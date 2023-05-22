Російські хакери використовують піратські програми, щоб отримати доступ до даних українців, - Держспецзв’язок

Ворог шукає нові шляхи отримання даних українців. Для цього дедалі частіше використовується неліцензійне - "піратське" - програмне забезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації.

"Російські хакери постійно шукають нові методи для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем організацій та громадян України. Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA застерігають: все більш небезпечним стає використання неліцензійного (піратського) програмного забезпечення. Таке ПЗ ворог поширює навіть через українські торенти", - йдеться в повідомленні.

Держспецзв'язок нагадує, що навіть одна "зламана" програма (чи то програма з офісного пакета, чи пасьянс "косинка" абощо), встановлена на один із компʼютерів організації, може відкрити двері російським хакерам та спецслужбам РФ до інформації про українську організацію.

"Можна спрогнозувати, що використання такого вектора кібератак лише зростатиме і надалі. На українських торент-трекерах з'являтиметься все більше нових користувачів, які розповсюджуватимуть небезпечний піратський софт. При цьому мотивація хакерів може бути різною: від кібершпіонажу та деструктивних дій – до викрадення даних банківських карток, а в подальшому – коштів; чи зараження вірусами-вимагачами з подальшим вимаганням викупу", - резюмує Держспецзв'язок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери збільшили кібератаки на місцеві органи влади України, - Держспецзв’язок. ІНФОГРАФІКА

Наприкінці квітня повідомлялося, що ворог проводив кібератаку фейковими оновленнями операційних систем.