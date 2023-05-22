Російські хакери використовують піратські програми, щоб отримати доступ до даних українців, - Держспецзв’язок
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Ворог шукає нові шляхи отримання даних українців. Для цього дедалі частіше використовується неліцензійне - "піратське" - програмне забезпечення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації.
"Російські хакери постійно шукають нові методи для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем організацій та громадян України. Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA застерігають: все більш небезпечним стає використання неліцензійного (піратського) програмного забезпечення. Таке ПЗ ворог поширює навіть через українські торенти", - йдеться в повідомленні.
Держспецзв'язок нагадує, що навіть одна "зламана" програма (чи то програма з офісного пакета, чи пасьянс "косинка" абощо), встановлена на один із компʼютерів організації, може відкрити двері російським хакерам та спецслужбам РФ до інформації про українську організацію.
"Можна спрогнозувати, що використання такого вектора кібератак лише зростатиме і надалі. На українських торент-трекерах з'являтиметься все більше нових користувачів, які розповсюджуватимуть небезпечний піратський софт. При цьому мотивація хакерів може бути різною: від кібершпіонажу та деструктивних дій – до викрадення даних банківських карток, а в подальшому – коштів; чи зараження вірусами-вимагачами з подальшим вимаганням викупу", - резюмує Держспецзв'язок.
Наприкінці квітня повідомлялося, що ворог проводив кібератаку фейковими оновленнями операційних систем.
Будь ласка, зачекайте...
У фсб є прямий доступ до всіх данних українців чи реєстрів майна українців?
Завдяки "Дії" тепер є, бо вони сами заносять туди всю необхідну інформацію.
А ДЕРЖСПЕЦЗВЯЗОК перевірив політику фейсбуку котрий діє і публікує всупереч ЗАКОНІВ і ГРОМАДИ УКРАЇНА та ще збирає їх ПЕРСОНАЛЬНІ ТА ГЕОДАНІ ДАНІ для їх ІДЕНТИФІКАЦІЇ і спрямової в ті чи інші групи для аналітичного вивчення, яку рекламу з речами, побутовою технікою, медикаментами та звичками надсилати в рекламних роліках.
ТАК МЕТА-фейсбук це СОЦІАЛЬНА мережа ...???!!! чи це СОЦІАЛЬНО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНДЕНТИФІКУЮЧИЙ ХАБ чиєїсь з СВІТОВИХ РОЗВІДОК, КОНТРРОЗВІДОК та РЕКЛАМНИХ БАРИГ...!!!
ДержСПЕЦЗВЯЗОК НАДАВАВ такій організації, як МЕТА-фейсбук, ДЕРЖАВНУ ЛІЦЕНЗІЮ для РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ на теренах УКРАЇНИ та збору ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЇЇ УЧАСНИКІВ їх ІНДЕНТИФІКАЦІЮ ТА ГЕОЛОКАЦІЮ по збору їх ПЕРСОНАЛЬНИХ АКАУНТІВ та РЕЄСТРАЦІЇ IP адреси в ГУГЛ та ВИМАГАННІ вказувати їх персональні № ТЕЛЕФОНУ...!!!???
ВИ ТАМ у ДЕРЖЗВЯЗКУ, що ОПУПІЛИ...???!!!
А ДЕЖ ДЕМОКРАТІЯ ТА ЗАКОННІСТЬ ОХОРОНИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ...!!!
У ЄВРОПІ НАПЕВНО КЕРІВНИКИ ДЕРЖЗВЯЗКУ ТА СПЕЦСЛУЖБ НАБАГАТО МУДРІШІ і з МЕТИ-фейсбука за порушення особистих даних їх громадян знімають багатомільйонні ШТРАФИ і не дозволяють МЕТІ-фейсбук себе вести, як вони там нашкрабали на туалетному папері свої правила та політику...!!!