У Бєлгородскій області РФ місцева влада запроваджує режим "контртерористичної операції"
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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про впровадження режиму "контртерористичної операції".
Про це Гладков написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"З метою гарантування безпеки громадян у Бєлгородській області з сьогоднішнього дня запроваджено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження. Починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їх особу та закінчуючи зупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.
Гладков повідомляв про влучання у будівлю адміністрації у Грайвороні та трьох поранених цивільних.
Будь ласка, зачекайте...
- а куда он едет?
- не знаю....
- так узнайте, черт возьми!
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Залужний шел за ху...ом - привезти его в Гаагу.
1. Захопити Україну за 3 дня
2. якщо не вийде, то отримати по хлєбалу, і бути захопленним за 3 дні
і першому і другому випадках - обьʼєднати ці землі під єдиним протекторатом - бінго
https://youtu.be/KQ1VQ6Lz1XI
«У кого есть возможность - выезжает на личном транспорте, у кого нет возможности - помогаем», - сообщил губернатор.
Порядок в оставленных домах будет обеспечен, как и сохранность всего имущества."
https://t.me/zhest_belgorod/26926
😁
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лишилися тільки радісні мародери. і ті алкаші що вчора автомати просили.
Жители Белгородской области проводят «спецоперацию» по взлому двери в бомбоубежище при воздушной тревоге. И передают «приветы» местному губернатору
https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1660657419716902913
- Целью второй фазы операции был захват всей Южной Украины;
- Цель третьей фазы удержать белгород.
- Четвёртой - отстоять маскву.
Фаза 1. Колонни ідут на Кієв.
Фаза 2. На могилах трава не растет.
Фаза 3 Из портретов нового "безсмертного полка" зуби випадают.
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Та невже? А до того який там був режим-"курортний"? Терористи запроваджують контртерорестичний режим. Пздц...
Введен режим КТО
ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 20:15
20:15
Большая часть населения Грайворонского городского округа покинули свои дома самостоятельно на личном транспорте. Другим помогают власти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
1. Да, не против.
2. Нет, не против.
Сообщается о боях в населенном пункте Грайворон Белгородской области. По словам местных жителей, задействованы БМП.
Тем временем официальный телеграм-канал «Свобода России» утверждает, что местные жители поддерживают российских добровольцев: «Местные партизаны из приграничья оставляют на стенах слова поддержки и показывают всем, что Легион идет. Спасибо всем за поддержку! Вместе с вами мы сила, которую не победить! Дальше - больше! «L» За Россию! За Свободу!» - говорится в публикации.
Cообщается о ранении заместителя главы администрации Грайворона во время обстрела здания администрации. Также ранения получили два сотрудника МЧС.
Также сообщается, что проникшие на территорию России бойцы разбрасывают на территории Белгорода листовки с призывом сдаться.
Как заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России: «Мы изучаем ситуацию и с интересом наблюдаем за событиями. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят
20:37
В центре Москвы летает флаг легиона «Свобода России».
Легион «Свобода России» - воинское подразделение ВСУ, сформированное, по словам украинских официальных лиц, из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины в ходе вторжения России на Украину.
22 мая 2023, 16:33
Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Небезпека обстрілу, тому просимо лишатися в укриттях.
1 Если БНР это Белгородская народная республика, то как будет называться Брянская?
2 Как будет называться Курская народная республика, если КНР уже занято?
3 Когда эти три братских республики объединятся для борьбы с мацковской хунтой?