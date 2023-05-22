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Росіяни вивозять з окупованого Криму все, що може бути цінним для міжнародного трибуналу, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Керченський міст росіяни використовують для того, щоб намагатися вивезти все, що їм цінно та все те, що може бути цінно для міжнародного трибуналу.

Про це в ефірі "Еспресо" заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Керченський міст росіяни використовують поки що за призначенням - транспортно-логістично. Для того, щоб намагатися вивезти все, що їм цінно та все те, що може бути цінно для міжнародного трибуналу. Тобто документи, які підтверджують їхню незаконну діяльність. Максимально евакуюють з півострова все те, що при переході Криму під владу України може бути використано проти них", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що також продовжують вивезення членів родин.

"Дехто з військових намагається оформити відпустки і виїхати таким чином, щоб потім десь "загубитися" та полетіти в будь-яку точку РФ подалі від "СВО", у якій можуть прийняти мимоволі участь", - зазначила речниця.

Гуменюк також повідомила, що відбувається процес великого маневру по території окупованого Криму.

"Росіяни усвідомлюють, що місця баз нам відомі і намагаються розосередити свої зусилля. Це стосується аеродромів, запасів боєприпасів та пального. Їх дечому навчили "бавовни". Вони намагаються все це приховати, зокрема перевозячи дещо з бухт Севастополя аж у Новоросійськ. Ми фіксуємо час від часу курсування великих десантних кораблів, які вочевидь наповнюються певним майном", - підсумувала вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Вокалист группы Metallica Джэймс Хэтфилд зашел в гости к двум раненым украинским военным, которые проходят лечение в США.🤘
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22.05.2023 17:40
+9
оттуда же.....
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22.05.2023 17:43
+5
Папі Хету - черговий респект.
Вони з хлопчиками з Метли ще й грошенят українським воїнам жертвували з свого фонду...
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22.05.2023 17:44
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Вокалист группы Metallica Джэймс Хэтфилд зашел в гости к двум раненым украинским военным, которые проходят лечение в США.🤘
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22.05.2023 17:40 Відповісти
оттуда же.....
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22.05.2023 17:43 Відповісти
Это вам не Кипелов что так пел про свободу а сейчас скурвился.
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22.05.2023 18:22 Відповісти
Папі Хету - черговий респект.
Вони з хлопчиками з Метли ще й грошенят українським воїнам жертвували з свого фонду...
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22.05.2023 17:44 Відповісти
Унитазы хоть оставьте хотя бы в этот раз !!!
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22.05.2023 17:44 Відповісти
Схоже, що вони і міст поріжуть самі на металолом.
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22.05.2023 19:11 Відповісти
по мосту вывозят тяжёлое - стиралки, сантехнику, ковры...
остальное можно будет вывозить на надувных лодках - пролёта уже не будет.
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22.05.2023 17:45 Відповісти
русня вывозит, в принципе, все, что можно спи*ть...... если бы можно было спи*ть Луну, то они бы и это сделали......
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22.05.2023 17:47 Відповісти
спочатку вивезіть свою прокляту москальню.. щоб не прийшлось ними крабів годувати
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22.05.2023 17:50 Відповісти
Белгородчане! Берите власть в свои руки! нам с вами будет легче договориться, чем с наркоманами и неофашистами, засевшими в кремле
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22.05.2023 18:24 Відповісти
Мне нравится 10
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22.05.2023 18:57 Відповісти
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22.05.2023 18:55 Відповісти
Главное - чтобы они дожили до трибунала
А вот в этом я сильно сомневаюсь
Украинский Моссад покруче израильского
Будет искать и уничтожать этих тварей
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22.05.2023 19:18 Відповісти
Арестович "відбиває ворога" за кордоном на дорогому курорті біля моря
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22.05.2023 23:11 Відповісти
 
 