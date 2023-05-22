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Російські хакери використовують піратські програми, щоб отримати доступ до даних українців, - Держспецзв’язок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер,фейк,дезінформація

Ворог шукає нові шляхи отримання даних українців. Для цього дедалі частіше використовується неліцензійне - "піратське" - програмне забезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації.

"Російські хакери постійно шукають нові методи для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем організацій та громадян України. Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA застерігають: все більш небезпечним стає використання неліцензійного (піратського) програмного забезпечення. Таке ПЗ ворог поширює навіть через українські торенти", - йдеться в повідомленні. 

Держспецзв'язок нагадує, що навіть одна "зламана" програма (чи то програма з офісного пакета, чи пасьянс "косинка" абощо), встановлена на один із компʼютерів організації, може відкрити двері російським хакерам та спецслужбам РФ до інформації про українську організацію.

"Можна спрогнозувати, що використання такого вектора кібератак лише зростатиме і надалі. На українських торент-трекерах з'являтиметься все більше нових користувачів, які розповсюджуватимуть небезпечний піратський софт. При цьому мотивація хакерів може бути різною: від кібершпіонажу та деструктивних дій – до викрадення даних банківських карток, а в подальшому – коштів; чи зараження вірусами-вимагачами з подальшим вимаганням викупу", - резюмує Держспецзв'язок. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери збільшили кібератаки на місцеві органи влади України, - Держспецзв’язок. ІНФОГРАФІКА

Наприкінці квітня повідомлялося, що ворог проводив кібератаку фейковими оновленнями операційних систем. 
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Топ коментарі
+5
Тю, в них є легальна програма, "Дія" називається, яку розробили програмісти які працюють на фсб також
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22.05.2023 18:41
+5
А ви ще більше ''Дії'' довіряйте.
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22.05.2023 18:41
+5
Ну що! Допомогли вам "зуби дракона"?
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22.05.2023 18:42
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22.05.2023 18:38 Відповісти
Тоже мне новость. Удивили. ДА ОДИН дЕрмак и подобные ему ,и никаких хакеров не нужно. О ЧЁМ ВЫ?
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22.05.2023 18:39 Відповісти
Тю, в них є легальна програма, "Дія" називається, яку розробили програмісти які працюють на фсб також
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22.05.2023 18:41 Відповісти
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22.05.2023 18:42 Відповісти
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22.05.2023 18:43 Відповісти
Який жах). Ті дані, які потрібні у них давно вже є і без цієї "Дії". І це в них є ще до Зе.
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22.05.2023 19:13 Відповісти
З яких хереней в фсб є данні всіх українців чи більшості українців ?
У фсб є прямий доступ до всіх данних українців чи реєстрів майна українців?

Завдяки "Дії" тепер є, бо вони сами заносять туди всю необхідну інформацію.
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22.05.2023 19:33 Відповісти
Вчи матчасть. І тоді не будеш цю дурницю писати.
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22.05.2023 19:45 Відповісти
В спам ботяра
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22.05.2023 21:04 Відповісти
А 1с\bas - це грандіозний підрив економіки України.
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22.05.2023 19:53 Відповісти
А ви ще більше ''Дії'' довіряйте.
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22.05.2023 18:41 Відповісти
Та да. Было расследование и аналитика от украинского "КиберАльянса" по этой поделке. "Расстрельные" списки украинских активистов и атошников орки составили, в том числе, и на основе взлома "Дии" накануне вторжения.
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22.05.2023 18:48 Відповісти
Ну що! Допомогли вам "зуби дракона"?
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22.05.2023 18:42 Відповісти
Бу-га-га
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22.05.2023 18:48 Відповісти
А московським танкам навіть об'їжджати нічого не довелось. Прямо по "свєжєналоженому" асфальту шурували.
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22.05.2023 18:51 Відповісти
ДержСПЕЦЗВЯЗКУ треба було вже давно ПРОАНАЛІЗУВАТИ і звязок фейсбуку разом з його пропідороськими мудораторами і блокуванням, метою історично-правдивих дописів і висловлювань ГРОМАДЯН УКРАЇНИ які постійно фейсбук банить та блокує контент, що порушує їх політику...!!!
А ДЕРЖСПЕЦЗВЯЗОК перевірив політику фейсбуку котрий діє і публікує всупереч ЗАКОНІВ і ГРОМАДИ УКРАЇНА та ще збирає їх ПЕРСОНАЛЬНІ ТА ГЕОДАНІ ДАНІ для їх ІДЕНТИФІКАЦІЇ і спрямової в ті чи інші групи для аналітичного вивчення, яку рекламу з речами, побутовою технікою, медикаментами та звичками надсилати в рекламних роліках.
ТАК МЕТА-фейсбук це СОЦІАЛЬНА мережа ...???!!! чи це СОЦІАЛЬНО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНДЕНТИФІКУЮЧИЙ ХАБ чиєїсь з СВІТОВИХ РОЗВІДОК, КОНТРРОЗВІДОК та РЕКЛАМНИХ БАРИГ...!!!

ДержСПЕЦЗВЯЗОК НАДАВАВ такій організації, як МЕТА-фейсбук, ДЕРЖАВНУ ЛІЦЕНЗІЮ для РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ на теренах УКРАЇНИ та збору ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЇЇ УЧАСНИКІВ їх ІНДЕНТИФІКАЦІЮ ТА ГЕОЛОКАЦІЮ по збору їх ПЕРСОНАЛЬНИХ АКАУНТІВ та РЕЄСТРАЦІЇ IP адреси в ГУГЛ та ВИМАГАННІ вказувати їх персональні № ТЕЛЕФОНУ...!!!???

ВИ ТАМ у ДЕРЖЗВЯЗКУ, що ОПУПІЛИ...???!!!
А ДЕЖ ДЕМОКРАТІЯ ТА ЗАКОННІСТЬ ОХОРОНИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ...!!!

У ЄВРОПІ НАПЕВНО КЕРІВНИКИ ДЕРЖЗВЯЗКУ ТА СПЕЦСЛУЖБ НАБАГАТО МУДРІШІ і з МЕТИ-фейсбука за порушення особистих даних їх громадян знімають багатомільйонні ШТРАФИ і не дозволяють МЕТІ-фейсбук себе вести, як вони там нашкрабали на туалетному папері свої правила та політику...!!!
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22.05.2023 20:56 Відповісти
 
 