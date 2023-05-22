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У Бєлгородскій області РФ місцева влада запроваджує режим "контртерористичної операції"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бєлгород

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про впровадження режиму "контртерористичної операції".

Про це Гладков написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"З метою гарантування безпеки громадян у Бєлгородській області з сьогоднішнього дня запроваджено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження. Починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їх особу та закінчуючи зупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини", – йдеться у повідомленні. 

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Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Гладков повідомляв про влучання у будівлю адміністрації у Грайвороні та трьох поранених цивільних. 
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Топ коментарі
+45
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22.05.2023 18:54
+42
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22.05.2023 18:55
+38
Для начала надо разбомбить Воронеж. Все беды Белгорода идут оттуда.
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22.05.2023 18:56
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22.05.2023 18:54 Відповісти
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22.05.2023 18:55 Відповісти
- по нашему;
- а куда он едет?
- не знаю....
- так узнайте, черт возьми!
...........................................

Залужний шел за ху...ом - привезти его в Гаагу.
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22.05.2023 23:02 Відповісти
Это ещё всё по плану?
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22.05.2023 18:55 Відповісти
*****, схоже мав такий план:
1. Захопити Україну за 3 дня
2. якщо не вийде, то отримати по хлєбалу, і бути захопленним за 3 дні
і першому і другому випадках - обьʼєднати ці землі під єдиним протекторатом - бінго
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22.05.2023 19:15 Відповісти
Ну канешно! У них таких планів, як у дурнів фантиків!
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22.05.2023 19:48 Відповісти
Напевно пора 72 та 95 бригадам писати рапорти на відпустку .
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22.05.2023 18:55 Відповісти
Ох і хітрая у ***** спіцапірація😃аналанєт в мірі😃😃😃😃😃😃😃
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22.05.2023 18:56 Відповісти
Анал есть,у ***** на бутылке...
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22.05.2023 18:59 Відповісти
Для начала надо разбомбить Воронеж. Все беды Белгорода идут оттуда.
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22.05.2023 18:56 Відповісти
Даєш анти-терористичну операцію в москві, нехай відчують де вони були "8 лет"))
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22.05.2023 18:57 Відповісти
Кому то пора уже в сортире самозамочиться..
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22.05.2023 19:00 Відповісти
Это уже и козе понятно, что путлер панически боится бунтов на россии. Сейчас всю эту ситуацию будут приписывать во всех СМИ россии на украинские ДРГ. Если реальная ситуация с бунтами и сопротивлению путинского режима разнесётся по всей раше, вспыхнут и другие регионы с захватом воинских частей с оружием... и тогда всё выйдет из под контроля режима. Режим падёт за считаные недели, месяцы.
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22.05.2023 19:03 Відповісти
Кацапи не українці! Ніхто з них на військові бази, відділення фсб або поліції нападати не буде. Та вже мабуть в чорних пакетах, другі в черзі за пакетами, треті вже на кордоні з Монголією, а на " еліту з знешкодження бояришника" вважаю не варто!
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22.05.2023 19:56 Відповісти
Есть видео где толпа русни убегает от одного омоновца. Вместо того что бы толплй ******** навалять. Причём он еле бежит.
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23.05.2023 07:18 Відповісти
В Белгород прилетела "обратка"! На болотах вой - Скабеевой тревожно...

https://youtu.be/KQ1VQ6Lz1XI
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22.05.2023 19:05 Відповісти
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22.05.2023 19:06 Відповісти
Nu i ruskie drug druzhku prikapaiut ... ( haroshi pobochni efekt )
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22.05.2023 19:19 Відповісти
кадыр овцы розбіглись по кошарах й тихенько пересижують гражданскую войну на белгородчине ))
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22.05.2023 19:08 Відповісти
Хто злив секретний план?))
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22.05.2023 19:09 Відповісти
Дизель Шоу?
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22.05.2023 19:15 Відповісти
У нас монополія на тік-токерів! Квартал!
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22.05.2023 19:23 Відповісти
... ну нафіга спалив мутку
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22.05.2023 19:22 Відповісти
"⚡️Большая часть населения покинула Грайворонский горокруг
«У кого есть возможность - выезжает на личном транспорте, у кого нет возможности - помогаем», - сообщил губернатор.
Порядок в оставленных домах будет обеспечен, как и сохранность всего имущества."
https://t.me/zhest_belgorod/26926
😁
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22.05.2023 19:11 Відповісти
"⚡️Большая часть населения покинула Грайворонский горокруг
============

лишилися тільки радісні мародери. і ті алкаші що вчора автомати просили.
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22.05.2023 19:27 Відповісти
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22.05.2023 19:13 Відповісти
це вже у книгарнях Харкова?
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22.05.2023 19:16 Відповісти
Когда боевые комары возьмут Белгород?
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22.05.2023 19:14 Відповісти
Коротше - раша на порозі великого бунту.
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22.05.2023 19:15 Відповісти
вєсті очєнь трівожниє
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22.05.2023 19:15 Відповісти
Тю! Так СВО вже закінчилася, почалася КТО?
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22.05.2023 19:17 Відповісти
Передайте Гладкову, что он п*дорас! За что он деньги получает?

Жители Белгородской области проводят «спецоперацию» по взлому двери в бомбоубежище при воздушной тревоге. И передают «приветы» местному губернатору

https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1660657419716902913
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22.05.2023 19:17 Відповісти
Там скорее стратегические запасы спирта
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22.05.2023 19:22 Відповісти
Я представляю в скором времени в Мацкве так же будут ломать двери в бункер в котором засел *****
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22.05.2023 19:25 Відповісти
Его бункер в Уральских горах. Там кстати недавно писали что 2 правительственных спецборта покинули Москву)
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22.05.2023 19:37 Відповісти
- Целью первой фазы спецоперации было захватить всю Украину;
- Целью второй фазы операции был захват всей Южной Украины;
- Цель третьей фазы удержать белгород.
- Четвёртой - отстоять маскву.
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22.05.2023 19:17 Відповісти
5-я фаза. Сжечь Моцкву чтобы биндерам не досталась и храбро провести передислокацию за Урал
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22.05.2023 19:27 Відповісти
Можем паффтарить 1812 год.
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22.05.2023 20:30 Відповісти
Це як в анекдоті з бородою:

Фаза 1. Колонни ідут на Кієв.
Фаза 2. На могилах трава не растет.
Фаза 3 Из портретов нового "безсмертного полка" зуби випадают.
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22.05.2023 23:07 Відповісти
Кто нибудь понимает что действительно там происходит??Вот зе фака гоинг он??
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22.05.2023 19:18 Відповісти
The Show Must Go On
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22.05.2023 19:27 Відповісти
Відволікання кимсь когось від чогось. Сподіваюсь, хоч щось узнаємо.
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22.05.2023 19:53 Відповісти
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22.05.2023 21:07 Відповісти
Тобто цим вони підтверджують, що це не українці там наробили шурхоту. Це добре. Бо нас же там нема. А це просто громадянська війна на ********* почалася. Зовсім цікаво було б, якщо повстанські танки там їздять Т-54/55, яких в Україні нема, але які можна купити у будь-якому роZійському воєнторзі.
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22.05.2023 19:19 Відповісти
У Бєлгородскій області РФ місцева влада запроваджує режим "контртерористичної операції"
==========
Та невже? А до того який там був режим-"курортний"? Терористи запроваджують контртерорестичний режим. Пздц...
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22.05.2023 19:23 Відповісти
Бои уже на территории России.
Введен режим КТО
ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 20:15

20:15

Большая часть населения Грайворонского городского округа покинули свои дома самостоятельно на личном транспорте. Другим помогают власти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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22.05.2023 19:26 Відповісти
Треба запроваджувати референдум.
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22.05.2023 19:27 Відповісти
На референдуме: Согласны ли вы выйти из состава РФ и войти в состав в Украины
1. Да, не против.
2. Нет, не против.
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22.05.2023 19:31 Відповісти
Та на ота вата нам на? Свою нікуди дівати.
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22.05.2023 19:59 Відповісти
а террористы кто ?
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22.05.2023 19:28 Відповісти
* * * 17:34

Сообщается о боях в населенном пункте Грайворон Белгородской области. По словам местных жителей, задействованы БМП.

Тем временем официальный телеграм-канал «Свобода России» утверждает, что местные жители поддерживают российских добровольцев: «Местные партизаны из приграничья оставляют на стенах слова поддержки и показывают всем, что Легион идет. Спасибо всем за поддержку! Вместе с вами мы сила, которую не победить! Дальше - больше! «L» За Россию! За Свободу!» - говорится в публикации.

Cообщается о ранении заместителя главы администрации Грайворона во время обстрела здания администрации. Также ранения получили два сотрудника МЧС.

Также сообщается, что проникшие на территорию России бойцы разбрасывают на территории Белгорода листовки с призывом сдаться.

Как заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России: «Мы изучаем ситуацию и с интересом наблюдаем за событиями. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят
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22.05.2023 19:34 Відповісти
В небе Москвы летает флаг легиона «Свобода России»

20:37

В центре Москвы летает флаг легиона «Свобода России».

Легион «Свобода России» - воинское подразделение ВСУ, сформированное, по словам украинских официальных лиц, из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины в ходе вторжения России на Украину.


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22.05.2023 19:51 Відповісти
Фото в студію.
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22.05.2023 20:00 Відповісти
чей фото ? Писькова ?
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22.05.2023 20:22 Відповісти
Флага. Писькова.
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22.05.2023 20:44 Відповісти
флаг вам в руки, тоись, Писькова вам во флаг !!
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22.05.2023 21:03 Відповісти
Так нічого ото всяку маячню писати. Чао.
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22.05.2023 21:10 Відповісти
ты по каковски ботаеш ? чи турка? чи урка ?
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22.05.2023 21:14 Відповісти
Чурка-ти. Ще й дуркувата.
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23.05.2023 06:35 Відповісти
Путину доложили о боях в Белгородской области
22 мая 2023, 16:33
Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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22.05.2023 20:00 Відповісти
Это народные ополченцы восстали против незаконной московской власти. Украина должна помочь ополченцам освободить Белгородскую народную республику от карателей, провести там референдум. Сколько можно терпеть то факт что Россия бомбит БНР?
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22.05.2023 20:01 Відповісти
Это все Лёха Навальный.
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22.05.2023 20:08 Відповісти
У Білгородській області України оголошено повітряну тривогу

Небезпека обстрілу, тому просимо лишатися в укриттях.
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22.05.2023 20:52 Відповісти
Бєлгородська автономна республіка
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22.05.2023 21:18 Відповісти
У меня 3 вопроса:
1 Если БНР это Белгородская народная республика, то как будет называться Брянская?
2 Как будет называться Курская народная республика, если КНР уже занято?
3 Когда эти три братских республики объединятся для борьбы с мацковской хунтой?
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22.05.2023 21:05 Відповісти
та *****.............
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22.05.2023 21:08 Відповісти
Придецца брать растов и моськов.
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22.05.2023 22:31 Відповісти
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23.05.2023 00:02 Відповісти
Это же аналогично было с нашими Донецкой и Луганской областями. Заход свинособачих войск, и захват админ зданий, АТО, а потом лдыныры. Походу быть БНР.
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23.05.2023 07:22 Відповісти
 
 