких ставляться.На медичній мові.Но дуже м'яке проникнення.
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22.05.2023 17:33 Відповісти
кароче забадяжили помалу на вайттаунщине...
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22.05.2023 17:37 Відповісти
по моему вейшнория перспективнее була...
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22.05.2023 17:38 Відповісти
Бляха! А я за кацапів турбуюся.... хоча б це не закінчилося!
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22.05.2023 17:52 Відповісти
Нормально так фланги под Бахмутом посыпались
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22.05.2023 17:53 Відповісти
Відео як до Грайворона (Білгородська обл.) їдуть автобуси для евакуації населення - https://t.me/belgorod_informant/4307
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22.05.2023 18:02 Відповісти
Оце так крутий поворот....нежданно...
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22.05.2023 18:03 Відповісти
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22.05.2023 18:07 Відповісти
ща перелякані білгородці перестріляють кацополіцаїв))
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22.05.2023 18:17 Відповісти
"Ето ми ещьо всєрйоз нічєво нє начіналі" (с) 😄
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22.05.2023 18:26 Відповісти
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22.05.2023 18:29 Відповісти
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22.05.2023 19:10 Відповісти
Бєлгород - це Україна! )
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22.05.2023 18:55 Відповісти
 
 