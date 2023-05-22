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Новини За кордоном
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У пропагандиста Соловйова є таємна сім’я із двома дітьми, які народилися в США, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

соловйов

У російського пропагандиста Володимира Соловйова є таємна родина із двома дітьми від баскетболістки Світлани Абросимової.

Про це йдеться в розслідування команди Навального, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

У розслідуванні розповідається, що спортсменка володіє 650-метровою віллою в Сочі за півмільярда рублів, проте інформацію про це видалили з Росреєстру. На сусідніх ділянках розташовані будинок подружжя генерала Сергія Суровікіна, будинок сина секретаря Ради безпеки Російської Федерації, а також вілла екскерівника Служби забезпечення діяльності ФСБ. Інформація про господарів цих вілл також була видалена з Росреєстру, у виписках власниками елітної нерухомості названо Російську Федерацію. Встановити, хто є справжніми власниками вілл, розслідувачі змогли за даними забудовника.

Дивіться: Кремлівські пропагандисти готуються воювати з американськими "нацистами": "Денацификация и демилитаризация США - это тоже цель". ВIДЕО

"Може, Світлана насправді не лише колишня баскетболістка, а ще надсекретна співробітниця ФСБ чи ГРУ у ранзі генерала? Можливо, вона співробітниця Міноборони і в перерві між веденням ютуб-каналу вона таємно командує дивізіоном на Донбасі? З чого це Світлана Абросімова, яка давно завершила кар'єру спортсменки, так охороняється державою? Чому російська держава буквально прирівняла її до родин Патрушева та Суровікіна?", - зазначають автори матеріалу.

Як стверджують розслідувачі, Світлана Абросімова є коханкою Володимира Соловйова (офіційно він одружений та має 8 дітей від різних шлюбів). Це підтверджується даними про спільні поїздки, спільні відвідування лікарів та послуги одного й того ж шофера. У 2017 році Абросімова народила двох дочок у США, їхнє по батькові - Володимирівни. Народжені в США автоматично одержують громадянство цієї країни, але більше того, американський паспорт є і в самої Світлани Абросимової, дані про нього розслідувачі знайшли в базі перельотів.

"Ми поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова, і нам все підтвердили - у нього справді давно є секретна сім'я, двоє дітей і він часто з'являється в суперелітному будинку в Сочі. Фотографій Соловйова з Абросимовою на публіці небагато, але до цього дня він коментує її ігри до баскетболу, кличе в ефіри та репостит пости у соцмережах", - пишуть автори розслідування.

Також дивіться: Пропагандист Соловйов в істериці через так звану атаку на Кремль. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
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22.05.2023 17:13
+25
Черговий "справжній" паРашкінський патріот...
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22.05.2023 17:07
+19
Мені по#уй і на вєчєрнього пі#добола і на його таємне життя!
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22.05.2023 17:08
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Черговий "справжній" паРашкінський патріот...
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22.05.2023 17:07 Відповісти
Американська жінка свєтлана виявилась негром- трансвеститом 😂
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22.05.2023 17:17 Відповісти
Маловато його ребе обрізав... нада пафффтаріть 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.05.2023 17:24 Відповісти
Мені по#уй і на вєчєрнього пі#добола і на його таємне життя!
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22.05.2023 17:08 Відповісти
Шо це міняє ?.
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22.05.2023 17:08 Відповісти
в принципі нічого, кацапам буде приємніше воювати та вмирати за "атечество" і "мирне небо над головою" ))
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22.05.2023 17:14 Відповісти
По росТВ про це не скажуть, а інтернетів вони не читають, тому що це західний винахід. Тому - мимо. Будуть вмирати без змін, як і раніше.
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22.05.2023 17:21 Відповісти
будуть звісно. але ж і він в студії буде підгорати від цього )
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22.05.2023 17:40 Відповісти
Вони вмирали безумні але щасливі. ) А.Самus
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22.05.2023 18:16 Відповісти
Скрепы, говорите...
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22.05.2023 17:09 Відповісти
Та какая там жена и любовница,эта жирная членососка заднеприводный как и его сыночек ******, известный в Лондоне среди геев по кличке "блондиночка".Жирная мразь ,в каждом выпуске рассказывает про геев ,а у кого шо болит ...
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22.05.2023 17:10 Відповісти
цей підар розмножається як таракан! в нього вже з десяток дітей!
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22.05.2023 17:10 Відповісти
Сподіваюся, компетентні органи в США знають своє діло) (#запарєбріксвинейнахуй)
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22.05.2023 17:10 Відповісти
Чомусь народжують у США. У Мухосранську або Зожопінську було б патріотичнише . Двумордий анус
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22.05.2023 17:12 Відповісти
Двумордий двуротий анус
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22.05.2023 18:35 Відповісти
Нагадує якесь росіяцьке шоу "скандал, интриги, розследования"
Не треба опускатися до рівня амеб
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22.05.2023 17:12 Відповісти
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22.05.2023 17:13 Відповісти
ингридиенты: икра кабачковая, редька, петруша, клюква (3 шт.)
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22.05.2023 17:19 Відповісти
Петрушка в собственной подливе из вчерашней закуски.
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22.05.2023 18:33 Відповісти
И без яиц.
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22.05.2023 18:34 Відповісти
Навіть уявив якцей коротконогий товстун у сталінському кітелі повзає по двохметровій баскетболістці. А стоя він їй по пєсту.
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22.05.2023 17:14 Відповісти
Мабуть з розбігу та з підскоком...
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22.05.2023 17:36 Відповісти
думаю что это геи-траннсексуалы-лесбо-садомазо и просто нацисто-фошизды
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22.05.2023 17:14 Відповісти
Плювати нам з високої вежі на розслідування ФБК Навального щодо їхньої корупції. Вони тупо відморожуються своїми розслідуваннями аби лише не допомагати ЗСУ або збройним загонам россійських бійців, що воюють проти путіннської Росії. Якщо крадії є вбивцями, то їх в першу чергу притягують до відповідальносьті за вбивство, а не за крадіжки.
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22.05.2023 17:15 Відповісти
не знав що євреї граються в мусульманські забавки з гаремом.

релігія дозволяє?
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22.05.2023 17:24 Відповісти
Наплодив ******** малих вилупків до холєри від різних бабів...Якраз саме час кричати што ми всьо прєвратім в радіоактівний пєпєл і папєнзлюєм в рай за нашим важдьом ху...лом.
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22.05.2023 17:25 Відповісти
..та й не дивно - руками воно, те соловйов, нічого зробити і не здатне - тільки язиком чи йєнгом.. тупорилим узкім таке нравіцццца
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22.05.2023 17:30 Відповісти
А як же скрєпи ? Це не скрєпно
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22.05.2023 17:32 Відповісти
Пассажирский самолет рейсом Сургут - Москва подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы
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22.05.2023 17:37 Відповісти
А що: хіба не досить було зосереджуватись на його протпутінській орієнтації?
Ну от ***** лізти у чужу брудну білизну? Бульварщина - заразна штука?
*******...
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22.05.2023 17:46 Відповісти
речь о том, что поцреот Соловьев костерит клятую Америку почём зря, а сам там имеет жену, детей и недвижимость
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22.05.2023 18:00 Відповісти
Цікаво,що на це скаже козел-мораліст?Що скаже американська влада з приводу своїх нових громадян-бастардів?
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22.05.2023 18:06 Відповісти
Так этот соловей свои яйца откладывал по всему миру, тварь!
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22.05.2023 18:06 Відповісти
__для кожного пздбла буде свїй "Sicario " >>>___
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22.05.2023 18:10 Відповісти
Мабуть він і громадянство вже США має.
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22.05.2023 18:12 Відповісти
У нього дружина пішла до трансвестіта... йому можна, він же скрепний член. Баскетболістка разводить цього імпотента на гроші.
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22.05.2023 18:18 Відповісти
...значіт Хаєм з таго свєта
продалжаєт дєло єта...
Хватіт,Хаєм,
лавачку закрой..
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22.05.2023 18:25 Відповісти
хряк хоче.щоб після смерті його сперма мстилася всьому світу,хоча б 100років.
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22.05.2023 18:42 Відповісти
Самое время лишить весь выводок, рождённый в США, американского гражданства.
Эта плесень будет разлагать всё вокруг себя, и сеять ненависть к американским институтам.
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22.05.2023 18:45 Відповісти
Важко навіть уявити злягання цього дегенерата зі зростом 145 см і баскетболістки
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22.05.2023 19:04 Відповісти
Вата хитрожопая. А американцы сильно булки расслабили, наводнили страну всякими лаптями.
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22.05.2023 20:32 Відповісти
Пора соловьеву фамилию менять на Кукушкин ! раскидал скотиняка яйца по всем гнездам !
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22.05.2023 20:41 Відповісти
Да проще всё. То бабло вложил по умно-хитрому. Тётя стережёт и чуть щипает от куска. Всем вэлл! Мудрый как змий---пакостливый как кошка.
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22.05.2023 21:09 Відповісти
День його смерті варто зробити вихідним в Україні.
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22.05.2023 21:41 Відповісти
 
 